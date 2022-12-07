Турция грозит оккупировать важную часть Греции

Взгляд
7 декабря, среда  |  Последнее обновление — 17:40  |  vz.ru
Разделы

Почему уникально крепкий рубль останется только в 2022 году

Ослабление рубля – это лишь вопрос времени Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Российский рубль в 2022 году стал одной из немногих валют, которая опережала доллар. Крепкий рубль серьезно помог нашей экономике и Центробанку, однако он начинает постепенно слабеть. Возврат доллара к 70 рублям и выше – это лишь вопрос времени, считают эксперты. Как крепкий рубль помог экономике в этом году и почему в 2023 году его сила будет только мешать? Подробности...
Перейти в раздел…

На собственность США в России стали искать управу

США применяют против России «изощренный инструментарий по аресту дипломатической собственности» Вячеслав Прокофьев/ТАСС
В России может появиться закон, с помощью которого можно будет обращаться с американской дипломатической собственностью так же, как американцы обращаются с нашей, наплевав на все международные нормы. Для российской дипломатической традиции это почти революция. Как и всякая революция, она подразумевает издержки. Подробности...
Перейти в раздел…

Телеканал «Дождь» погубила эмиграция

«Дождь» оказался просто ненужным. По сути, бесполезным для Запада Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press
Власти Латвии лишили «Дождь» лицензии на вещание в стране, а значит, и во всем Евросоюзе. Оппозиционный властям России телеканал, признанный Минюстом РФ иноагентом, проработал в Прибалтике всего несколько месяцев. Почему на Западе никто не стал защищать уехавших из России журналистов? Подробности...
Перейти в раздел…

Американцы перестают поддерживать Украину

Рядовые американцы боятся, что конфликт вокруг Украины перерастет в Третью мировую Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Доля американцев, требующих принудить Киев к компромиссу с Москвой пусть даже ценой территориальных уступок, существенно выросла. Об этом свидетельствуют итоги свежего опроса. Для американцев все важнее становятся внутренние проблемы, а помощь Киеву многие из них расценивают как личный коррупционный проект Байдена. В какой момент перемены в общественном мнении начнут отражаться на позиции Белого дома по Украине? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
Перейти в раздел…

Не надо ставить идеологию впереди реальности

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Если есть какое-то действительно массовое движение, объединенное общими целями, как ополчение Минина и Пожарского или революционные процессы 1917 года, идеология для него находится быстро. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

«Творческая элита» не политически активна, а профнепригодна

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Люди искусства в России оказались патологически нечувствительны к переменам. В начале спецоперации все они достали старые русофобские мантры и думали, что эти мантры окажутся тут снова к месту. Но что-то поменялось. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Украина плотно сидит на игле информационной наркоты

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Не стоит надеяться, что украинцы вдруг очнутся и вылечатся сами. Немцы, нация гораздо более рациональная и рассудительная, нежели романтичные и кипешные украинцы, до самого мая 1945 года веровали в вундерваффе и решительный перелом. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
Перейти в раздел…

Как отнять имущество США в России

У друзей России попытка революции

Иран поддался протестующим

Перейти в раздел…

Владимир Путин проехал по отремонтированному Крымскому мосту

Владимир Путин посетил Крымский мост, где идут восстановительные работы после теракта, произошедшего в октябре. Глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина и выразил надежду, что поврежденный железнодорожный путь на мосту окончательно восстановят к середине летнего сезона
Подробности...

Собянин побывал в зоне проведения специальной военной операции

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
Подробности...

При крушении самолета Beechcraft 55 Baron в Армении погибли российские пилоты

При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
Подробности...
Перейти в раздел…
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
Перейти в раздел…
Является ли для вас авторитетным мнение Аллы Пугачевой?
  • Да

  • Нет
Вы верите в будущее российского автопрома?
  • Да

  • Нет
Насколько надежным союзником России является Казахстан?
  • Надежным

  • Относительно надежным

  • Ненадежным

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин: Запад использует доктрину прав человека для разрушения суверенитета государств
    Меркель назвала Минские соглашения попыткой сделать Украину сильнее Пушилин рассказал о продвижении ВС России на угледарском направлении Подозреваемых в подготовке переворота в ФРГ обвинили в планах создания армии СМИ: Запрет на российскую нефть обернулся для Евросоюза энергетической «бомбой»
    В ДТП с военным грузовиком и микроавтобусом в ДНР погибли 16 человек Россия выразила обеспокоенность ситуацией с нефтяными танкерами За сутки уничтожено более 340 украинских военных на четырех направлениях В Литве запретили владеть оружием живущим в республике россиянам
    Высокоточным ударом в Кривом Роге уничтожено более 70 ракет РСЗО HIMARS Пригожин пообещал проверить принадлежность к ЧВК «Вагнер» напавшего на полицейских в Новошахтинске Журнал Time назвал Зеленского и «дух Украины» человеком года В Иране не подтвердили сведения об упразднении полиции нравов

    «известный сценарий»


    В России оценили версию о «русском следе» в подготовке госпереворота в Германии

    «не по-людски»


    Лавров рассказал об увиденных в Швеции гендерно-нейтральных туалетах

    фиксация стоимости


    В России подготовили три варианта ответа Западу на потолок цен на нефть

    Видео

    курсы валют


    Почему уникально крепкий рубль останется только в 2022 году

    вердикт Запада


    Телеканал «Дождь» погубила эмиграция

    «чужие проблемы»


    Как меняют мнение казахстанцев о спецоперации

    угольный «майдан»


    Кому нужна монгольская революция

    угроза атаки


    Тыловые аэродромы России требуют усиления защиты

    найти предлог


    Владимир Можегов: Повод для вторжения на Украину Польше даст Тайвань

    принять решение


    Ирина Алкснис: Главный ресурс России в СВО – время

    русофобия и нацизм


    Игорь Караулов: Цель Запада – перепрошивка наших мозгов

    на ваш взгляд


    Является ли для вас авторитетным мнение Аллы Пугачевой?

    Турция грозит оккупировать важную часть Греции

    Греция перебросила бронетехнику на острова Лесбос и Самос в Эгейском море, которые имеют статус демилитаризованных
    		   7 декабря 2022, 17:15
    Фото: Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters
    Текст: Евгений Крутиков

    Турция пригрозила Греции оккупацией греческих островов в Эгейском море. Ранее президент Эрдоган напомнил Афинам про судьбу греческого населения Измира, вырезанного турками. Пробка из нефтетанкеров в Средиземноморье – тоже часть противостояния Анкары и Афин, резко обострившегося за последний год. Насколько велик риск перехода сторон к реальным боевым действиям?

    «Кто сеет ветер, пожнет бурю! Либо Греция сделает шаг назад и будет следовать соглашениям, либо Турция предпримет необходимые меры. Однажды ночью и неожиданно», – заявил журналистам глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

    Турецкая сторона склонна к поэтической форме угроз. В том, что касается ночного визита, подчиненный цитирует начальника. Находясь с визитом в Сербии, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил: «Это не сон. Если я сказал, что мы можем прийти однажды ночью внезапно, это значит, что когда придет время, мы можем прийти внезапно одной ночью... Турцию не остановит факт оккупации островов Грецией. В нужное время мы сделаем необходимые шаги. Это может произойти неожиданно и в любую из ночей».

    Чавушоглу развил эту мысль: Турция может поставить под сомнение суверенитет греческих островов в Эгейском море делом, не ограничиваясь словами об их оккупации Грецией. Но только в том случае, если Греция не откажется от размещения на них своих вооружений. 

    Анкара не будет игнорировать угрозы в свой адрес, Афинам необходимо следовать соглашениям – или Турция предпримет необходимые меры, резюмировал Чавушоглу.

    Ранее Министерство обороны Турции сообщило о переброске Грецией бронетехники на острова Мидилли (Лесбос) и Сисам (Самос) в Эгейском море, которые имеют статус демилитаризованных. Об этом же «инциденте» говорил и Эрдоган. Мол, Афины «заплатят высокую цену», если будут и далее «провоцировать турецких военных».

    «Хочу сказать Афинам только одно: не забывайте про Измир!» – заявил также он во время посещения фестиваля авиации, космонавтики и технологий, проходившего в турецком городе Самсуне. И здесь он перегнул палку высокохудожественных метафор, поскольку только чисто административные препоны не дают мировому сообществу признать так называемую Малоазиатскую катастрофу – резню населения в Малой Азии в 1922-м геноцидом греческого народа. Ее пиком было уничтожение армией Ататюрка греческого населения города Смирна (ныне Измир).

    Нехорошая метафора, но Реджеп Тайип Эрдоган – человек увлекающийся. Кроме того, в Анкаре принято считать, что греки Малой Азии сами себя убили и в Эгейском море утопились. Как до того армяне.

    Но что же так взбудоражило руководство Турции теперь, что они снова грозят войной своему западному соседу и такому же члену НАТО, разбрасываясь ссылками на геноцид?

    Весь прошедший год Греция в режиме нон-стоп проводила военные учения. Иногда самостоятельно, иногда в рамках НАТО, а иногда с группой поддержки, которая ситуативно сложилась на общей неприязни к туркам.

    Это Кипр, Египет, Израиль и Армения. Основным поводом для формирования такого удивительного альянса стали планы Анкары по разработке газовых месторождений на спорном шельфе в Средиземном море, а также традиционные угрозы в адрес Кипра. А египтяне подключились еще и потому, что имеют собственные интересы в Ливии, которые пересекаются с турецкими. Грубо говоря, в Каире поддерживают маршала Халифу Хафтара, а Турция отправляет беспилотники его противникам.

    В ходе своих учений греки едва не сбили турецкий F-16 над Эгейским морем. Турецкий летчик как раз выполнял полетное задание НАТО, а греческая ПВО на острове Крит «подсветила» его радаром системы наведения С-300. На Афины снова посыпались поэтизированные угрозы расправ.

    А теперь греки совместно с египетским спецназом отрабатывали высадку десанта (в том числе и путем свободного падения) и «нечаянно» высадились на Лесбосе и Самосе, закинув туда еще и бронетехнику.

    Лесбос и Самос, а также острова Додеканес и Хиос – суверенная территория Греции. Но по Лозанскому мирному договору и его последующим редакциям это «демилитаризованная зона», на которой Афины могут держать только пограничников.

    В Эгейском море нет полностью демаркированной границы – ни водной, ни в воздушном пространстве. Крупные и важные в стратегическом плане острова Лесбос, Хиос и Самос расположены вплотную к турецкому побережью Малой Азии.

    Проводить там демаркацию водного пространства по известным международным правилам невозможно. Если следовать правилу о морской зоне в 12 миль, отталкиваясь от греческого суверенитета островов, то Эгейское море превращается в греческое озеро. Если же проводить 12-мильную линию, отсчитывая от турецкого континентального берега, то острова будут окружены турецким водным пространством, их связь с Грецией будет разрушена.

    Та же история и с воздушным пространством, которое пытались демаркировать еще в 1930-х (потом пришли немцы с итальянцами и стало не до этого). В итоге греки фиксируют 6-мильную зону ответственности, что для Турции – casus belli. Года не проходит чтобы кого-нибудь не сбили, что и предопределяет ажиотажный спрос в обеих странах на российские средства ПВО типа той же системы С-300.

    Кстати, в Турции национальным героем считается летчик-истребитель Неил Эрдоган, которого в 1996 году сбил греческий «Мираж».

    Крошечный островок Айос-Эфстратиос превратился в коллективное кладбище греческих и турецких пилотов. Причем в подавляющем большинстве случаев речь идет о так называемых тактических провокациях со стороны турок. Их F-16 залетают в греческую зону ответственности, которую в Анкаре считают своей. До появления у греков российских систем ПВО все это заканчивалось классическими воздушными боями. Сейчас же достаточно осветить радаром турецкий истребитель, чтобы он ушел на форсаже на восток. После этого из Анкары начинаются крики типа «мы нагрянем ночью» и «повторим Измир».

    Конечно, мало что указывает на возможность крупномасштабной войны между двумя странами-членами НАТО, как это было в 1974 году на Кипре. С другой стороны, теперь многое из ранее невозможного стало реалистичным. Есть мнение, что события на Украине убедили Анкару в слабости НАТО, а такое впечатление может спровоцировать турок на проталкивание силового решения если не в Эгейском море, то вокруг спорных газовых полей в море Средиземном.

    Пока Афины мечутся между выполнением своих обязательств в рамках Североатлантического альянса (в том числе и по поставкам вооружений в ВСУ) и попытками соблюсти паритет в Эгейском море, Анкара ведет себя довольно агрессивно. Да, турецкие лидеры и дипломаты давно и регулярно используют витиеватую восточную речь (в конце концов, министр Чавушоглу – один из идеологов пантюркизма и неоосманизма, что подразумевает возвращение земель бывшей Османской империи на Балканах). Но с каждым новым инцидентом в Эгейском море или воздушном пространстве над островами их риторика становится все более опасной.

    Греки отмалчиваются, хотя их поведенческий нарратив тоже вертится вокруг реваншизма. «Малоазиатская катастрофа» 1922 года за девяносто лет уже превратилась в элемент этнографии и кулинарного туризма: все названия ресторанов и блюд местной кухни, содержащие слово «полис», отсылают к культуре греков Малой Азии («городом» в разговорной речи называли только Константинополь).

    Выжившие в 1922 году малоазиатские греки уехали не столько в Грецию, сколько в Европу и США (Онассисы тому пример), и сильного влияния на внешнюю политику Афин никогда не оказывали. Но нарратив остался.

    Кстати, Греция недавно выступала против введения потолка цен на российскую нефть не потому, что Россию любит, а потому что перевозит эту нефть греческий танкерный флот.

    И образовавшаяся пробка на Босфоре, организованная турецкими властями, ударила как раз по доходам Греции. Что характерно, в самый разгар очередной вспышки конфликта вокруг островов Эгейского моря. 

    Несколько лет никаких консультаций между Турцией и Грецией по вопросу Эгейского моря не проводилось вообще. Худо-бедно они возобновились в январе этого года, но уже к лету они были сорваны из-за очередных инцидентов.

    Конфликт выглядит нерешаемым, если оперировать привычными дипломатическими нормами. Просто география спорного региона такова, что обычные нормы международного права там не работают. В таких сложных случаях нужно искать нестандартные методы типа все той же демилитаризации островов. Но тогда и часть континентального побережья Турции должна быть демилитаризована, а Анкара на это никогда не пойдет.

    Поиск еще чего-то нестандартного также сложен по причинам национально-историческим и этническим. Отдельная история – кризис с беженцами из Азии и Африки, в результате которого Эгейские острова превратились в огромную перевалочную базу, а мафия интернационализировалась. Но это верхняя часть айсберга, под которой все-таки исторические амбиции. Которые рискуют перерасти в реальные боестолкновения.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •