Европа завидует выгодам Турции от сотрудничества с Россией

Евросоюз делает вид, что очень недоволен Турцией, которая отлично устроилась и хорошо зарабатывает на конфликте Запада с Россией. Ничего другого европейские политики, конечно, не могут сказать на пике противостояния. Однако с экономической точки зрения такое особое положение Турции выгодно не только ей одной, но и самому европейскому бизнесу и европейской экономике. Анкара сохраняет окно отношений между ЕС и Россией.

ЕС начал высказывать недовольство тем, что Турция стала бенефициаром конфликта Запада с Россией. Анкара не присоединилась к санкциям ЕС против России, а лишь расширила торговлю с Россией с начала СВО на Украине, что «всё чаще служит поводом для беспокойства», заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в интервью изданиям группы Funke, обнародованном в воскресенье, 11 декабря.

Турция резко увеличила объемы экспорта в Россию и нарастила закупки российской нефти. В связи с чем Боррель напомнил, что ЕС и Турция заключили таможенный союз, обеспечивающий свободное передвижение товаров, включая товары двойного назначения, которые могут использоваться и в гражданских, и в военных целях.

Анкара не должна помогать России обходить западные санкции, заявил Жозеп Боррель, напомнив, что Турция имеет статус кандидата в члены ЕС. «Мы ожидаем соблюдения принятых мер от всех стран-кандидатов, включая Турцию», – заключил глава европейской дипломатии.

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Статистика показывает, что Турция действительно резко нарастила экспорт в Россию, причем еще летом. Например, в июне поставки турецкой продукции в Россию подскочили на 46% в годовом выражении (до почти 800 млн долларов за месяц).

За девять месяцев этого года товарооборот России и Турции оказался более чем в два раза больше и составил 47 млрд долларов, сообщил на форуме «Сделано в России» замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев. В министерстве прогнозируют, что за весь год товарооборот с Турцией составит 60 млрд долларов, но в реальности показатель может быть даже больше, учитывая динамику первых девяти месяцев. В 2021 году товарооборот с Турцией составлял лишь 33 млрд долларов. Такими темпами Анкара может стать четвертым крупнейшим поставщиком товаров на российский рынок в этом году.

Растут поставки и российской продукции в Турцию, причем не только энергоресурсов, но и древесины, целлюлозы, пластмассы, каучука и так далее.

В отличие от ЕС, который отказался покупать российскую нефть, Турция, наоборот, нарастила ее поставки в разы.

С января по август она закупила в два раза больше российской нефти, чем за тот же период 2021 года (данные Refinitiv Eikon). Теперь в сутки Турция покупает у России более чем 200 тыс. баррелей против 98 тысяч в прошлом году.

Кроме того, Турция продолжает покупать российский газ в рамках контрактов, который значительно дешевле, чем газ на спотовом рынке. Странам ЕС приходится теперь покупать больше СПГ по высоким спотовым ценам из-за сокращения транзита российского газа по украинской трубе и прекращения поставок по «Северному потоку – 1» из-за санкций и подрывов труб.

Более дешевые газ и нефть (так как российская нефть продается с дисконтом к мировой цене) делает и турецкую промышленность, и турецкую экономику в целом более конкурентоспособной, чем европейскую. Уже сейчас идут разговоры о том, что часть европейских заводов переедет туда, где энергия дешевле. И кроме США и Китая, потенциальной площадкой называется также Турция.

Попытки ЕС надавить на Анкару, дабы отказаться от такого взаимовыгодного сотрудничества с Россией, как сейчас, так и в перспективе (а на горизонте еще обсуждается идея создания газового хаба в Турции) вряд ли возымеют эффект.

На это есть как политические, так и экономические причины. Во-первых, бенефициаром от конфликта Запада с Россией, на самом деле, является не одна Турция. «Анкара откровенно пользуется всей этой историей в своих интересах и зарабатывает на этом. Однако обвинять в этом одну Турцию – странно. Те, кто напрямую не вовлечен в конфликт, только выигрывают. Это Китай, Индия и Турция. Но и Соединенные Штаты выигрывают, даже будучи вовлеченными в этот конфликт. Например, американский СПГ экспортируется в Европу, плюс США наращивают экспорт своих товаров в Европу. В самой Европе предприятия закрываются или сокращают производство из-за дорогой энергии. Поэтому для США европейский рынок сбыта расширяется. Плюс европейские производители на глобальном рынке теперь не конкуренты американским», – отмечает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Во-вторых,

угрозы Брюсселя, что неприсоединение Турции к санкциям ЕС может навредить вступлению Анкары в Евросоюз, вызывают недоумение. Политически Турция уже давно не ждет, что Брюссель действительно сделает ее реальным членом ЕС. Этот козырь в европейском рукаве уже давно больше формальный, чем реальный.

«Ничего кроме раздражения у Турции это не вызовет. Турция вечно сидит в претендентах на членство ЕС, она сама уже отчаялась и плюнула на это. Анкара прекрасно понимает, что ее никогда не возьмут в ЕС просто из-за цивилизационной разницы. ЕС считает себя цветущим садом, а Турцию – джунглями, где водятся дикие хищники, от которых надо отгородиться и обороняться. Анкара точно никогда не попадает в этот цветущий сад. Турция уже давно отказалась от пути в сторону ЕС», – рассуждает эксперт. Брюссель вспоминает о том, что Турция хочет стать членом ЕС, когда ему это выгодно, но когда доходит до дела, Анкаре отказывают.

«На практике видно, что Турция становится посредником всевозможных торговых операций между ЕС и Россией в разных сегментах бизнеса. Турция выступает посредником в переговорах по «зерновой сделке», по обменам пленными. Европа видит, что Турция тем самым увеличивает свое политическое значение, причем не только в регионе, но даже на мировой арене. Кроме того, Турция девальвирует санкции, которые вводит Европа. Поэтому ЕС вроде как надо возмущаться», – рассуждает Юшков.

Однако оборотная сторона медали заключается в том, что ЕС выгодно, чтобы Турция оставалась каналом для обхода этих санкций.

Первое – через Турцию можно наладить поставки запрещенной европейской продукции, и это уже происходит.

Второе – ЕС может получать от Турции турецкие нефтепродукты, сделанные из российской нефти. И это создаст хорошее подспорье для европейского рынка, на котором «не хватало» еще и полноценного кризиса с бензином и дизелем. Предпосылки для этого кризиса уже имеются.

«Турция покупает российскую нефть со скидкой, перерабатывает ее и готовые нефтепродукты может продавать европейцам уже по рыночным ценам. Турция на этом заработает, но и европейцам это выгодно, так как турецкие нефтепродукты позволят сдерживать рост цен на топливо внутри ЕС»,

– говорит Юшков.

Третье – если Турция станет газовым хабом, в перспективе это может быть крайне полезно членам ЕС. Ведь они могут получить поставки «обезличенного» газа, под которым будет скрываться российский газ, считает Игорь Юшков. Точно пока не ясно, как будет выглядеть газовый хаб в Турции. Но, по мнению эксперта, идея в том, чтобы в Турцию приходил и российский, и азербайджанский, и другой газ, в Турции он обезличивался, и далее шел в ЕС уже как не российский газ, а некая смесь или как турецкий газ. В таком случае Евросоюзом формально будет соблюден план по сокращению закупок именно российского газа, при этом по факту физические объемы газа, поступающие на европейский рынок, могут быть сохранены, а возможно, даже увеличены. Понятно, что чем больше физически газа будет поступать в ЕС, тем быстрее будет затухать энергетический кризис там. То есть, опять же, это может быть выгодно не только самой Турции, но и ЕС в том числе.