Медведев предрек Третью мировую войну

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что решение США разрешить наносить удары вглубь России может привести к серьезным последствиям, вплоть до мировой войны.

Медведев подчеркнул, что не имеет значения, кто и когда решил применять тактические баллистические и крылатые ракеты стран НАТО для ударов по российской территории. Он также отметил, что количество ракет у украинских войск не будет иметь существенного влияния на ход военных действий.

Кроме того, Медведев добавил, что текущая администрация США сознательно создает эскалацию конфликта, с которой, возможно, придется разбираться следующему американскому президенту.

В контексте этих событий Медведев упомянул об утверждении новой версии Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания, что, по его мнению, имеет ключевое значение.

Помощник президента США Джейк Салливан ранее заявил, что разрешение на удары ATACMS вглубь России не будет свидетельством участия США в конфликте на Украине.

Будущий помощник избранного президента США Дональда Трампа Майк Уолтц, напротив, назвал разрешение действующего американского лидера Джо Байдена на удары по России шагом к эскалации.

The New York Times писала, что решение Байдена одобрить удары по России ракетами ATACMS с украинской территории вряд ли существенно изменит конфликт на Украине.