Италия заявила о планах возглавить восстановление Украины

Мелони обсудила с Зеленским лидирующую роль Италии в восстановлении Украины

Tекст: Вера Басилая

Правительство Италии выразило готовность занять ключевые позиции в экономическом и инфраструктурном восстановлении Украины, передают «Вести».

Официальное заявление последовало после телефонных переговоров Мелони с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

В ходе разговора стороны обсудили текущие дипломатические усилия, направленные на мирное урегулирование ситуации на Украине, а также обменялись мнениями относительно рисков, связанных с обострением конфликта на Ближнем Востоке.

Пресс-служба кабинета министров Италии отдельно подчеркнула, что международное сообщество, включая США и Евросоюз, должно признать значительный вклад Европы в мирный процесс.

В заявлении также отмечается, что Италия намерена проявить инициативу в вопросах экономической и инфраструктурной поддержки Украины, став одним из ведущих участников восстановления страны.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала требования Москвы к Киеву по выводу войск с освобожденных ВС России территорий «необоснованными».

До этого Мелони назвала решение Евросоюза о выделении кредита Киеву победой здравого смысла.