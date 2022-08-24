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США теряют возможность обуздать Грецию и Турцию

ВВС Греции атаковали турецкие военные самолеты в Средиземноморье Allied Joint Force
Command Brunssum/Wikipedia
Греция и Турция вновь оказались на грани военного конфликта. Как сообщили в Афинах, ВВС Турции за последние сутки 78 раз нарушили воздушное пространство Греции. В ответ греки перехватывали турецкие самолеты и продемонстрировали готовность их сбить. Что стало причиной очередного кризиса в отношениях между странами – участницами НАТО и каковы перспективы развития конфликта? Подробности...
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    ВВС Греции атаковали турецкие военные самолеты в Средиземноморье
    		   24 августа 2022, 13:32
    Фото: Allied Joint Force
    Command Brunssum/Wikipedia
    Текст: Дарья Волкова

    Греция и Турция вновь оказались на грани военного конфликта. Как сообщили в Афинах, ВВС Турции за последние сутки 78 раз нарушили воздушное пространство Греции. В ответ греки перехватывали турецкие самолеты и продемонстрировали готовность их сбить. Что стало причиной очередного кризиса в отношениях между странами – участницами НАТО и каковы перспективы развития конфликта?

    Накануне ВВС Греции предприняли попытку перехвата турецких истребителей F-16, выполнявших задачи в рамках миссии НАТО в Восточном Средиземноморье. Об этом сообщило турецкое Минобороны. По данным ведомства, «греческим самолетам, совершившим попытку перехвата, был дан мгновенный ответ». В чем он заключался, не уточняется.

    По данным военных источников, на которые ссылается телеканал ТРТ, греческие самолеты «были вынуждены снять турецкие истребители с радаров в качестве возможной цели поражения после предупреждения о возможных последствиях со стороны Турции», сообщает ТАСС.

    Минобороны Турции в связи с инцидентом проинформировало НАТО, кроме того, в МИД страны был вызван греческий военный атташе в Анкаре, которому был выражен протест. В отношении Греции по дипломатическим каналам предприняты другие инициативы.

    В то же время Минобороны Греции сообщило, что ВВС Турции 78 раз нарушили воздушное пространство страны, а в ходе перехватов имели место восемь случаев преследования греческими самолетами турецких без применения оружия. В итоге МИД Греции выразил Турции протест в связи с пролетами турецких F-16 над греческой территорией в Эгейском море.

    При этом ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что милитаризация Грецией островов восточной части Эгейского моря может «закончиться катастрофой». Кроме того, Афины успешно препятствуют реализации сделки между Анкарой и Вашингтоном, которая предполагает передачу Турции 40 истребителей F-16 и модернизации еще 80 самолетов, находящихся на вооружении ВВС Турции. Это стало одной из причин того, что Эрдоган отказался общаться с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

    Так называемый Эгейский спор, равно как и противоречия между Турцией и Грецией, имеют давние корни. Так, в 1987 и 1996 годах конфликт между Анкарой и Афинами касательно прав в акватории Эгейского моря и воздушного пространства над ним поставил страны на грань войны.

    Как отмечает ТАСС, территориальные воды Греции распространяются на шесть морских миль вокруг более чем 2 тыс. ее островов в Эгейском море, но Афины заявляют, что они имеют право расширить их до 12 морских миль – стандарта, признанного на международном уровне. В свою очередь Анкара предупреждала Афины, что такое расширение стало бы формальным поводом для объявления войны.

    При этом Турция не признает 10-мильную воздушную зону Греции вокруг островов, считая, что греческое воздушное пространство, как и территориальные воды, ограничено шестью морскими милями. В результате турецкие истребители с вооружением на борту регулярно вторгаются в воздушное пространство и район полетной информации соседнего государства без предоставления плана полетов, а Греция поднимает на их перехват свои самолеты. Ежегодно происходят тысячи таких случаев.

    «С одной стороны, инцидент, произошедший вчера в Средиземноморье, можно классифицировать как рядовую ситуацию. Если к границам государства приближается иностранный самолет, то государство может осуществить его перехват, чтобы оценить, с чем связано это приближение, и заодно предупредить, чтобы он отодвинулся подальше от суверенного воздушного пространства. С другой стороны, конфликты между турками и греками идут давно, несмотря на то, что они члены НАТО», – рассказал газете ВЗГЛЯД доктор военных наук Константин Сивков.

    Оценивая военный потенциал Турции и Греции, эксперт отметил, что турецкие силы, безусловно, в разы мощнее.

    «Турция по военному потенциалу считается второй после США армией НАТО. Греция в разы слабее, но за ней сегодня стоят Соединенные Штаты. Это связано с тем, что Турция ведет свой собственный политический курс вопреки интересам США. Эрдоган, к слову, недавно жаловался на размещение американских военных баз в Греции. Он не верит, что они необходимы для сдерживания России», – сказал Сивков.

    «При этом Штаты активно подогревают конфликты, чтобы удерживать контроль над Европой. Они провоцируют страны к конфронтации и действуют по принципу «разделяй и властвуй». Но это, безусловно, ослабляет НАТО как единый альянс. Очевидно, что США теряют контроль над ситуацией в регионе», – добавил собеседник.

    В свою очередь военный эксперт Алексей Леонков напомнил, что у Греции, помимо «Эгейского спора», есть и другие претензии к турецким властям. «Греции очень не нравится активная внешняя политика Турции в Средиземноморье. Для этого Афины даже привлекали на свою сторону Францию, чтобы повлиять на турецкого лидера», – отметил он.

    «Тем не менее конфликт может разгореться в любой момент. Причем он может быть выражен не только на уровне экономики или дипломатии, но и с применением военной силы, как это было в 1974 году во время кипрского кризиса», – полагает собеседник. «Вместе с тем в этой ситуации есть нюанс – обе страны входят в блок НАТО. Альянс должен выразить какую-то позицию по отношению к произошедшему и как-то обуздать Анкару и Афины. Сейчас с уверенностью можно сказать, что НАТО такая эскалация не нужна», – считает Леонков.

    Относительно соотношения вооруженных сил Греции и Турции, эксперт отметил, что «по численности армии, по количеству вооружения, боевых машин и бронетехники турецкая армия превосходит греческую в два-три раза».

    «В части авиации греки ближе к туркам: у первых, к примеру, 114 самолетов F-16, а у вторых – 158. При этом Греция также располагает самолетами Mirage и Rafale»,

    – добавил собеседник. «Вместе с тем не стоит забывать, что Турция регулярно участвует в вооруженных конфликтах, то есть ее армия упражняется в военном плане. А Греция участвовала только в миротворческой операции в Афганистане», – напомнил Леонков.

    Эксперты также отмечают, что в случае воздушного боя у греков и турок не возникнет военно-технических сложностей с нанесением ударов по объектам друг друга. Так, вместо натовской системы радиолокационного опознавания IFF (Identification friend or foe, «свой-чужой»), они могут использовать данные обычной радиотехнической разведки.

    При этом полноценный военный конфликт между Грецией и Турцией возможен лишь в случае дальнейшей деградации институтов НАТО, ослаблении роли США на Балканах и максимально активной внешней политики Анкары в Средиземноморье, заключают эксперты.

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