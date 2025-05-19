  • Новость часаПесков назвал выборы в Румынии «по меньшей мере странными»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Военный эксперт объяснил активизацию ВСУ на Теткинском направлении
    Ульянов признался, что ошибался в Дурове до его слов о французской разведке
    Times рассказала о жизни Зеленского в бункере под землей
    Российские войска освободили Марьино в Сумской области и Новооленовку в ДНР
    Российская армия уничтожила наемников ЧВК Mozart в Запорожской области
    Полонист: Итоги первого тура выборов подтвердили, что Польша «правеет»
    Маск отреагировал на пост Дурова о попытке заставить его вмешаться в румынские выборы
    Стубб пытался убедить Трампа в утрате Россией статуса «великой державы»
    Мнения
    Людмила Шувалова Людмила Шувалова Консервативный диалог как стратегическая инвестиция

    Запрос на консерватизм, как «идеологию здравого смысла», находит свое отражение в изменении политического ландшафта во многих странах. Консерватизм сегодня способен создать основу для эффективного международного взаимодействия.

    0 комментариев
    Юлия Басова Юлия Басова Почему мужчины выбирают женщин постарше

    Зрелость перестаёт быть минусом. Женщина после 40 лет – это не компромисс. Это выбор в пользу устойчивости, осознанности и настоящей близости. У такой женщины другая энергия – спокойная, принимающая.

    36 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Россия выигрывает в переговорной игре

    Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре.

    10 комментариев
    19 мая 2025, 12:55 • В мире

    Победу русофоба в Румынии продавили из-за границы

    Победу русофоба в Румынии продавили из-за границы
    @ REUTERS/Louisa Gouliamaki

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    «Откровенным русофобом» называют политологи человека, выигравшего в итоге выборы президента Румынии. Чем известен Никушор Дан, с помощью каких хитростей и манипуляций он в итоге смог победить – и какими последствиями это в итоге может грозить Евросоюзу в целом?

    18 мая в Румынии прошел второй тур президентских выборов. Победу на них одержал мэр Бухареста Никушор Дан, он набрал 53,6% голосов избирателей. Его оппонент – лидер ультраправой партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион – взял лишь 46,4%.

    Москва – вопреки всяким заявлениям Евросоюза и отдельным румынским политикам – в выборы не вмешивалась. Однако за румынскими выборами Россия, безусловно, следила. И на первый взгляд, победа Никушора Дана для Москвы не очень хороший результат.

    «Дан – откровенный русофоб. Плюс ко всему, он выступает за полное подчинение Румынии политике ЕС. Большее, чем есть сейчас. Он готов вооружать Украину, даже несмотря на то, что в ней притесняют этнических румын. Выступающий против вооружения Украины Симион, конечно, был бы для России лучше. Да, и он к нам симпатий не питает – но отнюдь не в такой степени, как Дан», – поясняет газете ВЗГЛЯД доцент РГГУ Вадим Трухачев.

    Важно было то, что Симион не питает симпатий к Украине. И мог бы воспользоваться своими президентскими полномочиями, чтобы, например, заблокировать передачу военной помощи киевскому режиму. В тактическом плане российские противники могут праздновать успех – однако дело ведь не только в том, кто победил, но и в том, как победил.

    Перед руководством Евросоюза стояла на выборах в Румынии очень непростая задача. Им было важно не допустить победы «неправильного» кандидата за счет своей стандартной тактики концентрации голосов во втором туре в копилке его более приемлемого для большинства населения оппонента.

    Проблема в том, что оппонент был не совсем стандартным для европейской схемы – не центрист, способный собрать голоса слева и справа, а достаточно противоречивая фигура. Тоже своего рода радикал. Причем отстающий от Симиона аж на 20 процентных пунктов – то есть практически не отыгрываемую цифру.

    Поэтому для того, чтобы обеспечить победу Никушора Дана, лидерами Евросоюза были задействованы все возможные механизмы. В том числе и весьма сомнительные.

    Так, например, по словам основателя Telegram Павла Дурова, глава французской разведки Николя Лернер просил его блокировать в Telegram посты консервативных румынских лидеров общественного мнения.

    Кроме того, Европа активно вмешивалась и напрямую, без посредников. «Сами румыны пишут о звонках Макрона в Бухарест. Ранее при снятии Кэлина Джорджеску (победителя первого тура, который был отменен – прим. ВЗГЛЯД) туда звонили генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен – причем в НАТО и ЕС это даже не опровергали», – говорит Вадим Трухачев.

    Работали и с голосами – там, где могли. «За пределами Румынии работает три миллиона румын. Почти все – в Западной Европе. И там не было как такового наблюдения ни за списками избирателей, ни за подсчетом голосов. Его просто не дали организовать. Плюс – жесткая агитация среди гастарбайтеров. Мол, если победит Симион – лишим вас работы, а Румынию – денег из фондов ЕС», – продолжает Вадим Трухачев. Как сейчас происходит, например, в Венгрии, которую наказывают лишением евросоюзовских денег из-за той политики, которую проводит тамошний премьер-министр Виктор Орбан.

    Аналогичные методы применялись и в Молдавии, где у многих местных жителей есть румынские паспорта. Симион и его однопартийцы даже вынуждены были выпускать специальное заявление, где требовали от молдавских властей не оказывать давление на избирателей.

    Неудивительно, что после такого вмешательства итоговые цифры выборов кажутся крайне сомнительными не только для российских экспертов или же сторонников Джордже Симиона. Правый кандидат, напомним, получил в первом туре 41% против 21% у Никушора Дана. И превращение этих результатов в 46,4% против 53,6% могло произойти только в условиях максимальной демонизации фаворита, фальсификаций и использования административного ресурса.

    Конечно, здесь и сейчас Европа за эти действия не ответит. Никаких масштабных уличных протестов не будет. Ведь Джордже Симион уже признал свое поражение.

    «Мы были одни против всех. Я горжусь вами и поздравляю своего соперника с победой», – заявил кандидат. Он пообещал, что и дальше будет бороться за интересы румынского народа – но, по всей видимости, оспаривание нынешних сомнительных выборов таковыми интересами не считает.

    Однако в будущем столь явное внешнее вмешательство на выборах в Румынии – или где-либо в Европе еще – может иметь для Брюсселя серьезные последствия.

    И дело даже не в том, что теперь никто из европейских политиков не будет иметь морального права рассказывать о каких-то «российских вмешательствах». И не в том, что президент США Дональд Трамп вряд ли оценит европейские шаги против симпатизирующего ему кандидата. А в том, что правые националистические силы в ЕС сделают вывод. Вывод о том, что их до власти не допустят – не только через легальные механизмы (например, формирование правящих коалиций из проигравших правым партий), но и через вот такие демонстративные нарушения политических приличий.

    А значит, правые политики – а главное, правый электорат, чье мнение Евросоюз проигнорировал – будут искать иные способы прихода к власти. В том числе через улицу. Что, в свою очередь, способно привести к дезинтеграции ЕС. Резьба, которую европейские либеральные элиты так туго закручивают, рискует в итоге быть сорванной, причем по самому радикальному сценарию: распаду Евросоюза.

    Главное
    Песков назвал время разговора Путина и Трампа
    Ростех заявил о превосходстве Т-90 над танками Leopard
    Степашин назвал ошибкой присоединение к СССР Западной Украины и Бессарабии
    Кочарян призвал восстановить стратегические отношения с Россией
    Суд отказался выселить иноагента Чирикову из квартиры в Москве
    Девочка-подросток в Запорожской области созналась в убийстве нескольких детей
    Стало известно о массовых похищениях владельцев криптокошельков по всему миру

    ЕС вместо спасения экономики грозит России полным торговым эмбарго

    В то время, как Россия и Украина начали первые за три года переговоры, Евросоюз решил ужесточать санкции против Москвы. Брюссель грозит жестко ударить по нефти, газу и финансовому сектору. Более того, ЕС даже рассматривает вариант полного торгового эмбарго. Что из этого у него может получиться? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия провела переговоры в Стамбуле по своему сценарию

    Теперь не только военная, но и дипломатическая инициатива на стороне России – такими словами эксперты описывают результаты первого за три года раунда переговоров в Стамбуле. По мнению аналитиков, сами переговоры не только прошли по российскому сценарию, но и позволили Москве добиться реализации нескольких задач. Подробности

    Перейти в раздел

    Значение Балтфлота возвращается к временам Петра Первого

    Старейший флот России – Балтийский – отмечает очередную годовщину своего создания. В этом году праздничная дата выпала на предштормовое время – в воздухе чувствуется приближение конфликта, в котором Балтийскому флоту может выпасть ключевая роль. О чем идет речь и какое значение Балтфлот имеет для всей российской истории? Подробности

    Перейти в раздел

    Победу русофоба в Румынии продавили из-за границы

    «Откровенным русофобом» называют политологи человека, выигравшего в итоге выборы президента Румынии. Чем известен Никушор Дан, с помощью каких хитростей и манипуляций он в итоге смог победить – и какими последствиями это в итоге может грозить Евросоюзу в целом? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Индия оценила российское оружие

      Премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российскую систему С-400 за беспрецедентную мощь. Очередное обострение индо-пакистанского конфликта позволило его сторонам испытать закупленное российское и китайское вооружение в деле.

    • Президент США пошел против Израиля

      Турне президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку обещает стать историческим. Америка мирится с Сирией, ссорится с Израилем и обещает региону другое будущее. В чем оно другое?

    • Переговоры с Украиной в Турции. Чего ждать?

      В Турции возобновляются переговоры по урегулированию на Украине, прерванные по настоянию Запада весной 2022 года. Причем, как и в 2022 году, российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. О чем это говорит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............