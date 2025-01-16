WP: Трамп запланировал выпустить указ о спасении TikTok от блокировки

Tекст: Мария Иванова

Стало известно, что избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность издания указа, который приостановит действие закона о запрете TikTok в США на 60-90 дней, сообщает Washington Post.

Это должно дать администрации время для переговоров о продаже приложения или поиске альтернативного решения. Однако, как подчеркивает издание, перспектива успеха подобного действия остается спорной с точки зрения закона, передает РИА «Новости».

Действующий президент Джо Байден ранее подписал закон, который требует перехода TikTok под управление американской компании под угрозой запрета ее работы в США. Этот запрет может вступить в силу уже 19 января, за день до инаугурации нового президента. TikTok, принадлежащий китайской компании ByteDance, активно используется в США, где у него около 170 млн пользователей.

Власти США опасаются, что китайское правительство может использовать TikTok для доступа к данным пользователей или для распространения пропаганды. Компания-владелец неоднократно отрицала такие обвинения и подчеркивала, что данные пользователей защищены. В ответ на предстоящий запрет администрация Байдена также ищет способы сохранить доступ к TikTok в США, сообщает NBC News, исследуя различные юридические пути.

На фоне данных событий TikTok готовится к отключению своего приложения в США в соответствии с запретом, если он вступит в силу. Это может произойти уже в ближайшие дни, что ставит под угрозу доступ к популярной платформе для миллионов американских пользователей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, социальная сеть TikTok собирается приостановить работу в США 19 января, если Верховный суд не вмешается в ситуацию.

Американская некоммерческая организация Project Liberty хочет приобрести у китайской ByteDance ее активы TikTok в США, где соцсети грозит запрет на работу.

Ранее Палата представителей американского Конгресса высказалась в поддержку проекта закона о вероятном закрытии в стране китайской социальной сети TikTok.