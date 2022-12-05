Вступили в силу эмбарго ЕС на российскую нефть и потолок цен от G7

Вступили в силу санкции Евросоюза и решение G7 о введении предельной цены на российскую нефть

С 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса.

Ограничения на торговлю российской нефтью вступают в силу с понедельника, 5 декабря, передает РИА «Новости».

Накануне вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия прорабатывает механизмы запрета на применение инструментов искусственного ограничения цен на российскую нефть, так как это может привести к еще большей дестабилизации рынка и дефициту энергетических ресурсов.

Ранее в «Официальном журнале ЕС» было опубликовано решение Евросоюза ввести лимит цен на российскую нефть, перевозимую морским путем, на уровне 60 долларов.