  • Новость часаЗа ночь российская ПВО сбила 27 украинских дронов
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    Германия переживает самый продолжительный кризис со времен Гитлера
    Дрон «Князь Вандал» уничтожил технику НАТО на 300 млн долларов в зоне СВО
    Вынесен приговор офицеру ПВО за халатность при обороне неба Крыма
    Франция провела тайные учения спецназа для переброски на Украину
    ВС России нанесли удар по крупнейшему газовому хранилищу Украины
    Эксперт рассказал о маршруте поставок «гуманитарного» газа в Приднестровье
    Лондон отказался от предложения Парижа по миротворцам на Украине
    ХАМАС назвало прекращение огня с Израилем поворотным моментом
    Подполье сообщило о возможном расположении штаба наемников на борту крейсера «Украина»
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Байден спалил остатки американского лидерства

    Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.

    7 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем Трампу Арктика

    Главная ценность Гренландии – это национальный сектор контроля над Арктикой. И попытки новой вашингтонской администрации не подкупом, так завоеванием получить Гренландию – это подготовка к борьбе за арктические шельфы, проливы и ресурсы.

    5 комментариев
    Андрей Шалунов Андрей Шалунов Как сделать потребление разумным и достаточным

    Отказ от производства товаров с коротким сроком эксплуатации является ключом к сокращению объемов мусора на свалках и снижению трат граждан на покупку товаров.

    16 комментариев
    16 января 2025, 08:08 • Новости дня

    WP: Трамп запланировал выпустить указ о спасении TikTok от блокировки

    Tекст: Мария Иванова

    Дональд Трамп намерен издать указ, чтобы предотвратить блокировку TikTok в США, предлагая временное решение для переговоров о продаже или альтернативном решении, пишет Washington Post.

    Стало известно, что избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность издания указа, который приостановит действие закона о запрете TikTok в США на 60-90 дней, сообщает Washington Post.

    Это должно дать администрации время для переговоров о продаже приложения или поиске альтернативного решения. Однако, как подчеркивает издание, перспектива успеха подобного действия остается спорной с точки зрения закона, передает РИА «Новости».

    Действующий президент Джо Байден ранее подписал закон, который требует перехода TikTok под управление американской компании под угрозой запрета ее работы в США. Этот запрет может вступить в силу уже 19 января, за день до инаугурации нового президента. TikTok, принадлежащий китайской компании ByteDance, активно используется в США, где у него около 170 млн пользователей.

    Власти США опасаются, что китайское правительство может использовать TikTok для доступа к данным пользователей или для распространения пропаганды. Компания-владелец неоднократно отрицала такие обвинения и подчеркивала, что данные пользователей защищены. В ответ на предстоящий запрет администрация Байдена также ищет способы сохранить доступ к TikTok в США, сообщает NBC News, исследуя различные юридические пути.

    На фоне данных событий TikTok готовится к отключению своего приложения в США в соответствии с запретом, если он вступит в силу. Это может произойти уже в ближайшие дни, что ставит под угрозу доступ к популярной платформе для миллионов американских пользователей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, социальная сеть TikTok собирается приостановить работу в США 19 января, если Верховный суд не вмешается в ситуацию.

    Американская некоммерческая организация Project Liberty хочет приобрести у китайской ByteDance ее активы TikTok в США, где соцсети грозит запрет на работу.

    Ранее Палата представителей американского Конгресса высказалась в поддержку проекта закона о вероятном закрытии в стране китайской социальной сети TikTok.

    15 января 2025, 12:58 • Новости дня
    До окончания регистрации участников дополнительного отбора на программу «Время героев» осталось 10 дней

    До окончания дополнительного отбора на программу «Время героев» осталось десять дней, более 17,5 тыс. человек уже подали заявки, стремясь присоединиться к участникам, среди которых уже есть назначенные на ответственные должности.

    Как сообщается на сайте программы , дополнительная регистрация на участие в программе завершится через десять дней, 25 января в 12.00 по московскому времени.

    Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров отметил: «До завершения регистрации участников дополнительного набора на программу  «Время героев» осталось десять дней. При этом мы уже получили более 17,5 тыс. заявок».

    Комиссаров добавил, что общее количество заявок, включая участников первого потока, превысило 61 тысячу. До завершения регистрации все участники и ветераны СВО могут направить свои заявки как через сайт, так и на почту.

    Первые результаты участия в программе уже заметны: 18 участников первого потока получили новые назначения на ответственные должности. Среди них полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога и глава Тамбовской области Евгений Первышов. Руководитель программы Мария Костюк была назначена врио губернатора Еврейской автономной области.

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    16 января 2025, 00:34 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по крупнейшему газовому хранилищу Украины

    Российские войска поразили объекты газоэнергетической инфраструктуры в Львовской области

    ВС России нанесли удар по крупнейшему газовому хранилищу Украины
    @ Lars Penning/ Dpa/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска провели групповой удар высокоточным оружием по объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины в ответ на удары ракетами ATACMS и попытку срыва подачи газа по «Турецкому потоку», говорится в сообщении Минобороны.

    По информации военного ведомства, российские войска нанесли удар по важным объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины в ответ на удары с территории Украины дальнобойными ракетами ATACMS американского производства и крылатыми ракетами Storm Shadow британского производства. Атака также была ответом на попытку Украины совершить теракт на компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае, что могло бы сорвать поставки газа по трубопроводу «Турецкий поток», передает ТАСС.

    Отмечается, что 15 января российские силы использовали высокоточное оружие для поражения критически важных объектов. Среди них – наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый, Львовская область, которая была успешно поражена. Данный удар стал ответной мерой на предыдущие действия Украины.

    В Минобороны подчеркнули, что операция носила оборонительный характер и была проведена с целью воспрепятствовать возможным дальнейшим атакам на важные объекты газовой инфраструктуры России.

    Напомним, 13 января киевский режим совершил попытку атаки с использованием девяти БПЛА на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, с целью прекращения поставок газа в европейские страны. Силы ПВО России сбили все дроны. В Кремле назвали атаку ВСУ энергетическим терроризмом.

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    15 января 2025, 19:11 • Видео
    Зеленский завернул поганку в «план Трампа»

    Владимир Зеленский заявил о подготовке встречи с Дональдом Трампом и о том, что у них общая цель – «добиться мира на Украине». Но Зеленскому нужен только «справедливый» мир, то есть невозможный и неприемлемый для России. И он, кажется, нашел способ перехитрить Трампа при помощи британцев и французов.

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    15 января 2025, 16:48 • Новости дня
    Военкор: Целью ракетного удара стало подземное хранилище газа во Львовской области

    Военкор Поддубный: Целью ракетного удара стало подземное хранилище газа во Львовской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Целью утреннего группового удара ВС России было крупнейшее подземное хранилище газа (ПХГ) в городе Стрый Львовской области, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

    Поддубный добавил, что в этом городе расположен крупный железнодорожный узел с сообщением сразу на пять направлений. «Подобные удары по тыловым объектам противника – это гарантированное снижение его военного потенциала», – написал он в своем Telegram-канале.

    Военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале отметил, что действительно различные источники сообщали о взрывах во Львовской области, где целями стали подземные хранилища газа (ПХГ). Он отметил, что на территории Украины функционирует свыше десятка подобных объектов, которые защищены, их сложно поразить.

    «В одной Львовской области пять таких ПХГ, так что если попадание было, то урон будет значительный», – сообщил эксперт.

    Ранее украинские СМИ, ссылаясь на местные власти, сообщили о повреждении двух объектов инфраструктуры в Дрогобычском и Стрыйском районах Львовской области в результате ракетной атаки.

    Ранее экономист Иван Лизан сказал газете ВЗГЛЯД, что если разрушить ударами подземные хранилища газа на Украине, то Киев потеряет возможность поддерживать давление в своей газотранспортной системе (ГТС) и будет вынужден качать газ из России. Так топливо можно будет переправлять в том числе в Приднестровье.

    Минобороны России в среду сообщило, что российские войска нанесли удар по украинской газо-энергетической инфраструктуре, которая обеспечивает работу военно-промышленного комплекса.

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    15 января 2025, 10:14 • Новости дня
    ВСУ направили на штурм в Курской области элитные отряды и ССО
    ВСУ направили на штурм в Курской области элитные отряды и ССО
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Командование ВСУ задействовало элитные подразделения, включая силы специальных операций (ССО), для штурмов в Курской области, сообщили в силовых структурах России.

    Российские силовые структуры сообщили, что эти подразделения были изначально созданы для выполнения задач в тылу, однако в настоящее время они активно участвуют в штурмах, передает ТАСС.

    Ранее Минобороны России сообщило, что с начала вторжения на территорию Курской области Вооруженные силы Украины потеряли до 51 тыс. 900 военнослужащих, 303 танка, 229 боевых машин пехоты и значительное количество другой техники.

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    15 января 2025, 21:57 • Новости дня
    Названа причина смерти российской дзюдоистки Барановой

    Бывший муж российской самбистки и дзюдоистки Барановой назвал причину смерти спортсменки

    Названа причина смерти российской дзюдоистки Барановой
    @ vk.com/tverjudo_fd

    Tекст: Вера Басилая

    Российская самбистка и дзюдоистка Ольга Баранова умерла от тяжелой болезни, а не погибла в результате несчастного случая, сообщил бывший муж спортсменки Михаил Фадеев.

    Бывший муж дзюдоистки Михаил Фадеев опроверг сообщения о гибели Барановой в результате несчастного случая, заявив, что она скончалась из-за тяжелой болезни, передает ТАСС. Он добавил, что их общего ребенка будет воспитывать сам.

    Ольга Баранова ранее завершила свою спортивную карьеру и, по имеющейся информации, занималась тренерской деятельностью в сфере фитнеса.

    В 2014 году она стала победительницей Кубка мира по самбо. Также на ее счету серебро чемпионата России по самбо в 2013 году и бронза в 2015 году. В дзюдо Ольга завоевала бронзу чемпионата России среди юниоров в 2010 году и золотую медаль на Всероссийской юниорской спартакиаде того же года.

    Ранее сообщалось, что российская самбистка и дзюдоистка Ольга Баранова, которая в 2014 году завоевала Кубок мира по самбо, умерла в результате несчастного случая в возрасте 33 лет.

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    15 января 2025, 15:51 • Новости дня
    Эксперт назвал два способа возобновления поставок российского газа в Приднестровье

    Экономист Лизан: У России есть дипломатический и силовой варианты решения проблем с газом в Приднестровье

    Эксперт назвал два способа возобновления поставок российского газа в Приднестровье
    @ dpa/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    У Приднестровья есть два варианта получения газа из России: Москва или договорится с Киевом о прокачке через территорию Украины, или разрушит ударами подземные хранилища газа на Украине, чтобы та снова зависела от энергоносителей со стороны России, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее глава Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что Россия подаст в регион газ в качестве гуманитарной помощи, при этом маршрут транзита топлива будет определен отдельно.

    «Россия с середины «нулевых» и так поставляет Приднестровью «гуманитарный», то есть бесплатный газ на нужды теплоэнергетики и коммунальных хозяйств. Это, по сути, субсидирование республики со стороны Москвы», – рассказал экономист Иван Лизан. «Сейчас, учитывая геополитические реалии, прокачать российский газ в Приднестровье без согласия Украины невозможно. Поэтому здесь, скорее всего, необходимы некие договоренности с Киевом. В теории еще можно договориться с Азербайджаном о спотовых контрактах, но это маловероятная схема», – детализировал собеседник.

    «Также есть силовой вариант – разрушить ударами подземные хранилища газа на Украине. Тогда оппоненты потеряют возможность поддерживать давление в своей газотранспортной системе (ГТС) и будут вынуждены качать газ из России. Так топливо можно будет переправлять в том числе в Приднестровье», – рассказал он.

    В качестве потенциальных целей для Российской армии эксперт назвал «перемычки между месторождениями в Харьковской и Полтавской областях и украинской ГТС». «Можно еще уничтожить компрессорную станцию в Днепропетровской области, отрезав Николаевскую и Одесскую области от ГТС. Тогда их можно снабжать через «Турецкий поток», – рассуждает аналитик.

    «В итоге Приднестровье сможет получать весь необходимый для них объем газа – 1,6 млрд кубометров в год. Еще в республике возможно запустить в эксплуатацию мазутные блоки на Молдавской ГРЭС, но это не решит проблемы полностью. Коммунальный сектор все равно останется без газа, а котельные у них работают как раз на газе», – продолжил аналитик.

    Ранее глава Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что Россия отправит в регион газ в качестве гуманитарной помощи. Он уточнил, что топливо подадут в необходимом для населения и промпредприятий объеме. Решение, по его словам, было принято на переговорах в Москве, а маршрут поставок стороны обсудят дополнительно. «Точной даты подачи нет, но то, что подача газа начнется, это факт. Дальше посмотрим по ситуации, немножко осталось потерпеть», – приводит ТАСС слова Красносельского.

    Напомним, 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг Газпрому. В результате ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Без газа остались  122 населенных пункта, что повлияло на более чем 51 тыс. абонентов в сельской местности и свыше 20 тыс. частных домовладений в городах.

    В непризнанной республике в целях экономии было отключено центральное отопление, снабжение горячей водой жилых домов и остановлены промышленные предприятия. В результате энергокризиса зафиксированы случаи смерти пытавшихся согреться людей. Газета ВЗГЛЯД оценивала ущерб, который Украина нанесла себе и другим остановкой транзита газа.

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    15 января 2025, 16:56 • Новости дня
    В «Ленкоме» объяснили, почему убрали портрет Певцова

    В «Ленкоме» назвали ошибкой размещение фото Певцова после его увольнения

    В «Ленкоме» объяснили, почему убрали портрет Певцова
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Портрет народного артиста России Дмитрия Певцова долгое время продолжал находиться в театре «Ленком Марка Захарова», несмотря на его отставку в 2021 году, сообщила пресс-служба театра.

    Увольнение Певцова было связано с его избранием депутатом Государственной думы. Однако в театре признали, что оставить его портрет среди служащих артистов было ошибкой, и они намерены это исправить, передает РИА «Новости».

    В сообщении говорится, что после увольнения Певцов продолжал выступать в «Ленкоме» по срочным договорам, но допускал негативные высказывания о театре в публичной сфере. В интервью телеканалу «Беларусь-1» артист выразил желание возглавить театр, чтобы «спасти то, что осталось после Захарова», однако добавив, что руководство театра не поддержало эту идею. По его мнению, за последние пять лет от театра «ничего не осталось, кроме названия».

    На заседании творческого совета «Ленкома» коллеги Певцова под руководством народного артиста Александра Збруева сочли его высказывания неэтичными и не соответствующими действительности. Они подчеркнули, что театр сохраняет наследие Марка Захарова, включая восемь его спектаклей, которые продолжают собирать аншлаги. Также в театре проводятся различные мероприятия и выставки, посвященные Захарову.

    Накануне народный артист Дмитрий Певцов сообщил, что его фотографию убрали со стены театра «Ленком Марка Захарова». Он заявил, что «не в настроении» пояснять ситуацию с уходом из театра.

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    15 января 2025, 21:11 • Новости дня
    Дрон «Князь Вандал» уничтожил технику НАТО на 300 млн долларов в зоне СВО

    Губернатор Андрей Никитин: Дрон «Князь Вандал» уничтожил технику НАТО на 300 млн долларов в зоне СВО

    Дрон «Князь Вандал» уничтожил технику НАТО на 300 млн долларов в зоне СВО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Оптоволоконный дрон «Князь Вандал Новгородский», разработанный научно-производственным центром «Ушкуйник», уничтожил технику НАТО на сумму более 300 млн долларов в зоне специальной военной операции, заявил глава Новгородской области Андрей Никитин.

    В ходе ежегодного послания Никитин отметил значительные успехи в разработке и применении оптоволоконного FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский», передает ТАСС. По его словам, дрон, созданный менее чем за год, уже уничтожил натовскую технику на сумму более 300 млн долларов.

    Никитин подчеркнул, что новгородские инженеры внесли значительный вклад в этот успех. «Снова горят на полях сражений нацистские танки», – заметил он, добавив, что это оружие создано с использованием уникальных технологий.

    Ранее генеральный директор НПЦ «Ушкуйник» Алексей Чадаев сообщил, что производство дронов будет расширено и начнется по франшизе в нескольких регионах России. В том числе будут созданы сборочные лаборатории в зоне специальной военной операции.

    Дрон «Князь Вандал Новгородский» обладает уникальными характеристиками благодаря оптоволоконной связи, что делает его невосприимчивым к средствам радиоэлектронной борьбы. Он прошел апробацию в августе 2024 года во время вторжения ВСУ в Курскую область и способен выполнять разнообразные задачи.

    Ранее FPV-дроны центра «Рубикон» успешно ликвидировали транспорт и личный состав ВСУ в лесополосе на Курском направлении.

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    15 января 2025, 19:52 • Новости дня
    Стало известно об отказе пилотов упавшего в Актау рейса AZAL от посадки в Грозном и Махачкале

    Baza: Экипаж разбившегося под Актау самолета сам принял решение не садиться в Грозном

    Стало известно об отказе пилотов упавшего в Актау рейса AZAL от посадки в Грозном и Махачкале
    @ Azamat Sarsenbayev/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экипаж самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), разбившегося в Казахстане в декабре, самостоятельно принимал решения об изменении маршрута, а предварительные версии катастрофы были названы со слов пилотов, следует из предполагаемой расшифровки переговоров пилотов с диспетчерами.

    Как говорится в предполагаемой расшифровке переговоров пилотов с диспетчерами, опубликованной Telegram-каналом Baza, экипаж отказался от предложенных диспетчерами вариантов посадки в российских аэропортах. Изначально диспетчеры предложили посадку в Грозном и Махачкале, предоставив данные по другим российским аэропортам.

    «Все решения не садиться в Грозном, не лететь в Махачкалу, а затем следовать обратно в Баку – и в результате лететь в Актау – экипаж «Азербайджанских авиалиний» принимал самостоятельно», – говорится в публикации.

    В процессе переговоров с диспетчерами экипаж озвучил возможные версии причин инцидента на борту. Пилоты полагали, что произошло столкновение с птицами или взрыв газового баллона. Из записей переговоров также следует, что на самолет было оказано внешнее воздействие. Однако пилоты не стали объявлять чрезвычайную ситуацию на борту.

    В декабре недалеко от Актау в Казахстане разбился самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный. Черные ящики разбившегося под Актау самолета AZAL были переданы в Казахстан из Бразилии для анализа в рамках расследования катастрофы. Казахстанские власти направили международные следственные поручения в Россию и Азербайджан в связи с расследованием катастрофы самолета Azerbaijan Airlines.

    Коментарии (13)
    15 января 2025, 19:15 • Новости дня
    Опубликована предполагаемая расшифровка переговоров пилотов разбившегося под Актау самолета
    Опубликована предполагаемая расшифровка переговоров пилотов разбившегося под Актау самолета
    @ Azamat Sarsenbayev/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экипаж самолета «Азербайджанских авиалиний», разбившегося в декабре в Казахстане, принял самостоятельное решение не садиться в российских аэропортах и направиться в Актау, следует из опубликованной в СМИ предполагаемой расшифровки переговоров пилотов с диспетчерами.

    Telegram-канал Baza опубликовал полную предполагаемую расшифровку переговоров пилотов самолета «Азербайджанских авиалиний» с диспетчерами. Из нее следует, что экипаж самолета самостоятельно принял решение не садиться в Грозном и Махачкале, после чего было принято решение следовать в Актау.

    В сообщении канала говорится, что во время переговоров диспетчеры предлагали пилотам приземлиться сначала в Грозном, а затем в Махачкале, и предоставили информацию о других российских аэропортах. Однако экипаж решил не использовать предложенные аэропорты для посадки.

    Помимо этого, из опубликованных данных следует, что версия о возможном столкновении самолета с птицами, а также предположение о взорвавшемся газовом баллоне на борту исходили от экипажа в ходе переговоров с диспетчерами. В записях также упоминается, что было зафиксировано внешнее воздействие на самолет, несмотря на то что пилоты не объявили чрезвычайное происшествие на борту.

    Напомним, в декабре недалеко от Актау в Казахстане разбился самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный.

    Власти Казахстана направили международные следственные поручения в Россию и Азербайджан в связи с расследованием катастрофы самолета Azerbaijan Airlines.

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    15 января 2025, 11:47 • Новости дня
    Зеленский заявил о массированных ударах по энергетике Украины
    Зеленский заявил о массированных ударах по энергетике Украины
    @ Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский объявил о массированных ударах по энергетической инфраструктуре Украины, включая объекты газовой отрасли.

    В результате ударов пострадала также газовая инфраструктура, передает ТАСС.

    Зеленский выразил недовольство тем, что западные партнеры не полностью выполняют свои обещания по обеспечению Украины системами ПВО.

    Он также отметил, что это затрудняет защиту критически важных объектов и обеспечение безопасности граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Киева на улице Крещатик возле офиса Зеленского загорелась электрическая подстанция.

    Украинские СМИ сообщали, что взрывы прозвучали в Киеве и Киевской области Украины. Подполье передавало, что один из взрывов произошел у аэропорта в Черкассах, откуда авиация ВСУ взлетает для ударов по позициям России.

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    15 января 2025, 14:11 • Новости дня
    Forbes: На Украине прекратят формирование новых бригад ВСУ

    Forbes: ВСУ прекратят создавать новые бригады из-за распада 155-й механизированной

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На Украине решили отказаться от формирования новых бригад ВСУ, чтобы избежать повторения распада 155-й механизированной бригады, где дезертировало 1700 солдат, сообщило издание Forbes.

    Из 5800 военнослужащих бригады около 1700 человек покинули свои посты, что привело к фактическому распаду подразделения, пишет военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes, передает РИА «Новости».

    Экс подчеркивает, что теперь мобилизованные на Украине новобранцы будут отправляться в уже существующие бригады на дополнение их рядов, а не на создание новых подразделений. Такое изменение в стратегии направлено на предотвращение повторения аналогичных инцидентов, которые могут подорвать боеспособность украинской армии.

    Напомним, 155-я бригада ВСУ имени Анны Киевской столкнулась с проблемами дезертирства из-за низкой мотивации и недостаточного оснащения.

    Министерство обороны Франции сообщило, что «десятки» украинских солдат, проходивших обучение во Франции, дезертировали.

    Сообщалось, что 1700 из 2300 обученных французами солдат дезертировали вскоре после отправки на фронт.

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    15 января 2025, 09:35 • Новости дня
    Экс-премьеру Грузии сломали нос в Батуми
    Экс-премьеру Грузии сломали нос в Батуми
    @ Li Ming/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария, ныне – один из лидеров оппозиции, избит в Батуми в отеле «Шератон», ему сломали нос, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Оппозиция и СМИ сообщают, что это сделали сторонники правящей партии «Грузинская мечта».

    Гахария уже выписан из клиники.

    МВД ведет следствие, нападавшим, которые пока не задержаны, грозит до трех лет лишения свободы.

    Соратница экс-премьера по партии «За Грузию» Натиа Мезвришвили назвала случившееся «заказом (почетного председателя «Грузинской мечты») Бидзины Иванишвили».

    Гахария был премьер-министром Грузии в 2019-2021 годах, до этого возглавлял также Минэкономики и МВД Грузии.

    Он имеет диплом МГУ, являясь магистром политических наук.

    На выборах в парламент Грузии 26 октября 2024 года партия Гахарии получила 12 мандатов, но требует нового голосования, не признавая победу «Грузинской мечты».

    Накануне в Грузии арестовали учредительницу газет в Батуми за нападение на полицейского.

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    15 января 2025, 17:04 • Новости дня
    Повреждение оптоволокна в Татарстане замедлило интернет в 21 регионе России

    Роскомнадзор: Повреждение оптоволокна в Татарстане замедлило интернет в 21 регионе России

    Повреждение оптоволокна в Татарстане замедлило интернет в 21 регионе России
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Татарстане повреждена магистральная волоконно-оптическая линия связи, что привело к снижению скорости интернета у миллионов россиян.

    Роскомнадзор сообщил о повреждении магистральной волоконно-оптической линии связи в Татарстане, передает РИА «Новости». В результате инцидента снизилась скорость интернета у 3,8 млн россиян, проживающих в 21 регионе страны.

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    15 января 2025, 11:14 • Новости дня
    В Госдуме объяснили повышенное внимание Запада к обрывам кабелей на Балтике

    Депутат Госдумы Колесник: Запад раздувает тему разрыва подводных кабелей на Балтике, чтобы поскандалить

    В Госдуме объяснили повышенное внимание Запада к обрывам кабелей на Балтике
    @ MIKKEL BERG PEDERSEN/EPA/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Повышенное внимание к повреждению подводных кабелей в Балтийском море – это элемент информационной войны, обрывы происходят постоянно и не всегда преследуют военно-политические цели, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. В последнее время неоднократно сообщалось о повреждении подводных энергетических и коммуникационных кабелей в Балтийском море, в ответ НАТО усиливает присутствие на Балтике.

    «Обрыв морского подводного кабеля – это рабочая ситуация. Подобные инциденты зачастую не преследуют военно-политические цели. Судно же «крутится» на поверхности, амплитуда серьезная. И случается, что грунт не удерживает якорь, а тот, в свою очередь, цепляет кабель. Я сам пару раз наблюдал такое», – отмечает депутат Госдумы Андрей Колесник, бывший морской офицер.

    «Сейчас внимание СМИ приковано к этой теме. Идет информационная война, поэтому любое происшествие, особенно на Западе, начинают подгонять под политическую ситуацию», – добавил собеседник. По словам парламентария, «сращивание» поврежденного кабеля не представляет проблемы для ремонтных судов. «Тем более Балтийское море достаточно мелкое, водолазы могут спокойно работать», – добавил спикер.

    Подобные инциденты также никак не влияют на работу американской гидроакустической противолодочной системы SOSUS. «Гидрофоны стоят по всему Мировому океану, но с ними ничего не случается. Поэтому я не вижу в обрыве кабелей признаков диверсий», – подчеркнул бывший морской офицер.

    Что касается решения НАТО усилить патрулирование в Балтийском море из-за инцидентов, то Колесник считает эти планы альянса политически мотивированными. «Вот когда взорвали «Северный поток – 2», это была серьезная комбинация. А сейчас стоит цель поднять шумиху, поскандалить», – подчеркнул спикер.

    Депутат не удивлен, что военное ведомство Швеции уже связало повреждение с китайским судном Yi Peng. «Дональд Трамп высказался об экономической войне с Китаем – и тут же начались истории с обрывами», – указал Колесник.

    Во вторник стало известно о повреждении в Балтийском море еще одного подводного кабеля, соединяющего Швецию, Литву, Германию и Финляндию. Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин заявил, что причиной повреждения может быть китайское судно Yi Peng, находившееся на якоре в 160 км от побережья Швеции. По мнению следователей, действия экипажа судна могли быть умышленными, потому что капитан якобы был завербован российскими спецслужбами для выполнения этой операции.

    Похожие инциденты происходили на Балтике в ноябре и декабре минувшего года. В конце декабря повредился электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Финские правоохранители подозревают, что виновник обрыва EstLink 2 судно Eagle S, которое шло под флагом Островов Кука. При этом финская таможня бездоказательно утверждает, что корабль Eagle S якобы причастен к перевозке российских энергоресурсов.

    В ноябре произошел разрыв телекоммуникационного кабеля C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационного кабеля между Швецией и Литвой. Тогда под подозрением также оказался китайский сухогруз.

    Во вторник генсек НАТО Марк Рютте в ходе проходящего в Финляндии саммита стран Североатлантического альянса Балтийского региона сообщил о начале операции «Балтийский караул», которая заключается в увеличении военного присутствия в Балтийском море ради усиления безопасности подводной инфраструктуры.

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