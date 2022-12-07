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Россия выразила обеспокоенность ситуацией с нефтяными танкерами
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Россия обеспокоена ситуацией у берегов Турции, где скопились российские нефтяные танкеры, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
Отмечается, что пока проблему пытаются решить на уровне транспортных и страховых компаний, но могут вынести и на политический позже, передает РИА «Новости».
Грушко указал, что страхуют компании, а не государство, добавив, если проблема не будет решена, то будет подключен политический уровень.
Сейчас срок ожидания для танкеров, перевозящих нефть, составляет шесть суток, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Казахстана, передает ТАСС.
Отмечается, что для зимнего сезона это нормальное ожидание, в прошлом году срок ожидания составлял около 14 дней.
Напомним, с понедельника вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть. У берегов Турции образовался затор из российских танкеров.
В России оценили последствия пробки из нефтетанкеров в Турции
Эксперт Юшков: Эрдоган создает пробки из танкеров, чтобы заработать на российской нефти
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Анкара неоднократно искусственно создавала пробки в проливах Босфор и Дарданеллы, чтобы оказывать влияние на Москву. Теперь Эрдоган, прикрываясь санкциями, пытается заработать на российской нефти, сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее издание Financial Times сообщило об очередях из танкеров с нефтью у берегов Турции.
«Это не самая большая пробка у Турции, которую нам приходилось наблюдать. Бывали случаи, когда одномоментно в очереди стояло до 1 млн баррелей топлива. И тогда Анкара делала это умышленно, чтобы подтолкнуть Россию к совместному строительству альтернативного канала», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Дело в том, что Анкара не может брать деньги за проход судов через пролив, а через канал – пожалуйста. Сейчас, вероятно, Тайип Эрдоган пытается сделать так, чтобы Москва продавала больше энергоресурсов Турции. Она, в свою очередь, могла бы перегружать нефть на свои танкеры и реэкспортировать ее дальше», – предполагает собеседник.
«Все ограничения, в том числе на цены на нефть и страховка, действуют только до первой перегрузки топлива. То есть Турция просто пытается заработать на посреднических услугах. Россию, судя по всему, это пока устраивает», – рассуждает эксперт.
При этом все танкеры, стоящие в проливах, уже застрахованы. «Страховка действовала до вступления в силу санкций. Согласно условиям рестрикций, танкеры, которые были загружены до 5 декабря, могут спокойно перемещаться до 19 января. Поэтому все сообщения о якобы необходимости дополнительных проверок – выдумка Турции», – отмечает он.
«Но эта пробка явно создаст проблемы. Для нас это означает, что придется ускорить все процессы по загрузке, выгрузке и доставке нефти, поскольку у России наблюдается нехватка танкеров. Для мирового сообщества остановка судов чревата сокращением экспорта, росту дефицита топлива и стоимости ресурсов», – заключил Юшков.
Ранее британская Financial Times сообщила, что в территориальных водах Турции после введения ограничений на морские перевозки российской нефти образовался затор из танкеров. По данным источников издания, это связано с требованием Анкары предоставить дополнительное подтверждение страховки судов. Всего в очереди находятся 19 кораблей.
Кроме того, отмечается, что возле Босфора находятся в пробке шесть российских танкеров. Об этом свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов marinetraffic. Согласно онлайн-картам, около 80% стоящих на якоре танкеров – турецкие. Российские суда «Леди Мария», «Леди Ария», «Капитан Бармин», «Генерал Скобелев», Caminero, Roschem 2 находятся на якоре возле пролива. «Механик Ерохин» и «Река Волга» движутся к Босфору со стороны Дарданелл.
Напомним, с понедельника вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса. В ответ на это вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия прорабатывает механизмы запрета на применение инструментов искусственного ограничения цен на российскую нефть, так как это может привести к еще большей дестабилизации рынка и дефициту энергетических ресурсов.
Ранее в «Официальном журнале ЕС» было опубликовано решение Евросоюза ввести лимит цен на российскую нефть, перевозимую морским путем, на уровне 60 долларов за баррель.
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В МИДе прокомментировали возможность введения Россией минимальной цены на нефть
Замглавы МИД Рябков: Россия может принять любые меры в ответ на введение Западом потолка цен на нефть
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Запад должен быть готов к любым контрмерам России на введение потолка цен на нефть, прокомментировал замглавы МИД России Сергей Рябков сообщения про возможность введения Москвой минимальной цены на нефть.
Рябков рассказал, что Россия не будет пока раскрывать содержание контрмер на введенный Западом потолок цен на нефть, но там должны быть готовы ко всему, передает ТАСС.
«Я не буду пересказывать, излагать содержательную сторону наших контрмер. Запад и те, кто пляшет под западную дудку, должны быть готовы ко всему. Если они начинают какую-то войну без правил, мы не должны чувствовать себя ограниченными в собственных средствах противодействия», – сказал он на полях форума «Примаковские чтения».
Он также добавил, что результатом потолка цен для российской нефти станет скачок цен на Западе, бюджет России при этом будет обеспечен.
Напомним, с 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на транспортируемую танкерами нефть из России, также в действие вступили ограничения цен на морские поставки нефти.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия начала готовить ответ на введенный Западом потолок цены на нефть, признавать это решение она не собирается.
Bloomberg: Россия рассматривает введение фиксированной цены на нефть
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Россия изучает возможность установления фиксированной цены на свою нефть в качестве ответа на введенный странами G7 потолок цен на российское сырье, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
«Москва рассматривает вариант введения фиксированной стоимости на баррели из страны либо введение максимального уровня дисконта к международным маркам, с которым они могут быть проданы», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Отмечается, что оба варианта будут подвергаться регулярному пересмотру. Сейчас же Россия стремится предложить покупателям нефти прозрачный ценовой механизм, основанный на рыночном подходе.
О какой цене идет речь, пока понимания нет, уточнило агентство. Также говорится о подготовке указа президента о том, что российским компаниям и любым трейдерам, покупающим российскую нефть, будет запрещено продавать ее в страны, участвующие в соглашении о потолке цен.
Ранее в МИД России заявили, что Запад должен быть готов к любым контрмерам России на введение потолка цен на нефть, которое с 5 декабря вступило в силу.
Белый дом: США рассчитывают на продолжение поставок топлива из России
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: США рассчитывают на продолжение поставок топлива из России на мировые рынки
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Администрация США не удивлена реакцией Москвы на введение предельной стоимости российской нефти и рассчитывает на продолжение поставок топлива из РФ на мировые рынки, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По словам Жан-Пьер, в администрации США не удивлены реакцией Москвы на введение предельной стоимости российской нефти и рассчитывают на продолжение поставок топлива из РФ на мировые рынки, передает РИА «Новости».
По словам чиновницы, в Вашингтоне считают, что установленная странами G7 и Австралией предельная цена на уровне 60 долларов США за баррель является достаточной, чтобы Москва продолжала экспортировать свою нефть в другие страны. При этом Жан-Пьер отметила, что ценовой потолок может быть скорректирован, чтобы еще сильнее ограничить получаемые Россией доходы от продажи черного золота.
Напомним, с понедельника вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса. Вице-премьер России Александр Новак говорил, что Россия прорабатывает механизмы запрета на применение инструментов искусственного ограничения цен на российскую нефть.
Новак: Россия прорабатывает механизмы запрета на применение потолка цен на нефть
Россия прорабатывает механизмы запрета на потолок цен на нефть, так как не собирается применять инструменты, связанные с вводимым Западом ограничением, заявил вице-премьер России Александр Новак.
«В своей практике мы не собираемся применять инструменты, связанные с price cap. Для этого сейчас мы прорабатываем механизмы запрета на применение инструментов price cap, независимо от того, какой уровень будет установлен, потому что такое вмешательство, мы считаем, может только привести к еще большей дестабилизации рынка и дефициту энергетических ресурсов, снижению инвестиций. Это может коснуться не только нефти, но и других продуктов, которые сегодня торгуются на рынке, коснуться не только России, но и других стран», – сказал Новак в интервью телеканалу «Россия 24», сообщает РИА «Новости».
Также он добавил, что позиция Москвы о потолке цен на нефть остается неизменной: это грубый и нерыночный инструмент, и Россия будет поставлять нефть и нефтепродукты только на рыночных условиях, даже если придется сократить добычу.
Напомним, в «Официальном журнале ЕС» опубликовано решение Евросоюза ввести лимит цен на российскую нефть, перевозимую морским путем, на уровне 60 долларов.
Global Times: ОПЕК+ может обнулить эффект потолка цен на нефть из России
Страны ОПЕК+ во главе с Россией и Саудовской Аравией могут прийти к соглашению по сокращению добычи нефти, чтобы оставить мировые цены на определенном уровне, в этом случае потолок цен на нефть из России не даст желаемого эффекта, пишет китайское государственное издание Global Times.
Так, аналитики считают, что влияние ограничений цены на прямую торговлю нефтью между Россией и ЕС практически ничтожно. Как заметил младший научный сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжан Хун, Москва в любом случае совершит ответный шаг на дипломатическом уровне, чтобы не потерять возможность определять цены на энергоносители, передает РИА «Новости».
По словам эксперта, причиной тому является замораживание торговых отношений между двумя сторонами, в то время как Запад намерен повлиять на экспорт российской нефти и переговоры о ценах с третьими сторонами.
При этом Хун добавил, что в случае, если цена еще больше упадет до 30 долларов, Москва может решить сократить добычу, а это, в свою очередь, повлечет рост мировых цен на нефть.
Другие эксперты издания уверены в том, что страны ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией договорятся сократить добычу для поддержания стабильности мировых цен. Таким образом, резюмирует Хан, введенный потолок цен на нефть останется лишь дипломатической пропагандой.
Тем временем французский президент Эммануэль Макрон заявил, что в вопросах установления цены на энергоносители ЕС и США разошлись во мнениях.
С 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса.
Накануне вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия прорабатывает механизмы запрета на применение инструментов искусственного ограничения цен на российскую нефть, так как это может привести к еще большей дестабилизации рынка и дефициту энергетических ресурсов.
В водах Турции образовался затор из нефтетанкеров
Financial Times: Затор танкеров образовался в водах Турции после введения ограничений на морские перевозки нефти из РФ
Затор танкеров образовался в территориальных водах Турции после введения ограничений рядом стран на морские перевозки российской нефти, сообщила британская Financial Times.
По имеющимся у источников издания данным, затор связан с тем, что Турция потребовала дополнительные подтверждения страховки танкеров. Разрешения войти в проливы Босфор и Дарданеллы ожидают 19 судов с нефтью. Первый танкер прибыл туда 29 ноября и ждал своей очереди шесть дней, передает ТАСС.
Напомним, с понедельника вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса.
Медведев посоветовал европейцам запасаться шнапсом, ватными одеялами и кипятильниками
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С ценами на нефть будет происходить невообразимое, для потребителя ничего хорошего не будет, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя вступление в силу решения о введении потолка цен на нефть из России.
Он сравнил страны Запада с толпой подгулявших бюргеров, которые, «обожравшись шнапса с сосисками и пивом, впервые лезут в ледяную воду», чтобы охладиться.
Часть из них, продолжил Медведев в Telegram, быстро отрезвеет и выскочит. Часть научится очень плохо плавать в ледяной воде, в часть – погибнет.
«Их будут хоронить, поднимая тоскливые тосты о том, что они пали в неравной схватке с русским медведем и генералом Морозом. (…) Что русскому хорошо, то немцу смерть», – добавил зампред СБ.
Медведев поразился тому, насколько человечество постоянно наступает на одни и те же грабли, регулируя цены в угоду политической конъюнктуре. Он объяснил, что такие попытки всегда заканчиваются исчезновением товара или ростом цен на него. Нефть, конечно, не пропадет, но с ценами на нее будет происходить невообразимое. Но что именно, никто пока не знает, пояснил Медведев.
«Одно ясно – хорошего для потребителя не будет, это точно. Так что пусть запасаются шнапсом, ватными одеялами и кипятильниками. Все еще впереди, зима только началась», – заключил он.
5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на транспортируемую танкерами нефть из России, также в действие вступили ограничения цен на морские поставки нефти.
Новак заявил об изменении Россией логистики поставок нефти
Новак не увидел трагедии в изменении Россией логистики поставок нефти
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Россия меняет логистические цепочки поставок нефти на фоне эмбарго ЕС и ценового потолка, но трагедии в этом не видит, заявил вице-премьер Александр Новак.
По словам Новака, коммерческие компании найдут между собой механизмы взаимодействия для реализации продукции, передает ТАСС.
Он добавил, что компании России больше используют мелких трейдеров и применяют новые механизмы страхования поставок. Страна использует новые инструменты, новые механизмы страхования, меняет перевозки, меняет крупных игроков на рынке.
«Работают больше трейдеров, чем раньше, в том числе по реализации российской нефти, поэтому мы не видим никакой трагедии в этом изменении», – добавил вице-премьер.
Также он добавил, что Россия сохранит продажу нефти за границу на уровне ноября на фоне эмбарго ЕС и ценового потолка.
Ранее в «Официальном журнале ЕС» было опубликовано решение Евросоюза ввести лимит цен на российскую нефть, перевозимую морским путем, на уровне 60 долларов за баррель.
В России подготовили три варианта ответа на «нефтяной потолок цен»
Власти России допустили фиксацию максимального дисконта Urals к Brent в качестве ответа на введение потолка цен на нефть
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Проект указа российского лидера Владимира Путина о применении ответных мер на введение странами G7 и Евросоюза потолка цен на перевозку нефти из России обсуждается его администрацией с правительством, пишут СМИ.
Первый вариант подразумевает полный запрет на продажу нефти государствам, которые поддержали это ограничение, причем если формально нефть будет покупать нейтральная страна, но ее конечным получателем станет член G7, то поставка будет заблокирована, пишут «Ведомости».
Согласно второму варианту, будет введен полный запрет на экспорт по контрактам вне зависимости от того, какая страна выступает получателем.
Третьим вариантом может стать введение индикативной цены – фиксированной стоимости от максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent. Так, в случае увеличения дисконта поставка будет запрещена.
Уточняется, что пока что ни один из вариантов не согласован, в правительстве ищут другие альтернативы. Согласно информации неназваного источника, вариант с фиксацией дисконта наименее вероятен из всех.
Ранее Bloomberg сообщал, что Россия изучает возможность установления фиксированной цены на свою нефть либо введение максимального уровня дисконта к международным маркам.
В МИД России заявили, что Запад должен быть готов к любым контрмерам России на введение потолка цен на нефть, которое с 5 декабря вступило в силу.
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Вступили в силу эмбарго ЕС на российскую нефть и потолок цен от G7
Вступили в силу санкции Евросоюза и решение G7 о введении предельной цены на российскую нефть
С 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса.
Ограничения на торговлю российской нефтью вступают в силу с понедельника, 5 декабря, передает РИА «Новости».
Накануне вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия прорабатывает механизмы запрета на применение инструментов искусственного ограничения цен на российскую нефть, так как это может привести к еще большей дестабилизации рынка и дефициту энергетических ресурсов.
Ранее в «Официальном журнале ЕС» было опубликовано решение Евросоюза ввести лимит цен на российскую нефть, перевозимую морским путем, на уровне 60 долларов.
Кремль пообещал ответ на введенный Западом потолок цен на нефть
Песков: Москва готовит ответ на введенный Западом потолок цен на российскую нефть
Москва занялась подготовкой ответа на введенный Западом потолок цены на нефть, признавать это решение она не собирается, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, непризнание нефтяного потолка является очевидным фактом. Более того, цена нефти в России после введения Западом «потолка» цены изменится, так как это расценено как шаг в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков, передает РИА «Новости».
Напомним, с 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на транспортируемую танкерами нефть из России, также в действие вступили ограничения цен на морские поставки нефти.
Турция призвала Запад и Россию заключить новую сделку по безопасности
Представитель Эрдогана Калын призвал Запад и Россию заключить новую сделку по безопасности
С украинским кризисом началась вторая холодная война, Запад и Россия должны заключить новую сделку в области архитектуры безопасности, выразил мнение официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
Калын заявил в интервью английской версии канала al-Jazeera, что с украинского кризиса началась вторая холодная война, которая наверняка продолжится через симметричную войну, гибридную и много других типов, передает РИА «Новости».
По словам турецкого политика, новая холодная война будет идти до тех пор, пока все ключевые стороны не соберутся вместе и не разработают параметры новой сделки – архитектуры безопасности, где никто никому не станет навязывать решения и не будет считать других ниже по рангу.
Он призвал «не сжигать мосты» с Россией, поскольку в итоге некому будет выстраивать с ней диалог. Анкара, в свою очередь, продолжает работать над организацией переговоров Москвы и Киева.
Напомним, в конце октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что платформой для разговора президентов России и США могло бы стать желание Вашингтона прислушаться к озабоченностям России, в том числе в сфере безопасности.
В ЕК пообещали проанализировать ситуацию после решения России не продавать нефть по новым ценам
В ЕК пообещали проанализировать ситуацию после решения России не продавать нефть по ценовому потолку
Еврокомиссия (ЕК) отказалась комментировать заявления Москвы о том, что Россия не будет продавать нефть по условиям ценового потолка, даже если для этого придется сократить добычу, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.
Он пояснил, что не следит ежедневно за заявлениями властей России, однако Еврокомиссия будет анализировать развитие ситуации, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия начала готовить ответ на введенный Западом потолок цены на нефть, признавать это решение она не собирается.
Турция пригрозила Греции признать независимость Эгейских островов
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Турция может поставить под сомнение суверенитет демилитаризованных островов в Эгейском море, если Греция не откажется от размещения вооружений на них, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Об этом сообщает «Интерфакс».
Министр добавил, что Анкара не будет игнорировать угрозы в свой адрес. По словам Чавушоглу, Афинам необходимо следовать соглашениям либо Турция предпримет необходимые меры, передает ТАСС.
«Кто сеет ветер, пожнет бурю! Либо Греция сделает шаг назад и будет следовать соглашениям, либо Турция предпримет необходимые меры. Однажды ночью и неожиданно», – заявил журналистам Чавушоглу.
Минобороны Турции в конце сентября сообщило о переброске Грецией бронетехники на острова Мидилли (Лесбос) и Сисам (Самос) в Эгейском море, которые имеют статус демилитаризованных. В Анкаре заявили, что Афины размещают там военную технику.
Напомним, в начале сентября глава МИД Греции Никос Дендиас в письмах главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу предупредил об угрозе серьезного конфликта с Турцией.