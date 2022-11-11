Нефтяной рынок уже сейчас готовится к будущему миру

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11 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 13:14  |  vz.ru
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Почему рынок криптовалют ждут еще большие потрясения

Экономика США бьет по биткоину Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press
Крах криптовалют имеет как внутренние, так и внешние причины. И экономика США играет здесь не последнюю роль. И хотя в четверг биткоин отыграл значительную часть потерь среды, его неминуемо ждет еще большее падение, считают эксперты. Что же так сильно давит на криптовалюты и почему вложения в них становятся непривлекательными? Подробности...
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Результат выборов в США опять не совпал с прогнозом

Демократы показали результат значительно лучше того, который им предсказывали REUTERS/Tom Brenner
Формально Республиканская партия имеет право праздновать победу: по итогам выборов в Конгресс ей досталось большинство в Палате представителей. Но это будет очень грустный праздник: победа оказалась горше поражения. Особенно для Дональда Трампа, позиции которого в партии пошатнулись. Его переизбрание президентом теперь крайне сомнительно.  Подробности...
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Сухопутный коридор в Крым получает новое стратегическое значение

ВСУ намерены покуситься на сухопутный коридор в Крым Михаил Воскресенский/РИА Новости
Отвод российских войск с правого берега Днепра в Херсонщине создает новые риски для транспортной артерии, которая по своей значимости не уступает Крымскому мосту. Речь идет о сухопутном коридоре, связывающем полуостров с северо-восточной частью Новороссии. О каких именно рисках идет речь и каким образом ВС России могут их нивелировать?  Подробности...
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Антисоветское варварство доводит до крайностей русских политиков Латвии

Александр Барташевич (слева) и Андрей Элксниньш не поступились своими убеждениями flickr.com/saeima,
Aleksandrs Bartaševičs/YouTube
В Латвии все же нашлись представители властей, пусть и муниципальных – которые высказались резко против проходящей в стране вакханалии. Речь идет о постоянном сносе советских памятников. Более того, один из них даже признал Крым российским. Что это за люди, почему они так отстаивают свои убеждения и что им теперь за это грозит? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Нефтяной рынок уже сейчас готовится к будущему миру

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
В игру с ограничением цен на российские энергоресурсы не хочет играть никто, кроме небольшой группы стран-потребителей нефти. Подробности...

За традиционные ценности мы боремся сами с собой

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей следует понимать не как план охраны нашей уютной крепости, в которой всё хорошо, а как план освобождения наших территорий. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Польша открыла охоту на «русских шпионов»

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Польские власти предлагают ввести в Уголовный кодекс новый вид преступления – «непреднамеренный шпионаж». До «мыслепреступления» в стиле романа «1984» остаётся не так уж много. Подробности...
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Макрон готовит Францию к войне

Россия обязана вернуться в Херсон

Выборы в Конгресс: победили не те

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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Глеб Простаков

    Нефтяной рынок уже сейчас готовится к будущему миру

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		11 ноября 2022, 13:10

    План установления предельных цен на российские энергоресурсы все больше напоминает план по сохранению лица его инициаторами. На днях издание Bloomberg сообщило, что ЕС больше не рассматривает предельные цены как механизм сдерживания роста стоимости газа. Вместо этого речь идет о некоем «динамическом ценовом коридоре», что по своей формулировке очень напоминает борьбу за дисконт к цене газа для развитых стран, аналогичный тому, что получают Китай и Индия. Но, если во втором случае скидка была полюбовным решением, то в первом случае страны G7 хотят получить ее силой.

    Кратное сокращение поставок российского газа в ЕС с учетом подрыва «Северных потоков», ограничения прокачки по территории Украины и остановки маршрута Ямал-Европа делают торговлю западных стран за скидку на газ игрой от слабой позиции. Впрочем, позиция Евросоюза с лета текущего года в значительной мере скорректировалась: теперь ограничение цен на газ рассматривается не как способ давления на Россию – речь идет уже об изменении ценообразования на весь импортируемый в ЕС газ, включая норвежский, катарский, азербайджанский и др. Что не только может нанести непоправимый удар по существующей системе биржевых газовых контрактов, обеспеченности ресурсом, но и внешнеполитическим отношениям ЕС с альтернативными России поставщиками газа.

    Так или иначе, по газу формального решения ограничить цены G7 не принимала, оставляя это в качестве крайне желательной, но столь же невозможной опции. А значит, не найдя приемлемого решения, Большой семерке есть куда отступать. Разговор о газе, вероятно, уйдет в сторону формирования картеля покупателей, совместно закупающих ресурс. Но пока ни формат, ни основы, ни мотивы его потенциальных участников не прояснены, учитывая, что в этой сфере в ЕС оперирует преимущественно частный бизнес.

    А вот по нефти формальное решение о введении потолка цен G7 приняла еще в сентябре. А в начале ноября к группе из семи стран присоединилась Австралия, которая, впрочем, является слабым утешением на фоне отказа участвовать в системе ограничений со стороны Индии и Китая. В преддверии начала действия нефтяного эмбарго началась настоящая игра нервов. 5 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия сохранит заинтересованность в поставках нефти странам Запада и после введения потолка цен. Это заявление звучит, как прощупывание почвы в ожидании реакции Москвы, которая должна подтвердить или опровергнуть озвученную еще в сентябре президентом Путиным максиму в контексте дискуссии об ограничении цен на российские энергоресурсы и отказе торговать в ущерб себе. «Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут. Ничего не будем поставлять», – заявил тогда Путин.

    Европе и США нужна российская нефть. Целому ряду западных НПЗ нужен именно сорт Urals, который позволяет выпускать достаточный объем нефтепродуктов из тяжелых фракций (мазут, дизель, разнообразные продукты нефтехимии и др.). При этом же сейчас очевидно, что невостребованная на Западе российская нефть пробивает дорогу к другим рынкам.

    Индия, имеющая богатый опыт участия в движении неприсоединения, отказалась поддержать усилия G7 по введению потолка цен на российскую нефть. Только за первое полугодие 2022 г. она нарастила импорт российской нефти в 50 раз. 8 ноября глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым прямо объяснил причины такого решения. «На сегодняшний день мы являемся третьим крупнейшим потребителем нефти и газа, однако уровни доходов не очень высокие. Поэтому на нас лежит обязательство по обеспечению наилучшего доступа к международным энергетическим рынкам на наиболее выгодных условиях», – сказал Джайшанкар. И добавил уже без обиняков: «Скажу вам честно, мы считает, что индийско-российские отношения идут нам на пользу, и мы бы хотели сохранить преимущества наших отношений и в будущем».

    В этой ситуации не в восторге от введения потолка цен на нефть и ближневосточные страны. Министр энергетики и минеральных ресурсов Омана Салим аль-Ауфи заявил, что внедрение потолка цен противоречит всем нормам рынка и в долгосрочной перспективе обеспечить сохранение таких искусственных ограничений будет очень непросто. Казалось, уход российской нефти и нефтепродуктов с западных рынков освободит нишу на пользу другим игрокам. Но и там понимают, что излишки российской нефти, поставляемой с еще большим дисконтом в те же Индию и Китай, рано или поздно выплеснутся на общий рынок через реэкспорт или серые поставки (поставки в смесях, перегрузки на другие танкеры и т.п.). А значит, это отразится на доходах всех добытчиков.

    В сухом остатке: в игру с ограничением цен на энергоресурсы не хочет играть никто, кроме небольшой группы стран-потребителей нефти. Не исключено, что после утверждения победы республиканцев в Палате представителей по итогам прошедших на днях выборов в эту игру не захочет играть и США, которые сами являются крупным экспортером энергоресурсов. А значит, задача максимум – ограничить доходы России от экспорта углеводородов – сменилась задачей минимум – выровнять рынок, устранив дисбаланс в ценах для европейских и азиатских потребителей, которые покупают российское сырье на разных условиях в виду исключительно геополитических факторов. Нефтяной рынок уже сейчас готовится к будущему миру.

     

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