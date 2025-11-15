Депутат Друцэ: Геи в Молдавии появились после приезда Пушкина

Tекст: Тимур Шайдуллин

Во время обсуждения законопроекта о закрытии Российского центра науки и культуры (РЦНК) депутат от партии PAS Михай Друцэ выступил с резонансным заявлением, передает Телеграм-канал KP Moldova.

По словам Друцэ, распространение ЛГБТ-движения в стране якобы было связано с приходом Российской империи и непосредственно приездом Пушкина в Бессарабию.

Депутат отметил, что «геи в Бессарабии появились с Российской империей – и лично с приездом Пушкина».

Инициатива о закрытии РЦНК обсуждалась на фоне антироссийских настроений среди части депутатского корпуса. Законопроект предусматривает прекращение деятельности организации, связанной с российской культурой и просветительством.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 ноября парламент Молдавии одобрил в первом чтении решение о закрытии Русского дома в Кишиневе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что руководство Молдавии продолжает курс на негативное отношение к России, действуя в ущерб интересам собственного населения.

Официальный представитель МИД Мария Захарова осудила заявления Кишинева о подрывной деятельности Русского дома и назвала их частью антироссийской кампании.

