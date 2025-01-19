Трамп назвал условие для снятия запрета с TikTok в США

Трамп заявил о возможности продажи 50% TikTok новому владельцу в США

Tекст: Ольга Иванова

Трамп заявил о планах издать указ, который приостановит исполнение закона о запрете TikTok, сообщает РИА «Новости». Это позволит продлить срок для переговоров с социальной сетью и возможной продажи 50% компании новому владельцу. «Я прошу компании не допустить продолжение отключения TikTok. Я выпущу исполнительный указ в понедельник, чтобы продлить период времени до вступления в силу закона о запрете, чтобы мы смогли договориться о защите национальной безопасности», – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что приказ также освобождает от ответственности компании, которые будут содействовать деятельности TikTok в период до подписания документа. Он выразил желание, чтобы американская компания стала владельцем 50% акций TikTok в рамках совместного предприятия. По мнению Трампа, это обеспечит США достаточный контроль над деятельностью социальной сети.

Как писала газета ВЗГЛЯД, приложение TikTok прекратило открываться у пользователей в США после решения Верховного суда отказать в приостановке запрета на деятельность соцсети. Избранный президент Дональд Трамп заявил о планах подписать указ об отсрочке запрета TikTok на 90 дней, чтобы тщательно разобраться в ситуации.