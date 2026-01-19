Тогда, в феврале 2022-го, казалось, что скоро наступит мир и восторжествует справедливость. Но события начали нас ломать. Но любая вьюга кончается. Надо просто... перестать ждать просвета.11 комментариев
Чрезвычайное положение объявлено в Гватемале из-за банд
Президент Гватемалы Аревало объявил о введении чрезвычайного положения в стране
Режим чрезвычайного положения вводится на всей территории Гватемалы сроком на 30 дней в связи с резким ростом преступности, бунтами в пенитенциарных учреждениях и нападениями на сотрудников сил безопасности, сообщил президент Гватемалы Бернардо Аревало.
«Я принял решение ввести режим осадного положения на всей территории страны сроком на 30 дней начиная с сегодняшнего дня», – приводит слова Аревало ТАСС.
По словам Аревало, режим введен для защиты граждан и борьбы с бандами, а также для предотвращения террористических действий со стороны преступных группировок. Президент заявил, что властям удалось восстановить контроль над несколькими тюрьмами и освободить заложников, захваченных во время недавних бунтов.
Глава государства подчеркнул, что не будет уступок криминальным структурам, а государственные силы, включая Национальную гражданскую полицию и армию, продолжат жесткие действия для восстановления порядка.
Власти пообещали, что ограничительные меры не повлияют на обычную жизнь граждан, работу учреждений и свободу передвижения, кроме случаев, связанных с обеспечением безопасности.
Ранее министр внутренних дел сообщил о гибели семи сотрудников полиции в результате вооруженных нападений преступных группировок. В обращении к нации Аревало сообщил о введении трехдневного национального траура по погибшим полицейским. Он добавил, что их мужество и самоотверженность станут примером служения народу.
