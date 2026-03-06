  • Новость часаЗа ночь над Россией уничтожили 83 украинских БПЛА
    Испания мстит США за старые поражения
    Telegraph: Иран пытается превратить Ормузский пролив в «морской Вьетнам» для США
    Москалькова рассказала о возвращении из плена считавшегося погибшим военного
    Mysl Polska: Польша будет долго расплачиваться за русофобскую политику
    МИД Ирана: США ждет катастрофа при наземном вторжении
    США с Россией и КНР выступили против резолюции МАГАТЭ по Украине
    Генпрокуратура Ливии задержала подозреваемых в убийстве сына Каддафи
    Трамп: После Ирана будет Куба и «это лишь вопрос времени»
    Замглавы Пентагона Колби рассказал о стратегии США по России
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Кто последний в очереди в «ядерный клуб»

    О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США отметили собственный «день позора»

    Возможно, в Вашингтоне считают, что они поступили с Ираном правильно. Вспоминают Сунь-Цзы и его лозунг о том, что «война – это путь обмана». Однако в данном конкретном случае обман может дорого обойтись.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему у США нет никакого плана по Ирану

    Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.

    6 марта 2026, 08:00 • Новости дня

    ВС России нашли более 200 стихийных захоронений в Красноармейске и Димитрове

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военнослужащие обнаружили более 200 стихийных захоронений погибших при атаках ВСУ мирных жителей в Красноармейске, Димитрове и окрестностях, сообщили в российских силовых структурах.

    Российские военнослужащие обнаружили более 200 стихийных захоронений мирных жителей в Красноармейске, Димитрове и их окрестностях, передает ТАСС. В силовых структурах сообщили, что только в Красноармейске насчитали свыше ста таких могил, а в расположенных рядом поселках ситуация оказалась аналогичной. По словам представителей силовых структур, примерно столько же захоронений обнаружено и в Димитрове.

    «Только по Красноармейску таких могил больше 100 насчитали, и в поселках за пределами, которые входят в агломерацию города. Примерно такая же картина по количеству стихийных могил в Димитрове. Как рассказывают местные жители, хоронили погибших под ударами украинских дронов, артиллерии, минометов, находили расстрелянных людей в домах и во дворах», – рассказали в силовых структурах.

    Силовики уточнили, что местные жители жаловались на запрет со стороны ВСУ использовать кладбища для погребений, потому что на них были оборудованы боевые позиции. По этим причинам погибших приходилось хоронить во дворах, садах и других доступных местах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России заявил о полном окружении Красноармейска и Димитрова. Группа морпехов ВСУ сдалась в плен под Димитровом. Подразделения России освободили 24 здания в Димитрове.

    5 марта 2026, 19:52 • Новости дня
    Москалькова рассказала о возвращении из плена считавшегося погибшим военного
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате обмена пленными на белорусско-украинской границе домой вернулись российские военные, включая многодетных отцов и считавшегося погибшим бойца, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

    Среди российских военнослужащих, вернувшихся из украинского плена в результате обмена, оказались многодетные отцы, сообщает РИА «Новости». Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что более половины возвращенных находились в плену свыше года. Кроме того, среди освобожденных был военнослужащий, которого долгое время считали погибшим.

    Москалькова подчеркнула: «Сегодня удивительный момент... в том числе возвращается совершенно замечательный человек, который оказался живым». Она отметила, что в преддверии Международного женского дня 8 марта двести матерей и жен получат долгожданные известия о возвращении своих близких домой.

    По словам омбудсмена, сотрудники ее аппарата лично проинформируют семьи освободившихся военных в разных регионах страны. Москалькова выразила благодарность президенту России Владимиру Путину, Министерству обороны, спецслужбам и всем, кто принимал участие в организации обмена. Она добавила, что сотрудники аппарата омбудсмена ежедневно ведут работу по обращениям родных защитников, ожидая и приближая каждый обмен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Украина договорились провести обмен по 500 военнопленных с каждой стороны в рамках консультаций в Женеве. Обмен назначен на 5 и 6 марта.

    Минобороны России сообщило о возвращении 200 российских военнослужащих с подконтрольной Киеву территории в результате обмена военнопленными.

    5 марта 2026, 13:06 • Новости дня
    Российские войска освободили Яровую в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Запад» освободили Яровую в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригады нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины около Лозового, Яцковки, Рубцов, Соснового, Святогорска, Красного Лимана ДНР, Новоегоровки Луганской народной республики (ЛНР) и Дружелюбовки Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Потери противника при этом составили свыше 180 военнослужащих, три бронемашины и два артиллерийских орудия, включая американскую 155-мм гаубицу М777. Уничтожены три склада с боеприпасамит.

    Подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины возле Грабовского, Хотени, Новой Сечи, Катериновки и Мирополье Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом со Старицей, Волчанскими Хуторами и Графским.

    Потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, три бронемашины и два артиллерийских орудия. Уничтожены станция РЭБ, склад боеприпасов и восемь складов матсредств, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Липовки, Калеников, Славянска, Константиновки, Краматорска, Никифоровки, Кривой Луки, Рай-Александровки и Голубовки ДНР.

    При этом противник потерял до 135 военнослужащих, пять бронемашин, в том числе два американских бронетранспортера М113 и Stryker, а также четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и четыре склада матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Приюта, Гришино, Золотого Колодезя, Вольного, Белицкого ДНР, Новопавловки, Ивановки и Новоподгородного Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 345 военнослужащих, семь бронемашин, чешская боевая машина РСЗО Vampire и два орудия полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

    Ранее на этой неделе российские войска освободили запорожскую Веселянку и сумскую Бобылевку. До этого группировка «Север» освободила село Круглое и уничтожила пункты управления БПЛА. Российские войска также освободили Дробышево и Резниковку в ДНР.

    5 марта 2026, 19:09 • Видео
    Закавказье пытаются втянуть в войну с Ираном

    Азербайджан обвинил Иран в ударе беспилотниками по аэропорту и школе в Нахичевани. В Тегеране категорически отвергают все обвинения. Суть игры ясна: США и Израилю срочно нужна подмога в войне с Ираном. Азербайджан выглядит как идеальный кандидат.

    5 марта 2026, 21:53 • Новости дня
    ВСУ предприняли попытку массированной атаки БПЛА на Херсонскую область

    Сальдо сообщил о работе ПВО по украинским беспилотникам в Хесонской области

    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска организовали масштабный налет беспилотных аппаратов на Херсонскую область, сейчас активно действуют расчеты противовоздушной обороны, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

    В Херсонской области фиксируются попытки массированного применения беспилотников Вооруженными силами Украины, сообщил в Telegram-канале Сальдо. По его словам, в настоящее время по всему ругиону активно работают системы противовоздушной обороны.

    Сальдо уточнил, что противник пытается задействовать большое количество беспилотных летательных аппаратов, чтобы нанести удары по объектам региона.

    Ранее в результате удара ВСУ по отделу МВД в Херсонской области погибли пять полицейских. Еще шесть человек получили ранения и находятся в больнице.

    Сальдо сообщил о гибели активистки «Молодой гвардии Единой России» при атаке ВСУ.

    5 марта 2026, 16:52 • Новости дня
    Пенсионерка в Запорожской области получила 11 лет за перевод денег ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Запорожский областной суд признал 68-летнюю женщину виновной в госизмене за перевод денежных средств на нужды украинской армии, приговорив ее к 11 годам заключения.

    Жительница Михайловского района Запорожской области была приговорена к 11 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене, сообщает пресс-служба областного суда. По данным суда, в июле 2023 года 68-летняя женщина, проживающая в селе Плодородное, совершила перевод денег со своего счета через мобильное приложение украинского банка на нужды Вооруженных сил Украины.

    В сообщении отмечается: «Своими умышленными действиями гражданка Б. совершила преступление, предусмотренное ст. 275 УК РФ (государственная измена)». Как уточняется, преступная деятельность женщины была пресечена сотрудниками УФСБ России по Запорожской области.

    Запорожский областной суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с дополнительным ограничением свободы еще на один год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мособлсуд приговорил гражданина России к 15 годам колонии за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

    Ранее в Запорожской области задержали россиянина, который передавал СБУ через мессенджер данные о передвижении российских войск, ему предъявили обвинения в госизмене и шпионаже.

    До этого еще одну пенсионерку из Запорожской области приговорили к 15 годам колонии за финансовую поддержку ВСУ, она перевела более 63 тыс. рублей на их нужды.

    5 марта 2026, 15:35 • Новости дня
    Мединский сообщил об обмене военнопленными с Украиной в формате «500 на 500»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В рамках договоренностей, достигнутых на консультациях в Женеве, Россия и Украина 5 и 6 марта проводят обмен по 500 военнопленных с каждой стороны, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.

    Россия и Украина проводят обмен военнопленными в формате «500 на 500» в соответствии с женевскими договоренностями, передает ТАСС. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский.

    Мединский отметил в своем телеграм-канале: «В рамках договоренностей, достигнутых в Женеве, 5–6 марта [проводится] обмен военнопленными с Украиной. 500 на 500. Главное, наши вернутся».

    Обмен организован в рамках согласованных ранее переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о возвращении 200 российских военнослужащих с подконтрольной Киеву территории в результате обмена военнопленными.

    Ранее Мединский сообщил, что украинской стороне были переданы тела 1 тыс. военных, а Россия получила взамен 35 тел. До этого в конце января российской стороне передали тела 38 бойцов, а украинской – останки 1 тыс. военнослужащих ВСУ.


    5 марта 2026, 23:10 • Новости дня
    Кимаковский заявил о превращении Славянска в крепость ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины усиливают оборонительные мероприятия в Славянске, демонтируя инфраструктуру и устанавливая противодроновые системы, а также минируя подступы к городу, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Город Славянск в Донецкой Народной Республике превращается в крепость, об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

    По его словам, в Славянске демонтируют троллейбусные линии, обвешивают город специальными сетями против дронов, а также окружают минными полями и рвами.

    «Это окружение города минными полями, рвами говорит ровно о том, что город готовят уже как фортецию Артемовск. Точно так же готовят фортецию Славянск и Краматорск, готовят к убиению», – заявил Кимаковский.

    Он отметил, что власти Киева эвакуируют из Славянска государственные и муниципальные структуры, транспорт и бизнес. По его словам, такие меры свидетельствуют о подготовке города к возможным активным боевым действиям.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские войска продвинулись на славянском направлении и заняли позиции в районе пяти населенных пунктов – Рай-Александровки, Кривой Луки, Резниковки и Никифоровки.

    Военный эксперт Ян Гагин спрогнозировал серьезные сражения за Славянск.

    Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается уступать Славянск и Краматорск России.

    Президент Владимир Путин заявил, что продвижение российских войск в Донбассе идет настолько успешно, что делает неактуальной заинтересованность Москвы в выводе украинских воинских формирований с пока занимаемых ими территорий.

    5 марта 2026, 18:42 • Новости дня
    Постпред России при ОБСЕ заявил о ставке Запада на провал диалога по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский подчеркнул, что Москва по-прежнему поддерживает переговоры по Украине, но видит давление ЕС и НАТО на Киев с целью их срыва.

    Ряд стран в Евросоюзе и НАТО делают ставку на провал переговоров между Россией, США и Украиной и подталкивают Киев к их саботажу, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании Постоянного совета организации. Он напомнил, что Москва неоднократно выражала готовность к политико-дипломатическому урегулированию как до начала спецоперации на Украине, так и после, отмечает РИА «Новости».

    Полянский подчеркнул: «Мы по-прежнему ставим на успех ведущихся сейчас Россией, США и Украиной переговоров, однако видим, что в ЕС и НАТО со своей стороны откровенно ставят на их провал и подталкивают Киев к их саботажу. Это становится все более и более очевидным». Он отметил, что подобная позиция западных стран вызывает глубокое беспокойство у российской стороны.

    Дипломат добавил, что если такое давление продолжится, у Москвы не останется иного выбора, кроме как решать вопрос на поле боя. Полянский предупредил, что тогда решение конфликта будет реализовано «так, как вам это совсем не понравится», и призвал коллег воспринимать его слова всерьез, чтобы впоследствии не говорить, что «мы вас об этом не предупреждали».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 5-6 марта Россия и Украина проводят обмен по 500 военнопленных с каждой стороны в рамках договоренностей, достигнутых на консультациях в Женеве.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил об «испарении» духа Анкориджа. А накануне украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о паузе в переговорном процессе по Украине из-за Ирана.

    5 марта 2026, 13:26 • Новости дня
    Путин расширил меры поддержки на защитников российского приграничья по просьбе СПЧ

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по правам человека, в документ вошли инициативы, которые ранее озвучила руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова.

    Решения о расширении кредитных каникул и пересмотре выплат семьям погибших участников специальной военной операции утвердил президент Владимир Путин. Изменения коснутся военнослужащих, участвующих в контртеррористических операциях, которые теперь смогут воспользоваться поддержкой, аналогичной мерам для бойцов СВО, включая кредитные каникулы и списание долгов в случае гибели.

    Юлия Белехова, руководитель Комитета семей воинов Отечества, подчеркнула важность этих инициатив и заявила: «Очень важные инициативы теперь реализуются в жизнь! Это дети и защита их прав. В данном случае речь идет о малышах, которые были зачаты до, а родились уже после гибели отца-военнослужащего. Президент дал поручение проанализировать законодательство и внести изменения при необходимости».

    В частности, поводом для изменений стала история Анастасии Лукиных и ее ребенка, который родился спустя несколько дней после гибели отца. Суд признал малыша членом семьи погибшего военнослужащего, и ему назначены все положенные выплаты. Также будет проведен анализ практики осуществления единовременных выплат членам семей погибших участников СВО с возможным расширением круга получателей.

    В опубликованном на сайте Кремля документе содержится семь поручений, направленных на совершенствование законодательства и повышение социальной поддержки военнослужащих и их семей.

    Президент Владимир Путин поручил распространить механизм кредитных каникул на бойцов, отражающих вооруженное вторжение.

    Ранее глава государства поддержал предложение о расширении мер социальной поддержки на несовершеннолетних братьев и сестер погибших участников спецоперации.

    Также российский лидер утвердил закон о списании просроченных кредитов на сумму до 10 млн рублей для участников СВО.

    5 марта 2026, 13:10 • Новости дня
    Силы Черноморского флота уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Россиии нанесено поражение объектам энергетики и транспорта, используемым в интересах военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того удары наносились по местам подготовки и запуска ударных БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.

    Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиабомб, три снаряда американкой РСЗО HIMARS и 410 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 119 770 беспилотников, 651 ЗРК, 28 036 танков и других бронемашин, 1 681 боевая машина РСЗО, 33 638 орудий полевой артиллерии и минометов, 55 925 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, на этой неделе Черноморский флот уничтожил три безэкипажных катера ВСУ.

    Накануне ВС России поразили используемые ВПК Украины объекты энергетики и транспорта.

    5 марта 2026, 21:28 • Новости дня
    Самолеты с освобожденными из плена россиянами приземлились в Подмосковье

    Tекст: Вера Басилая

    Самолеты Ил-76МД с вернувшимися в рамках обмена российскими военными приземлились в Подмосковье.

    Самолеты Ил-76МД с возвращенными на родину бойцами совершили посадку, передает ТАСС. Ранее ведомство сообщило о возвращении 200 военнослужащих с подконтрольной Киеву территории.

    Взамен российской стороной были переданы 200 военнопленных ВСУ. В министерстве отметили, что гуманитарное посредничество при возвращении солдат из плена оказали Объединенные Арабские Эмираты и США.

    Предыдущий обмен состоялся 5 февраля.

    Россия и Украина договорились провести обмен по 500 военнопленных с каждой стороны в рамках консультаций в Женеве. Обмен назначен на 5 и 6 марта.

    Минобороны России сообщило о возвращении 200 российских военнослужащих с подконтрольной Киеву территории в результате обмена военнопленными.

    Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что домой вернулись российские военные, среди которых были многодетные отцы. В числе возвращенных также оказался боец, которого ранее считали погибшим.

    6 марта 2026, 01:40 • Новости дня
    Российские силовики узнали о тонущих в окопах Сумской области солдатах ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Передовые позиции ВСУ в Сумской области оказались затоплены талой водой, из-за чего украинские солдаты буквально «тонут» в окопах, рассказали представители российских силовых структур.

    «Солдаты ВСУ несут службу в своих окопах, которые наполнены водой из-за большого количества растаявшего снега, что отрицательно сказывается на их выполнении боевых задач», – рассказал РИА «Новости» источник в силовых структурах.

    По его словам, укрепления противника были построены в морозную погоду, что не позволило подготовить их к весенней оттепели. В результате талый снег массово затопил фортификационные сооружения и окопы, создав тяжелые условия для пребывания личного состава.

    «В таких условиях ВСУ могут находиться не более суток, после чего отходят на более подготовленные позиции, где могут обогреться», – добавил информатор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны заявило о попадании войск ВСУ у Купянска-Узлового в «ледяную ловушку». «Северяне» узнали, как полицейские Сумской области стали «добровольцами» ВСУ.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, как сильные морозы влияют на ход боевых действий в рамках спецоперации.

    5 марта 2026, 10:20 • Новости дня
    Путин поручил уточнить выплаты детям погибших на СВО военных

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поставил задачу пересмотреть нормативные акты для определения круга детей погибших военных, имеющих право на единовременные выплаты.

    Соответствующий документ по итогам заседания Совета по правам человека опубликован на сайте Кремля. Ответственным за выполнение задачи назначен председатель правительства Михаил Мишустин, доклад должен быть представлен до 1 июля.

    «Проанализировать практику осуществления единовременной выплаты членам семей погибших... военнослужащих... и при необходимости внести в нормативные правовые акты... изменения, уточняющие круг лиц (в том числе категории детей), имеющих право на получение такой выплаты», – говорится в поручении.

    Меры касаются родственников военных, принимавших участие в спецоперации, а также отражавших вооруженные вторжения на территорию России и провокации на госгранице.

    Президент Владимир Путин поручил создать стандарт региональных мер поддержки участников СВО и их родных.

    Владимир Путин также поддержал предложение о расширении социальных льгот на несовершеннолетних братьев и пасынков погибших героев.

    5 марта 2026, 10:05 • Новости дня
    Путин поручил распространить кредитные каникулы на отражавших вторжение в Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поручил распространить кредитные каникулы на отражавших вооруженное вторжение на территорию России.

    Механизм кредитных каникул распространят на отражающих вооруженное вторжение в Россию. Перечень поручений по итогам заседания Совета по правам человека опубликован на сайте Кремля.

    «Правительству... обеспечить внесение в законодательство изменений, направленных на распространение механизма "кредитных каникул"... на лиц, выполняющих задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации», – говорится в документе.

    Новая мера поддержки коснется тех, кто противостоит провокациям на госгранице и в регионах, прилегающих к зоне спецоперации. Также президент поручил прекращать кредитные обязательства в случае гибели защитников при выполнении этих задач.

    Ответственным за выполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Доклад о проделанной работе необходимо представить главе государства до 1 июля 2026 года.

    Государственная дума приняла нормы о списании просроченных кредитов до 10 млн рублей для участников СВО и их супругов.

    Владимир Путин также поручил освободить бойцов от уплаты процентов по займам на время льготного периода.

    5 марта 2026, 11:31 • Новости дня
    Аэропорты Пензы и Саратова ограничили прием и выпуск самолетов

    Tекст: Мария Иванова

    В аэропортах Пензы и саратовского Гагарина введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов из-за мер безопасности.

    Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов официально введены в аэропортах Пензы и Саратова, о чем сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

    «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – написал он.

    Мера коснулась саратовского международного аэропорта Гагарин, а также пензенской воздушной гавани. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов предпринимают все необходимые действия для обеспечения безопасности пассажиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Росавиации ранее  также предупредил о временных ограничениях полетов в аэропортах Пензы и Саратова.

    5 марта 2026, 22:21 • Новости дня
    В Херсонской области уничтожено более 12 дронов

    Tекст: Вера Басилая

    В результате массированной атаки на Генический округ сбито более 12 украинских беспилотников, при этом движение на трассе возле Новоалексеевки временно ограничено, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Более 12 украинских беспилотников были сбиты в Херсонской области при попытке массированной атаки на Генический муниципальный округ, сообщил в Telegram-канале Сальдо. По его словам, целью атаки стали объекты в Геническом округе.

    Движение по трассе в районе Новоалексеевки сейчас временно ограничено для обеспечения безопасности граждан и работы оперативных служб.

    Ранее Сальдо заявил, что ВСУ предприняли попытку массированной атаки на Херсонскую область.

    Перейти в раздел

  • О газете
