Диалог между БРИКС и странами ЕС сегодня носит достаточно условный характер, но может стать шагом к построению новой системы отношений в Евразии. Особенно если Европа вовремя одумается.0 комментариев
Захарова посоветовала Финляндии не забыть про туалеты у границы с Россией
Захарова: Властям Финляндии лучше не забывать о туалетах у границы с Россией
Официальный представитель МИД Мария Захарова предложила финским властям, строя заборы с Россией, заодно оборудовать туалеты у границы для борьбы с собственными страхами.
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала сообщения о возведении Финляндией заграждений в непосредственной близости от границы с Россией, пишет ТАСС. Она с иронией заявила, что теперь финским властям важно позаботиться о туалетах.
По словам Захаровой, «если их худшие фобии начнут брать верх над разумом – это единственное, что им пригодится». Такое заявление она дала в ответ на просьбу прокомментировать решение Финляндии о строительстве новых заграждений на границе с Россией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас среди граждан Финляндии вырос интерес к бомбоубежищам. А жители приграничных с Россией городов сообщают о подозрительных звуках и необычных световых явлениях.
Аэропорт Лаппеенранта этой зимой перестанет очищать взлетно-посадочную полосу от снега из-за отсутствия российских туристов.
В Финляндии планируют провести серию автопробегов у пунктов пропуска на границе с Россией в поддержку открытия границы.