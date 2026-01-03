Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.10 комментариев
Трамп заблокировал сделку по полупроводникам из-за угрозы нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп заблокировал сделку о продаже полупроводниковых активов американской компании Emcore фирме HieFo, которой управляет гражданин Китая, по соображениям национальной безопасности.
Соответствующий указ опубликовал Белый дом, передает ТАСС. По информации газеты The Wall Street Journal, сделка оценивалась почти в 3 млн долларов и была согласована в 2024 году.
«Сделка запрещается, и владение компанией HieFo любыми интересами или правами в активах Emcore, независимо от того, напрямую или косвенно, или через партнеров, дочерние компании, аффилированные лица или иностранных акционеров <…>, также запрещается», – говорится в указе.
Трамп подчеркнул, что обладает «убедительными доказательствами» того, что HieFo может предпринять действия, представляющие угрозу для безопасности США. По условиям соглашения большая часть активов Emcore, включая оборудование для производства микросхем и интеллектуальную собственность, должна была перейти к HieFo.
Компании HieFo отводится 180 дней на продажу купленных активов под контролем межведомственного Комитета по иностранным инвестициям в США (CFIUS). В американском Минфине отметили, что опасения вызваны доступом HieFo к запатентованным технологиям Emcore и возможностью вывоза микросхем из фосфида индия за рубеж.
