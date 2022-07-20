Россия ослабила позиции США на Ближнем Востоке

«В Тегеране состоялся исторический саммит» – так турецкая пресса описывает переговоры лидеров России, Турции и Ирана, за которой, как полагают в Анкаре, «следил весь мир». Какие вопросы затрагивались на встрече Владимира Путина с Ибрахимом Раиси и Тайипом Эрдоганом, о чем российскому лидеру удалось договориться со своими коллегами и почему саммит в Тегеране привел к утрате позиций США в регионе?

Во вторник в Тегеране состоялись переговоры лидеров России, Ирана и Турции в астанинском формате. По итогам стороны приняли совместное заявление, в котором «подтверждена приверженность укреплению трехстороннего сотрудничества России, Ирана и Турции в интересах достижения устойчивой и жизнеспособной нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике», говорится на сайте президента России.

Кроме того, Владимир Путин призвал Иран и Турцию сделать дополнительные шаги по стабилизации ситуации в Сирии. «Особую обеспокоенность вызывает положение дел на неподконтрольных сирийским властям территориях. Видим, что из данных районов исходят реальные угрозы преступности, экстремизма, сепаратизма», – цитирует ТАСС президента.

По его словам, «во многом этому способствует деструктивная линия западных государств во главе с Соединенными Штатами, которые используют широкий арсенал средств». «Поэтому желательно, чтобы в нашем трехстороннем формате были предприняты дополнительные шаги, направленные на стабилизацию обстановки в этих районах и их возвращение под контроль законного правительства Сирии», – подчеркнул российский лидер.

Российская сторона также призвала навсегда покончить с присутствием в Сирии «Исламского государства*» (ИГ*, запрещено в РФ) и других экстремистских группировок. «Уверен, что наши страны продолжат на деле укреплять взаимодействие в интересах окончательной ликвидации остающихся на сирийской земле очагов международного терроризма. Нужно навсегда покончить с присутствием в Сирии ИГИЛ*(запрещено в России) и других экстремистских группировок», – цитирует ТАСС Путина.

Участники переговоров обсудили также «непростую ситуацию на северо-востоке Сирии – в Заевфратье, где при поддержке ряда стран предпринимаются попытки в нарушение суверенитета Сирийского государства закрепить незаконное иностранное военное присутствие». «Есть некоторые расхождения по поводу того, что происходит в Заевфратье. Здесь, кстати, и общая позиция есть по поводу того, что американские войска должны покинуть эту территорию. Они должны перестать грабить Сирийское государство и сирийский народ, вывозить незаконно оттуда нефть», цитирует Путина ТАСС.

Кроме того, на двустороннем уровне президент России провел отдельные встречи с лидерами Турции и Ирана. В частности, в разговоре с Реджепом Тайипом Эрдоганом обсуждалось урегулирование конфликта в Карабахе, вопросы вывоза украинского зерна из портов Причерноморья и экономические аспекты сотрудничества двух стран.

А в беседе с Ибрахимом Раиси «условились о реализации крупных совместных проектов и активизации использования национальных валют в прямых расчетах». В рамках переговоров президенты обсудили «конкретные аспекты взаимодействия» в политике и экономике, «особое внимание уделили» сферам энергетики, промышленности и транспорта.

По мнению турецкой прессы, встреча Путина, Эрдогана и Раиси стала «исторической», потому что за ней «следил весь мир», пишет портал Haberler.com. В свою очередь газета Star отмечает, что «все три страны – гаранты «астанинского процесса» по Сирии – имеют великую историю».

«Между тем Россия не хочет терять дружбу с Турцией, особенно пока продолжается (спецоперация) на Украине, но все же пытается создать впечатление, что «последнее слово в Сирии остается за мной». Иран также старается не ухудшать отношения с Турцией... То, что президенты этих трех стран могут встретиться по столь чувствительному вопросу, все же является положительным моментом», – пишет колумнист Селахеддин Чакыргиль.

Газета Sabah подчеркивает месседж президента Турции Тайипа Эрдогана, сделанный на саммите. «Очень четкое послание президента Эрдогана на трехстороннем саммите в Тегеране: мы уничтожим очаги зла в Сирии», – пишет издание.

«Астанинский формат – это возможность диалога России с двумя важнейшими странами Ближнего Востока. Иран и Турция находятся между собой в непростых отношениях и во многом являются конкурентами. А Россия, как сверхдержава, примыкающая к этому региону, естественным образом участвует в этом разговоре», – сказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

Эксперт обратил внимание на то, что Сирия традиционно стала центральной темой переговоров. «Именно этот регион некогда связал страны в этом формате. Также в рамках саммита была поднята тема религиозного экстремизма, который никуда не исчезает», – пояснил собеседник. «Мы видим, что вне зависимости от того, как развиваются отношения России с Западом, диалог трех стран сохраняется», – подчеркнул Бордачев. При этом он уверен, что пока рано говорить о создании коалиции против США в данном регионе.

«Пока все максимально близки к пониманию того, что Ближний Восток – вопрос, который не касается Вашингтона. И все три страны – Россия, Турция и Иран – не хотят присутствия США в регионе. Но к созданию полноценной коалиции государств, судя по всему, лидеры пока не готовы, предпочитая политико-дипломатический путь решения этой проблемы», – заключил Бордачев.

«Главное, о чем договорились стороны – это о продолжении стабилизации обстановки в регионе и сохранении статус-кво. При этом, по всей видимости, Турция заявила о своих планах по проведению ограниченной спецоперации на севере Сирии в курдских районах. Эрдоган не зря сказал, что ожидает от Москвы и Тегерана поддержки этой операции. Но, с другой стороны, никто из трех лидеров сейчас не заинтересован в том, чтобы как-то принципиально менять ситуацию в Сирии. И это всех устраивает», – сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Эксперт также обратил внимание на заявление Путина и его коллег о необходимости избавить регион от террористов. «Проблема в том, кого считать таковыми. Так, по мнению Москвы, провинция Идлиб контролируется джихадистами. А Турция, которая несет ответственность за этот регион, смотрит на ситуацию иначе. Анкара называет террористами курдов. Но в плане ИГИЛ* двух мнений быть не может», – пояснил Кортунов.

Кроме того, несмотря на желание Ирана, Турции и России покончить с присутствием США в Сирии, не стоит ожидать серьезных изменений в этом вопросе, считает собеседник. «Москва и Тегеран рассматривают американцев в контексте более широкого геополитического противостояния. А вот для Анкары Вашингтон – патроны курдов. При этом всякое яркое осуждение не означает, что «тройкой» будут предприняты какие-то реальные шаги в отношении США», – уточнил он.

«Дело в том, что никто не хочет вступать в прямое военное столкновение с Вашингтоном. Так что мы увидим некие дипломатические меры. Ну и не стоит упускать из виду тот факт, что на сегодняшний день в Сирии базируется не так много американских солдат», – отметил эксперт.

«Отдельно стоит обратить внимание и на двусторонние переговоры России с Ираном и Турцией.

С Тегераном Москва обсудила «ядерную сделку», экономическое сотрудничество, транспорт, вероятной темой был и Афганистан. С Анкарой затронут целый ряд региональных вопросов. Там не только Сирия, но и Ливия, в некоторой степени Южный Кавказ, а также вопрос об экспорте украинского зерна, где Турция сыграла важную роль», – перечислил Кортунов.

«Главная задача саммита заключалась в том, чтобы продемонстрировать работу астанинского формата. Важно было подтвердить, что все три страны продолжают считать сирийское урегулирование своим приоритетом», – сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

«Россия же, как ожидалось, своей активностью доказала партнерам, что несмотря на ряд стоящих перед государством задач, не планирует покидать Сирию и этот регион в целом», – заметил собеседник. Немаловажным являются и планы Турции провести специальную операцию на севере Сирии, отмечает эксперт. «Очевидно, что ни Иран, ни Россия не в восторге от происходящего. С другой стороны, астанинский формат был придуман именно для того, чтобы каждая из сторон могла реализовать свои интересы с минимальным ущербом для других держав», – рассуждает Лукьянов.

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«В вопросе же американского присутствия в регионе был сформулирован общий подход. Он заключается в том, что державы региона должны самостоятельно решать свои проблемы. Однако пока Турция сдержана в своих заявлениях, чего нельзя сказать о Москве и Тегеране. И попытка избавиться от Вашингтона в том вопросе – в интересах всех участников «тройки». Хотя силой американцев никто выгонять оттуда не станет», – добавляет собеседник.

«Встреча «тройки» имеет важнейшее символическое значение, поскольку показывает всему западному миру, что Иран не является страной-изгоем, а Россию и вовсе невозможно изолировать. Все это происходит на фоне недавней поездки Джо Байдена в регион, которую нельзя назвать успешной, потому что Байдену не удалось настроить саудитов против Москвы», – сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков.

Эксперт также отметил, что встреча проиллюстрировала «провал идеи США создать антииранскую и антироссийскую коалицию». «Если Тегеран не находится в изоляции, тогда теряется весь смысл в создании антииранских настроений в регионе. Кроме того, у многих возникают вопросы, насколько постоянной, последовательной и взаимосвязанной останется внешняя политика США в регионе», – рассуждает собеседник.

«Тот спектр вопросов, который был поднят в рамках обсуждения и в «тройке», и на личных переговорах между Путиным, Раиси и Эрдоганом, говорит о том, что США теряют свои позиции на Ближнем Востоке. И на многие процессы они уже не в силах оказать влияние. Ведь даже потенциальная спецоперация Турции на севере Сирии обсуждается с Москвой и Тегераном без какого-либо привлечения США. И российская дипломатия стремилась к этому долгие годы», – резюмировал Дудаков.

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