В Швеции назвали сожжение Корана у посольства Турции законным, но неуместным актом

Премьер Швеции Кристерссон назвал сжигание Корана у посольства Турции актом неуважения

Акция с сожжением Корана перед посольством Турции в Стокгольме является актом неуважения по отношению к мусульманам, заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Кристерссон в Twitter (соцсеть заблокирована в России) написал, что свобода слова является фундаментальной частью демократии, но то, что законно, необязательно уместно. По его словам, сжигание священных для многих книг является актом глубокого неуважения, передает ТАСС.

Он также выразил сочувствие всем мусульманам, оскорбленным тем, что произошло в Стокгольме.

Напомним, лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. МИД Турции осудил сожжение Корана в Стокгольме и призвал предпринять конкретные шаги по борьбе с терроризмом. Комментируя акцию ультраправой партии с сожжением Корана в Стокгольме, глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем призвал не считать это признаком исламофобии властей страны.

Сенатор Алексей Пушков также прокомментировал развитие скандала между Анкарой и Стокгольмом из-за сожженого Корана, отметив, что Турция сейчас проходит испытание и тест на восприятие себя в мире в качестве важной и, самое главное, автономной политической силы.

Позже стало известно, что у генконсульства Швеции в Стамбуле прошла масштабная акция протеста, в ходе которой турецкие активисты демонстративно сожгли шведский флаг.