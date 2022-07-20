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20 июля, среда  |  Последнее обновление — 15:21  |  vz.ru
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Кто станет новой властью на освобожденных территориях Украины

После демонтажа украинской власти в Причерноморье возникает потребность в новых управленцах РИА Новости
Освобожденные районы Запорожья, вслед за Херсонской областью, получили нового главу правительства. Как и на Херсонщине, это выпускник российской «школы губернаторов». Нашим управленцам предстоит собирать властную вертикаль буквально с нуля. По какому принципу и каким образом формируют новую власть на этих освобожденных землях? Подробности...
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Как закрыть небо для американских ракет

Считается, что ракеты HIMARS умеют летать по квазибаллистической траектории, что затрудняет действия ПРО AFLO/ТАСС
«Под ударами американских ракет могут оказаться электростанции, водоподстанции, заводы, распределительные сети, трансформаторные подстанции». Так представители ЛДНР описывают возможные цели новых ракет для американских систем HIMARS, которые вскоре должны оказаться на Украине. Удары могут быть нанесены и по российской территории. Что можно этому противопоставить? Подробности...
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Россия ослабила позиции США на Ближнем Востоке

Встреча Путина, Раиси и Эрдогана, по мнению турецких СМИ, оказалась исторической Сергей Савостьянов/ТАСС
«В Тегеране состоялся исторический саммит» – так турецкая пресса описывает переговоры лидеров России, Турции и Ирана, за которой, как полагают в Анкаре, «следил весь мир». Какие вопросы затрагивались на встрече Владимира Путина с Ибрахимом Раиси и Тайипом Эрдоганом, о чем российскому лидеру удалось договориться со своими коллегами и почему саммит в Тегеране привел к утрате позиций США в регионе?  Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Зачем Европа совершает энергетический суицид

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
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Михаил Диунов
Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
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    Россия ослабила позиции США на Ближнем Востоке

    Встреча Путина, Раиси и Эрдогана, по мнению турецких СМИ, оказалась исторической
    		   20 июля 2022, 14:46
    Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
    Текст: Алёна Задорожная

    «В Тегеране состоялся исторический саммит» – так турецкая пресса описывает переговоры лидеров России, Турции и Ирана, за которой, как полагают в Анкаре, «следил весь мир». Какие вопросы затрагивались на встрече Владимира Путина с Ибрахимом Раиси и Тайипом Эрдоганом, о чем российскому лидеру удалось договориться со своими коллегами и почему саммит в Тегеране привел к утрате позиций США в регионе?

    Во вторник в Тегеране состоялись переговоры лидеров России, Ирана и Турции в астанинском формате. По итогам стороны приняли совместное заявление, в котором «подтверждена приверженность укреплению трехстороннего сотрудничества России, Ирана и Турции в интересах достижения устойчивой и жизнеспособной нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике», говорится на сайте президента России.

    Кроме того, Владимир Путин призвал Иран и Турцию сделать дополнительные шаги по стабилизации ситуации в Сирии. «Особую обеспокоенность вызывает положение дел на неподконтрольных сирийским властям территориях. Видим, что из данных районов исходят реальные угрозы преступности, экстремизма, сепаратизма», – цитирует ТАСС президента.

    По его словам, «во многом этому способствует деструктивная линия западных государств во главе с Соединенными Штатами, которые используют широкий арсенал средств». «Поэтому желательно, чтобы в нашем трехстороннем формате были предприняты дополнительные шаги, направленные на стабилизацию обстановки в этих районах и их возвращение под контроль законного правительства Сирии», – подчеркнул российский лидер.

    Российская сторона также призвала навсегда покончить с присутствием в Сирии «Исламского государства*» (ИГ*, запрещено в РФ) и других экстремистских группировок. «Уверен, что наши страны продолжат на деле укреплять взаимодействие в интересах окончательной ликвидации остающихся на сирийской земле очагов международного терроризма. Нужно навсегда покончить с присутствием в Сирии ИГИЛ*(запрещено в России) и других экстремистских группировок», – цитирует ТАСС Путина.

    Участники переговоров обсудили также «непростую ситуацию на северо-востоке Сирии – в Заевфратье, где при поддержке ряда стран предпринимаются попытки в нарушение суверенитета Сирийского государства закрепить незаконное иностранное военное присутствие». «Есть некоторые расхождения по поводу того, что происходит в Заевфратье. Здесь, кстати, и общая позиция есть по поводу того, что американские войска должны покинуть эту территорию. Они должны перестать грабить Сирийское государство и сирийский народ, вывозить незаконно оттуда нефть», цитирует Путина ТАСС.

    Кроме того, на двустороннем уровне президент России провел отдельные встречи с лидерами Турции и Ирана. В частности, в разговоре с Реджепом Тайипом Эрдоганом обсуждалось урегулирование конфликта в Карабахе, вопросы вывоза украинского зерна из портов Причерноморья и экономические аспекты сотрудничества двух стран.

    А в беседе с Ибрахимом Раиси «условились о реализации крупных совместных проектов и активизации использования национальных валют в прямых расчетах». В рамках переговоров президенты обсудили «конкретные аспекты взаимодействия» в политике и экономике, «особое внимание уделили» сферам энергетики, промышленности и транспорта.

    По мнению турецкой прессы, встреча Путина, Эрдогана и Раиси стала «исторической», потому что за ней «следил весь мир», пишет портал Haberler.com. В свою очередь газета Star отмечает, что «все три страны – гаранты «астанинского процесса» по Сирии – имеют великую историю».

    «Между тем Россия не хочет терять дружбу с Турцией, особенно пока продолжается (спецоперация) на Украине, но все же пытается создать впечатление, что «последнее слово в Сирии остается за мной». Иран также старается не ухудшать отношения с Турцией... То, что президенты этих трех стран могут встретиться по столь чувствительному вопросу, все же является положительным моментом», – пишет колумнист Селахеддин Чакыргиль.

    Газета Sabah подчеркивает месседж президента Турции Тайипа Эрдогана, сделанный на саммите. «Очень четкое послание президента Эрдогана на трехстороннем саммите в Тегеране: мы уничтожим очаги зла в Сирии», – пишет издание.

    «Астанинский формат – это возможность диалога России с двумя важнейшими странами Ближнего Востока. Иран и Турция находятся между собой в непростых отношениях и во многом являются конкурентами. А Россия, как сверхдержава, примыкающая к этому региону, естественным образом участвует в этом разговоре», – сказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

    Эксперт обратил внимание на то, что Сирия традиционно стала центральной темой переговоров. «Именно этот регион некогда связал страны в этом формате. Также в рамках саммита была поднята тема религиозного экстремизма, который никуда не исчезает», – пояснил собеседник. «Мы видим, что вне зависимости от того, как развиваются отношения России с Западом, диалог трех стран сохраняется», – подчеркнул Бордачев. При этом он уверен, что пока рано говорить о создании коалиции против США в данном регионе.

    «Пока все максимально близки к пониманию того, что Ближний Восток – вопрос, который не касается Вашингтона. И все три страны – Россия, Турция и Иран – не хотят присутствия США в регионе. Но к созданию полноценной коалиции государств, судя по всему, лидеры пока не готовы, предпочитая политико-дипломатический путь решения этой проблемы», – заключил Бордачев.

    «Главное, о чем договорились стороны – это о продолжении стабилизации обстановки в регионе и сохранении статус-кво. При этом, по всей видимости, Турция заявила о своих планах по проведению ограниченной спецоперации на севере Сирии в курдских районах. Эрдоган не зря сказал, что ожидает от Москвы и Тегерана поддержки этой операции. Но, с другой стороны, никто из трех лидеров сейчас не заинтересован в том, чтобы как-то принципиально менять ситуацию в Сирии. И это всех устраивает», – сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

    Эксперт также обратил внимание на заявление Путина и его коллег о необходимости избавить регион от террористов. «Проблема в том, кого считать таковыми. Так, по мнению Москвы, провинция Идлиб контролируется джихадистами. А Турция, которая несет ответственность за этот регион, смотрит на ситуацию иначе. Анкара называет террористами курдов. Но в плане ИГИЛ* двух мнений быть не может», – пояснил Кортунов.

    Кроме того, несмотря на желание Ирана, Турции и России покончить с присутствием США в Сирии, не стоит ожидать серьезных изменений в этом вопросе, считает собеседник. «Москва и Тегеран рассматривают американцев в контексте более широкого геополитического противостояния. А вот для Анкары Вашингтон – патроны курдов. При этом всякое яркое осуждение не означает, что «тройкой» будут предприняты какие-то реальные шаги в отношении США», – уточнил он.

    «Дело в том, что никто не хочет вступать в прямое военное столкновение с Вашингтоном. Так что мы увидим некие дипломатические меры. Ну и не стоит упускать из виду тот факт, что на сегодняшний день в Сирии базируется не так много американских солдат», – отметил эксперт.

    «Отдельно стоит обратить внимание и на двусторонние переговоры России с Ираном и Турцией.

    С Тегераном Москва обсудила «ядерную сделку», экономическое сотрудничество, транспорт, вероятной темой был и Афганистан. С Анкарой затронут целый ряд региональных вопросов. Там не только Сирия, но и Ливия, в некоторой степени Южный Кавказ, а также вопрос об экспорте украинского зерна, где Турция сыграла важную роль», – перечислил Кортунов.

    «Главная задача саммита заключалась в том, чтобы продемонстрировать работу астанинского формата. Важно было подтвердить, что все три страны продолжают считать сирийское урегулирование своим приоритетом», – сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

    «Россия же, как ожидалось, своей активностью доказала партнерам, что несмотря на ряд стоящих перед государством задач, не планирует покидать Сирию и этот регион в целом», – заметил собеседник. Немаловажным являются и планы Турции провести специальную операцию на севере Сирии, отмечает эксперт. «Очевидно, что ни Иран, ни Россия не в восторге от происходящего. С другой стороны, астанинский формат был придуман именно для того, чтобы каждая из сторон могла реализовать свои интересы с минимальным ущербом для других держав», – рассуждает Лукьянов.

    «В вопросе же американского присутствия в регионе был сформулирован общий подход. Он заключается в том, что державы региона должны самостоятельно решать свои проблемы. Однако пока Турция сдержана в своих заявлениях, чего нельзя сказать о Москве и Тегеране. И попытка избавиться от Вашингтона в том вопросе – в интересах всех участников «тройки». Хотя силой американцев никто выгонять оттуда не станет», – добавляет собеседник.

    «Встреча «тройки» имеет важнейшее символическое значение, поскольку показывает всему западному миру, что Иран не является страной-изгоем, а Россию и вовсе невозможно изолировать. Все это происходит на фоне недавней поездки Джо Байдена в регион, которую нельзя назвать успешной, потому что Байдену не удалось настроить саудитов против Москвы», – сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков.

    Эксперт также отметил, что встреча проиллюстрировала «провал идеи США создать антииранскую и антироссийскую коалицию». «Если Тегеран не находится в изоляции, тогда теряется весь смысл в создании антииранских настроений в регионе. Кроме того, у многих возникают вопросы, насколько постоянной, последовательной и взаимосвязанной останется внешняя политика США в регионе», – рассуждает собеседник.

    «Тот спектр вопросов, который был поднят в рамках обсуждения и в «тройке», и на личных переговорах между Путиным, Раиси и Эрдоганом, говорит о том, что США теряют свои позиции на Ближнем Востоке. И на многие процессы они уже не в силах оказать влияние. Ведь даже потенциальная спецоперация Турции на севере Сирии обсуждается с Москвой и Тегераном без какого-либо привлечения США. И российская дипломатия стремилась к этому долгие годы», – резюмировал Дудаков.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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