Если Зеленский останется у власти в условиях конфликта со всеми (как это сейчас и происходит), то отношения Запада и Украины будут дальше портиться, а Европа и даже США продолжат копить усталость от киевского режима. А значит, достичь победы в СВО можно будет быстрее.15 комментариев
Эквадор заявил об освобождении всех захваченных в заложники в ходе тюремных бунтов
Эквадорские власти добились освобождения всех работников мест лишения свободы, которых захватили устроившие бунт члены банд, сообщила служба исполнения наказаний страны.
Все сотрудники службы безопасности и пенитенциарного надзора и административные служащие, удерживаемые в заложниках в тюрьмах, освобождены, заявило ведомство, передает ТАСС.
До этого сообщалось, что в заложниках захвачены по меньшей мере 139 сотрудников.
Бунты в пенитенциарных учреждениях Эквадора начались 8 января, они произошли в четырех тюрьмах.