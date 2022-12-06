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В России оценили последствия пробки из нефтетанкеров в Турции
Эксперт Юшков: Эрдоган создает пробки из танкеров, чтобы заработать на российской нефти
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Анкара неоднократно искусственно создавала пробки в проливах Босфор и Дарданеллы, чтобы оказывать влияние на Москву. Теперь Эрдоган, прикрываясь санкциями, пытается заработать на российской нефти, сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее издание Financial Times сообщило об очередях из танкеров с нефтью у берегов Турции.
«Это не самая большая пробка у Турции, которую нам приходилось наблюдать. Бывали случаи, когда одномоментно в очереди стояло до 1 млн баррелей топлива. И тогда Анкара делала это умышленно, чтобы подтолкнуть Россию к совместному строительству альтернативного канала», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Дело в том, что Анкара не может брать деньги за проход судов через пролив, а через канал – пожалуйста. Сейчас, вероятно, Тайип Эрдоган пытается сделать так, чтобы Москва продавала больше энергоресурсов Турции. Она, в свою очередь, могла бы перегружать нефть на свои танкеры и реэкспортировать ее дальше», – предполагает собеседник.
«Все ограничения, в том числе на цены на нефть и страховка, действуют только до первой перегрузки топлива. То есть Турция просто пытается заработать на посреднических услугах. Россию, судя по всему, это пока устраивает», – рассуждает эксперт.
При этом все танкеры, стоящие в проливах, уже застрахованы. «Страховка действовала до вступления в силу санкций. Согласно условиям рестрикций, танкеры, которые были загружены до 5 декабря, могут спокойно перемещаться до 19 января. Поэтому все сообщения о якобы необходимости дополнительных проверок – выдумка Турции», – отмечает он.
«Но эта пробка явно создаст проблемы. Для нас это означает, что придется ускорить все процессы по загрузке, выгрузке и доставке нефти, поскольку у России наблюдается нехватка танкеров. Для мирового сообщества остановка судов чревата сокращением экспорта, росту дефицита топлива и стоимости ресурсов», – заключил Юшков.
Ранее британская Financial Times сообщила, что в территориальных водах Турции после введения ограничений на морские перевозки российской нефти образовался затор из танкеров. По данным источников издания, это связано с требованием Анкары предоставить дополнительное подтверждение страховки судов. Всего в очереди находятся 19 кораблей.
Кроме того, отмечается, что возле Босфора находятся в пробке шесть российских танкеров. Об этом свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов marinetraffic. Согласно онлайн-картам, около 80% стоящих на якоре танкеров – турецкие. Российские суда «Леди Мария», «Леди Ария», «Капитан Бармин», «Генерал Скобелев», Caminero, Roschem 2 находятся на якоре возле пролива. «Механик Ерохин» и «Река Волга» движутся к Босфору со стороны Дарданелл.
Напомним, с понедельника вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса. В ответ на это вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия прорабатывает механизмы запрета на применение инструментов искусственного ограничения цен на российскую нефть, так как это может привести к еще большей дестабилизации рынка и дефициту энергетических ресурсов.
Ранее в «Официальном журнале ЕС» было опубликовано решение Евросоюза ввести лимит цен на российскую нефть, перевозимую морским путем, на уровне 60 долларов за баррель.
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Белый дом: США рассчитывают на продолжение поставок топлива из России
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: США рассчитывают на продолжение поставок топлива из России на мировые рынки
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Администрация США не удивлена реакцией Москвы на введение предельной стоимости российской нефти и рассчитывает на продолжение поставок топлива из РФ на мировые рынки, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По словам Жан-Пьер, в администрации США не удивлены реакцией Москвы на введение предельной стоимости российской нефти и рассчитывают на продолжение поставок топлива из РФ на мировые рынки, передает РИА «Новости».
По словам чиновницы, в Вашингтоне считают, что установленная странами G7 и Австралией предельная цена на уровне 60 долларов США за баррель является достаточной, чтобы Москва продолжала экспортировать свою нефть в другие страны. При этом Жан-Пьер отметила, что ценовой потолок может быть скорректирован, чтобы еще сильнее ограничить получаемые Россией доходы от продажи черного золота.
Напомним, с понедельника вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса. Вице-премьер России Александр Новак говорил, что Россия прорабатывает механизмы запрета на применение инструментов искусственного ограничения цен на российскую нефть.
Боррель призвал не спешить с гарантиями безопасности России
Глава дипломатии Евросоюза Боррель предложил не спешить с предоставлением гарантий безопасности России
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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что выход из конфликтной ситуации вокруг Украины должен осуществляться путем предоставления гарантий безопасности Киеву, а о России предлагает поговорить позже, сообщило Agence France-Presse.
Выступая на симпозиуме, организованном парижским Институтом Жака Делора, Боррель выразил мнение, что выход из конфликтной ситуации вокруг Украины должен осуществляться в соответствии с нормами международного права путем предоставления Киеву гарантий безопасности. Комментируя необходимость предоставления гарантий безопасности России, глава дипломатии Евросоюза предложил поговорить об этом «позже», передает ТАСС.
Боррель также заявил, что чем большим разрушениям подвергается Украина, тем выше ее шансы на вступление в ЕС.
В минувшую субботу президент Франции Эммануэль Макрон по итогам визита в США заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать предоставление гарантий безопасности России. Напомним, в сентябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что украинские власти для гарантий безопасности своей стране должны ликвидировать исходящие из Украины угрозы для России.
В водах Турции образовался затор из нефтетанкеров
Financial Times: Затор танкеров образовался в водах Турции после введения ограничений на морские перевозки нефти из РФ
Затор танкеров образовался в территориальных водах Турции после введения ограничений рядом стран на морские перевозки российской нефти, сообщила британская Financial Times.
По имеющимся у источников издания данным, затор связан с тем, что Турция потребовала дополнительные подтверждения страховки танкеров. Разрешения войти в проливы Босфор и Дарданеллы ожидают 19 судов с нефтью. Первый танкер прибыл туда 29 ноября и ждал своей очереди шесть дней, передает ТАСС.
Напомним, с понедельника вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса.
Медведев посоветовал европейцам запасаться шнапсом, ватными одеялами и кипятильниками
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С ценами на нефть будет происходить невообразимое, для потребителя ничего хорошего не будет, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя вступление в силу решения о введении потолка цен на нефть из России.
Он сравнил страны Запада с толпой подгулявших бюргеров, которые, «обожравшись шнапса с сосисками и пивом, впервые лезут в ледяную воду», чтобы охладиться.
Часть из них, продолжил Медведев в Telegram, быстро отрезвеет и выскочит. Часть научится очень плохо плавать в ледяной воде, в часть – погибнет.
«Их будут хоронить, поднимая тоскливые тосты о том, что они пали в неравной схватке с русским медведем и генералом Морозом. (…) Что русскому хорошо, то немцу смерть», – добавил зампред СБ.
Медведев поразился тому, насколько человечество постоянно наступает на одни и те же грабли, регулируя цены в угоду политической конъюнктуре. Он объяснил, что такие попытки всегда заканчиваются исчезновением товара или ростом цен на него. Нефть, конечно, не пропадет, но с ценами на нее будет происходить невообразимое. Но что именно, никто пока не знает, пояснил Медведев.
«Одно ясно – хорошего для потребителя не будет, это точно. Так что пусть запасаются шнапсом, ватными одеялами и кипятильниками. Все еще впереди, зима только началась», – заключил он.
5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на транспортируемую танкерами нефть из России, также в действие вступили ограничения цен на морские поставки нефти.
Bloomberg: От отключения электроэнергии Европу отделяет несколько градусов Цельсия
Колумнист Bloomberg описал «страшный сценарий» зимы для европейцев с отключением электроэнергии
До отключения электроэнергии Европе осталось несколько градусов Цельсия, выразил мнение обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.
По мнению журналиста, энергетические рынки сегодня настолько напряжены, что от отключений электроэнергии Европу могут отделять несколько градусов Цельсия или пара безветренных дней, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
Блас поясняет, что цены на энергоносители остаются очень высокими, а сам континент полностью зависит от погоды. По его мнению, перед Европой открывается «страшный сценарий», который немецкие эксперты в энергетике называют Dunkelflaute («темный кризис» – прим. ВЗГЛЯД), то есть период с малым количеством солнечной и ветряной электроэнергии и высоким спросом из-за низких температур.
По словам колумниста, в случае, если в Европе начнется так называемый Dunkelflaute, что многие специалисты усердно прогнозируют уже в ближайшие пару недель, то регион окажется в большой беде.
Журналист пояснил, что отключение электроэнергии наиболее вероятно в случае такого сценария, при том, что холодный сезон только начался.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что цена конфликта России и Украины не одинакова по разные стороны Атлантики, и посоветовал Европе задуматься о пересмотре санкций против Москвы, чтобы быстро разрешить энергетический кризис и спасти европейскую промышленность.
В ЕК пообещали проанализировать ситуацию после решения России не продавать нефть по новым ценам
В ЕК пообещали проанализировать ситуацию после решения России не продавать нефть по ценовому потолку
Еврокомиссия (ЕК) отказалась комментировать заявления Москвы о том, что Россия не будет продавать нефть по условиям ценового потолка, даже если для этого придется сократить добычу, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.
Он пояснил, что не следит ежедневно за заявлениями властей России, однако Еврокомиссия будет анализировать развитие ситуации, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия начала готовить ответ на введенный Западом потолок цены на нефть, признавать это решение она не собирается.
Кремль пообещал ответ на введенный Западом потолок цен на нефть
Песков: Москва готовит ответ на введенный Западом потолок цен на российскую нефть
Москва занялась подготовкой ответа на введенный Западом потолок цены на нефть, признавать это решение она не собирается, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, непризнание нефтяного потолка является очевидным фактом. Более того, цена нефти в России после введения Западом «потолка» цены изменится, так как это расценено как шаг в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков, передает РИА «Новости».
Напомним, с 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на транспортируемую танкерами нефть из России, также в действие вступили ограничения цен на морские поставки нефти.
США решили не пополнять стратегический резерв российской нефтью
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: США не намерены пополнять стратегический нефтяной резерв поставками из России
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Власти США не намерены пополнять стратегический нефтяной резерв посредством покупки российской нефти в условиях ограничения цены на этот энергоресурс, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Так называемый потолок цен на российскую нефть был установлен Штатами и их союзниками на уровне 60 долларов за баррель. При этом ранее американская администрация заявляла, что планирует возобновить закупки нефти для восполнения стратегического нефтяного резерва США, когда цена на нее опустится примерно до 70 долларов за баррель.
В свете этого журналист поинтересовался, рассматривает ли Вашингтон возможность покупки российской нефти для восполнения национальных запасов Соединенных Штатов. Пресс-секретарь Белого дома ответила отрицательно, сославшись на то, что это «запрещено», передает ТАСС.
Напомним, с понедельника вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса.
Напомним также, в марте США собирались запретить импорт нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля из России. Однако в апреле в администрации США заявили, что на отказ от покупки российских энергоносителей «потребуется время».
Япония разъяснила вопрос транспортировки нефти в связи с введением потолка цен
МИД Японии: Потолок цен на российскую нефть не включает расходы на транспортировку
Ограничение цен на российскую нефть касается только непосредственно нефти, туда не включены расходы на транспортировку и страхование, сообщили в МИД Японии.
В ведомстве пояснили, что потолок цен не включает промежуточные расходы на транспортировку и страхование, передает ТАСС.
Напомним, с 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на транспортируемую танкерами нефть из России, также в действие вступили ограничения цен на морские поставки нефти.
В Совфеде сочли абсурдом слова Борреля о гарантиях безопасности России
Сенатор Долгов: Боррель перепутал последовательность предоставления гарантий безопасности для России и Украины
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Заявление Жозепа Борреля противоречит дипломатическим принципам и здравому смыслу, потому что отсутствие гарантий безопасности для России и Донбасса стало причиной начала СВО. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал не спешить с гарантиями безопасности России.
«Заявления Борреля о гарантиях безопасности Украине абсурдны. В текущей ситуации их невозможно предоставить ни с точки зрения дипломатии, ни с точки зрения политических и военных реалий», – заявил зампред комитета Совета Федерации по экономической политике, экс-заместитель постпреда России в ООН Константин Долгов.
«Невозможно дать гарантии безопасности Украине без соответствующих гарантий для России, поскольку именно отсутствие гарантий безопасности для России и (на тот момент) Донбасса послужило причиной начала СВО», – отметил собеседник.
«Кроме того, когда он заявляет, что чем большим разрушениям подвергнется Украина, тем выше ее шансы на вступление в ЕС – это что получается, он такую рекламу делает Евросоюзу? В него могут вступить только разрушенные страны? Или это план Брюсселя по Украине?» – задается вопросами Долгов.
«Очевидно, что господин Боррель давно утратил всякое чувство реальности и практическую ценность в качестве главы дипломатии Евросоюза. Полагаю, идеальным местом работы для него была бы должность советника Зеленского. Если, конечно, последний сохранится на своем президентском посту», – заключил парламентарий.
В свою очередь политолог Алексей Чеснаков, оценивая слова главы дипломатии ЕС, в авторском Telegram-канале отметил, что «Боррель либо действительно чего-то существенного не понимает, либо демонстративно играет в какую-то свою игру».
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что выход из конфликтной ситуации вокруг Украины должен осуществляться путем предоставления гарантий безопасности Киеву, а о России предлагает поговорить позже. Также Боррель указал: чем большим разрушениям подвергается Украина, тем выше ее шансы на вступление в Евросоюз.
В минувшую субботу президент Франции Эммануэль Макрон по итогам визита в США заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать предоставление гарантий безопасности России.
Напомним, в сентябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что украинские власти для гарантий безопасности своей стране должны ликвидировать исходящие с Украины угрозы для России.
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Страны ЕС обсудили с ЕК девятый пакет санкций против России
Страны Евросоюза и Еврокомиссия провели переговоры по подготовке девятого пакета антироссийских санкций
ЕК и страны-представители ЕС провели обсуждение подготовки девятого пакета антироссийских санкций, сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатов.
Согласно их информации, предлагается ввести 180 новых позиций, касающихся сферы технологий, финансов и медиа, передает ТАСС со ссылкой на Politico.
При этом некоторые источники заверили, что новые меры довольно быстро согласуют, даже успеют до заседания Совета ЕС по иностранным делам и саммита ЕС на следующей неделе.
Тем временем вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса.
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия прорабатывает механизмы запрета на применение инструментов искусственного ограничения цен на российскую нефть, так как это может привести к еще большей дестабилизации рынка и дефициту энергетических ресурсов.
Песков заверил, что потолок цен на нефть не скажется на спецоперации
В Кремле заявили, что введение Западом нефтяного потолка цен не скажется на спецоперации
Введенный Западом «нефтяной потолок» цен не скажется на ходе спецоперации, так как российская экономика оснащена достаточным потенциалом для обеспечения всех необходимых потребностей, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, экономика России защищена от колебаний вводимых Западом мер, она обладает достаточным потенциалом для обеспечения всех необходимых нужд и потребностей для продолжения ведения спецоперации, передает РИА «Новости».
Ранее Россия была основным поставщиком нефти в Европу, закрывая около 20% потребности Европы в сырье.
Ранее в Кремле заверили, что признавать введенный Западными странами «нефтяной потолок» Россия не собирается. В данный момент готовится официальный ответ Москвы.
В понедельник вступило в силу эмбарго Евросоюза на транспортируемую танкерами нефть из России, также в действие вступили ограничения цен на морские поставки нефти.
Нефть подорожала из-за ожиданий роста спроса в Китае
Мировые цены на нефть начали рост перспектив роста спроса в Китае
Мировые цены на нефть начали рост из-за появившихся перспектив роста спроса на сырье в Китае, инвесторы также оценивают введение потолка цен на российскую нефть.
Цена февральских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.31 растет на 0,28%, достигая 82,91 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,34%, до 77,19 доллара, передает РИА «Новости».
В данный момент рынки оценивают перспективы роста спроса на нефть, связанного со смягчением карантинных ограничений в Китае, который является одном из крупнейших импортеров в мире.
Кроме того инвесторы оценивают перспективы поставок нефти после вступления в силу западных санкций. В частности, Евросоюз перестает принимать перевозимую по морю российскую нефть, а страны «Большой семерки», Евросоюз и Австралия вводят ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Россия подготовилась к нефтяному эмбарго ЕС.
Турецких пользователей возмутил сериал Netflix из-за географии
Sabah: Турцию возмутил сериал Netflix с «армянскими» регионами
Турецких зрителей возмутил пилотный эпизод сериала «Pepsi, Where's My Jet», который вышел на платформе Netflix: восточные регионы страны там были указаны как территория Армении, сообщили СМИ.
Как пишет газета Sabah, сериал рассказывает историю участия 20-летнего юноши в лотерее Pepsi. При этом сцена в первом же эпизоде сериала вызвала бурную реакцию у турецких зрителей, поскольку на представленной карте регионы востока Турции были указаны как территория Армении, передает РИА «Новости».
Отмечается, что это уже «не первая провокация, связанная с Netflix». Так, в четвертом эпизоде сериала «Шпион» об агенте «Моссад» в Сирии на стене висела карта «разделенной» Турции. А в пятом эпизоде документального фильма Netflix «Самые важные события Второй мировой войны» «на карте мира была замечена интересная деталь: Турция была разделена, а разделенные земли указаны как территория Армении», отмечает издание.
Ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко возмутился образом украинки в новом сезоне сериала «Эмили в Париже» канала Netflix. Он назвал образ героини «карикатурным» и «оскорбительным».
Песков заявил об отсутствии сдвигов политики ЕС в сторону дипломатического решения по Украине
Песков: В Кремле не видят сдвигов по решению ЕС в сторону дипломатического решения по Украине
В Кремле не наблюдают сдвигов политики Евросоюза, направленных на дипломатическое разрешение ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, мы так не считаем», – сказал он, отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле, что в ЕС наметились сдвиги в политике по Украине, передает ТАСС.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна включать также гарантии для России. Президент выразил надежду, что стороны вернутся за стол переговоров.