Чрезвычайное положение объявлено в Гватемале из-за банд

Президент Гватемалы Аревало объявил о введении чрезвычайного положения в стране

Tекст: Антон Антонов

«Я принял решение ввести режим осадного положения на всей территории страны сроком на 30 дней начиная с сегодняшнего дня», – приводит слова Аревало ТАСС.

По словам Аревало, режим введен для защиты граждан и борьбы с бандами, а также для предотвращения террористических действий со стороны преступных группировок. Президент заявил, что властям удалось восстановить контроль над несколькими тюрьмами и освободить заложников, захваченных во время недавних бунтов.

Глава государства подчеркнул, что не будет уступок криминальным структурам, а государственные силы, включая Национальную гражданскую полицию и армию, продолжат жесткие действия для восстановления порядка.

Власти пообещали, что ограничительные меры не повлияют на обычную жизнь граждан, работу учреждений и свободу передвижения, кроме случаев, связанных с обеспечением безопасности.

Ранее министр внутренних дел сообщил о гибели семи сотрудников полиции в результате вооруженных нападений преступных группировок. В обращении к нации Аревало сообщил о введении трехдневного национального траура по погибшим полицейским. Он добавил, что их мужество и самоотверженность станут примером служения народу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 20204 году бунты произошли в пенитенциарных учреждениях Эквадора.