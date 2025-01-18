Администрация США сочла угрозу TikTok прекратить работу «трюкачеством»

Tекст: Мария Иванова

Администрация уходящего президента США назвала заявление TikTok о прекращении работы с 19 января «трюкачеством», сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что TikTok и другим компаниям следует обратиться к следующей администрации с любыми вопросами. Она добавила: «Мы четко и ясно изложили свою позицию: действия по исполнению этого закона будут возложены на следующую администрацию».

TikTok ранее заявил, что прекратит работу в США, если не получит от властей четких гарантий безопасности для своих технологических партнеров. В противном случае с 19 января вступит в силу запрет, который может повлечь санкции для хостинг-провайдеров. Американское законодательство позволяет сохранять доступ к TikTok пользователям, которые уже установили приложение, но хостинг-провайдеры могут столкнуться с штрафами до 5 тыс. долларов за одного пользователя.

По мнению действующего президента США Джо Байдена, TikTok должен оставаться доступным американцам, но при условии, что он будет находиться в американской собственности или соответствовать национальной безопасности. Закон, подписанный Байденом в апреле 2024 года, требует, чтобы ByteDance продала TikTok до 19 января, чтобы избежать запрета.

Новый президент Дональд Трамп пообещал принять решение по TikTok в ближайшее время, заявив, что он тепло относится к платформе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп намерен издать указ для предотвращения блокировки TikTok в США. TikTok же заявляет, что готовится приостановить работу в США 19 января, если не вмешается Верховный суд.

Между тем глава Axel Springer Матиас Депфнер предложил запретить TikTok и в Евросоюзе, считая его угрозой безопасности.