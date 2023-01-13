Шведы загубили расширение НАТО на север

Турция требует от Швеции невозможного. В эту формулировку уперся вопрос того, почему Стокгольм и Хельсинки до сих пор не стали членами Североатлантического альянса. Формально этому препятствует турецкий парламент. Фактически шведы сами виноваты в том, что их держат за порогом НАТО.

«Мы подошли к моменту, когда Швеция и Финляндия сделали то, что мы обещали сделать по соглашению с Турцией», – заявил глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем.

Таким образом, может возникнуть впечатление, будто основное препятствие на пути этих стран в НАТО снято, и вскоре турецкий парламент ратифицирует соглашение об их вступлении в альянс. Но у турецкого парламента другая точка зрения – и не только у парламента. Так же еще у турецкого народа, турецкой власти и даже турецкой оппозиции (которая вроде как считается прозападной).

Турки хотят использовать процедуру расширения НАТО на север для того, чтобы выжать из Запада максимальные уступки. Так же и Запад в свое время выжимал уступки из Турции во время ее долгого и до сих пор незавершенного пути по вступлению в ЕС.

«При Реджепе Тайипе Эрдогане Турция изменилась. Она уже не готова выполнять по щелчку пальца любой приказ США. Более того, Анкара сейчас играет свою игру. Она пытается заставить вступающих в НАТО новых членов действовать по своей логике, а через это стремится навязать свою логику поведения всему альянсу. И турки считают, что это справедливо», – заявил газете ВЗГЛЯД заведующий отделом Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков.

Турция на протяжении многих лет стояла в очереди в ЕС – и наступило время алаверды, полагает он. «Анкара считает, что она, являясь членом НАТО, вносящим значимый вклад в дело общей безопасности, может предъявлять нужные ей требования ко всем вступающим. Более того, эти требования – как и в случае тех, что ЕС предъявляет Турции в вопросе вступления, – могут состоять из ряда глав, где последующая глава раскрывается только после выполнения предыдущей. Опять же, алаверды», – подчеркивает Аватков.

Стоит признать, что ранее в Турции был принят целый ряд законов, направленных на ограничение свободы слова, и сейчас оппозиционные журналисты ходят под дамокловым мечом гигантских штрафов или даже тюремных сроков. Но в целом турецкие журналисты поддерживают стратегию правительства.

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«Позиция СМИ совпадает с линией правящей элиты. Да, отчасти это связано с сужением поля оппозиционных СМИ. Но оппозиционные СМИ освещают натовскую историю либо нейтрально, либо провластно еще и потому, что большинство турок поддерживают жесткий подход к шведам, – говорит эксперт. – В Турции отношение к Западу в последнее время вообще крайне негативное, причем этот негатив продолжается уже несколько лет. Да, есть значительная часть общества, которая считает себя частью этого Запада, но численность этих граждан сокращается с каждым поворотом, как и их возможность влиять на ситуацию в стране».

Казалось бы, играть в игру с турецкими «главами» непросто. Но ведь Швеция этого и не делает. Вопреки заявлениям главы МИД, Стокгольм не выполнил выдвинутых турками требований, например, по вопросу экстрадиции курдских активистов. По данным шведских СМИ, отклонены были турецкие заявки на экстрадицию как минимум четырех человек.

Кроме того, Швеция не запретила на своей территории курдские общественные (или, как их называет Анкара, террористические) организации и не стала ограничивать их антитурецкую активность.

Например, 12 января (то есть тогда же, когда министр Билльстрем заявил о выполнении всех турецких требований) курдские активисты провели яркий перформанс.

«Группа членов РПК, собравшихся перед исторической ратушей в Стокгольме, повесила на столбе куклу, похожую на президента Эрдогана. Шведская полиция, со своей стороны, лишь наблюдала за этим»,

– описывает происходившее турецкая Yeni Safak. Причем повесили за ноги.

В Турции это вызвало колоссальное возмущение. Причем не только у фанатов Эрдогана, но и у тех, кто турецкого президента на дух не переносит.

«Мы жестко осуждаем провокационное действие членов предательской террористической организации в Швеции, направленное против Турции и президента страны. Мы просим шведские власти выполнить взятые на себя обязательства», – говорится в заявлении Народной республиканской партии. Той самой, лидера которой турецкий президент собирается, по слухам, посадить за госизмену незадолго до выборов.

По сути, курдские «правозащитники» своими руками создали новую турецкую «главу». Теперь Анкара требует у Стокгольма разобраться еще и с этим случаем. «Мы ожидаем, что власти Швеции предпримут юридические действия против террористических группировок и их сторонников, совершивших подобный акт», – заявил вице-президент Турции Фуат Октай.

«Мы самым решительным образом осуждаем гнусные действия против нашего президента в Стокгольме. Мы передали нашу реакцию и наши ожидания шведским властям», – подчеркнул в свою очередь пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын. По его мнению, акция курдских активистов была самым настоящим «нападением на Турцию».

«Это происходит, потому что шведские власти терпят, потому что позволяют этому происходить. Если бы не позволяли, то ничего такого не было бы»,

– заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, «РПК ставит мины на пути Швеции к членству в НАТО, сейчас Швеция должна выбрать: наступать ей на эти мины или же разминировать их».

Анкара обозначила, как должен проходить процесс разминирования. Адвокат Эрдогана Хусейн Айдын обратился в генеральную прокуратуру Анкары с просьбой возбудить уголовное дело по факту оскорбления его клиента. Судя по всему, дело будет возбуждено, после чего Анкара получит юридические основания для требования об экстрадиции курдских активистов.

«Турецкие судебные органы уполномочены расследовать и преследовать в судебном порядке преступления, связанные с оскорблением нашего президента за границей. Мы хотели провести расследование в отношении лиц, совершивших эту акцию», – пояснил Айдын.

Турецкие власти уверяют, что шведам так будет лучше. «Террористические организации подобны ядовитым змеям, они жалят каждого, кто входит в тот же мешок. Те, кто возражал против желтых мешков (видимо, это аналогия с желтыми флагами курдов – прим. ВЗГЛЯД), снова столкнулись с предательским лицом терроризма в Швеции. Именно это мы имели в виду, когда говорили, что поставим на колени террористические организации всего мира. Они привыкнут к этому, Реджеп Тайип Эрдоган – это глобальная реальность», – заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

Однако шведские власти, судя по всему, с этой точкой зрения не согласны. Да, они осудили курдских активистов, но о выдаче пока речи не идет.

«Турция также хочет того, что мы не можем и не хотим ей давать. Мы не можем удовлетворить все требования Турции, – заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. – Турция иногда называет имена людей, экстрадиции из Швеции которых она хочет. Как известно, что законодательство Швеции в этом вопросе очень строгое. Решения об экстрадиции принимаются судами, и у правительства нет возможности эти вердикты изменить».

А это значит, что процесс вступления Швеции в НАТО будет на какое-то время заморожен. «Как может страна, которая не способна предотвращать террористические акты и пропаганду, помогать в деле обороны НАТО? – вопрошает пресс-секретарь правящей партии Турции Омер Челик. – Мы боремся с терроризмом, и будем бороться против тех, кто поощряет терроризм».

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