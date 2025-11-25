Захарова посоветовала Финляндии не забыть про туалеты у границы с Россией

Захарова: Властям Финляндии лучше не забывать о туалетах у границы с Россией

Tекст: Тимур Шайдуллин

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала сообщения о возведении Финляндией заграждений в непосредственной близости от границы с Россией, пишет ТАСС. Она с иронией заявила, что теперь финским властям важно позаботиться о туалетах.

По словам Захаровой, «если их худшие фобии начнут брать верх над разумом – это единственное, что им пригодится». Такое заявление она дала в ответ на просьбу прокомментировать решение Финляндии о строительстве новых заграждений на границе с Россией.

