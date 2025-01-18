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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Откуда у словаков дух противоречия Западу

    Словакия – маленькая страна в глухом углу Восточной Европы и большой логистической ценности для Запада не представляет. Поэтому после окончания холодной войны Братислава чувствовала себя относительно свободно на фоне других стран Европы. Однако времена меняются.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Священная корова «гендерного разнообразия» сдохла

    Политика DEI за последние десять лет стала одним из идеологических столпов леволиберального космоса. Главным словом в триаде «разнообразие, равенство, включение» всегда считалось специфически понятое равенство.

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    18 января 2025, 00:48 • Новости дня

    Глава Axel Springer предложил запретить TikTok в ЕС

    Матиас Депфнер предложил запретить TikTok в Европейском союзе из-за угроз безопасности

    Tекст: Денис Тельманов

    Матиас Депфнер, глава Axel Springer, предложил запретить TikTok в ЕС, считая его угрозой безопасности для Европы и США, и призвал Евросоюз последовать примеру США.

    Глава германского медиаконцерна Axel Springer, Матиас Депфнер, выступил с предложением о запрете социальной сети TikTok в Европейском союзе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статью Депфнера в газете Bild. По его мнению, TikTok является самой умной социальной сетью, которая охватывает больше всего молодых людей, однако она представляет угрозу безопасности для США и Европы.

    «Теперь настал черед ЕС. Запретите TikTok и у нас», – написал Депфнер. Он отметил, что TikTok охватывает большое количество молодых людей и может быть использован в неблагоприятных целях.

    19 января в США должен вступить в силу запрет на работу TikTok, так как китайская компания ByteDance, владеющая соцсетью, не продала ее новым владельцам. Администрация избранного президента США Дональда Трампа ранее заявляла, что не хочет запрета социальной сети в стране, но рассматривает возможность продления ее работы на 60-90 дней с условием поиска нового покупателя или разработки альтернативного решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп назвал телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином очень хорошим для обеих стран, обсудив вопросы торгового баланса и TikTok. TikTok станет главным спонсором вечеринки в честь инаугурации Трампа, выделив на это 50 тыс. долларов. Трамп намерен издать указ, чтобы предотвратить блокировку TikTok в США, предлагая временное решение для переговоров о продаже или альтернативном решении.

    17 января 2025, 16:03 • Новости дня
    AP: Трамп пригласил иностранных лидеров на инаугурацию в США в нарушение традиции

    Tекст: Дарья Григоренко

    Избранный президент США Дональд Трамп отправил приглашения иностранным лидерам на свою инаугурацию, что является отступлением от традиции, сообщили СМИ.

    Как пишет Associated Press (AP), Трамп решил пригласить иностранных лидеров на церемонию своей инаугурации, что стало первым подобным случаем. В частности, приглашение получил китайский лидер Си Цзиньпин, однако в китайском МИД заявили, что вместо него приедет заместитель председателя Хань Чжэн, передает ТАСС.

    Приглашения также были отправлены ряду других мировых лидеров, включая президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Италии Джорджу Мелони. Президенты Эквадора Даниэль Нобоа и Парагвая Сантьяго Пенья подтвердили свое участие в церемонии. Впервые Японию на инаугурации президента США будет представлять глава МИД страны.

    Историк из Восточного университета штата Коннектикут Томас Балчерски отметил в беседе с Miami Herald, что приглашение глав государств на инаугурацию ранее не практиковалось. По его словам, подобные визиты могли бы сопровождаться официальными мероприятиями, такими как государственный ужин и совместная пресс-конференция, однако в день инаугурации они не планируются.

    Ранее стало известно, кого Трамп пригласил на инаугурацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не планирует посещать инаугурацию президента США Дональда Трампа из-за отсутствия приглашения, что в Еврокомиссии сочли нормальным, так как аналогичная практика наблюдалась и ранее. Также премьер Венгрии Виктор Орбан не поедет на инаугурацию Трампа.

    В четверг NBC сообщило, что бывшие президенты США Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш – младший примут участие в церемонии инаугурации Трампа, но не посетят официальный обед по этому случаю, при этом Обама отклонил личное приглашение.

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    17 января 2025, 17:42 • Новости дня
    Ушаков: Представителей России на инаугурации Трампа не будет

    Помощник президента Ушаков сообщил об отсутствии российских представителей на инаугурации Трампа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия не планирует направлять своих представителей на инаугурацию нового президента США Дональда Трампа, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    «На инаугурации никто не будет представлять Россию», – заявил Ушаков журналистам, передает ТАСС. Инаугурация Дональда Трампа намечена на 20 января и пройдет в Вашингтоне.

    Ранее Трамп отправил приглашения иностранным лидерам на свою инаугурацию, что стало отступлением от традиции. На церемонию приглашены лидеры правых европейских партий. Также был опубликован новый инаугурационный портрет Трампа.

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    17 января 2025, 20:50 • Видео
    Украина отдалась Британии на 100 лет

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписал в Киеве с Владимиром Зеленским соглашение о военно-стратегическом партнерстве на 100 лет. Особенно сильно Лондон заинтересован украинскими недрами и Черным морем. Самому Киру Стармеру также важно, чтобы британцы забыли о педофилах, а Зеленский может в этом помочь.

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    17 января 2025, 20:36 • Новости дня
    Трамп подтвердил перенос инаугурации в ротонду Капитолия

    Трамп подтвердил перенос инаугурации в ротонду Капитолия из-за холодной погоды

    Трамп подтвердил перенос инаугурации в ротонду Капитолия
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Из-за ожидаемых холодов в Вашингтоне избранный президент США Дональд Трамп решил провести инаугурацию в помещении ротонды Капитолия, как это было в 1985 году при Рональде Рейгане.

    Трамп подтвердил перенос своей инаугурации в ротонду Капитолия по причине холодной погоды, передает РИА «Новости». Как отметил политик в соцсети Truth Social, он распорядился, чтобы инаугурационная речь и другие речи были произнесены в этом помещении.

    Трамп также сообщил, что многочисленные высокопоставленные лица и гости будут приглашены в Капитолий для участия в церемонии. «Арктический холод охватывает страну. Я не хочу, чтобы люди пострадали», – написал он.

    Парад в день инаугурации пройдет в комплексе Capital One Arena в Вашингтоне, куда избранный президент отправится после своего вступления в должность.

    Последний раз инаугурация президента США проводилась в помещении в 1985 году, когда Рональд Рейган также во второй раз вступал в должность. В тот день столбик термометра в американской столице опускался до минус 14 градусов.

    По данным открытых источников, 20 января в Вашингтоне ожидается температура от минус двух до минус семи градусов Цельсия. В вечерние часы прогнозируется понижение температуры до минус 12 градусов.

    Ранее СМИ сообщили, что церемонию инаугурации избранного президента США Дональда Трампа перенесли в помещение из-за ожидающихся в Вашингтоне холодов.

    Также сообщалось, что Дональд Трамп отправил приглашения иностранным лидерам на свою инаугурацию, что является отступлением от традиции.

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    17 января 2025, 17:04 • Новости дня
    Си Цзиньпин и Трамп поговорили по телефону

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провели телефонные переговоры, сообщают китайские агентства.

    Политики провели двустороннюю беседу по телефону, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Синьхуа». Подробности разговора не приводятся.

    Ранее Трамп пригласил лидера Китая Си Цзиньпина на свою инаугурацию, в китайском МИД уточнили, что вместо Си Цзиньпина на мероприятие приедет заместитель председателя КНР Хань Чжэн.

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    17 января 2025, 16:19 • Новости дня
    NBC: Байден размышлял о помиловании Трампа после выборов в США
    NBC: Байден размышлял о помиловании Трампа после выборов в США
    @ Al Drago/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Джо Байден рассматривал возможность помилования Дональда Трампа после его победы на выборах, сообщили СМИ.

    Как передает NBC, ссылаясь на данные близкого к Байдену источника, демократ обсуждал в частных беседах возможность этого шага как «жест великодушия», передает ТАСС.

    Однако, по словам источника, неизвестно, насколько серьезно Байден рассматривал этот вариант. В то же время представитель Белого дома сообщил, что вопрос о помиловании Трампа не обсуждался на официальном уровне.

    В пятницу The Washington Post сообщала, что Байден рассматривает возможность упреждающего помилования лиц, которые могут столкнуться с преследованием со стороны администрации Трампа после его инаугурации.

    Напомним, 10 января Трамп получил безусловное освобождение по делу о подлоге финансовых документов Trump Organization в Нью-Йорке.

    Ранее суд Нью-Йорка назначил вынесение приговора Трампу на 10 января по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате Сторми Дэниэлс. Как писала газета ВЗГЛЯД, федеральный суд Южного округа штата Флорида принял решение прекратить уголовное дело в отношении Трампа.

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    17 января 2025, 18:44 • Новости дня
    Трамп назвал очень хорошим телефонный разговор с Си Цзиньпином

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избранный президент США Дональд Трамп назвал телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином очень хорошим для обеих стран.

    «Я только что поговорил с председателем КНР Си Цзиньпином. Разговор был очень хорошим как для Китая, так и для США. Я ожидаю, что мы вместе решим множество проблем, начиная прямо сейчас. Мы обсудили вопросы торгового баланса, фентанила, TikTok и многие другие темы. Председатель Си и я сделаем все возможное, чтобы сделать мир более мирным и безопасным», – написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social, передает ТАСС.

    Кроме того, Трамп выразил надежду на совместное решение множества глобальных проблем, начав с обсуждения уже существующих вопросов.

    Си Цзиньпин по итогам разговора заявил, что он и Трамп придают большое значение взаимодействию и надеются на хорошее начало отношений во время нового срока президента США. В КНР рассчитывают, что американская сторона будет осторожна в вопросах, касающихся Тайваня. Центральное телевидение Китая сообщило о договоренности между лидерами создать стратегический канал связи для регулярных контактов по ключевым вопросам.

    Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин и избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провели телефонные переговоры.

    Ранее Трамп решил пригласить иностранных лидеров, включая Си Цзиньпина, на церемонию своей инаугурации.

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    17 января 2025, 03:18 • Новости дня
    Бывший мэр Нью-Йорка заключил сделку с обвинением ради роскошной недвижимости

    Джулиани заключил сделку, сохранив дома во Флориде и Нью-Йорке

    Tекст: Максим Попов

    Бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани заключил сделку с истцами, что позволит ему сохранить свои дома в Нью-Йорке и Флориде, избежав их продажи на торгах из-за долгов, передает Associated Press.

    По информации агентства, Джулиани принял решение о сделке после того, как суд США обязал его выплатить почти 150 млн долларов двум сотрудникам избирательной кампании Джорджии, передает РИА «Новости».

    Ранее Джулиани обвинял этих сотрудников в манипуляциях с бюллетенями на выборах. Из-за огромных издержек он подал заявление о банкротстве, и его дома в Нью-Йорке и Флориде оказались под угрозой продажи. Однако новая сделка позволит ему избежать этого, сохранив недвижимость в обмен на компенсацию и обещание больше не критиковать сотрудников комиссии.

    Как отметил адвокат бывшего мэра Джозеф Каммарата, переговоры между сторонами длились три дня и завершились только поздно вечером. Сам Джулиани подчеркнул, что мировое соглашение соответствует решению суда, но он не признает свою ответственность или правонарушения.

    До этого стало известно, что Джаред Кушнер, зять и бывший советник избранного президента США Дональда Трампа, намерен построить роскошный отель в Белграде на месте бывшего здания Минобороны Югославии.

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    17 января 2025, 01:52 • Новости дня
    Гренландия исключила присоединение к США

    Гренландия заявила о нежелании входить в США, но готова к деловому сотрудничеству

    Tекст: Максим Попов

    Гренландия не стремится стать частью Соединенных Штатов, но открыта для делового сотрудничества, подчеркнула министр бизнеса, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства Наая Натаниэльсен в статье для The Washington Post.

    По словам Натаниэльсен, остров принадлежит народу Гренландии и не ассоциируется ни с США, ни с Данией, передает ТАСС. Вместе с тем, по словам Натаниэльсен, Гренландия видит возможности для заключения выгодных сделок с США.

    Министр подчеркнула, что потенциал развития острова огромен, благодаря богатым геологическим ресурсам и высоким экологическим стандартам. Она пригласила США к более тесному деловому сотрудничеству, указав на возможность увеличения инвестиций в горнодобывающий сектор.

    Натаниэльсен также отметила, что Гренландия сотрудничает с Госдепартаментом США в вопросах минеральных ресурсов. Она пояснила, что пока большинство лицензий на добычу полезных ископаемых принадлежат компаниям из Канады и Британии, но уверена в изменении этой ситуации, открывая новые возможности для американских инвесторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат парламента Гренландии и председатель оппозиционной партии «Налерака» Пеле Броберг заявил, что 75% населения острова выступают за независимость от Дании, при этом лишь 0,0001% гренландцев хотят стать гражданами США.

    Напомним, 7 января избранный президент Дональд Трамп заявил о стратегической важности Гренландии для национальной безопасности США в части защиты от потенциальных угроз со стороны Китая и России.  В ответ на это премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркнула, что решение о возможной независимости Гренландии будет принимать исключительно Гренландия, а не Дания или другие страны. При этом премьер-министр Муте Эгеде заявил, что жители острова не хотят идентифицировать себя ни с датчанами, ни с американцами.

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    17 января 2025, 05:35 • Новости дня
    WP: Байден может помиловать противников Трампа до окончания срока

    Байден планирует упреждающее помилование лиц, которых может преследовать Трамп

    Tекст: Максим Попов

    Джо Байден рассматривает возможность упреждающего помилования лиц, которые могут столкнуться с преследованием со стороны администрации Дональда Трампа после его инаугурации, сообщила The Washington Post.

    Уходящий президент США Джо Байден рассматривает возможность упреждающего помилования лиц, которые могут попасть под удар администрации избранного президента Дональда Трампа. Эта мера предполагается для защиты тех, кто может оказаться в немилости у будущего президента, передает ТАСС.

    Как отметили обозреватели, несмотря на то, что сотрудники Белого дома уже готовятся к инаугурации Трампа, которая назначена на 20 января, в администрации Байдена планируется подписать несколько указов, среди которых меры по борьбе с дискриминацией по половому признаку.

    Издание подчеркнуло, что активность Байдена на исходе его президентского срока отражает его убежденность в том, что Дональд Трамп представляет собой уникальную угрозу для американских традиций. Исходя из этого, Байден стремится использовать оставшиеся дни своей администрации для предотвращения возможных политических преследований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне прошлого года в интервью Fox News Трамп заявил, что в случае победы на выборах у него будут все основания для преследования Байдена. Однако он не намерен использовать свою должность для борьбы с политическими оппонентами.

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    17 января 2025, 20:59 • Новости дня
    Politico: Трамп планирует объявить чрезвычайное положение для борьбы с миграцией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Команда избранного президента США Дональда Трампа готовит объявление чрезвычайного положения для борьбы с нелегальной миграцией и обеспечения безопасности границ, пишет Politico.

    Команда избранного президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения чрезвычайного положения для борьбы с нелегальной миграцией, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленные источники, передает РИА «Новости».

    Это решение позволит предоставить дополнительные полномочия и ресурсы для выполнения обещаний Трампа по обеспечению безопасности границ и депортации миллионов нелегальных мигрантов, говорится в материале.

    Кроме того, сообщается, что в начале своего президентского срока Трамп планирует подписать ряд указов, направленных на ужесточение мер по борьбе с нелегальной миграцией. Издание указывает, что такие меры могут включать ужесточение депортаций и увеличение пограничного контроля.

    Также команда Трампа рассматривает возможность отмены права на получение гражданства США по праву рождения. Однако, как отмечает Politico, хотя указ по этому вопросу может быть подписан уже на следующей неделе, его издание может быть отложено из-за возможных судебных разбирательств и разногласий среди республиканцев.

    Ранее газета Financial Times сообщала, что жесткая политика Трампа может вызвать рост миграции из Латинской Америки в ЕС, а статистика министерства жилищного строительства и городского развития США подтвердила рост числа бездомных в стране до исторического максимума.

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    17 января 2025, 20:18 • Новости дня
    Инаугурация Трампа может пройти в помещении из-за «опасной» погоды

    CNN: Инаугурацию Трампа решили перенести в закрытое помещение из-за холодов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Церемонию инаугурации избранного президента США Дональда Трампа перенесли в помещение из-за ожидающихся в Вашингтоне холодов, сообщили СМИ.

    Как пишет телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с планами, инаугурацию Трампа, как ожидается, перенесут в помещение в понедельник из-за опасных холодных температур, ожидающихся в столице, передает РИА «Новости».

    Планируется, что церемонию инаугурации проведут в ротонде Капитолия. Место проведения инаугурационного парада и других празднований еще уточняется. 20 января в Вашингтоне ожидается днем около от минус двух до минус шести градусов Цельсия и минус 12 ночью.

    Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия не планирует направлять своих представителей на инаугурацию Трампа.

    Напомним, Трамп отправил приглашения иностранным лидерам на свою инаугурацию, что стало отступлением от традиции. На церемонию также приглашены лидеры правых европейских партий.

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    17 января 2025, 16:40 • Новости дня
    Стало известно о вечеринке TikTok в честь инаугурации Трампа

    TikTok потратит 50 тыс. долларов на вечеринку в Вашингтоне для Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сообщается, что TikTok станет главным спонсором вечеринки в честь инаугурации Дональда Трампа, которая состоится в столице США 19 января, выделив на это 50 тыс. долларов.

    Социальная сеть TikTok станет спонсором вечеринки в честь инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, передает ТАСС. Мероприятие, организованное в Вашингтоне, является частью празднований, связанных со вступлением Трампа в должность. Газета Politico сообщает, что TikTok вложит в организацию вечеринки 50 тыс. долларов.

    Запланированная на 19 января вечеринка примечательна тем, что в этот же день в США должен вступить в силу запрет на работу TikTok. Несмотря на это, мероприятие будет проведено в полном объеме. Ожидается, что на вечеринке будет присутствовать глава TikTok Чу Шоу Цзы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, TikTok подготовился к возможной остановке работы приложения в США из-за угрозы блокировки, а Трамп запланировал выпустить указ с целью спасения TikTok от этой блокировки.

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    17 января 2025, 15:46 • Новости дня
    Роскомнадзор сообщил о сбое в работе Steam

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), находящегося под управлением Роскомнадзора, зафиксировали сбой в работе популярного онлайн-магазина компьютерных игр Steam.

    Проблема была отмечена 17 января с 13.45 мск, и жалобы поступают от пользователей со всего мира, включая такие страны, как Германия, США, Россия и Британия, сообщили в Роскомнадзоре, передает ТАСС.

    По данным Роскомнадзора, сбой связан с проблемами на инфраструктуре сервиса Steam. В пресс-службе ведомства отметили, что специалисты уже занимаются анализом ситуации.

    Предыдущий глобальный сбой в работе игрового сервиса Steam был зафиксирован в декабре. О неполадках в работе сервиса сообщали пользователи из разных стран, включая США, Италию и Германию.

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    17 января 2025, 07:58 • Новости дня
    Пушков спрогнозировал борьбу Трампа за Голливуд

    Tекст: Александра Юдина

    Избранному президенту США Дональду Трампу предстоит сложная борьба за влияние на Голливуд с назначениями Мела Гибсона, Сильвестра Сталлоне и Джона Войта, выразил мнение глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

    Пушков отметил важность Голливуда как площадки формирования ценностей в Америке и напомнил, что сам Трамп назвал это «борьбой за душу Америки», передает РИА «Новости».

    Политик добавил, что это решение поставит на уши весь Голливуд, привыкший к эксцессам и безнаказанности.

    Также Пушков подчеркнул, что ни один из назначенных Трампом представителей не входит в списки рэппера Diddy и не принимал участия в его вечеринках. Все трое являются прочными консерваторами, а Мел Гибсон подвергался негласной травле за свои нонконформистские взгляды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп назначил актеров Мела Гибсона, Джона Войта и Сильвестра Сталлоне специальными послами в Голливуде для возвращения индустрии «из тьмы к свету».

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    17 января 2025, 11:17 • Новости дня
    Роскомнадзор заблокировал в 2024 году почти 800 тыс. запрещенных страниц

    Роскомнадзор в 2024 году заблокировал почти 800 тыс. страниц с запрещенной информацией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Роскомнадзор в 2024 году удалил или заблокировал почти 800 тыс. интернет-страниц с запрещенной информацией, что на 19% больше, чем годом ранее.

    Роскомнадзор в 2024 году значительно увеличил количество блокировок страниц с запрещенной информацией. Как сообщает ТАСС, за год было заблокировано почти 800 тыс. интернет-страниц, что на 19% больше, чем в прошлом году. В четвертом квартале ведомство совместно с профильными органами удалило или заблокировало свыше 228 тыс. материалов и сайтов.

    В четвертом квартале 179 тыс. страниц были заблокированы на основании судебных решений и решений уполномоченных органов, а 30,3 тыс. – благодаря сотрудничеству с администрациями социальных сетей.

    По данным ведомства, количество удаленного контента с детской порнографией уменьшилось в четвертом квартале до 19,5 тыс. страниц по сравнению с 28,5 тыс. в третьем квартале. Однако в сравнении с началом года, когда было заблокировано 9,1 тыс. таких материалов, наблюдается рост.

    Количество материалов с пронаркотическим контентом, напротив, выросло до 36,1 тыс. в четвертом квартале. Также увеличилось число заблокированного суицидального контента, достигнув 12,9 тыс. страниц. В то же время количество заблокированных фейков о Вооруженных силах РФ снизилось до 5,8 тыс. страниц.

    Значительно сократилось число заблокированного экстремистского и террористического контента – с 13,4 тыс. в третьем квартале до 7,9 тыс. в четвертом. Небольшой прирост наблюдается по количеству заблокированных материалов с пропагандой ЛГБТ, достигнув 9,6 тыс. страниц в четвертом квартале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор установил критерии для блокировки контента, связанного с пропагандой отказа от деторождения, а ранее ограничил доступ к платформе Discord за нарушение российского законодательства, а также внес пять книжных сайтов в Реестр запрещенной информации.

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    «Врачи говорили, что у меня нет шансов выжить»

    «Не все могут вынести смерти людей, с которыми ты сегодня живешь вместе в одном окопе и ешь одной ложкой, а завтра видишь их убитыми. Это бьет по психическому состоянию. К счастью, я выдержал». Ветеран СВО Дмитрий Протопопов рассказал газете ВЗГЛЯД, как опыт спецоперации влияет на его жизнь сегодня. Подробности

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    Азербайджанский суд полностью вычеркивает Карабах из истории

    В пятницу, 17 января, в военном суде Баку начинается рассмотрение дела против восьми бывших руководителей Нагорного Карабаха. Азербайджанская юстиция рассматривает их вовсе не как политических лидеров отколовшегося когда-то от страны региона, а Армения де-факто и вовсе от них отреклась. И это не единственная причина, по которой данный суд станет уникальным в мировой юридической практике. Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Украина отдалась Британии на 100 лет

      Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписал в Киеве с Владимиром Зеленским соглашение о военно-стратегическом партнерстве на 100 лет. Особенно сильно Лондон заинтересован украинскими недрами и Черным морем. Самому Киру Стармеру также важно, чтобы британцы забыли о педофилах, а Зеленский может в этом помочь.

    • Подарок Трампа для России и Китая

      Планы Дональда Трампа на Гренландию уже сейчас стали «абсолютным подарком» для России и Китая, считают в Британии. Судя по всему, без пяти минут президент США серьезно настроен добиться контроля над островом. И это действительно выгодно России. Британцы даже не представляют, насколько выгодно.

    • Зеленский завернул поганку в «план Трампа»

      Владимир Зеленский заявил о подготовке встречи с Дональдом Трампом и о том, что у них общая цель – «добиться мира на Украине». Но Зеленскому нужен только «справедливый» мир, то есть невозможный и неприемлемый для России. И он, кажется, нашел способ перехитрить Трампа при помощи британцев и французов.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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