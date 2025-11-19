Захарова раскритиковала молдавского депутата за слова о Пушкине

Захарова раскритиковала молдавского депутата Друцэ за слова о Пушкине

Tекст: Валерия Городецкая

Поводом стала дискуссия в молдавском парламенте, где обсуждался законопроект о закрытии «Русского дома», передает РИА «Новости».

Друцэ заявил, что представители ЛГБТ в Молдавии якобы появились с Российской империей и лично с приездом Пушкина.

По словам Захаровой, подобные заявления вызывают сначала усмешку, но затем шокируют глубиной падения, на которой находится нынешняя элита Молдавии. Она выразила сожаление по поводу уровня обсуждения, отметив, что ученые по всему миру до сих пор изучают феномен и вклад Пушкина.

«И вот выходит Шариков на трибуну молдавского парламента. И говорит, что он не согласен, а на уточняющий вопрос «С чем?» – «Да со всем»...», – добавила Захарова. По ее словам, шариковщина – это не про внешность, а про внутренний дух и тягу подобных людей к хамству и агрессивной безграмотности.

Напомним, депутат молдавского парламента Михай Друцэ привел необычную версию появления ЛГБТ-сообщества в Бессарабии, связав это с приездом российского поэта Александра Пушкина.