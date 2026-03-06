ВС России нашли более 200 стихийных захоронений в Красноармейске и Димитрове

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские военнослужащие обнаружили более 200 стихийных захоронений мирных жителей в Красноармейске, Димитрове и их окрестностях, передает ТАСС. В силовых структурах сообщили, что только в Красноармейске насчитали свыше ста таких могил, а в расположенных рядом поселках ситуация оказалась аналогичной. По словам представителей силовых структур, примерно столько же захоронений обнаружено и в Димитрове.

«Только по Красноармейску таких могил больше 100 насчитали, и в поселках за пределами, которые входят в агломерацию города. Примерно такая же картина по количеству стихийных могил в Димитрове. Как рассказывают местные жители, хоронили погибших под ударами украинских дронов, артиллерии, минометов, находили расстрелянных людей в домах и во дворах», – рассказали в силовых структурах.

Силовики уточнили, что местные жители жаловались на запрет со стороны ВСУ использовать кладбища для погребений, потому что на них были оборудованы боевые позиции. По этим причинам погибших приходилось хоронить во дворах, садах и других доступных местах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России заявил о полном окружении Красноармейска и Димитрова. Группа морпехов ВСУ сдалась в плен под Димитровом. Подразделения России освободили 24 здания в Димитрове.