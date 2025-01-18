Трамп заявил о намерении подписать указ об отсрочке запрета TikTok в США на 90 дней

Tекст: Мария Иванова

Трамп заявил о своем намерении подписать указ об отсрочке на 90 дней запрета на использование TikTok в Соединенных Штатах, передает ТАСС.

В интервью NBC News Трамп отметил необходимость тщательного изучения ситуации, прежде чем принимать окончательное решение. Он подчеркнул, что планирует объявить о своем решении в день инаугурации, 20 января.

Трамп также отметил свою готовность решить многие вопросы в сотрудничестве с Китаем, включая судьбу TikTok. Ранее он провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которого обсуждались различные проблемы, в том числе связанные с популярным видеосервисом.

По данным ABC, даже в случае сохранения доступа к TikTok пользователи, которые скачали приложение до 19 января, могут сталкиваться с ограничениями. Магазины приложений и хостинг-провайдеры могут подвергаться штрафам в размере до 5 тыс. долларов за каждого пользователя, если продолжат предоставлять услуги TikTok.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Джо Байден поддерживает доступность TikTok для американцев, но при условии перехода сервиса в американскую собственность, чтобы учесть опасения в сфере национальной безопасности, изложенные Конгрессом.

В субботу администрация США назвала «трюкачеством» заявление TikTok о прекращении работы 19 января при отсутствии гарантий от властей,

Дональд Трамп ранее отмечал, что намерен издать указ для предотвращения блокировки TikTok в США, предлагая временное решение для переговоров о продаже.

Между тем социальная сеть TikTok готовится приостановить работу в США 19 января, если Верховный суд не вмешается в ситуацию.