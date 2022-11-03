Турция не считает условия вступления в НАТО Швеции и Финляндии выполненными

В МИД Турции заявили, что не считают условия вступления в НАТО Швеции и Финляндии выполненными

Анкара не считает, что Стокгольм и Хельсинки выполнили условия договоренностей по поводу вступления в НАТО, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Стамбуле.

«Финляндия и Швеция сняли эмбарго и внесли изменения в законодательство, но этого недостаточно. Мы ждем исполнения всех обязательств, которые они взяли на себя. С Финляндией по вопросу приема в НАТО особых вопросов нет, однако Швеция должна выполнить все свои обязательства», – передает ТАСС слова дипломата.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Хельсинки и Стокгольм выполнили требования Анкары для вступления в Североатлантический альянс, поэтому пришло время принять их в НАТО.

Напомним, Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Тем не менее в США уверены, что вопрос вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс в скором времени разрешится.