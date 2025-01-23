Длительное время в нашем Отечестве звучала риторика «мы не такие, как они», ибо, дескать, у нас всё в порядке с традиционными ценностями. А вот теперь наступает момент испытания на прочность. «Они» вдруг отказались быть такими, про которых мы говорили «мы не такие».18 комментариев
Трамп назвал китайские телефоны угрозой безопасности США больше TikTok
Трамп заявил о большей угрозе китайских телефонов для нацбезопасности США, чем TikTok
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News отметил, что телефоны и компьютеры, произведенные в Китае, могут представлять более серьезную угрозу для национальной безопасности США, чем TikTok.
Президент США Дональд Трамп в интервью каналу Fox News заявил, что устройства, произведенные в Китае, такие как телефоны и компьютеры, могут представлять большую угрозу для национальной безопасности США, чем приложение TikTok, передает ТАСС. По его словам, такие устройства присутствуют в большом количестве в США и также могут использоваться для шпионажа.
«Но так можно сказать обо всем, что сделано в Китае», – добавил Трамп, отвечая на вопросы о возможной угрозе от TikTok. Он подчеркнул, что Китай производит множество товаров, включая телефоны и компьютеры, и предположил, что устройства могут быть более рискованными для безопасности.
Ситуация с TikTok обострилась после подписания экс-президентом Джо Байденом в 2024 году закона, согласно которому китайская компания ByteDance должна была продать приложение до 19 января. Несмотря на это, TikTok временно прекратил работу в США, но позже снова стал доступен после вмешательства Трампа.
Трамп подписал указ об отсрочке блокировки TikTok на 75 дней с момента инаугурации и указал на необходимость предоставления США права на половину TikTok. Это решение было частью его усилий по защите национальной безопасности страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сервис TikTok начал восстановление своей работоспособности в США после получения от избранного президента Дональда Трампа заверений о безопасности для компаний-партнеров. Дональд Трамп намерен издать указ о приостановке запрета TikTok для поиска нового владельца с 50% долей компании в США. На фоне множества жалоб пользователей, Роскомнадзор заявил об отсутствии изменений в работе TikTok в российском сегменте сети Интернет.