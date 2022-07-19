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Путин и Раиси договорились о крупных проектах России и Ирана
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Глава российского государства Владимир Путин сообщил, что договорился с президентом Ирана Эбрахимом Раиси о совместных проектах России и Ирана, а также об активизации расчетов в нацвалютах.
Путин сообщил, что Москва и Тегеран «условились о реализации крупных совместных проектов и активизации использования национальных валют в прямых расчетах». В рамках переговоров президенты обсудили «конкретные аспекты взаимодействия» в политике и экономике, «особое внимание уделили» сферам энергетики, промышленности и транспорта, передает ТАСС.
Российский лидер также сообщил, что в разговоре с духовным лидером и руководителем Ирана Али Хаменеи рассматривались «стратегические вопросы российско-иранских отношений, с обеих сторон была подтверждена приверженность дальнейшему всемерному развитию» сотрудничества «в по-настоящему добрососедском и взаимовыгодном ключе». Стороны готовы работать совместно для «решения острых региональных и международных проблем».
Путин выступил за восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий иранской ядерной программе и гарантии его участникам равных прав по развитию сотрудничества.
Напомним, Тегеранская валютная биржа запустила торги пары иранский риал/рубль. Кремль анонсировал отказ от доллара в сотрудничестве России и Ирана.
Газпром договорился о начале работы в Иране
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Газпром вместе с Иранской национальной нефтяной компанией (NIOC) подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству, включающий проработку совместной реализации СПГ-проектов и строительство газопроводов, сообщил российский холдинг.
«Документ предполагает анализ возможностей взаимодействия, в частности, по следующим направлениям: разработка нефтегазовых и нефтяных месторождений Ирана, осуществление обменных операций с природным газом и нефтепродуктами, реализация крупнотоннажных и малотоннажных СПГ-проектов, строительство магистральных газопроводов, научно-техническое и технологическое сотрудничество», – цитирует сообщение Газпрома ТАСС.
Исполнительный директор NIOC Мохсен Ходжастемехр сообщал, что стороны решили вести совместную разработку газовых месторождений Северный Парс и площадки на месторождении в районе острова Киш. По его словам, российская сторона инвестирует в проект 10 млрд долларов.
Также стороны согласовали разработку Газпромом шести нефтяных месторождений и проработку другого проекта, в который «российская сторона вложит 15 млрд долларов».
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Песков ответил на вопрос о формате участия Путина в саммите G20
Кремль исходит из того, что у президента Владимира Путина есть действующее приглашение на саммит «Группы двадцати» (G20) в Индонезии, формат его участия определят по мере приближения встречи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы неоднократно объясняли ситуацию. У нас есть действующее приглашение, Россия участвует во всех форматах G20, и по мере приближения сроков саммита мы уже примем решение, как нам наиболее целесообразно, в каком формате принимать участие», – ответил он на вопрос ТАСС о формате участия Путина в саммите.
В прошлый понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что точка зрения стран ЕС и G7 не возобладала среди государств Группы двадцати (G20).
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что госсекретарь США Энтони Блинкен сочиняет небылицы, говоря, что Россия якобы оказалась в «изоляции» на саммите министров иностранных дел стран Большой двадцатки. Она также заявляла о провале бойкота России на G20 еще до начала саммита. В МИД сообщали, что российские партнеры на совещании глав МИД G20 дали сигнал о неприемлемости изоляции России.
Эксперты объяснили важность будущей встречи Путина, Эрдогана и Раиси
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«Во время встречи в рамках астанинского формата Россия сможет показать Турции, что не собирается уходить из Сирии, и провести переговоры по ряду аспектов с Ираном. Также Москва сможет послать несколько важных сигналов другим странам региона», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов, комментируя предстоящую встречу лидеров России, Турции и Ирана в Тегеране.
«Не думаю, что по итогам встречи стоит ожидать каких-то конкретных решений. Но сам факт диалога очень важен, поскольку на фоне международной политической обстановки тема Сирии в последнее время ушла в тень», – сказал Федор Лукьянов, глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Теперь на Ближнем Востоке есть серьезные опасения, что Москва в скором времени снизит свою активность на этом направлении. Кроме того, некоторые допускают, что на фоне ситуации вокруг Украины Россия и вовсе свернет дела в регионе. На деле же это не так. У нас есть возможность продемонстрировать свою позицию», – отмечает собеседник.
Эксперт также заметил, что для Москвы важен не только трехсторонний диалог, но личные двухсторонние переговоры глав России, Турции и Ирана. «С Анкарой у нас целый ряд тем, которые Москва может обсудить: начиная с Украины, «зернового вопроса», обхода санкций и заканчивая Карабахом, а также Сирией», – говорит Лукьянов.
«Отдельно важно обратить внимание на переговоры с Ираном. Дело в том, что в отношениях с Тегераном в последнее время стали появляться некие заминки. И в силу изменившихся обстоятельств мы имеем дело с очень своенравным и непростым партнером. В Тегеране очень нервно следят за тем, чтобы не оказаться на второстепенных ролях. И переговоры призваны отогнать подобные мысли у Раиси», – заключил Лукьянов.
В свою очередь гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что визит Владимира Путина в Тегеран отражает изменившуюся систему внешнеполитических приоритетов России. По его словам, значение Тегерана как партнера Москвы сейчас возрастает как на экономическом направлении, так и на военно-политическом и региональном треках. В связи с этим поездка в Тегеран является символичной и несет определенный сигнал, цитирует Кортунова ТАСС.
«Идет расширение многосторонних форматов сотрудничества незападных стран, – отметил специалист. – Иран не так давно начал процесс формального вхождения в ШОС. Вот сейчас обсуждается вопрос дальнейшего развития БРИКС. Есть целый ряд других многосторонних форматов, важных и для России, в которых участвует Иран. Это, безусловно, явный сигнал и Западу, и Востоку, что формируется новая геополитическая реальность, с которой так или иначе придется считаться».
Напомни, во вторник в Тегеране пройдет встреча лидеров России, Ирана и Турции. Как заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин, главы государств обсудят «все интересующие их вопросы». Формат такой трехсторонней встречи называют астанинским, поскольку в свое время он создавался в том числе для взаимодействия этих стран в интересах сирийского урегулирования. Обсуждение этого процесса станет одной из тем саммита глав государств.
Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил актуальность данной встречи. «Президенты Ирана, Турции и России договорились встретиться в Тегеране, по очередности именно там должна состояться встреча. Она весьма важна и актуальна, это хорошая возможность обсудить региональные и международные проблемы», – цитирует ТАСС Пескова.
Помимо трехсторонних переговоров, на полях саммита также запланированы двусторонние контакты. Как сообщил посол России в Иране Леван Джагарян, Владимир Путин встретится с духовным лидером и верховным руководителем Ирана Али Хаменеи, а также с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва продолжит усилия по восстановлению ядерной сделки с Ираном, считая важным продолжить контакты по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД).
«Вполне логично, что в ходе двух контактов [Путина] с иранскими руководителями будет обсуждена ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе», – сказал представитель Кремля.
По словам Ушакова, на встрече во вторник в Тегеране обсудят и вопрос вывоза украинского зерна. Помощник российского лидера подчеркнул, что Москва готова к продолжению работы по этому направлению.
«Конечно, этот вопрос будет непосредственно обсуждаться между президентами, это сто процентов», – сказал представитель Кремля, анонсируя темы предстоящей встречи глав двух государств, сообщает ТАСС.
Ушаков констатировал, что «работа ведется весьма активно». Он напомнил, что 13 июля в Стамбуле прошла первая четырехсторонняя встреча по зерну с участием представителей России, Украины, Турции и ООН, «договорились подготовить совместный документ, который определял бы правовые основы и общий порядок вывоза зерна из украинских портов, условлено об открытии совместного координационного центра в Стамбуле».
Помощник президента России также отметил, что по итогам саммита в рамках астанинского формата в Тегеране лидеры планируют принять совместное заявление, проект которого «подготовлен и уже практически согласован».
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Путин заявил о необходимости вернуть Заевфратье под контроль властей Сирии
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В Тегеране завершились переговоры президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Ибрахима Раиси и Реджепа Тайипа Эрдогана. Заевфратье должно вернуться под контроль властей Сирии, заявил глава российского государства.
Ожидается, что после выступлений для СМИ президенты продолжат общение за рабочим обедом, передает ТАСС.
Как сообщил глава российского государства, в совместном заявлении определено, что сирийский кризис можно решить только дипломатией, передает РИА «Новости».
Путин отметил, что «благодаря эффективной совместной работе наших трех стран террористическая угроза и уровень насилия в Сирийской Арабской Республике в последние годы неуклонно снижается». Так, «разгромлены основные силы ИГИЛ* и других группировок, хозяйничавших в этой стране», а «законные власти вернули контроль над большей частью территорий страны».
Участники переговоров обсудили «непростую ситуацию на северо-востоке Сирии – в Заевфратье, где при поддержке ряда стран предпринимаются попытки в нарушение суверенитета Сирийского государства закрепить незаконное иностранное военное присутствие». При этом «с российской стороны была подтверждена принципиальная позиция о том, чтобы Заевфратье вернулось под контроль законного правительства Сирии».
Как сообщил президент России, в совместном заявлении России, Турции и Ирана определено, что сирийский кризис можно решить только политико-дипломатическими средствами. Российский президент сообщил, что Россия, Турция и Иран готовы и далее помогать бесперебойной работе конституционного комитета по Сирии. Путин призвал мировое сообщество поддержать Сирию через восстановление инфраструктуры.
Путин считает, что саммит по Сирии был конструктивным и полезным. Он поблагодарил президента Ирана Ибрахима Раиси за гостеприимство и отличную организацию трехсторонней встречи. Очередные консультации по Сирии должны состояться до конца года.
Напомним, Путин на встрече астанинской «тройки» подчеркнул, что с присутствием в Сирии «Исламского государства*» и других экстремистских группировок нужно покончить. Он призвал предпринять дополнительные шаги, направленные на стабилизацию обстановки в неподконтрольных сирийским властям территориях. Кроме того, президент отметил, что с следующая встреча на высшем уровне в астанинском формате (Москва, Анкара, Тегеран) пройдет в России.
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Эксперт рассказал, чем Иран может помочь нефтегазовым доходам России
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Россия и Иран находятся под американским давлением и естественно, что обе страны сближаются, но это не мешает им конкурировать на рынках сбыта, сказал газете ВЗГЛЯД научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. Во вторник Газпром и иранская NIOC подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству.
«Отношения России и Ирана в энергетике амбивалентные. Россия и Иран партнеры по сирийскому кризису. Обе страны находятся под американским санкционным давлением. Но если брать нефтяной и газовый рынок, то Россия и Иран – это прямые конкуренты. Обе страны поставляют газ в Турцию, а в Китай – нефть. Тегеран даже был вынужден делать скидки китайцам, когда стало понятно, что такие скидки начала давать Россия», – говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
В нынешних условиях, предположил эксперт, Россия может быть вынуждена в будущем вообще прекратить поставки на западный рынок. В таком случае экономическое сотрудничество с Ираном имеет серьезные перспективы. «Тогда часть денег можно будет заработать за счет участия в иранских проектах, но пока говорить об этом рано. Мы не знаем, как будут выглядеть отношения России с Европой через два-три года. Но до этого времени масштабные проекты в Иране не могут быть реализованы», – пояснил собеседник.
Митрахович добавил, что подписанный между Газпромом и Иранской национальной нефтяной компанией (NIOC) меморандум – это переговорная рамка, внутри которой в будущем могут приниматься взаимовыгодные решения. Это возможность приспособиться к новым реалиям, особенно если для России будет закрыт энергетический европейский рынок, на который придет Тегеран.
«В таком случае возможно косвенное зарабатывание денег Россией от участия в совместных с Ираном проектах. Россия может быть акционером иранских предприятий, которые будут зарабатывать деньги в Европе. Но пока рано говорить об этом, потому что мы не знаем, что будет с российскими поставками в ЕС», – подытожил Митрахович.
Меморандум Газпрома и NIOC о взаимопонимании по сотрудничеству включает проработку совместной реализации СПГ-проектов и строительство магистральных газопроводов. Как сообщили в российском холдинге, «документ предполагает анализ возможностей взаимодействия» по разработке нефтегазовых и нефтяных месторождений Ирана, осуществление обменных операций с природным газом и нефтепродуктами, а также научно-техническое и технологическое сотрудничество.
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Путин оценил участие Турции в решении вопросов по вывозу украинского зерна
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Не все вопросы по теме вывоза украинского зерна из черноморских портов еще решены, но то что движение есть, уже хорошо, заявил президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Российский лидер поблагодарил своего коллегу за усилия «посреднические по предоставлению турецкой площадки для переговоров по проблемам продовольственного характера, проблемам вывоза зерна через Черное море». «При вашем посредничестве мы продвинулись вперед. Не все вопросы, правда, еще решены, но то что движение есть, уже хорошо», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин, прибывший во вторник в Тегеран для участия в саммите астанинской «тройки», проводит двустороннюю встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Напомним, в Минобороны сообщали, что участники совещания по «зерновому вопросу» в Турции в основном поддержали предложения России, вскоре будет завершена работа по формированию итогового документа «Черноморская инициатива».
Курс доллара опустился ниже 56 рублей впервые с 5 июля
Курс доллара в ходе валютных торгов на Мосбирже во вторник опустился ниже 56 руб. впервые с 5 июля, свидетельствуют данные торгов.
По данным биржи на 10.04 курс доллара снижался на 0,62% – до 55,99 руб. К 10.09 курс доллара ускорил снижение до 0,71% и находится на уровне 55,94 руб., передает ТАСС.
Между тем индекс Мосбиржи в начале основной сессии во вторник снижается на 0,91% – до 2077,68 пункта, в то время как индекс РТС растет на 0,21%, до 1171,31 пункта, свидетельствуют данные торгов на 10.14.
На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 2289,28 пункта (-0,34%), а долларовый индекс РТС снижался на 0,06%, до 1168 пункта.
Кремль спросили об участии Путина в выборах президента 2024 года
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о возможном участии действующего главы государства Владимира Путина в выборах 2024 года.
«Вот [об этом] его спросите сами», – ответил представитель Кремля на вопрос, намерен ли Путин выдвигаться на новый срок полномочий, передает ТАСС.
Напомним, выборы в России пройдут в марте 2024 года. Путин имеет право баллотироваться на новый срок, но еще не говорил о своем решении выдвинуться кандидатом.
В декабре Песков сообщал, что Путин еще не определился, будет ли баллотироваться в 2024 году, тема транзита власти в Кремле не обсуждается.
МИД: Саммит России, Ирана и Турции позволит обсудить все интересующие вопросы
Встреча России, Ирана и Турции на высшем уровне 19 июля в Тегеране позволит лидерам обсудить все интересующие вопросы, заявил замминистра иностранных дел Сергей Вершинин.
«Предстоит очень важная встреча на высшем уровне в Тегеране с участием руководителей России, Турции и Ирана. Этот формат мы называем астанинским, в свое время он создавался, в том числе, для взаимодействия этих ведущих стран в интересах сирийского урегулирования. Сегодня, как и любой саммит, он должен позволить по решению участников обсудить все интересующие эти три страны вопросы», – передает ТАСС его слова.
Ранее сообщалось, что глава российского государства Владимир Путин отправится в Тегеран, где состоится трехсторонний саммит президентов России, Ирана и Турции, стран – гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. Также состоятся двусторонние контакты на полях этого саммита. После этого Путин вернется в Москву и продолжит работу в столице.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил актуальность встречи президентов России, Ирана и Турции, так как будет возможность обсудить региональные и международные проблемы.
Путин прибыл в Тегеран на саммит стран-гарантов по Сирии
Президент России Владимир Путин прибыл в Тегеран, где ему предстоят три раунда двусторонних переговоров и саммит «тройки» стран – гарантов сирийского урегулирования в рамках астанинского формата.
По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, Путин начнет визит со встречи с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Затем намечены беседы с духовным лидером и руководителем Ирана Али Хаменеи, а также с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.
Вечером главы России, Ирана и Турции соберутся на саммит стран – гарантов сирийского урегулирования. По итогам переговоров 19 июля в Тегеране будет принято совместное заявление президентов государств –участников астанинской «тройки». Они также сделают заявление для СМИ.
Инициаторами астанинского формата политического урегулирования в Сирии стали Россия, Иран и Турция, которые также выступили гарантами мирного урегулирования сирийского конфликта. К переговорам, стартовавшим в январе 2017 года в столице Казахстана Астане, были привлечены представители официального Дамаска и делегации сирийской оппозиции. Несмотря на переименование в 2019 году Астаны в Нур-Султан, название формата осталось прежним.
Ранее сообщалось, что Путин обсудит с главой Ирана ситуацию по ядерной сделке.
В Кремле объяснили актуальность встречи президентов России, Ирана и Турции.
Газета ВЗГЛЯД писала о важности будущей встречи Путина, Эрдогана и Раиси.
Путин заявил о рекордном товарообороте России и Ирана
Российско-иранские отношения развиваются хорошими темпами, это демонстрируют и показатели по товарообороту между странами, заявил президент России Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Ибрахимом Раиси.
«Рекордными цифрами мы можем похвастаться с точки зрения роста товарооборота. Мы укрепляем наше взаимодействие по международной безопасности, вносим существенный вклад в урегулирование сирийского кризиса», – цитирует Путина РИА «Новости».
Он добавил, что ему приятно быть на гостеприимной иранской земле, среди друзей России, передает ТАСС.
Напомним, президенты России и Ирана Владимир Путин и Ибрахим Раиси во вторник проводят встречу в Тегеране.
Путин начал переговоры с президентом Ирана Раиси
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Ибрахим Раиси проводят встречу в Тегеране, это третья их встреча в 2022 году.
Встреча проходит в здании аппарата президента Исламской Республики Иран, передает ТАСС.
После этого у российского лидера планируется встреча с духовным лидером и руководителем Ирана Али Хаменеи.
Напомним, во вторник президент России Владимир Путин прибыл в Тегеран, где ему предстоят три раунда двусторонних переговоров и саммит «тройки» стран – гарантов сирийского урегулирования в рамках астанинского формата.
Ранее сообщалось, что Путин обсудит с главой Ирана ситуацию по ядерной сделке.
В Кремле объясняли актуальность встречи президентов России, Ирана и Турции.
Газета ВЗГЛЯД писала о важности будущей встречи Путина, Эрдогана и Раиси.
Курс доллара опустился ниже 55 рублей впервые с 4 июля
Курс доллара в ходе валютных торгов на Мосбирже во вторник опустился ниже 55 рублей впервые с 4 июля, следует из данных торгов.
Так, по данным биржи на 14.38 мск, курс доллара снижался на 2,4% – до 54,99 рублей. К 14.42 мск доллар ускорил снижение до 2,45% и находился на уровне 54,96 рублей, пишет ТАСС.
Согласно данным торгов, курс евро на Мосбирже во вторник опустился ниже 56 рублей впервые с 1 июля. Так, на 15.00 мск, курс евро снижался на 2,02% – до 55,99 рублей. К 15.02 мск курс евро ускорил снижение до 2,05% и находился на уровне 55,98 рублей.
Ранее курс доллара в ходе валютных торгов на Мосбирже во вторник опустился ниже 56 рублей впервые с 5 июля.
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Тегеранская валютная биржа запустила торги пары иранский риал/рубль
Торги пары иранский риал/российский рубль запущены во вторник на валютной бирже Тегерана, сообщает агентство IRNA.
Отмечается, что эта позиция на торгах открыта в рамках подписанных ранее между Тегераном и Москвой соглашений о развитии межбанковского и валютного сотрудничества. Риал и рубль торгуются по тем же правилам, что и другие пары валют, в том числе доллар и евро, передает ТАСС.
Руководитель пресс-службы иранского Центробанка Мостафа Гамари Вафа отметил, что с началом торгов и в целом с развитием межбанковского сотрудничества на двусторонней основе экспорт Ирана в Россию увеличится, и это «серьезный шаг в развитии экономических отношений между двумя странами».
Руководитель ЦБ Ирана Али Салехабади, отмечает IRNA, указал в свою очередь, что «в нынешней политической ситуации в мире международные валюты, такие как доллар, стали политическим инструментом и фактором господства».
«Местные валюты, двусторонние и многосторонние валютные соглашения станут подходящим средством для нейтрализации политических инструментов и доминирования мировых валют. Сегодня мы являемся свидетелями первого и очень важного шага в области двусторонних валютных соглашений между Ираном и Россией», – сказал он.
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Ибрахим Раиси во вторник проводят встречу в Тегеране.
Ранее Кремль анонсировал отказ от доллара в сотрудничестве России и Ирана.
Кремль анонсировал визит Путина на военно-морской парад в Петербурге
Президент Владимир Путин 31 июля планирует посетить Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Планирует», – передает ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос.
По его слова, Путин 20 июля в режиме видеоконференции пообщается с участниками международного детского центра «Артек».
«С Крымом президент будет общаться завтра. Завтра утром – он вернется ночью, под утро, из Тегерана – по видеосвязи пообщается с «Артеком». Там будут ребята – финалисты конкурса «Большая перемена», – сказал Песков.
Отвечая на вопрос, планируется ли у главы государства поездка в Крым, Песков сказал, что в «ближней перспективе ничего не видится в графике, а там видно будет, но пока ничего конкретного нет».
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что группа из 47 боевых кораблей, катеров и подводных лодок примет участие в главном военно-морском параде, который состоится в Санкт-Петербурге 31 июля.