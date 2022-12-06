В России оценили последствия пробки из нефтетанкеров в Турции

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6 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 12:31  |  vz.ru
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Как Россия подготовилась к нефтяному эмбарго ЕС

Исторический момент: ЕС ввел эмбарго на российскую нефть Егор Алеев/ТАСС
Наступил день, когда Евросоюз официально отказался от российской нефти. Германия при этом делает хорошую мину при плохой игре: пытается уговорить Индию выступить вместе с Западом против российской нефти. Москва тем временем незаметно для всех скупает на рынке сотни танкеров. Чьи действия бессмысленны, а чьи принесут плоды? Подробности...
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Как меняют мнение казахстанцев о спецоперации

Только 7% жителей Казахстана верят, что на Украине победят ВСУ Svetlana Kysilyova/ABACA/Reuters
Социологи узнали мнение жителей Казахстана о спецоперации ВС РФ на Украине. С марта оно изменилось – и не в пользу России. С чем связаны такие перемены? Стоит ли подобным опросам верить? А главное – как сломать тренд в пользу РФ, если в этом действительно есть необходимость? Подробности...
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Донбасс подарил России лучшего добровольца

Президент вручил премию в номинации «Волонтер года» добровольцу из Донбасса Владимиру Тараненко Виталий Белоусов/POOL/ТАСС
«Слово «волонтер» – международное, а вот «доброволец» – чисто наше, российское», – сказал Владимир Путин, обращаясь к активистам на Форуме гражданского участия #МыВместе. Здесь были вручены премии лучшим волонтерским проектам страны. В этом году армию добровольцев пополнили люди, которые оказывают помощь на новых территориях России. Один из таких волонтеров получил самый главный приз из рук президента. Подробности...
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Украина загнала Европу в финансовую зависимость от США

Планы германской армии перевооружиться на 100 млрд евро пока далеки от реализации imagebroker/Christian Ohde/Global Look Press
Германия заявила о намерении стать гарантом безопасности в Европе, однако одновременно призналась, что пока не в состоянии даже выполнить директиву НАТО – поднять расходы на оборону до 2% ВВП. Эксперты считают, что в целом экономика ЕС на фоне многомиллиардной помощи Украине трещит по швам. Какую роль в этом сыграли антироссийские санкции и какую финансовую выгоду из ситуации извлекает Вашингтон? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Украинской церкви очень тяжело, но в истории бывало и хуже

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Как памятник Екатерине напоминает, что Одессу основали вовсе не Бандера с Шухевичем, так и Церковь самим своим существованием напоминает о том, что реальная история выглядела совсем не так, как ее рисуют украинские националисты. Подробности...

Повод для вторжения на Украину Польше даст Тайвань

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Кажется очевидным, что почти с самого начала СВО поляки явно ищут предлоги зайти на Украину. И чем дальше, тем мечта полакомиться украинскими территориями разгорается в польской душе все сильней. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Главный ресурс России в СВО – время

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Штатам и Европе неизбежно придется принимать решение, сжигать ли и дальше в украинской топке все более ценные и дорогостоящие ресурсы или все-таки взять паузу и найти иной выход из сложившейся для Запада тупиковой ситуации. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
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Иран поддался протестующим

Потолок цен на русскую нефть

Казахи оценили спецоперацию

Обсуждение: 5 комментариев
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Владимир Путин проехал по отремонтированному Крымскому мосту

Владимир Путин посетил Крымский мост, где идут восстановительные работы после теракта, произошедшего в октябре. Глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина и выразил надежду, что поврежденный железнодорожный путь на мосту окончательно восстановят к середине летнего сезона
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Собянин побывал в зоне проведения специальной военной операции

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
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При крушении самолета Beechcraft 55 Baron в Армении погибли российские пилоты

При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    В России оценили последствия пробки из нефтетанкеров в Турции

    Эксперт Юшков: Эрдоган создает пробки из танкеров, чтобы заработать на российской нефти
    		    6 декабря 2022, 12:04
    Фото: REUTERS
    Текст: Алёна Задорожная

    Анкара неоднократно искусственно создавала пробки в проливах Босфор и Дарданеллы, чтобы оказывать влияние на Москву. Теперь Эрдоган, прикрываясь санкциями, пытается заработать на российской нефти, сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее издание Financial Times сообщило об очередях из танкеров с нефтью у берегов Турции.

    «Это не самая большая пробка у Турции, которую нам приходилось наблюдать. Бывали случаи, когда одномоментно в очереди стояло до 1 млн баррелей топлива. И тогда Анкара делала это умышленно, чтобы подтолкнуть Россию к совместному строительству альтернативного канала», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Дело в том, что Анкара не может брать деньги за проход судов через пролив, а через канал – пожалуйста. Сейчас, вероятно, Тайип Эрдоган пытается сделать так, чтобы Москва продавала больше энергоресурсов Турции. Она, в свою очередь, могла бы перегружать нефть на свои танкеры и реэкспортировать ее дальше», – предполагает собеседник.

    «Все ограничения, в том числе на цены на нефть и страховка, действуют только до первой перегрузки топлива. То есть Турция просто пытается заработать на посреднических услугах. Россию, судя по всему, это пока устраивает», – рассуждает эксперт.

    При этом все танкеры, стоящие в проливах, уже застрахованы. «Страховка действовала до вступления в силу санкций. Согласно условиям рестрикций, танкеры, которые были загружены до 5 декабря, могут спокойно перемещаться до 19 января. Поэтому все сообщения о якобы необходимости дополнительных проверок – выдумка Турции», – отмечает он.

    «Но эта пробка явно создаст проблемы. Для нас это означает, что придется ускорить все процессы по загрузке, выгрузке и доставке нефти, поскольку у России наблюдается нехватка танкеров. Для мирового сообщества остановка судов чревата сокращением экспорта, росту дефицита топлива и стоимости ресурсов», – заключил Юшков.

    Ранее британская Financial Times сообщила, что в территориальных водах Турции после введения ограничений на морские перевозки российской нефти образовался затор из танкеров. По данным источников издания, это связано с требованием Анкары предоставить дополнительное подтверждение страховки судов. Всего в очереди находятся 19 кораблей.

    Кроме того, отмечается, что возле Босфора находятся в пробке шесть российских танкеров. Об этом свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов marinetraffic. Согласно онлайн-картам, около 80% стоящих на якоре танкеров – турецкие. Российские суда «Леди Мария», «Леди Ария», «Капитан Бармин», «Генерал Скобелев», Caminero, Roschem 2 находятся на якоре возле пролива. «Механик Ерохин» и «Река Волга» движутся к Босфору со стороны Дарданелл.

    Напомним, с понедельника вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса. В ответ на это вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия прорабатывает механизмы запрета на применение инструментов искусственного ограничения цен на российскую нефть, так как это может привести к еще большей дестабилизации рынка и дефициту энергетических ресурсов.

    Ранее в «Официальном журнале ЕС» было опубликовано решение Евросоюза ввести лимит цен на российскую нефть, перевозимую морским путем, на уровне 60 долларов за баррель.

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    Белый дом: США рассчитывают на продолжение поставок топлива из России
    Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: США рассчитывают на продолжение поставок топлива из России на мировые рынки
    		    6 декабря 2022, 00:25
    Фото: Yuri Gripas/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Администрация США не удивлена реакцией Москвы на введение предельной стоимости российской нефти и рассчитывает на продолжение поставок топлива из РФ на мировые рынки, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    По словам Жан-Пьер, в администрации США не удивлены реакцией Москвы на введение предельной стоимости российской нефти и рассчитывают на продолжение поставок топлива из РФ на мировые рынки, передает РИА «Новости».

    По словам чиновницы, в Вашингтоне считают, что установленная странами G7 и Австралией предельная цена на уровне 60 долларов США за баррель является достаточной, чтобы Москва продолжала экспортировать свою нефть в другие страны. При этом Жан-Пьер отметила, что ценовой потолок может быть скорректирован, чтобы еще сильнее ограничить получаемые Россией доходы от продажи черного золота.

    Напомним, с понедельника вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса. Вице-премьер России Александр Новак говорил, что Россия прорабатывает механизмы запрета на применение инструментов искусственного ограничения цен на российскую нефть.

    Коментарии (33)
    Боррель призвал не спешить с гарантиями безопасности России
    Глава дипломатии Евросоюза Боррель предложил не спешить с предоставлением гарантий безопасности России
    		    6 декабря 2022, 02:57
    Фото: Xinhua/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что выход из конфликтной ситуации вокруг Украины должен осуществляться путем предоставления гарантий безопасности Киеву, а о России предлагает поговорить позже, сообщило Agence France-Presse.

    Выступая на симпозиуме, организованном парижским Институтом Жака Делора, Боррель выразил мнение, что выход из конфликтной ситуации вокруг Украины должен осуществляться в соответствии с нормами международного права путем предоставления Киеву гарантий безопасности. Комментируя необходимость предоставления гарантий безопасности России, глава дипломатии Евросоюза предложил поговорить об этом «позже», передает ТАСС.

    Боррель также заявил, что чем большим разрушениям подвергается Украина, тем выше ее шансы на вступление в ЕС.

    В минувшую субботу президент Франции Эммануэль Макрон по итогам визита в США заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать предоставление гарантий безопасности России. Напомним, в сентябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что украинские власти для гарантий безопасности своей стране должны ликвидировать исходящие из Украины угрозы для России.

    Коментарии (30)
    В водах Турции образовался затор из нефтетанкеров
    Financial Times: Затор танкеров образовался в водах Турции после введения ограничений на морские перевозки нефти из РФ

    5 декабря 2022, 22:57

    Текст: Антон Никитин

    Затор танкеров образовался в территориальных водах Турции после введения ограничений рядом стран на морские перевозки российской нефти, сообщила британская Financial Times.

    По имеющимся у источников издания данным, затор связан с тем, что Турция потребовала дополнительные подтверждения страховки танкеров. Разрешения войти в проливы Босфор и Дарданеллы ожидают 19 судов с нефтью. Первый танкер прибыл туда 29 ноября и ждал своей очереди шесть дней, передает ТАСС.

    Напомним, с понедельника вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса.

    Коментарии (13)
    Медведев посоветовал европейцам запасаться шнапсом, ватными одеялами и кипятильниками
    		    5 декабря 2022, 14:02
    Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    С ценами на нефть будет происходить невообразимое, для потребителя ничего хорошего не будет, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя вступление в силу решения о введении потолка цен на нефть из России.

    Он сравнил страны Запада с толпой подгулявших бюргеров, которые, «обожравшись шнапса с сосисками и пивом, впервые лезут в ледяную воду», чтобы охладиться.

    Часть из них, продолжил Медведев в Telegram, быстро отрезвеет и выскочит. Часть научится очень плохо плавать в ледяной воде, в часть – погибнет.

    «Их будут хоронить, поднимая тоскливые тосты о том, что они пали в неравной схватке с русским медведем и генералом Морозом. (…) Что русскому хорошо, то немцу смерть», – добавил зампред СБ.

    Медведев поразился тому, насколько человечество постоянно наступает на одни и те же грабли, регулируя цены в угоду политической конъюнктуре. Он объяснил, что такие попытки всегда заканчиваются исчезновением товара или ростом цен на него. Нефть, конечно, не пропадет, но с ценами на нее будет происходить невообразимое. Но что именно, никто пока не знает, пояснил Медведев.  

    «Одно ясно – хорошего для потребителя не будет, это точно. Так что пусть запасаются шнапсом, ватными одеялами и кипятильниками. Все еще впереди, зима только началась», – заключил он.

    5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на транспортируемую танкерами нефть из России, также в действие вступили ограничения цен на морские поставки нефти.

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    Bloomberg: От отключения электроэнергии Европу отделяет несколько градусов Цельсия
    Колумнист Bloomberg описал «страшный сценарий» зимы для европейцев с отключением электроэнергии

    6 декабря 2022, 09:21

    Текст: Александра Юдина

    До отключения электроэнергии Европе осталось несколько градусов Цельсия, выразил мнение обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.

    По мнению журналиста, энергетические рынки сегодня настолько напряжены, что от отключений электроэнергии Европу могут отделять несколько градусов Цельсия или пара безветренных дней, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Блас поясняет, что цены на энергоносители остаются очень высокими, а сам континент полностью зависит от погоды. По его мнению, перед Европой открывается «страшный сценарий», который немецкие эксперты в энергетике называют Dunkelflaute («темный кризис» – прим. ВЗГЛЯД), то есть период с малым количеством солнечной и ветряной электроэнергии и высоким спросом из-за низких температур.

    По словам колумниста, в случае, если в Европе начнется так называемый Dunkelflaute, что многие специалисты усердно прогнозируют уже в ближайшие пару недель, то регион окажется в большой беде.

    Журналист пояснил, что отключение электроэнергии наиболее вероятно в случае такого сценария, при том, что холодный сезон только начался.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что цена конфликта России и Украины не одинакова по разные стороны Атлантики, и посоветовал Европе задуматься о пересмотре санкций против Москвы, чтобы быстро разрешить энергетический кризис и спасти европейскую промышленность.

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    В ЕК пообещали проанализировать ситуацию после решения России не продавать нефть по новым ценам
    В ЕК пообещали проанализировать ситуацию после решения России не продавать нефть по ценовому потолку

    5 декабря 2022, 15:56

    Текст: Елизавета Шишкова

    Еврокомиссия (ЕК) отказалась комментировать заявления Москвы о том, что Россия не будет продавать нефть по условиям ценового потолка, даже если для этого придется сократить добычу, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

    Он пояснил, что не следит ежедневно за заявлениями властей России, однако Еврокомиссия будет анализировать развитие ситуации, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия начала готовить ответ на введенный Западом потолок цены на нефть, признавать это решение она не собирается.

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    Кремль пообещал ответ на введенный Западом потолок цен на нефть
    Песков: Москва готовит ответ на введенный Западом потолок цен на российскую нефть
    		    5 декабря 2022, 13:16
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Москва занялась подготовкой ответа на введенный Западом потолок цены на нефть, признавать это решение она не собирается, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, непризнание нефтяного потолка является очевидным фактом. Более того, цена нефти в России после введения Западом «потолка» цены изменится, так как это расценено как шаг в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков, передает РИА «Новости».

    Напомним, с 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на транспортируемую танкерами нефть из России, также в действие вступили ограничения цен на морские поставки нефти.

    Коментарии (9)
    США решили не пополнять стратегический резерв российской нефтью
    Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: США не намерены пополнять стратегический нефтяной резерв поставками из России
    		    6 декабря 2022, 03:58
    Фото: Waltraud Grubitzsch/dpa/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Власти США не намерены пополнять стратегический нефтяной резерв посредством покупки российской нефти в условиях ограничения цены на этот энергоресурс, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    Так называемый потолок цен на российскую нефть был установлен Штатами и их союзниками на уровне 60 долларов за баррель. При этом ранее американская администрация заявляла, что планирует возобновить закупки нефти для восполнения стратегического нефтяного резерва США, когда цена на нее опустится примерно до 70 долларов за баррель.

    В свете этого журналист поинтересовался, рассматривает ли Вашингтон возможность покупки российской нефти для восполнения национальных запасов Соединенных Штатов. Пресс-секретарь Белого дома ответила отрицательно, сославшись на то, что это «запрещено», передает ТАСС.

    Напомним, с понедельника вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса.

    Напомним также, в марте США собирались запретить импорт нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля из России. Однако в апреле в администрации США заявили, что на отказ от покупки российских энергоносителей «потребуется время».

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    Япония разъяснила вопрос транспортировки нефти в связи с введением потолка цен
    МИД Японии: Потолок цен на российскую нефть не включает расходы на транспортировку

    5 декабря 2022, 13:05

    Текст: Елизавета Шишкова

    Ограничение цен на российскую нефть касается только непосредственно нефти, туда не включены расходы на транспортировку и страхование, сообщили в МИД Японии.

    В ведомстве пояснили, что потолок цен не включает промежуточные расходы на транспортировку и страхование, передает ТАСС.

    Напомним, с 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на транспортируемую танкерами нефть из России, также в действие вступили ограничения цен на морские поставки нефти.

    Коментарии (3)
    В Совфеде сочли абсурдом слова Борреля о гарантиях безопасности России
    Сенатор Долгов: Боррель перепутал последовательность предоставления гарантий безопасности для России и Украины
    		    6 декабря 2022, 12:16
    Фото: Xinhua/Global Look Press
    Текст: Дарья Волкова

    Заявление Жозепа Борреля противоречит дипломатическим принципам и здравому смыслу, потому что отсутствие гарантий безопасности для России и Донбасса стало причиной начала СВО. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал не спешить с гарантиями безопасности России.

    «Заявления Борреля о гарантиях безопасности Украине абсурдны. В текущей ситуации их невозможно предоставить ни с точки зрения дипломатии, ни с точки зрения политических и военных реалий», – заявил зампред комитета Совета Федерации по экономической политике, экс-заместитель постпреда России в ООН Константин Долгов. 

    «Невозможно дать гарантии безопасности Украине без соответствующих гарантий для России, поскольку именно отсутствие гарантий безопасности для России и (на тот момент) Донбасса послужило причиной начала СВО», – отметил собеседник.

    «Кроме того, когда он заявляет, что чем большим разрушениям подвергнется Украина, тем выше ее шансы на вступление в ЕС – это что получается, он такую рекламу делает Евросоюзу? В него могут вступить только разрушенные страны? Или это план Брюсселя по Украине?» – задается вопросами Долгов.  

    «Очевидно, что господин Боррель давно утратил всякое чувство реальности и практическую ценность в качестве главы дипломатии Евросоюза. Полагаю, идеальным местом работы для него была бы должность советника Зеленского. Если, конечно, последний сохранится на своем президентском посту», – заключил парламентарий.

    В свою очередь политолог Алексей Чеснаков, оценивая слова главы дипломатии ЕС, в авторском Telegram-канале отметил, что «Боррель либо действительно чего-то существенного не понимает, либо демонстративно играет в какую-то свою игру».

    Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что выход из конфликтной ситуации вокруг Украины должен осуществляться путем предоставления гарантий безопасности Киеву, а о России предлагает поговорить позже. Также Боррель указал: чем большим разрушениям подвергается Украина, тем выше ее шансы на вступление в Евросоюз.

    В минувшую субботу президент Франции Эммануэль Макрон по итогам визита в США заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать предоставление гарантий безопасности России.

    Напомним, в сентябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что украинские власти для гарантий безопасности своей стране должны ликвидировать исходящие с Украины угрозы для России.

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    Коментарии (0)
    Страны ЕС обсудили с ЕК девятый пакет санкций против России
    Страны Евросоюза и Еврокомиссия провели переговоры по подготовке девятого пакета антироссийских санкций

    5 декабря 2022, 13:18

    Текст: Александра Юдина

    ЕК и страны-представители ЕС провели обсуждение подготовки девятого пакета антироссийских санкций, сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатов.

    Согласно их информации, предлагается ввести 180 новых позиций, касающихся сферы технологий, финансов и медиа, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    При этом некоторые источники заверили, что новые меры довольно быстро согласуют, даже успеют до заседания Совета ЕС по иностранным делам и саммита ЕС на следующей неделе.

    Тем временем вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса.

    Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия прорабатывает механизмы запрета на применение инструментов искусственного ограничения цен на российскую нефть, так как это может привести к еще большей дестабилизации рынка и дефициту энергетических ресурсов.

    Коментарии (2)
    Песков заверил, что потолок цен на нефть не скажется на спецоперации
    В Кремле заявили, что введение Западом нефтяного потолка цен не скажется на спецоперации

    5 декабря 2022, 13:49

    Текст: Александра Юдина

    Введенный Западом «нефтяной потолок» цен не скажется на ходе спецоперации, так как российская экономика оснащена достаточным потенциалом для обеспечения всех необходимых потребностей, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, экономика России защищена от колебаний вводимых Западом мер, она обладает достаточным потенциалом для обеспечения всех необходимых нужд и потребностей для продолжения ведения спецоперации, передает РИА «Новости».

    Ранее Россия была основным поставщиком нефти в Европу, закрывая около 20% потребности Европы в сырье.

    Ранее в Кремле заверили, что признавать введенный Западными странами «нефтяной потолок» Россия не собирается. В данный момент готовится официальный ответ Москвы.

    В понедельник вступило в силу эмбарго Евросоюза на транспортируемую танкерами нефть из России, также в действие вступили ограничения цен на морские поставки нефти.

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    Нефть подорожала из-за ожиданий роста спроса в Китае
    Мировые цены на нефть начали рост перспектив роста спроса в Китае

    6 декабря 2022, 08:45

    Мировые цены на нефть начали рост из-за появившихся перспектив роста спроса на сырье в Китае, инвесторы также оценивают введение потолка цен на российскую нефть.

    Цена февральских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.31 растет на 0,28%, достигая 82,91 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,34%, до 77,19 доллара, передает РИА «Новости».

    В данный момент рынки оценивают перспективы роста спроса на нефть, связанного со смягчением карантинных ограничений в Китае, который является одном из крупнейших импортеров в мире.

    Кроме того инвесторы оценивают перспективы поставок нефти после вступления в силу западных санкций. В частности, Евросоюз перестает принимать перевозимую по морю российскую нефть, а страны «Большой семерки», Евросоюз и Австралия вводят ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Россия подготовилась к нефтяному эмбарго ЕС.

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    Турецких пользователей возмутил сериал Netflix из-за географии
    Sabah: Турцию возмутил сериал Netflix с «армянскими» регионами

    6 декабря 2022, 08:25

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Турецких зрителей возмутил пилотный эпизод сериала «Pepsi, Where's My Jet», который вышел на платформе Netflix: восточные регионы страны там были указаны как территория Армении, сообщили СМИ.

    Как пишет газета Sabah, сериал рассказывает историю участия 20-летнего юноши в лотерее Pepsi. При этом сцена в первом же эпизоде сериала вызвала бурную реакцию у турецких зрителей, поскольку на представленной карте регионы востока Турции были указаны как территория Армении, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что это уже «не первая провокация, связанная с Netflix». Так, в четвертом эпизоде сериала «Шпион» об агенте «Моссад» в Сирии на стене висела карта «разделенной» Турции. А в пятом эпизоде документального фильма Netflix «Самые важные события Второй мировой войны» «на карте мира была замечена интересная деталь: Турция была разделена, а разделенные земли указаны как территория Армении», отмечает издание.

    Ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко возмутился образом украинки в новом сезоне сериала «Эмили в Париже» канала Netflix. Он назвал образ героини «карикатурным» и «оскорбительным».

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    Песков заявил об отсутствии сдвигов политики ЕС в сторону дипломатического решения по Украине
    Песков: В Кремле не видят сдвигов по решению ЕС в сторону дипломатического решения по Украине

    5 декабря 2022, 13:39

    Текст: Елизавета Шишкова

    В Кремле не наблюдают сдвигов политики Евросоюза, направленных на дипломатическое разрешение ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Нет, мы так не считаем», – сказал он, отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле, что в ЕС наметились сдвиги в политике по Украине, передает ТАСС.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна включать также гарантии для России. Президент выразил надежду, что стороны вернутся за стол переговоров.

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