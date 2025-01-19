Глава МИД Эстонии призвал к запрету TikTok в Европе

Глава МИД Эстонии предложил ЕС изучить запрет TikTok из-за угрозы безопасности

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна предложил запретить TikTok в Европе, передает РИА «Новости». Такая инициатива возникла на фоне остановки работы соцсети в США, где пользователи больше не могут открыть приложение, и оно исчезло из App Store. По мнению Цахкны, TikTok распространяет дезинформацию и используется для манипуляции выборами.

Цахкна подчеркнул, что TikTok собирает огромное количество данных, что представляет серьезную угрозу безопасности. Он считает, что это обстоятельство также должно быть учтено при рассмотрении запрета на использование соцсети в Европе. По мнению министра, такие меры помогут предотвратить потенциальное влияние на демократические процессы в европейских странах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, приложение TikTok прекратило открываться у пользователей в США после решения Верховного суда отказать в приостановке запрета на деятельность соцсети. Избранный президент Дональд Трамп заявил о планах подписать указ об отсрочке запрета TikTok на 90 дней, чтобы тщательно разобраться в ситуации.