Премьер Румынии Боложан отказался покидать пост после раскола правящей коалиции
Румынский премьер-министр Илие Боложан заявил, что не планирует покидать должность после решения Социал-демократической партии, входящей в правящую коалицию, отозвать его политическую поддержку.
«Учитывая мою ответственность перед страной, я продолжу обеспечивать надлежащее управление Румынией, чтобы успешно преодолеть этот сложный период… я буду продолжать исполнять свой мандат премьер-министра таким образом, чтобы обеспечить стабильность правительства», – приводит слова Боложана РИА «Новости».
Премьер назвал позицию социал-демократов безответственной, так как раскол коалиции способен подорвать работу кабмина и осложнить получение средств из внешних фондов. По словам главы правительства, страна нуждается в сокращении расточительства и привлечении европейских инвестиций, однако бывшие союзники игнорируют эти принципы.
Социал-демократы ранее жестко критиковали инициативы Боложана по сокращению дефицита государственного бюджета. Партия требовала отставки премьера из-за его приверженности жестким экономическим мерам вместо социальной поддержки населения на фоне кризиса. Напомним, коалиционное соглашение, предусматривающее ротацию премьеров стороны подписали в июне 2025 года, до апреля 2027 года этот пост занимает Боложан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее СМИ сообщили, что Боложан намерен проигнорировать призывы крупнейшей правящей партии об отставке. Боложан возглавляет младшую Либеральную партию. В ответ социал-демократы могут инициировать вотум недоверия в ближайшие недели. Это грозит распадом проевропейской коалиции, сформированной десять месяцев назад после отмены президентских выборов.