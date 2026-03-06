О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.2 комментария
Италия заявила о планах возглавить восстановление Украины
Мелони обсудила с Зеленским лидирующую роль Италии в восстановлении Украины
Пресс-служба премьер-министра Джорджи Мелони сообщила о планах правительства занять одну из центральных позиций в восстановлении Украины/
Правительство Италии выразило готовность занять ключевые позиции в экономическом и инфраструктурном восстановлении Украины, передают «Вести».
Официальное заявление последовало после телефонных переговоров Мелони с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
В ходе разговора стороны обсудили текущие дипломатические усилия, направленные на мирное урегулирование ситуации на Украине, а также обменялись мнениями относительно рисков, связанных с обострением конфликта на Ближнем Востоке.
Пресс-служба кабинета министров Италии отдельно подчеркнула, что международное сообщество, включая США и Евросоюз, должно признать значительный вклад Европы в мирный процесс.
В заявлении также отмечается, что Италия намерена проявить инициативу в вопросах экономической и инфраструктурной поддержки Украины, став одним из ведущих участников восстановления страны.
Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала требования Москвы к Киеву по выводу войск с освобожденных ВС России территорий «необоснованными».
До этого Мелони назвала решение Евросоюза о выделении кредита Киеву победой здравого смысла.