Зрелость перестаёт быть минусом. Женщина после 40 лет – это не компромисс. Это выбор в пользу устойчивости, осознанности и настоящей близости. У такой женщины другая энергия – спокойная, принимающая.19 комментариев
Симион признал поражение на выборах президента Румынии и поздравил соперника
В Румынии на выборах президента подсчитаны 100% голосов избирателей. Лидер оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джеордже Симион признал победу своего соперника – мэра Бухареста Никушора Дана.
«Мы были одни против всех. Я горжусь вами и поздравляю своего соперника с победой», – приводит слова Симиона РИА «Новости».
Он обещал продолжить представлять интересы румынского общества, несмотря на «горький вкус поражения».
После обработки 100% голосов данные ЦИК свидетельствуют, что Дан набирает 53,60% голосов, у Симиона – 46,40%.
После 92,4% подсчитанных голосов ЦИК уже объявил Дана «математическим» победителем второго тура, поскольку он набрал больше 50% от общего числа голосов, передает ТАСС.
На избирательных участках за границей ситуация была иной: среди румын, голосовавших в диаспоре, Симион набрал больше голосов, чем Дан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Румынии прошел второй тур президентских выборов. Дан объявил о своей победе. Выборы в Румынии прошли на фоне политического кризиса, спровоцированного отменой результатов первого тура после победы независимого кандидата Кэлина Джеорджеску.