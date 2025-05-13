Кандидат в президенты Румынии признал незаконный импорт украинского зерна

Tекст: Мария Иванова

Заявление сделал Никушор Дан в эфире телеканала Digi24, передает ТАСС. Он отметил, что незаконный импорт украинской агропродукции в Румынию происходил как минимум два года. По его словам, партии зерна должны были проходить транзитом, однако реально выгружались и продавались в стране, чем наносили ущерб фермерам.

Дан указал на налоговые органы Румынии как главных ответственных за сложившуюся ситуацию и подчеркнул, что они не остановили незаконный импорт. Он также заявил, что не отвечает за возможную остановку транзита украинских зерновых через порт Констанца, отметив, что проблема заключается в неработающем государственном контроле.

Власти Румынии, по его словам, разрешили транзит украинской агропродукции без допуска на внутренний рынок, однако фактически зерно поступало в продажу в стране. Это вызвало падение цен на продукцию румынских фермеров и спровоцировало массовые протесты аграриев и перевозчиков в начале прошлого года.

В конце прошлого года победитель первого тура выборов президента Румынии Кэлин Джорджеску заявил о намерении запретить транзит украинского зерна через территорию Румынии и остановить военную помощь Украине.

Джорджеску также обвинил Владимира Зеленского и румынского президента Клауса Йоханниса в попытках ставить личные интересы выше государственных и в препятствии проведению свободных выборов.