Кремль анонсировал отказ от доллара в сотрудничестве России и Ирана

Со временем отойдем от практики применения доллара в сотрудничестве между Россией и Ираном, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«А мы с вами знаем, что в прошлом году объем торгово-экономических отношений между двумя странам чуть-чуть превысил четыре миллиарда долларов США, хотя, может быть, и неправильно считать их в долларах США, и со временем, наверное, мы отойдем от этой практики по мере того, как мы будем развивать наше взаимодействие в банковской финансовой сфере», – передает РИА «Новости» слова Пескова в эфире канала «Россия 24» в интервью гостелерадио Ирана.

Он уточнил, что только за первые четыре месяца этого года торговый оборот увеличился на 31%, назвал это положительной динамикой.

По словам Пескова, у России и Ирана есть возможность выстроить сотрудничество, чтобы минимизировать последствия санкций.

По его словам, Иран не первое десятилетие находится под санкциями и хорошо адаптировался к тому, чтобы развиваться и повышать благосостояние своего народа, несмотря на ограничения. Россия тоже привыкла к санкциям, отметил Песков, добавив, что ограничения против страны вводились еще со времен СССР.

«И вот я думаю, что у нас есть возможность выстроить двустороннее сотрудничество, которое позволит нам минимизировать ущерб от этих двусторонних санкций», – сказал Песков.

По его словам, Иран – друг и партнер России, и Москва очень дорожит двусторонними отношениями.

«Иран – это наш друг и партнер. И действительно, мы очень дорожим нашими отношениями и придаем им большое значение. Отрадно, что президенты двух стран находятся в процессе постоянного общения», – сказал Песков.

Пресс-секретарь президента России заявил также, что в последние несколько лет придан импульс в развитии экономических и политических отношений между Россией и Ираном.

«В последние месяцы, в последние несколько лет приданы дополнительные импульсы во всех областях – политической, дипломатической координации, экономического взаимодействия», – сказал.

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