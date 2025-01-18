Глава Axel Springer предложил запретить TikTok в ЕС

Матиас Депфнер предложил запретить TikTok в Европейском союзе из-за угроз безопасности

Tекст: Денис Тельманов

Глава германского медиаконцерна Axel Springer, Матиас Депфнер, выступил с предложением о запрете социальной сети TikTok в Европейском союзе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статью Депфнера в газете Bild. По его мнению, TikTok является самой умной социальной сетью, которая охватывает больше всего молодых людей, однако она представляет угрозу безопасности для США и Европы.



«Теперь настал черед ЕС. Запретите TikTok и у нас», – написал Депфнер. Он отметил, что TikTok охватывает большое количество молодых людей и может быть использован в неблагоприятных целях.

19 января в США должен вступить в силу запрет на работу TikTok, так как китайская компания ByteDance, владеющая соцсетью, не продала ее новым владельцам. Администрация избранного президента США Дональда Трампа ранее заявляла, что не хочет запрета социальной сети в стране, но рассматривает возможность продления ее работы на 60-90 дней с условием поиска нового покупателя или разработки альтернативного решения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп назвал телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином очень хорошим для обеих стран, обсудив вопросы торгового баланса и TikTok. TikTok станет главным спонсором вечеринки в честь инаугурации Трампа, выделив на это 50 тыс. долларов. Трамп намерен издать указ, чтобы предотвратить блокировку TikTok в США, предлагая временное решение для переговоров о продаже или альтернативном решении.

