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Кандидат в президенты Румынии назвал Зеленского «полудиктатором» и расхитителем средств ЕС
Кандидат в президенты Румынии Джорджеску обвинил Зеленского в «полудиктатуре»
Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску обвинил украинского лидера Владимира Зеленского и румынского президента Клауса Йоханниса в попытках ставить личные интересы выше государственных и в препятствии проведению свободных выборов.
Джорджеску заявил, что у него всегда были плохие отношения с «полудиктаторами», которые предпочитают собственные интересы государственным, сообщает Digi24, передают «Известия».
Он подчеркнул: «У меня есть проблема с полудиктаторами, которые ставят свои собственные интересы и интересы представляемой ими группы выше национальных интересов. Вот почему я спрашиваю: почему г-н Зеленский, как и г-н Йоханнис, не допускает свободных выборов?»
Кроме того, Джорджеску выдвинул обвинения в адрес украинского руководства, указав, что оно занималось хищением средств, предоставленных западными странами: «Я хотел бы спросить у МИД Украины, сколько случаев коррупции на высоком уровне было зафиксировано на Украине с начала войны? Сколько европейских денег было ими украдено в ходе европейской и, по сути, румынской попытки помочь Украине?»
Ранее Джорджеску назвал Украину вымышленным государством, а также пообещал запретить экспорт украинского зерна через Румынию в случае своей победы на выборах и заявил, что не будет предоставлять новую военную помощь Украине.