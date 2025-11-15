В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?0 комментариев
Молдавский депутат связал появление геев в республике с приездом Пушкина
Депутат молдавского парламента Михай Друцэ привел необычную версию появления ЛГБТ-сообщества (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) в Бессарабии, связав это с приездом российского поэта Александра Пушкина.
Во время обсуждения законопроекта о закрытии Российского центра науки и культуры (РЦНК) депутат от партии PAS Михай Друцэ выступил с резонансным заявлением, передает Телеграм-канал KP Moldova.
По словам Друцэ, распространение ЛГБТ-движения в стране якобы было связано с приходом Российской империи и непосредственно приездом Пушкина в Бессарабию.
Депутат отметил, что «геи в Бессарабии появились с Российской империей – и лично с приездом Пушкина».
Инициатива о закрытии РЦНК обсуждалась на фоне антироссийских настроений среди части депутатского корпуса. Законопроект предусматривает прекращение деятельности организации, связанной с российской культурой и просветительством.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 ноября парламент Молдавии одобрил в первом чтении решение о закрытии Русского дома в Кишиневе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что руководство Молдавии продолжает курс на негативное отношение к России, действуя в ущерб интересам собственного населения.
Официальный представитель МИД Мария Захарова осудила заявления Кишинева о подрывной деятельности Русского дома и назвала их частью антироссийской кампании.