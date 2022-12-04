ЕС опубликовал решение о лимите цен на российскую нефть

В Совфеде ответили на планы Парижа создать трибунал по Украине

Сенатор Климов назвал заявление Парижа о создании трибунала по Украине полным лицемерием

Парижу для начала следует привлечь к ответственности представителей Франции, по чьей вине сегодня гибнут люди в Донбассе и на Украине. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил сенатор Андрей Климов. Ранее МИД Франции объявил о начале работы по созданию трибунала по Украине.

«Своими заявлениями о создании трибунала французы демонстрируют полное лицемерие. Давайте вспомним, сколько преступлений на всех континентах за последние несколько веков совершили представители Франции, сколько войн они развязали и сколько в этих конфликтах погибло людей. Это ведь касается и новейшей истории», – рассказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«А сейчас, в те дни, когда власти Франции делают такие заявления, французским оружием убивают и калечат людей в Донбассе. Поэтому для начала им следует осудить самих себя», – отметил парламентарий.

«Кроме того, все мы помним, что в 2014 году Париж фактически стал соучастником госпереворота в Киеве и способствовал разжиганию гражданской войны на Украине. Очевидно, что после этих событий у французских властей руки по локоть в крови», – напомнил сенатор.

«Вместе с тем заявления Парижа – это не что иное, как попытка понравиться Белому дому на фоне визита Эммануэля Макрона к Джо Байдену», – акцентировал Климов. «Но с правовой точки зрения их действия неправомерны. Если они все-таки создадут какой-то нелегитимный «трибунал», то в теории мы можем обжаловать этот шаг в международных организациях и все свести к юридической рутине», – подытожил собеседник.

Накануне во внешнеполитическом ведомстве Франции сообщили, что Париж начал работу по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. Кроме того, представитель МИД Франции сообщил, что Париж поддерживает расследования Украины и Международного уголовного суда (МУС) в Гааге «для привлечения к ответственности виновных».

Позже постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал предложение Еврокомиссии о создании некоего трибунала по Украине под эгидой ООН попыткой скрыть беззаконие Запада и придать ему легитимность.

Напомним, Еврокомиссия предложила создать фонд из замороженных 300 млрд евро активов Центробанка РФ и 19 млрд евро частных активов, чтобы инвестировать эти средства под управлением ЕС, а прибыль использовать для компенсационных выплат Украине. Для легализации экспроприации российских средств ЕК предлагает создать международный антироссийский суд и заручиться в этом вопросе поддержкой ООН. Тем самым, как считают эксперты, Европа придумала новый способ украсть активы России.

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