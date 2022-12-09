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9 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 09:09  |  vz.ru
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Зачем Турция создала пробку из танкеров у Босфора

Западная пресса сообщает о двух десятках застрявших у Босфора танкеров Zuma/ТАСС
Десятки танкеров с миллионами баррелей нефти скопились у Босфора. Анкара не пропускает корабли, ссылаясь на страховые требования. Под введенные ЕС эмбарго и потолок цен на российскую нефть эти суда не подпадают. Да и везут они в основном казахскую нефть. Что происходит в турецких проливах? Подробности...
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Мужество волонтеров приравняли к героизму на поле боя

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Александр Разуваев
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    Зачем Турция создала пробку из танкеров у Босфора

    Западная пресса сообщает о двух десятках застрявших у Босфора танкеров
    		   9 декабря 2022, 08:50
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Евгений Поздняков,
    Алёна Задорожная

    Десятки танкеров с миллионами баррелей нефти скопились у Босфора. Анкара не пропускает корабли, ссылаясь на страховые требования. Под введенные ЕС эмбарго и потолок цен на российскую нефть эти суда не подпадают. Да и везут они в основном казахскую нефть. Что происходит в турецких проливах?

    Власти Турции разработают план вывода из Мраморного моря нефтеналивных танкеров, у которых нет документов с подтверждением их страхового статуса – но которые намерены пройти через пролив Дарданеллы в Средиземное море. Об этом в четверг сообщил ТАСС, цитируя заявление Главного управления по морским делам министерства транспорта Турции. В документе подвергаются критике страховые компании, которые отказываются предоставлять танкерам, перевозящим нефть, страховые письма.

    Ранее в тот же день в турецком Минтрансе заявили, что власти страны не намерены пропускать через проливы Босфор и Дарданеллы нефтяные танкеры без страховых документов. Напомним, что в среду агентство Bloomberg сообщило, что из-за требований правительства Турции предоставить страховку, в Черном море на подходе к Босфору образовалась пробка из танкеров. На непредвиденной «стоянке» оказалось 26 судов, которые везут около 23 млн баррелей сырой нефти, передавало агентство. Источники Bloomberg сообщили, что все танкеры вышли из российских портов.

    При этом, согласно онлайн-картам, около 80% стоящих на якоре танкеров – турецкие. Российские суда «Леди Мария», «Леди Ария», «Капитан Бармин», «Генерал Скобелев», Caminero и Roschem 2 находятся на якоре возле пролива. «Механик Ерохин» и «Река Волга» движутся к Босфору со стороны Дарданелл.

    Напомним, что с 1 декабря Турция ввела дополнительные требования к танкерам с сырой нефтью, которые намерены идти через черноморские проливы – эти требования и подразумевают обязательное наличие упомянутых страховых писем. Точнее – необходимо иметь определенного вида страховку – P&I (Protection and Indemnity Insurance – «Защита и страхование возмещения ущерба»). Она необходима для того, чтобы покрыть ответственность в таких случаях, как нанесение ущерба третьим лицам, окружающей среде или грузу, а также штрафы и связанные с ними взыскания во время эксплуатации своих судов, поясняет ТАСС.

    По утверждению агентства Bloomberg, ужесточившиеся турецкие требования вызваны опасениями Анкары выступить в качестве нарушителя лимита цен. Как известно, с понедельника вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса. Британская Financial Times также связывала образование затора из танкеров с введением антироссийского потолка цен.

    При этом, по утверждению того же Bloomberg, все танкеры, кроме одного, везут казахстанскую нефть, на которую потолок цен не распространяется. Правда, председатель правления национальной казахстанской компании «Казмунайгаз» Магзум Мирзагалиев заявил, что лишь 10 танкеров, находящихся в Турции, имеют отношение к Астане. Но как бы то ни было, получается, что Казахстан оказывается пострадавшим из-за антироссийских ограничений ЕС.

    Показательно, что в четверг западные чиновники обвинили Турцию в незаконном нарушении поставок сырой нефти через Черное море, о чем сообщила Financial Times. По их мнению, транспортным средствам необходимо разрешить проход, так как они были загружены топливом из Казахстана, а не из России.

    Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности допускает, что у возникновения танкерной «пробки» может быть два объяснения.

    Первое: турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган решил определенным образом подстраховаться, чтобы со стороны Запада, который ввел потолок цен, не было претензий к Турции как к транзитеру. Поэтому Анкара решила затормозить проход всех танкеров, объяснив это вводом новых турецких требований. «Наличие в пробке казахской нефти – это скорее случайность», – сказал Юшков газете ВЗГЛЯД.

    Можно предположить, что Турция изменила страховые правила, ожидая, что будут введены новые санкции, которые запретят предоставлять страховку, если цена нефти будет ниже потолка, полагает эксперт.

    При этом в проливе нет ни одного танкера с потенциально подсанкционной нефтью, указал Юшков. «Первые сообщения о пробке появились 6 декабря. Соответственно, в Черном море стоят суда, загруженные до 5 декабря, они не подпадают под санкции», – заметил аналитик.

    Второе объяснение поведению Турции – дело не только в желании Эрдогана не создавать проблем с Западом, а в том, что искусственное появление затора выгодно турецкой стороне, полагает Юшков. «Она понимает, что Россия в условиях санкций и нехватки танкеров будет вынуждена ускорять процессы погрузки, выгрузки и отправки нефти. А проволочки сбивают темп, что приведет к снижению объема экспорта российской нефти», – пояснил Юшков.

    «И тогда Анкара может предложить отгружать наше сырье в Турции. Это будет самое короткое транспортное плечо.

    То есть преследуется сразу две цели: получить большую скидку и большие объемы российского топлива», – поясняет собеседник.

    «В санкциях ЕС прописано, что просто так продать нефть из РФ нельзя. Но при малейшей переработке ограничения отменяются. И Турции выгодно максимально загрузить свои нефтеперерабатывающие заводы нашим сырьем, а затем продать углеводороды в Европу по рыночной цене», – указал Юшков.

    Глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан видит в происходящем в Босфоре не умысел Анкары, а скорее стечение обстоятельств, которые возникли по вине бюрократов Евросоюза – инициаторов введения ценового потолка на нашу нефть.

    «Важно понимать, что в Черном море застряла не российская нефть. Простаивает продукт Казахстана. По всей видимости, европейские бюрократы совместно с представителями стран «Большой семерки», принимая решение о ценовом потолке и сопутствующих ограничениях, не учли тот факт, что нефть, транспортируемая через российские порты, не обязательно является продуктом местного происхождения», – сказал Лизан газете ВЗГЛЯД.

    «Видимо, никто не подумал ни о Казахстане, ни о Каспийском трубопроводном консорциуме. Это хорошо демонстрирует уровень экспертизы в Европейском союзе. В конце концов, всегда важно прописывать некоторые ситуации как исключения», – рассуждает эксперт.

    «Турция с Россией уже решили вопросы со страхованием в двустороннем порядке, – указал Лизан. – Астане придется ждать, пока европейцы не отправят в страховые компании разъяснения о статусе казахской нефти».

    «Турцию можно понять: через проливы проходит гигантское число кораблей с различными видами грузов. Всегда есть опасность, что из танкера выплеснется определенное количество нефти. Кто в этом случае будет платить за ущерб побережью вокруг Стамбула? Турции важно понимать, что произойдет в этом случае», – отметил аналитик.

    «Повторюсь, что Россия по данному вопросу с Турцией уже всё давно проговорила в двустороннем порядке. Отношения Анкары с Москвой, конечно, не самые простые, но тем не менее договориться при необходимости мы всегда умели», – резюмирует Лизан. 

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