Симион признал поражение на выборах президента Румынии и поздравил соперника

Tекст: Антон Антонов

«Мы были одни против всех. Я горжусь вами и поздравляю своего соперника с победой», – приводит слова Симиона РИА «Новости».

Он обещал продолжить представлять интересы румынского общества, несмотря на «горький вкус поражения».

После обработки 100% голосов данные ЦИК свидетельствуют, что Дан набирает 53,60% голосов, у Симиона – 46,40%.

После 92,4% подсчитанных голосов ЦИК уже объявил Дана «математическим» победителем второго тура, поскольку он набрал больше 50% от общего числа голосов, передает ТАСС.

На избирательных участках за границей ситуация была иной: среди румын, голосовавших в диаспоре, Симион набрал больше голосов, чем Дан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Румынии прошел второй тур президентских выборов. Дан объявил о своей победе. Выборы в Румынии прошли на фоне политического кризиса, спровоцированного отменой результатов первого тура после победы независимого кандидата Кэлина Джеорджеску.