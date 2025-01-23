Трамп назвал китайские телефоны угрозой безопасности США больше TikTok

Трамп заявил о большей угрозе китайских телефонов для нацбезопасности США, чем TikTok

Tекст: Денис Тельманов

Президент США Дональд Трамп в интервью каналу Fox News заявил, что устройства, произведенные в Китае, такие как телефоны и компьютеры, могут представлять большую угрозу для национальной безопасности США, чем приложение TikTok, передает ТАСС. По его словам, такие устройства присутствуют в большом количестве в США и также могут использоваться для шпионажа.



«Но так можно сказать обо всем, что сделано в Китае», – добавил Трамп, отвечая на вопросы о возможной угрозе от TikTok. Он подчеркнул, что Китай производит множество товаров, включая телефоны и компьютеры, и предположил, что устройства могут быть более рискованными для безопасности.

Ситуация с TikTok обострилась после подписания экс-президентом Джо Байденом в 2024 году закона, согласно которому китайская компания ByteDance должна была продать приложение до 19 января. Несмотря на это, TikTok временно прекратил работу в США, но позже снова стал доступен после вмешательства Трампа.

Трамп подписал указ об отсрочке блокировки TikTok на 75 дней с момента инаугурации и указал на необходимость предоставления США права на половину TikTok. Это решение было частью его усилий по защите национальной безопасности страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сервис TikTok начал восстановление своей работоспособности в США после получения от избранного президента Дональда Трампа заверений о безопасности для компаний-партнеров. Дональд Трамп намерен издать указ о приостановке запрета TikTok для поиска нового владельца с 50% долей компании в США. На фоне множества жалоб пользователей, Роскомнадзор заявил об отсутствии изменений в работе TikTok в российском сегменте сети Интернет.