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Эксперт оценил итоги встречи Путина, Раиси и Эрдогана
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«Все лидеры близки к пониманию того, что Ближний Восток – вопрос, который не касается Вашингтона. И все три страны – Россия, Турция и Иран – не хотят присутствия США в регионе», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев, комментируя итоги переговоров лидеров России, Ирана и Турции в Тегеране.
«Астанинский формат – это возможность диалога России с двумя важнейшими странами Ближнего Востока. Иран и Турция находятся между собой в непростых отношениях и во многом являются конкурентами. А Россия, как сверхдержава, примыкающая к этому региону, естественным образом участвует в этом разговоре», – сказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.
Эксперт обратил внимание на то, что Сирия традиционно стала центральной темой переговоров. «Именно этот регион некогда связал страны в этом формате. Также в рамках саммита была поднята тема религиозного экстремизма, который никуда не исчезает», – пояснил собеседник.
«Мы видим, что вне зависимости от того, как развиваются отношения России с Западом, диалог трех стран сохраняется», – подчеркнул Бордачев. При этом он уверен, что пока рано говорить о создании коалиции против США в данном регионе.
«Пока все максимально близки к пониманию того, что Ближний Восток – вопрос, который не касается Вашингтона. И все три страны – Россия, Турция и Иран – не хотят присутствия США в регионе. Но к созданию полноценной коалиции государств, судя по всему, лидеры пока не готовы, предпочитая политико-дипломатический путь решения этой проблемы», – заключил Бордачев.
Напомним, во вторник в Тегеране состоялись переговоры лидеров России, Ирана и Турции в астанинском формате. По итогам стороны приняли совместное заявление, в котором «подтверждена приверженность укреплению трехстороннего сотрудничества России, Ирана и Турции в интересах достижения устойчивой и жизнеспособной нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике», говорится на сайте президента России.
Кроме того, Владимир Путин призвал Иран и Турцию сделать дополнительные шаги по стабилизации ситуации в Сирии. «Особую обеспокоенность вызывает положение дел на неподконтрольных сирийским властях территориях. Видим, что из данных районов исходят реальные угрозы преступности, экстремизма, сепаратизма», – цитирует ТАСС президента.
По его словам, «во многом этому способствует деструктивная линия западных государств во главе с Соединенными Штатами, которые используют широкий арсенал средств». «Поэтому желательно, чтобы в нашем трехстороннем формате были предприняты дополнительные шаги, направленные на стабилизацию обстановки в этих районах и их возвращение под контроль законного правительства Сирии», – подчеркнул российский лидер.
Российская сторона также призвала навсегда покончить с присутствием в Сирии «Исламского государства*» (ИГ*, запрещена в РФ) и других экстремистских группировок. «Уверен, что наши страны продолжат на деле укреплять взаимодействие в интересах окончательной ликвидации остающихся на сирийской земле очагов международного терроризма. Нужно навсегда покончить с присутствием в Сирии ИГИЛ*(запрещено в России) и других экстремистских группировок», – цитирует ТАСС Путина.
Участники переговоров обсудили также «непростую ситуацию на северо-востоке Сирии – в Заевфратье, где при поддержке ряда стран предпринимаются попытки в нарушение суверенитета Сирийского государства закрепить незаконное иностранное военное присутствие». «Есть некоторые расхождения по поводу того, что происходит в Заевфратье. Здесь, кстати, и общая позиция есть по поводу того, что американские войска должны покинуть эту территорию. Они должны перестать грабить сирийское государство и сирийский народ, вывозить незаконно оттуда нефть», цитирует Путина ТАСС.
Кроме того, на двустороннем уровне президент России провел отдельные встречи с лидерами Турции и Ирана. В частности, в разговоре с Реджепом Тайипом Эрдоганом обсуждалось урегулирование конфликта в Карабахе, вопросы вывоза украинского зерна из портов Причерноморья и экономические аспекты сотрудничества двух стран.
А в беседе с Ибрахимом Раиси «условились о реализации крупных совместных проектов и активизации использования национальных валют в прямых расчетах». В рамках переговоров президенты обсудили «конкретные аспекты взаимодействия» в политике и экономике, «особое внимание уделили» сферам энергетики, промышленности и транспорта.
По мнению турецкой прессы, встреча Путина, Эрдогана и Раиси стала «исторической», потому что за ней «следил весь мир», пишет портал Haberler.com. В свою очередь газета Star отмечает, что «все три страны – гаранты «астанинского процесса» по Сирии – имеют великую историю».
«Между тем Россия не хочет терять дружбу с Турцией, особенно пока продолжается (спецоперация) на Украине, но все же пытается создать впечатление, что «последнее слово в Сирии остается за мной». Иран также старается не ухудшать отношения с Турцией... То, что президенты этих трех стран могут встретиться по столь чувствительному вопросу, все же является положительным моментом», – пишет колумнист Селахеддин Чакыргиль.
Газета Sabah подчеркивает месседж президента Турции Тайипа Эрдогана, сделанный на саммите. «Очень четкое послание президента Эрдогана на трехстороннем саммите в Тегеране: мы уничтожим очаги зла в Сирии», – пишет издание.
Встречу президентов РФ, Ирана и Турции планировалось провести еще в 2020 году, но мероприятие много раз переносилось из-за пандемии коронавируса. Неоднократно вставал вопрос о возможности сокращения формата до видеоконференции. Следующая встреча на высшем уровне в астанинском формате пройдет в России, заявил президент Путин.
Газпром договорился о начале работы в Иране
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Газпром вместе с Иранской национальной нефтяной компанией (NIOC) подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству, включающий проработку совместной реализации СПГ-проектов и строительство газопроводов, сообщил российский холдинг.
«Документ предполагает анализ возможностей взаимодействия, в частности, по следующим направлениям: разработка нефтегазовых и нефтяных месторождений Ирана, осуществление обменных операций с природным газом и нефтепродуктами, реализация крупнотоннажных и малотоннажных СПГ-проектов, строительство магистральных газопроводов, научно-техническое и технологическое сотрудничество», – цитирует сообщение Газпрома ТАСС.
Исполнительный директор NIOC Мохсен Ходжастемехр сообщал, что стороны решили вести совместную разработку газовых месторождений Северный Парс и площадки на месторождении в районе острова Киш. По его словам, российская сторона инвестирует в проект 10 млрд долларов.
Также стороны согласовали разработку Газпромом шести нефтяных месторождений и проработку другого проекта, в который «российская сторона вложит 15 млрд долларов».
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Путин заявил о необходимости вернуть Заевфратье под контроль властей Сирии
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В Тегеране завершились переговоры президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Ибрахима Раиси и Реджепа Тайипа Эрдогана. Заевфратье должно вернуться под контроль властей Сирии, заявил глава российского государства.
Ожидается, что после выступлений для СМИ президенты продолжат общение за рабочим обедом, передает ТАСС.
Как сообщил глава российского государства, в совместном заявлении определено, что сирийский кризис можно решить только дипломатией, передает РИА «Новости».
Путин отметил, что «благодаря эффективной совместной работе наших трех стран террористическая угроза и уровень насилия в Сирийской Арабской Республике в последние годы неуклонно снижается». Так, «разгромлены основные силы ИГИЛ* и других группировок, хозяйничавших в этой стране», а «законные власти вернули контроль над большей частью территорий страны».
Участники переговоров обсудили «непростую ситуацию на северо-востоке Сирии – в Заевфратье, где при поддержке ряда стран предпринимаются попытки в нарушение суверенитета Сирийского государства закрепить незаконное иностранное военное присутствие». При этом «с российской стороны была подтверждена принципиальная позиция о том, чтобы Заевфратье вернулось под контроль законного правительства Сирии».
Как сообщил президент России, в совместном заявлении России, Турции и Ирана определено, что сирийский кризис можно решить только политико-дипломатическими средствами. Российский президент сообщил, что Россия, Турция и Иран готовы и далее помогать бесперебойной работе конституционного комитета по Сирии. Путин призвал мировое сообщество поддержать Сирию через восстановление инфраструктуры.
Путин считает, что саммит по Сирии был конструктивным и полезным. Он поблагодарил президента Ирана Ибрахима Раиси за гостеприимство и отличную организацию трехсторонней встречи. Очередные консультации по Сирии должны состояться до конца года.
Напомним, Путин на встрече астанинской «тройки» подчеркнул, что с присутствием в Сирии «Исламского государства*» и других экстремистских группировок нужно покончить. Он призвал предпринять дополнительные шаги, направленные на стабилизацию обстановки в неподконтрольных сирийским властям территориях. Кроме того, президент отметил, что с следующая встреча на высшем уровне в астанинском формате (Москва, Анкара, Тегеран) пройдет в России.
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Иран выразил готовность к экспорту беспилотников
Тегеран подготовил передовые вооружения для экспорта в дружественные страны, сообщил главком сухопутных войск страны, бригадный генерал Киюмарс Хейдари.
Хейдари сказал, что у Ирана есть «технологии производства передовых беспилотников», которые «могут использоваться на больших расстояниях, а также для разведки и нанесения ударов за границей». По его словам, «Иран уже подготовил вооружение и оборудование для экспорта в дружественные страны», передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
На прошлой неделе, буквально за несколько часов до объявления о визите президента России Владимира Путина в Тегеран, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил: Иран готовится передать России «несколько сотен» беспилотных летательных аппаратов, в том числе с ударными возможностями.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил: «Мы не видим никаких признаков, что продажа (иранских БПЛА Москве) на самом деле состоялась». По его словам, США не стали бы озвучивать подозрения, если бы не считали информацию важной и заслуживающей доверия. Потенциальную сделку, которая так и не подтвердилась, Кирби тем не менее назвал показателем того, насколько «отчаянной» якобы становится ситуация в военно-промышленной комплексе России и насколько велико желание продолжать боевые действия на Украине, передает РИА «Новости».
Напомним, Кремль опроверг обсуждение беспилотников на встрече Путина с иранским лидером.
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Эксперты объяснили важность будущей встречи Путина, Эрдогана и Раиси
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«Во время встречи в рамках астанинского формата Россия сможет показать Турции, что не собирается уходить из Сирии, и провести переговоры по ряду аспектов с Ираном. Также Москва сможет послать несколько важных сигналов другим странам региона», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов, комментируя предстоящую встречу лидеров России, Турции и Ирана в Тегеране.
«Не думаю, что по итогам встречи стоит ожидать каких-то конкретных решений. Но сам факт диалога очень важен, поскольку на фоне международной политической обстановки тема Сирии в последнее время ушла в тень», – сказал Федор Лукьянов, глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Теперь на Ближнем Востоке есть серьезные опасения, что Москва в скором времени снизит свою активность на этом направлении. Кроме того, некоторые допускают, что на фоне ситуации вокруг Украины Россия и вовсе свернет дела в регионе. На деле же это не так. У нас есть возможность продемонстрировать свою позицию», – отмечает собеседник.
Эксперт также заметил, что для Москвы важен не только трехсторонний диалог, но личные двухсторонние переговоры глав России, Турции и Ирана. «С Анкарой у нас целый ряд тем, которые Москва может обсудить: начиная с Украины, «зернового вопроса», обхода санкций и заканчивая Карабахом, а также Сирией», – говорит Лукьянов.
«Отдельно важно обратить внимание на переговоры с Ираном. Дело в том, что в отношениях с Тегераном в последнее время стали появляться некие заминки. И в силу изменившихся обстоятельств мы имеем дело с очень своенравным и непростым партнером. В Тегеране очень нервно следят за тем, чтобы не оказаться на второстепенных ролях. И переговоры призваны отогнать подобные мысли у Раиси», – заключил Лукьянов.
В свою очередь гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что визит Владимира Путина в Тегеран отражает изменившуюся систему внешнеполитических приоритетов России. По его словам, значение Тегерана как партнера Москвы сейчас возрастает как на экономическом направлении, так и на военно-политическом и региональном треках. В связи с этим поездка в Тегеран является символичной и несет определенный сигнал, цитирует Кортунова ТАСС.
«Идет расширение многосторонних форматов сотрудничества незападных стран, – отметил специалист. – Иран не так давно начал процесс формального вхождения в ШОС. Вот сейчас обсуждается вопрос дальнейшего развития БРИКС. Есть целый ряд других многосторонних форматов, важных и для России, в которых участвует Иран. Это, безусловно, явный сигнал и Западу, и Востоку, что формируется новая геополитическая реальность, с которой так или иначе придется считаться».
Напомни, во вторник в Тегеране пройдет встреча лидеров России, Ирана и Турции. Как заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин, главы государств обсудят «все интересующие их вопросы». Формат такой трехсторонней встречи называют астанинским, поскольку в свое время он создавался в том числе для взаимодействия этих стран в интересах сирийского урегулирования. Обсуждение этого процесса станет одной из тем саммита глав государств.
Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил актуальность данной встречи. «Президенты Ирана, Турции и России договорились встретиться в Тегеране, по очередности именно там должна состояться встреча. Она весьма важна и актуальна, это хорошая возможность обсудить региональные и международные проблемы», – цитирует ТАСС Пескова.
Помимо трехсторонних переговоров, на полях саммита также запланированы двусторонние контакты. Как сообщил посол России в Иране Леван Джагарян, Владимир Путин встретится с духовным лидером и верховным руководителем Ирана Али Хаменеи, а также с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва продолжит усилия по восстановлению ядерной сделки с Ираном, считая важным продолжить контакты по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД).
«Вполне логично, что в ходе двух контактов [Путина] с иранскими руководителями будет обсуждена ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе», – сказал представитель Кремля.
По словам Ушакова, на встрече во вторник в Тегеране обсудят и вопрос вывоза украинского зерна. Помощник российского лидера подчеркнул, что Москва готова к продолжению работы по этому направлению.
«Конечно, этот вопрос будет непосредственно обсуждаться между президентами, это сто процентов», – сказал представитель Кремля, анонсируя темы предстоящей встречи глав двух государств, сообщает ТАСС.
Ушаков констатировал, что «работа ведется весьма активно». Он напомнил, что 13 июля в Стамбуле прошла первая четырехсторонняя встреча по зерну с участием представителей России, Украины, Турции и ООН, «договорились подготовить совместный документ, который определял бы правовые основы и общий порядок вывоза зерна из украинских портов, условлено об открытии совместного координационного центра в Стамбуле».
Помощник президента России также отметил, что по итогам саммита в рамках астанинского формата в Тегеране лидеры планируют принять совместное заявление, проект которого «подготовлен и уже практически согласован».
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Эксперт рассказал, чем Иран может помочь нефтегазовым доходам России
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Россия и Иран находятся под американским давлением и естественно, что обе страны сближаются, но это не мешает им конкурировать на рынках сбыта, сказал газете ВЗГЛЯД научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. Во вторник Газпром и иранская NIOC подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству.
«Отношения России и Ирана в энергетике амбивалентные. Россия и Иран партнеры по сирийскому кризису. Обе страны находятся под американским санкционным давлением. Но если брать нефтяной и газовый рынок, то Россия и Иран – это прямые конкуренты. Обе страны поставляют газ в Турцию, а в Китай – нефть. Тегеран даже был вынужден делать скидки китайцам, когда стало понятно, что такие скидки начала давать Россия», – говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
В нынешних условиях, предположил эксперт, Россия может быть вынуждена в будущем вообще прекратить поставки на западный рынок. В таком случае экономическое сотрудничество с Ираном имеет серьезные перспективы. «Тогда часть денег можно будет заработать за счет участия в иранских проектах, но пока говорить об этом рано. Мы не знаем, как будут выглядеть отношения России с Европой через два-три года. Но до этого времени масштабные проекты в Иране не могут быть реализованы», – пояснил собеседник.
Митрахович добавил, что подписанный между Газпромом и Иранской национальной нефтяной компанией (NIOC) меморандум – это переговорная рамка, внутри которой в будущем могут приниматься взаимовыгодные решения. Это возможность приспособиться к новым реалиям, особенно если для России будет закрыт энергетический европейский рынок, на который придет Тегеран.
«В таком случае возможно косвенное зарабатывание денег Россией от участия в совместных с Ираном проектах. Россия может быть акционером иранских предприятий, которые будут зарабатывать деньги в Европе. Но пока рано говорить об этом, потому что мы не знаем, что будет с российскими поставками в ЕС», – подытожил Митрахович.
Меморандум Газпрома и NIOC о взаимопонимании по сотрудничеству включает проработку совместной реализации СПГ-проектов и строительство магистральных газопроводов. Как сообщили в российском холдинге, «документ предполагает анализ возможностей взаимодействия» по разработке нефтегазовых и нефтяных месторождений Ирана, осуществление обменных операций с природным газом и нефтепродуктами, а также научно-техническое и технологическое сотрудничество.
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Путин оценил экспортный потенциал России в 50 млн тонн зерновых
Экспортный потенциал России – 30 млн тонн зерновых, по результатам 2022 года будет 50 млн, США должны снять ограничения на поставки российского зерна, заявил президент России Владимир Путин.
«Изначально мы ставили вопрос таким образом, что это должно быть запакетировно», – сказал Путин. По его словам, Россия готова «содействовать вывозу украинского зерна», но ожидает, что «все ограничения, связанные с воздушными поставками на экспорт российского зерна, будут сняты».
Путин заявил: «Вот мы об этом договаривались изначально с международными организациями. И взяв на себя труд все это запакетировать, никто не возражал до сих пор. В том числе американские наши партнеры», – передает РИА «Новости».
Президент отметил, что «ограничения с поставками на мировой рынок российских удобрений американцами сняты, фактически сняты». Он выразил надежду на то, что подобные шаги будут сделаны и в отношении «поставок на экспорт российского зерна». «А мы вот сейчас готовы. У нас экспортный потенциал 30 млн зерновых, а по результатам текущего года будет 50», – сообщил он.
Путин признал, что «Турецкая Республика и лично президент Эрдоган многое сделали» для достижения «договоренности по вывозу украинского зерна».
Напомним, в Минобороны сообщали, что участники совещания по «зерновому вопросу» в Турции в основном поддержали предложения России, вскоре будет завершена работа по формированию итогового документа «Черноморская инициатива». Москва указывала, что Россия готова внести вклад в решение продовольственных проблем в мире, при этом ситуация на Украине не является причиной продовольственного кризиса. Стало известно о намерении ЕС разморозить часть ресурсов банков из России, чтобы облегчить транзакции в сфере глобальной торговли продовольствием и удобрениями.
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Путин оценил участие Турции в решении вопросов по вывозу украинского зерна
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Не все вопросы по теме вывоза украинского зерна из черноморских портов еще решены, но то что движение есть, уже хорошо, заявил президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Российский лидер поблагодарил своего коллегу за усилия «посреднические по предоставлению турецкой площадки для переговоров по проблемам продовольственного характера, проблемам вывоза зерна через Черное море». «При вашем посредничестве мы продвинулись вперед. Не все вопросы, правда, еще решены, но то что движение есть, уже хорошо», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин, прибывший во вторник в Тегеран для участия в саммите астанинской «тройки», проводит двустороннюю встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Напомним, в Минобороны сообщали, что участники совещания по «зерновому вопросу» в Турции в основном поддержали предложения России, вскоре будет завершена работа по формированию итогового документа «Черноморская инициатива».
Путин и Раиси договорились о крупных проектах России и Ирана
Глава российского государства Владимир Путин сообщил, что договорился с президентом Ирана Эбрахимом Раиси о совместных проектах России и Ирана, а также об активизации расчетов в нацвалютах.
Путин сообщил, что Москва и Тегеран «условились о реализации крупных совместных проектов и активизации использования национальных валют в прямых расчетах». В рамках переговоров президенты обсудили «конкретные аспекты взаимодействия» в политике и экономике, «особое внимание уделили» сферам энергетики, промышленности и транспорта, передает ТАСС.
Российский лидер также сообщил, что в разговоре с духовным лидером и руководителем Ирана Али Хаменеи рассматривались «стратегические вопросы российско-иранских отношений, с обеих сторон была подтверждена приверженность дальнейшему всемерному развитию» сотрудничества «в по-настоящему добрососедском и взаимовыгодном ключе». Стороны готовы работать совместно для «решения острых региональных и международных проблем».
Путин выступил за восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий иранской ядерной программе и гарантии его участникам равных прав по развитию сотрудничества.
Напомним, Тегеранская валютная биржа запустила торги пары иранский риал/рубль. Кремль анонсировал отказ от доллара в сотрудничестве России и Ирана.
Турецкие СМИ назвали историческим саммит лидеров Турции, России и Ирана в Тегеране
Весь мир следил за встречей лидеров Турции, РФ и Ирана в Тегеране, итоговое заявление, где сделан акцент на сирийском урегулировании, историческое, сообщают турецкие СМИ.
«Эрдоган, Путин и Раиси подписались! Акцент на Сирии в заявлении из 16 пунктов, опубликованном после саммита, за которым следил весь мир», – передает РИА «Новости» сообщение портала Haberler.com.
В свою очередь газета Star отмечает, что «все три страны – гаранты «астанинского процесса» по Сирии – имеют великую историю».
«Между тем Россия не хочет терять дружбу с Турцией, особенно пока продолжается (спецоперация) на Украине, но все же пытается создать впечатление, что «последнее слово в Сирии остается за мной». Иран также старается не ухудшать отношения с Турцией... То, что президенты этих трех стран могут встретиться по столь чувствительному вопросу, все же является положительным моментом», – пишет колумнист Селахеддин Чакыргиль.
Газета Sabah подчеркивает месседж президента Турции Тайипа Эрдогана, сделанный на саммите.
«Очень четкое послание президента Эрдогана на трехстороннем саммите в Тегеране: мы уничтожим очаги зла в Сирии», – пишет издание.
Напомним, в Тегеране прошли переговоры президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Ибрахима Раиси и Реджепа Тайипа Эрдогана. Путин на встрече астанинской «тройки» подчеркнул, что с присутствием в Сирии «Исламского государства*» и других экстремистских группировок нужно покончить. Он призвал предпринять дополнительные шаги, направленные на стабилизацию обстановки в неподконтрольных сирийским властям территориях. Кроме того, президент отметил, что с следующая встреча на высшем уровне в астанинском формате (Москва, Анкара, Тегеран) пройдет в России.
Путин прибыл в Тегеран на саммит стран-гарантов по Сирии
Президент России Владимир Путин прибыл в Тегеран, где ему предстоят три раунда двусторонних переговоров и саммит «тройки» стран – гарантов сирийского урегулирования в рамках астанинского формата.
По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, Путин начнет визит со встречи с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Затем намечены беседы с духовным лидером и руководителем Ирана Али Хаменеи, а также с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.
Вечером главы России, Ирана и Турции соберутся на саммит стран – гарантов сирийского урегулирования. По итогам переговоров 19 июля в Тегеране будет принято совместное заявление президентов государств –участников астанинской «тройки». Они также сделают заявление для СМИ.
Инициаторами астанинского формата политического урегулирования в Сирии стали Россия, Иран и Турция, которые также выступили гарантами мирного урегулирования сирийского конфликта. К переговорам, стартовавшим в январе 2017 года в столице Казахстана Астане, были привлечены представители официального Дамаска и делегации сирийской оппозиции. Несмотря на переименование в 2019 году Астаны в Нур-Султан, название формата осталось прежним.
Ранее сообщалось, что Путин обсудит с главой Ирана ситуацию по ядерной сделке.
В Кремле объяснили актуальность встречи президентов России, Ирана и Турции.
Газета ВЗГЛЯД писала о важности будущей встречи Путина, Эрдогана и Раиси.
Путин заявил о рекордном товарообороте России и Ирана
Российско-иранские отношения развиваются хорошими темпами, это демонстрируют и показатели по товарообороту между странами, заявил президент России Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Ибрахимом Раиси.
«Рекордными цифрами мы можем похвастаться с точки зрения роста товарооборота. Мы укрепляем наше взаимодействие по международной безопасности, вносим существенный вклад в урегулирование сирийского кризиса», – цитирует Путина РИА «Новости».
Он добавил, что ему приятно быть на гостеприимной иранской земле, среди друзей России, передает ТАСС.
Напомним, президенты России и Ирана Владимир Путин и Ибрахим Раиси во вторник проводят встречу в Тегеране.
МИД: Участие Лондона в вывозе зерна с Украины не требуется
Участие каких-либо стран, кроме России, Турции, Украины в операции по вывозу зерна через Черное море не требуется, заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин.
«Я не вижу для этого необходимости, поскольку речь сегодня идет о трех странах и содействии со стороны ООН», – передает РИА «Новости» его слова.
Вершинин добавил, что поставки зерна с Украины, в случае достижения договоренности о вывозе по Черному морю, не будут подвергаться ударам со стороны России.
«Я напомню о заявлении нашего президента, который говорил, что если украинцы разминируют порты и будут направлять суда с грузом зерновых, эти поставки, естественно, будут гарантированно избавлены от каких-либо нападений, будет обеспечен мирный проход», – отметил он.
Кроме того, по словам замглавы МИД, Россия считает неприемлемой перспективу отправки западных вооружений Киеву судами, которые, как ожидается, будут вывозить зерно Черным морем.
«В принципиальном плане мы, конечно же, считаем невозможным использовать эти гуманитарные поставки для того, чтобы поставлять летальные вооружения западных стран (а их очень много) на Украину и которые дополнительно разжигают непримиримость украинской стороны», – добавил он.
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель выразил надежду на достижение соглашения о вывозе зерна с Украины по Черному морю на этой неделе.
Накануне генсек ООН Антониу Гутерреш призвал вернуть российское продовольствие и удобрения на рынки. В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в ходе выступления на мероприятии высокого уровня ГА ООН по борьбе с продовольственным кризисом заявил, что западные санкции против России препятствуют экспорту продовольствия и стали оружием против продовольственной безопасности во всем мире.
В прошлую пятницу в Минобороны сообщали, что участники совещания по «зерновому вопросу» в Турции в основном поддержали предложения России, вскоре будет завершена работа по формированию итогового документа «Черноморская инициатива».
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Путин начал переговоры с президентом Ирана Раиси
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Ибрахим Раиси проводят встречу в Тегеране, это третья их встреча в 2022 году.
Встреча проходит в здании аппарата президента Исламской Республики Иран, передает ТАСС.
После этого у российского лидера планируется встреча с духовным лидером и руководителем Ирана Али Хаменеи.
Напомним, во вторник президент России Владимир Путин прибыл в Тегеран, где ему предстоят три раунда двусторонних переговоров и саммит «тройки» стран – гарантов сирийского урегулирования в рамках астанинского формата.
Ранее сообщалось, что Путин обсудит с главой Ирана ситуацию по ядерной сделке.
В Кремле объясняли актуальность встречи президентов России, Ирана и Турции.
Газета ВЗГЛЯД писала о важности будущей встречи Путина, Эрдогана и Раиси.
Тегеранская валютная биржа запустила торги пары иранский риал/рубль
Торги пары иранский риал/российский рубль запущены во вторник на валютной бирже Тегерана, сообщает агентство IRNA.
Отмечается, что эта позиция на торгах открыта в рамках подписанных ранее между Тегераном и Москвой соглашений о развитии межбанковского и валютного сотрудничества. Риал и рубль торгуются по тем же правилам, что и другие пары валют, в том числе доллар и евро, передает ТАСС.
Руководитель пресс-службы иранского Центробанка Мостафа Гамари Вафа отметил, что с началом торгов и в целом с развитием межбанковского сотрудничества на двусторонней основе экспорт Ирана в Россию увеличится, и это «серьезный шаг в развитии экономических отношений между двумя странами».
Руководитель ЦБ Ирана Али Салехабади, отмечает IRNA, указал в свою очередь, что «в нынешней политической ситуации в мире международные валюты, такие как доллар, стали политическим инструментом и фактором господства».
«Местные валюты, двусторонние и многосторонние валютные соглашения станут подходящим средством для нейтрализации политических инструментов и доминирования мировых валют. Сегодня мы являемся свидетелями первого и очень важного шага в области двусторонних валютных соглашений между Ираном и Россией», – сказал он.
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Ибрахим Раиси во вторник проводят встречу в Тегеране.
Ранее Кремль анонсировал отказ от доллара в сотрудничестве России и Ирана.
Путин призвал навсегда покончить с присутствием террористов в Сирии
С присутствием в Сирии «Исламского государства*» (ИГ*, запрещена в РФ) и других экстремистских группировок нужно покончить, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин на встрече астанинской «тройки».
«Уверен, что наши страны продолжат на деле укреплять взаимодействие в интересах окончательной ликвидации остающихся на сирийской земле очагов международного терроризма. Нужно навсегда покончить с присутствием в Сирии ИГИЛ*(запрещено в России) и других экстремистских группировок», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Ибрахим Раиси и Реджеп Тайип Эрдоган начали встречу глав государств астанинской «тройки» по сирийскому урегулированию.