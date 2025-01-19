Роскомнадзор не обнаружил изменений в работе TikTok в Рунете

Роскомнадзор не выявил сбоев в работе TikTok в российском сегменте Интернета

Tекст: Ольга Иванова

Роскомнадзор сообщает, что в настоящее время не наблюдает изменений в работе TikTok в российском сегменте Интернета, передает РИА «Новости». Представители ведомства заявили: «При использовании приложения TikTok в российском сегменте сети Интернет изменения в работе приложения пока не фиксируются».

Тем не менее, пользователи в России начали сообщать о нестабильной работе TikTok в воскресенье. К 15.30 по московскому времени система мониторинга сбоев «Сбой.рф» зарегистрировала более 4 тыс. жалоб на проблемы с доступом к приложению. Пользователи выражали недовольство нестабильной работой социальной сети.

Как писала газета ВЗГЛЯД, приложение TikTok прекратило открываться у пользователей в США после решения Верховного суда отказать в приостановке запрета на деятельность соцсети. Избранный президент Дональд Трамп заявил о планах подписать указ об отсрочке запрета TikTok на 90 дней, чтобы тщательно разобраться в ситуации.

Позже эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна предложил рассмотреть запрет TikTok в Европе, ссылаясь на распространение дезинформации и угрозу безопасности.