В Нидерландах назвали продолжение военной поддержки Украины преступлением

Tекст: Дарья Григоренко

Он подчеркнул: «Я считаю это отвратительным примером оппортунизма. И я считаю преступлением, что мы продолжаем поддерживать эту войну. И я думаю, нам не следовало вмешиваться», передает РИА «Новости».

Ван Хага убежден, что за срывами любых мирных инициатив стоят Евросоюз, генсек НАТО Марк Рютте и сами Нидерланды, тогда как «убийства продолжаются, хотя у нас нет абсолютно никаких причин поддерживать Украину». По мнению политика, министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс и Рютте особенно склонны к милитаризму и используют конфликт в своих личных интересах.

Он считает, что продолжение конфликта является преступлением против человечности, поскольку «никто в здравом уме не хочет войны, если есть шанс ее остановить ради общего блага». Ван Хага уверен, что нынешний курс руководства страны не отражает интересов большинства жителей Нидерландов.

Ранее власти Нидерландов заявили о праве Киева закупать вооружение в США и других странах на часть европейских кредитных средств.

В странах Евросоюза возникли разногласия относительно распределения 90 млрд евро на военную помощь на Украине. ЕС согласовал предоставление беспроцентного кредита на сумму 90 млрд евро на 2026-2027 годы, основанного на выпуске облигаций ЕС.

Чехия, Венгрия и Словакия отказались нести финансовые обязательства в рамках этой инициативы.

Президент России Владимир Путин заявил, что Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию для оправдания своих ошибок.