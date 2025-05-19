Избранный президент Румынии пообещал поддерживать объединение с Молдавией

Избранный президент Румынии Дан заявил о будущем объединении с Молдавией

Tекст: Вера Басилая

Избранный президент Румынии Никушор Дан объявил о планах поддерживать Молдавию для возможного объединения, выступая перед сторонниками в центре Бухареста, передает ТАСС.

Он пообещал, что Румыния «всегда будет рядом», чтобы помогать Молдавии двигаться по европейскому пути, и выразил надежду, что в будущем «страны смогут объединиться».

Дан выступил этой ночью перед тысячами сторонников в Бухаресте и отметил необходимость консолидации общества вне зависимости от политических взглядов. Он отдельно обратился к жителям Молдавии, подчеркнув, что Румыния намерена быть для них опорой.

Избранный президент также рассказал о планах начать в понедельник неформальные консультации с проевропейскими парламентскими партиями по вопросу формирования правительства. По его словам, в ближайшей повестке дня стоят вопросы бюджетного дефицита и безопасности, которые будут обсуждаться с профильными министерствами.

Ранее в Румынии подсчитали 100% голосов избирателей на выборах президента. Лидер оппозиционной партии AUR Джеордже Симион признал победу мэра Бухареста Никушора Дана. В

ыборы в стране прошли на фоне политического кризиса из-за отмены результатов первого тура после победы независимого кандидата Кэлина Джеорджеску.