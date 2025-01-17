  • Новость часаВоенный кабинет Израиля утвердил сделку с ХАМАС по сектору Газа
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    Мир между Израилем и ХАМАС продержится очень недолго
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    Политика DEI за последние десять лет стала одним из идеологических столпов леволиберального космоса. Главным словом в триаде «разнообразие, равенство, включение» всегда считалось специфически понятое равенство.

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    17 января 2025, 16:40 • Новости дня

    Стало известно о вечеринке TikTok в честь инаугурации Трампа

    TikTok потратит 50 тыс. долларов на вечеринку в Вашингтоне для Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сообщается, что TikTok станет главным спонсором вечеринки в честь инаугурации Дональда Трампа, которая состоится в столице США 19 января, выделив на это 50 тыс. долларов.

    Социальная сеть TikTok станет спонсором вечеринки в честь инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, передает ТАСС. Мероприятие, организованное в Вашингтоне, является частью празднований, связанных со вступлением Трампа в должность. Газета Politico сообщает, что TikTok вложит в организацию вечеринки 50 тыс. долларов.

    Запланированная на 19 января вечеринка примечательна тем, что в этот же день в США должен вступить в силу запрет на работу TikTok. Несмотря на это, мероприятие будет проведено в полном объеме. Ожидается, что на вечеринке будет присутствовать глава TikTok Чу Шоу Цзы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, TikTok подготовился к возможной остановке работы приложения в США из-за угрозы блокировки, а Трамп запланировал выпустить указ с целью спасения TikTok от этой блокировки.

    16 января 2025, 22:04 • Новости дня
    Трамп назначил Сталлоне, Гибсона и Войта своими спецпосланниками в Голливуде
    Трамп назначил Сталлоне, Гибсона и Войта своими спецпосланниками в Голливуде
    @ PICJER/Zuma/TASS, Chris Pizzello/AP/TASS, Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress/DPA/TASS

    Tекст: Максим Попов

    Избранный президент США Дональд Трамп назначил известных актеров Мела Гибсона, Джона Войта и Сильвестра Сталлоне специальными послами в Голливуде для возвращения индустрии «из тьмы к свету».

    Как сообщает телекомпания Fox News, Трамп сделал заявление в своей соцсети Truth о назначении известных актеров Мела Гибсона, Джона Войта и Сильвестра Сталлоне специальными послами в Голливуде. Их задача, по словам Трампа, будет заключаться в реформировании индустрии и «возвращении ее из тьмы к свету».

    Трамп подчеркнул, что это назначение поможет изменить облик Голливуда, который, как он считает, нуждается в преобразованиях. Заявление было сделано на фоне планов Трампа по усилению влияния на культурную сферу США. «Они будут служить мне специальными посланниками, чтобы вернуть Голливуд, который потерял свое значительное присутствие за рубежом за последние четыре года, к прежним высотам и сделать его больше, лучше и сильнее, чем когда-либо прежде!» – отметил Трамп.

    Сталлоне, который в прошлом уже выражал поддержку Трампу, назвал его «вторым Джорджем Вашингтоном» на гала-концерте Института политики «Америка прежде всего». Он отметил, что Трамп – «мифический персонаж», который сделал то, чего не смог никто в мире.

    Мел Гибсон ранее поддержал Трампа на выборах 2024 года, при этом критиковал кандидата в президенты от демократов и вице-президента Камалу Харрис за ее политическую биографию, говоря, что у нее нет никаких достижений, а уровень интеллекта равен IQ заборного столба.

    Джон Войт, известный своей консервативной позицией, добавил, что считает Трампа «величайшим президентом со времен Авраама Линкольна», и также поддержал его усилия по возвращению Голливуда к былой славе.

    Ранее Мэл Гибсон сравнил последствия лесного пожара, уничтожившего его дом в Малибу, с бомбардировкой Дрездена во время Второй мировой войны.

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    14 января 2025, 20:19 • Новости дня
    Кандидат на пост главы Пентагона Хегсет заявил о планах Трампа завершить все войны

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты при избранном президенте страны Дональде Трампе окончат все вооруженные конфликты, заявил кандидат на пост американского министра обороны Пит Хегсет.

    Вашингтон намерен перенаправить ресурсы на более значительные угрозы, сказал Хегсет, выступая в комитете Сената по делам вооруженных сил Конгресса США, передает ТАСС.

    «Наконец, мы со всей ответственностью положим конец войнам, чтобы обеспечить приоритетность наших ресурсов и переориентироваться на более крупные угрозы. Мы больше не можем рассчитывать на «репутационное сдерживание», нам нужно реальное сдерживание», – заявил он.

    Ранее действующий президент США Джозеф Байден заявил, что поддержка Украины со стороны США создала риск развязывания ядерной конфронтации с Россией.

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    16 января 2025, 12:30 • Видео
    Подарок Трампа для России и Китая

    Планы Дональда Трампа на Гренландию уже сейчас стали «абсолютным подарком» для России и Китая, считают в Британии. Судя по всему, без пяти минут президент США серьезно настроен добиться контроля над островом. И это действительно выгодно России. Британцы даже не представляют, насколько выгодно.

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    14 января 2025, 21:50 • Новости дня
    Половина американцев поддержала планы Трампа сократить помощь Украине

    Опрос показал поддержку американцами планов Трампа по сокращению помощи Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Половина американцев поддерживает сокращение военной помощи Украине и начало переговоров с Россией, как это намерен сделать избранный президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом.

    Как сообщает РИА «Новости», по данным опроса, проведенного изданием USA Today совместно с Саффолкским университетом, 50% американцев поддерживают намерение Дональда Трампа сократить военную помощь Украине и инициировать переговоры с Россией. Опрос проводился с 7 по 11 января среди тысячи респондентов, с погрешностью ±3,1 процентных пункта.

    Ранее Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что при его администрации Украина не сможет рассчитывать на те же объемы помощи, которые предоставлялись во времена Джо Байдена. Этот шаг поддержали 50% респондентов, в то время как 44% выразили несогласие.

    Трамп также высказывал надежду на проведение переговоров с президентом России Владимиром Путиным в течение полугода после его возвращения в Белый дом. Он уверен, что может урегулировать конфликт на Украине в течение одного дня, хотя в России считают, что проблема требует гораздо более сложного решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты при избранном президенте Дональде Трампе окончат все вооруженные конфликты.

    Дональд Трамп меняет свою позицию по украинскому конфликту и планирует провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для достижения мирного урегулирования.

    Спецпосланник США по Украине Кит Келлог выразил уверенность в том, что решение конфликта возможно в ближайшем будущем. Помощник президента России Николай Патрушев считает, что урегулирование ситуации на Украине должно быть вопросом диалога исключительно между Москвой и Вашингтоном.

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    16 января 2025, 17:25 • Новости дня
    В Венгрии призвали ЕС сначала обсудить с Трампом продление санкций против России

    В Венгрии призвали ЕС обсудить с Трампом возможность продления санкций против России

    В Венгрии призвали ЕС сначала обсудить с Трампом продление санкций против России
    @ IMAGO/Daniel Kubirski/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока предложил провести консультации с администрацией Дональда Трампа перед продлением санкций против России на полгода.

    Бока в Брюсселе заявил о намерении провести консультации с американской администрацией перед принятием решения о продлении санкций против России. По его словам, эти консультации должны пройти после вступления Дональда Трампа в должность президента США, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Министр подчеркнул важность координации с новой администрацией США в вопросе развития санкционного режима.

    Ранее Bloomberg сообщило, что в рамках нового, 16-го, пакета санкций меры ЕС против России могут затронуть десятки судов, перевозящих нефть, привести к отключению новых банков от SWIFT; также обсуждается возможность постепенного отказа от российского СПГ и запрет на импорт алюминия.

    В понедельник директор департамента по вопросам Европы российского МИД Владислав Масленников заявил, что Брюссель обеспокоен потенциальными изменениями в поддержке Украины со стороны США после инаугурации Дональда Трампа, что может повлиять на текущую политику Еврокомиссии.

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    15 января 2025, 03:59 • Новости дня
    Кандидат на пост шефа Пентагона объяснил в Сенате США позицию Трампа по Украине

    Кандидат на пост шефа Пентагона Хегсет заявил сенаторам США о желании Трампа урегулировать конфликт на Украине

    Кандидат на пост шефа Пентагона объяснил в Сенате США позицию Трампа по Украине
    @ JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп хочет завершить конфликт на Украине, обеспечив «настолько выгодные для украинцев условия, насколько это возможно», заявил кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет на слушаниях в Сенате США.

    Хегсет на слушаниях в комитете по вооруженным силам Сената США заявил, что Трамп стремится к «завершению этого конфликта». «Мы бы хотели видеть его настолько выгодным для украинцев, насколько это возможно», – приводит его слова РИА «Новости».

    Кроме того, Хегсет заявил о важности «активного сдерживания» России от действий, которые направлены против основных интересов США. Он подчеркнул, что Москва продолжает предпринимать шаги для расширения своего влияния, и США должны активно противодействовать этим попыткам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хегсет заявил, что Соединенные Штаты при Трампе окончат все вооруженные конфликты, Вашингтон намерен перенаправить ресурсы на более значительные угрозы.

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    16 января 2025, 15:14 • Новости дня
    Опубликован инаугурационный портрет Трампа без улыбки

    Новый инаугурационный портрет Трампа сравнили с образом из «Игры в кальмара»

    Опубликован инаугурационный портрет Трампа без улыбки
    @ Team Trump

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный аккаунт кампании избранного президента США Дональда Трампа опубликовал его новый инаугурационный портрет.

    В посте кампании в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), сопровождающем фотографию, значится короткая надпись: «Сорок седьмой», передает РИА «Новости». На новом портрете Трамп изображен с хмурым выражением лица, что заметно отличается от его портрета, сделанного во время первого президентского срока, когда он улыбался.

    Пользователи сразу же начали обсуждать разницу между двумя фото. Некоторые даже сравнили его с персонажем южнокорейского сериала «Игра в кальмара» Сон Ки Хуном, который также перестал улыбаться во втором сезоне, попав на «игры» во второй раз.

    Инаугурация Дональда Трампа, который станет 47-м президентом США, знаменует его возвращение в Белый дом после правления демократа Джо Байдена.

    Ранее сообщалось, что бывшая первая леди США Мишель Обама не будет присутствовать на инаугурации Дональда Трампа, которая состоится 20 января.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не планирует посетить инаугурацию президента США Дональда Трампа, так как не получила приглашения на это мероприятие.

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    16 января 2025, 17:40 • Новости дня
    Bloomberg: Команда Трампа готовит стратегию по санкциям против России

    Bloomberg: Команда Трампа готовит план по санкциям против России для урегулирования конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советники Дональда Трампа готовят стратегию по санкциям, чтобы содействовать мирному соглашению между Россией и Украиной, предусматривающую как ослабление, так и ужесточение мер, пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

    По данным Bloomberg, в основе этой стратегии лежат два подхода в зависимости от стадии переговоров между Россией и Украиной, передает РИА «Новости».

    Если будет очевидно, что соглашение близко, США могут ослабить санкции, например, подняв потолок цен на нефть из России выше 60 долларов за баррель для российской нефтяной отрасли, пишет агентство.

    Второй подход предусматривает ужесточение санкций для увеличения давления на Россию. Это может включать вторичные санкции или меры против судов, подозреваемых в перевозке российской нефти, говорится в материале.

    Ранее кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил о возможности отмены санкций для завершения конфликта.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не рассматривает высказывания кандидатов на посты в администрации Дональда Трампа на слушаниях в Конгрессе США как официальную позицию.

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    16 января 2025, 17:56 • Новости дня
    Премьер Дании заявила об угрозах Трампа из-за Гренландии

    Reuters: Премьер Дании Фредериксен заявила об угрозах Трампа торговой войной

    Премьер Дании заявила об угрозах Трампа из-за Гренландии
    @ SMG/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избранный президент США Дональд Трамп не отказался от претензий на контроль над Гренландией и продолжает угрожать торговой войной Дании, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен после телефонного разговора с Трампом.

    По словам Фредериксен, во время беседы Трамп подтвердил, что готов использовать экономическое принуждение, чтобы претендовать на Гренландию, пишет Reuters, передает ТАСС. Датская сторона не желает торговой войны, однако готовится к ней совместно с деловым сообществом страны, отметила премьер.

    Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен в телефонном разговоре с Дональдом Трампом подчеркнула, что решение о возможной независимости Гренландии будет принимать исключительно Гренландия.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге выразила удивление по поводу сдержанной реакции властей Дании на заявление избранного президента США Дональда Трампа о Гренландии.

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    15 января 2025, 10:33 • Новости дня
    Hill: США могут предложить России совместный полет на Марс ради мира на Украине
    Hill: США могут предложить России совместный полет на Марс ради мира на Украине
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    США могут предложить России возобновление космического сотрудничества, включая участие в программе «Артемида», целью которой является полет на Марс и возвращение на Луну, в обмен на мирное урегулирование конфликта на Украине, сообщило издание Hill.

    Издание пишет, что избранный президент США Дональд Трамп мог бы «подсластить сделку» по Украине, предложив президенту России Владимиру Путину активно сотрудничать в космической отрасли. В обмен на это Россия могла бы поспособствовать быстрому разрешению конфликта на Украине, предполагают авторы статьи, передает сообщает РИА «Новости».

    В статье подчеркивается, что Россия может стать участником программы «Артемида», целью которой является полет на Марс и возвращение на Луну. Также Россия получит доступ к технологиям и поставщикам, включая SpaceX.

    Издание пишет, что такое предложение может быть привлекательным для российского президента Владимира Путина.

    В ноябре прошлого года историк космонавтики Александр Железняков заявлял, что при Дональде Трампе сотрудничество России и США в космосе оставалось на низком уровне. Однако в прошлом стороны планировали совместную миссию на Венеру, а российские приборы устанавливались на американских станциях.

    В мае текущего года глава Роскосмоса Юрий Борисов отметил, что сотрудничество с США фактически ограничивается Международной космической станцией.

    Ранее было подписано третье дополнение к соглашению Роскосмоса и НАСА о перекрестных полетах к МКС, которое касается трех полетов в 2025–2026 годах.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие еще вопросы могут обсудить Путин и Трамп.

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    16 января 2025, 02:00 • Новости дня
    Канада подготовила список товаров для введения пошлин в ответ на угрозы США

    Оттава составила перечень американских товаров на 105 млрд долларов для пошлин

    Канада подготовила список товаров для введения пошлин в ответ на угрозы США
    @ Nathan Denette/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Канада разработала предварительный список американских товаров на 105 млрд долларов, на которые планируется ввести пошлины в ответ на возможные действия администрации Трампа, пишет Bloomberg.

    По информации агентства, это решение принято в ответ на угрозу избранного президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные тарифы на канадские товары, передает ТАСС.

    Источники уточняют, что Оттава не намерена вводить пошлины первой и сделает это только в случае, если администрация Трампа реализует свои планы. Кроме того, список товаров, подготовленный канадскими властями, является предварительным и может быть дополнен в будущем.

    До этого премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна готова принять меры в ответ на возможные тарифы США в размере 25% на канадские товары, а премьер-министр страны Мелани Жоли уточнила, что Оттава готова прекратить поставки электроэнергии и энергоносителей в США.

    Напомним, 25 ноября Трамп заявил, что в первый день своего президентства планирует ввести пошлины в размере 25% на все товары из Канады и Мексики, ссылаясь на проблемы нелегальной миграции и контрабанды наркотиков. После этого он пригрозил Канаде стать 51-м штатом США из-за нерешенных проблем. В ответ на это бывший премьер-министр Канады Жан Кретьен обратился к Трампу с призывом помнить о независимости Канады и серьезности мировой ситуации.

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    17 января 2025, 16:03 • Новости дня
    AP: Трамп пригласил иностранных лидеров на инаугурацию в США в нарушение традиции

    Tекст: Дарья Григоренко

    Избранный президент США Дональд Трамп отправил приглашения иностранным лидерам на свою инаугурацию, что является отступлением от традиции, сообщили СМИ.

    Как пишет Associated Press (AP), Трамп решил пригласить иностранных лидеров на церемонию своей инаугурации, что стало первым подобным случаем. В частности, приглашение получил китайский лидер Си Цзиньпин, однако в китайском МИД заявили, что вместо него приедет заместитель председателя Хань Чжэн, передает ТАСС.

    Приглашения также были отправлены ряду других мировых лидеров, включая президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Италии Джорджу Мелони. Президенты Эквадора Даниэль Нобоа и Парагвая Сантьяго Пенья подтвердили свое участие в церемонии. Впервые Японию на инаугурации президента США будет представлять глава МИД страны.

    Историк из Восточного университета штата Коннектикут Томас Балчерски отметил в беседе с Miami Herald, что приглашение глав государств на инаугурацию ранее не практиковалось. По его словам, подобные визиты могли бы сопровождаться официальными мероприятиями, такими как государственный ужин и совместная пресс-конференция, однако в день инаугурации они не планируются.

    Ранее стало известно, кого Трамп пригласил на инаугурацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не планирует посещать инаугурацию президента США Дональда Трампа из-за отсутствия приглашения, что в Еврокомиссии сочли нормальным, так как аналогичная практика наблюдалась и ранее. Также премьер Венгрии Виктор Орбан не поедет на инаугурацию Трампа.

    В четверг NBC сообщило, что бывшие президенты США Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш – младший примут участие в церемонии инаугурации Трампа, но не посетят официальный обед по этому случаю, при этом Обама отклонил личное приглашение.

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    15 января 2025, 01:55 • Новости дня
    В Белом доме рассказали о разговорах Байдена и Трампа об Украине

    Белый дом сообщил о попытке Байдена убедить Трампа поддерживать Украину для усиления ее позиции на переговорах с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден в ходе дискуссий с будущим главой государства Дональдом Трампом настаивал на важности поддержки Украины для укрепления ее позиций в переговорах с Россией, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    «Эти разговоры он вел и с избранным президентом, чтобы продолжать (поддержку), сохранять импульс, чтобы, когда будут переговоры, Украина смогла занять позицию силы», – приводит слова Кирби РИА «Новости».

    Кирби отметил, что Трампу предстоит определиться с подходом к безопасности Украины, включая возможность отмены действующего соглашения по безопасности. По словам Кирби, Байден ясно дал понять важность соглашения.

    Кроме того, Белый дом подчеркнул, что команда Трампа была в полной мере осведомлена о санкциях против российского энергетического сектора, введенных администрацией Байдена. Кирби заявил, что администрация Байдена проинформировала команду Трампа о всех решениях в области национальной безопасности, включая санкции. Однако он отказался комментировать реакцию команды Трампа, посоветовав обратиться за пояснениями к ним.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США заявляли, что Россия и Соединенные Штаты находятся недалеко от старта переговорного процесса, а будущий спецпредставитель президента США по урегулированию конфликта на Украине Кит Келлог поставил себе цель добиться завершения боевых действий на Украине за 100 дней со дня инаугурации Дональда Трампа, то есть к 30 апреля.

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    16 января 2025, 19:44 • Новости дня
    Ушаков: Москва готова к сигналам Вашингтона по переговорам Путина и Трампа
    Ушаков: Москва готова к сигналам Вашингтона по переговорам Путина и Трампа
    @ Susan Walsh/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва выразила готовность выслушать предложения Вашингтона о возможной встрече президента России Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом.

    Россия готова выслушать предложения из Вашингтона о возможных контактах между Путиным и Трампом и конструктивно на них ответить, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что российская сторона понимает всю ситуацию и ожидает, что рано или поздно сигналы из Вашингтона поступят. «Мы готовы к ним, мы готовы выслушать соответствующие предложения и конструктивно на них ответить», – сказал Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видеозапись с комментариями Ушакова была опубликована в Telegram-канале журналиста.

    Ранее Рябков допустил телефонные контакты между Москвой и Вашингтоном после инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа. Сам Трамп сообщил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что предметной подготовки к переговорам президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа пока не ведется.

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    16 января 2025, 12:13 • Новости дня
    Израильский эксперт: Сделка с ХАМАС может спровоцировать политический кризис

    Израильский эксперт Ципис: Сделка с ХАМАС может спровоцировать политический кризис в Израиле

    Израильский эксперт: Сделка с ХАМАС может спровоцировать политический кризис
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Сделка между Израилем и ХАМАС стала результатом выверенного тайминга со стороны США. И Дональд Трамп, и Джо Байден запишут ее себе в актив. Но в любой момент договоренность может сорваться из-за внешних или внутренних факторов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее Израиль и ХАМАС достигли соглашения по освобождению заложников из сектора Газа и прекращению огня в анклаве.

    «Сделка Израиля и ХАМАС вызвала недовольство ряда израильских депутатов из коалиции и оппозиции. Пока неизвестно, сколько представителей палестинского движения Тель-Авив согласился выдать. Но, по всей видимости, речь идет об очень большом количестве. То есть фактически Израиль, освобождая заложников, пополняет ряды группировки свежими бойцами», – отметил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «На этом фоне возникает вопрос: в чем был смысл войны, которая длилась больше года? ХАМАС в перспективе восстановится, хотя изначальной целью, напомню, было его уничтожение. Поэтому ультраправые силы в парламенте и в обществе в целом выступают против этих договоренностей», – продолжил он.

    Собеседник указал, что в Кнессете уже звучат голоса политических сил о выходе из коалиции. «Если она будет расколота, то Израиль войдет в новый виток политического кризиса, и стоит ожидать внеочередные выборы», – детализировал Ципис. По его мнению, Нетаньяху при заключении сделки с ХАМАС «некуда было деваться» – он пошел на нее «под давлением Вашингтона».

    Спикер отметил и период, когда договоренность между сторонами была достигнута. «Можно сказать, что соглашение – это результат выверенного тайминга со стороны США. И Джо Байден, и Дональд Трамп, и обе партии – Демократическая и Республиканская – запишут договор себе в актив», – объяснил аналитик.

    Что касается других внешних сил, причастных к этой сделке, то политолог выделяет Египет и Катар. «Однако, насколько я знаю, главным актором в этом проекте является Британия. У нее ключи от этой сделки. Она имеет влияние и на ХАМАС, и на Израиль. Впрочем, в любой момент договоренность может сорваться под влиянием внешних или внутренних факторов», – заключил Ципис.

    Ранее Израиль и ХАМАС достигли соглашения по освобождению заложников из сектора Газа и прекращению огня в анклаве. Оно вступит в силу в воскресенье, 19 января, и будет включать в себя три этапа, сообщил премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдуррахман Аль Тани.

    Первая фаза соглашения продлится 42 дня. В рамках этого этапа ХАМАС освободит 33 заложника, захваченных в Израиле во время атак 7 октября 2023 года. Тель-Авив в ответ освободит сотни палестинских заключенных, заявил президент США Джо Байден. По данным источников Al Jazeera, на свободе окажутся около 2 тыс. заключенных, в том числе 250 человек, осужденных на пожизненное заключение.

    Также будут увеличены поставки гуманитарной помощи в анклав: возобновится ввоз топлива, оборудования гражданской обороны и предметов первой необходимости для граждан, потерявших свои дома. На территории анклава начнут восстанавливать медучреждения и пекарни, раненых и больных перевезут на лечение.

    В ходе второго этапа должны быть объявлены полный вывод израильских войск из Газы и завершение войны. Кроме того, будут освобождены все оставшиеся заложники, в том числе израильские солдаты-мужчины.

    На третьем этапе пройдет обмен телами погибших и начнется восстановление Газы под контролем Египта, Катара и ООН. В ходе всех трех фаз будет действовать режим прекращения огня. В ХАМАС достижение соглашения назвали поворотным моментом в длительном конфликте с Израилем, подчеркнув стойкость палестинского народа в течение более 15 месяцев.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, поблагодарил Дональда Трампа за помощь в освобождении заложников. Он подчеркнул приверженность возвращению всех похищенных любыми средствами и выразил удовлетворение обещаниями избранного президента США о сотрудничестве между Вашингтоном и Тель-Авивом, направленном на предотвращение превращения Газы в прибежище для терроризма.

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    15 января 2025, 21:59 • Новости дня
    Пушков: Дания не пойдет на конфликт с США из-за Гренландии
    Пушков: Дания не пойдет на конфликт с США из-за Гренландии
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сенатор Алексей Пушков отреагировал на высказывания премьер-министра Дании о самостоятельности Гренландии, высказав сомнения в возможностях Копенгагена противостоять давлению США.

    Пушков прокомментировал заявление премьер-министра Дании Метте Фредериксен, сделанное ею во время разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом, в котором она подчеркнула, что решение о независимости Гренландии будет приниматься исключительно самой Гренландией.

    В своем Telegram-канале сенатор заявил, что Дания осознает свои ограниченные возможности в обеспечении безопасности Гренландии. «Похоже, «гордая» Дания осознала, что два патрульных катера и две собачьи упряжки с полицейскими, которыми Копенгаген укрепил «безопасность» Гренландии, от напора Трампа ее не спасут», – написал он.

    Пушков также отметил, что Дания не может позволить себе конфликты с США, а Евросоюз, вероятно, оставит ее одну решать проблемы с Трампом. Он добавил, что Брюссель молчит, а протесты со стороны главы МИД Франции не имеют значения. Пушков выразил уверенность, что от кого на самом деле будет зависеть независимая Гренландия, ясно – не от Дании.

    Напомним, премьер-министр Дании Метте Фредериксен в телефонном разговоре с Дональдом Трампом подчеркнула, что решение о возможной независимости Гренландии будет принимать исключительно Гренландия, а не Дания или другие страны. До этого гренландский премьер-министр Муте Эгеде заявил, что жители острова не хотят идентифицировать себя ни с датчанами, ни с американцами.

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