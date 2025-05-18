МВД Румынии выявило массовую дезинформацию избирателей через TikTok

Tекст: Ольга Иванова

Министерство внутренних дел Румынии сообщило о массовых попытках дезинформации избирателей через соцсеть TikTok, передает РИА «Новости». По данным ведомства, в TikTok были опубликованы ложные сообщения о том, что после второго тура президентских выборов в стране якобы планируются аресты политиков.

В распространенном заявлении подчеркивается: «Пользователь аккаунта TikTok @recnostinta опубликовал видеоматериал, имитирующий визуальную идентичность нескольких известных новостных сайтов, в том числе портала Hotnews и телеканала Antena 3 CNN. В этих фейковых материалах ложно утверждалось, что после победы одного из кандидатов лидеры традиционных партий будут арестованы или вынуждены бежать из страны».

В МВД Румынии указали, что такие действия направлены на подрыв доверия граждан к выборам и имитируют журналистский контент, распространяя полностью сфабрикованную информацию. Полиция также обнаружила и удалила более 160 аккаунтов, которые незаконно использовали символику и идентичность румынских правоохранительных органов, выдавая себя за официальные страницы полиции.

Часть этих аккаунтов представлялась официальными, что путало пользователей TikTok, отмечают в министерстве. МВД страны инициировало правовые процедуры и уведомило компетентные органы для проверки возможных нарушений закона, таких как компьютерные преступления, мошенничество и распространение ложной информации.

Ранее в пригороде Бухареста двоих кандидатов в президенты, включая лидера партии AUR Джордже Симиона, полиция попросила покинуть избирательный участок из-за запрещенных публичных заявлений.

В Румынии в воскресенье началось голосование во втором туре президентских выборов, избирательные участки будут работать до 21.00 (совпадает с мск).