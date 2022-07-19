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Тегеранская валютная биржа запустила торги пары иранский риал/рубль
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Торги пары иранский риал/российский рубль запущены во вторник на валютной бирже Тегерана, сообщает агентство IRNA.
Отмечается, что эта позиция на торгах открыта в рамках подписанных ранее между Тегераном и Москвой соглашений о развитии межбанковского и валютного сотрудничества. Риал и рубль торгуются по тем же правилам, что и другие пары валют, в том числе доллар и евро, передает ТАСС.
Руководитель пресс-службы иранского Центробанка Мостафа Гамари Вафа отметил, что с началом торгов и в целом с развитием межбанковского сотрудничества на двусторонней основе экспорт Ирана в Россию увеличится, и это «серьезный шаг в развитии экономических отношений между двумя странами».
Руководитель ЦБ Ирана Али Салехабади, отмечает IRNA, указал в свою очередь, что «в нынешней политической ситуации в мире международные валюты, такие как доллар, стали политическим инструментом и фактором господства».
«Местные валюты, двусторонние и многосторонние валютные соглашения станут подходящим средством для нейтрализации политических инструментов и доминирования мировых валют. Сегодня мы являемся свидетелями первого и очень важного шага в области двусторонних валютных соглашений между Ираном и Россией», – сказал он.
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Ибрахим Раиси во вторник проводят встречу в Тегеране.
Ранее Кремль анонсировал отказ от доллара в сотрудничестве России и Ирана.
Зеленский установил дедлайн для вступления Украины в ЕС
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Владимир Зеленский установил в стране внутренний дедлайн для вступления в Евросоюз, которого, по его словам, в случае оглашения могут испугаться в ЕС.
«У нас не правительство, а лично президент Зеленский установил внутренний дедлайн для вступления Украины в ЕС. Но я вам его не скажу... Здесь решение еще зависит от Европейского союза, а не только от нас. Если мы озвучим дедлайн, можно так испугать кого-то в ЕС, что он будет сознательно тормозить все, что связано с европейской интеграцией Украины», – передает РИА «Новости» слова Кулебы в интервью «Forbes Украина».
Ранее Кулеба заявил, что Украина в случае вступления в Евросоюз планирует последовать примеру Польши и просить у сообщества денежные дотации, чтобы закрепиться на максимально выгодных условиях.
Напомним, в конце июня глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств Евросоюза решили предоставить Украине и Молдавии статус страны-кандидата на вступление в состав сообщества. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС направлено на освоение территории этой страны, а не на ее развитие.
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Госдеп пригрозил Ирану санкциями за передачу России беспилотников
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Соединенные Штаты и их союзники применят санкции в случае передачи Ираном беспилотников России, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
«Мы уже высказывали наши обеспокоенности относительно предоставления Ираном беспилотных технологий. Мы продолжим следить за ситуацией. Все наши санкции остаются в силе. Любая операция подобного рода приведет к ряду санкций, которые есть у нас в запасе, а также, предположительно, ряду санкций со стороны других стран мира», – приводит слова руководителя пресс-службы Госдепа США ТАСС.
В прошлый вторник в администрации президента США Джо Байдена заявили, что Иран якобы готовится передать России до нескольких сотен беспилотных летательных аппаратов. В тот же день в Тегеране анонсировали визит в Иран президента России Владимира Путина. При этом в Кремле опровергли намерение лидера России обсуждать в Иране тему беспилотников.
Вместе с этим эксперт по беспилотной авиации отметил прогресс Ирана в создании БПЛА. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему связи с Ираном имеют сейчас для России особое значение и как США используют «иранские беспилотники» против России.
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Чехия призвала ЕС пересмотреть соглашения о визах с Россией
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Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что Евросоюз должен выработать новую стратегию отношений с Россией и пересмотреть действующие соглашения, в частности, в вопросе виз.
«Чехия выступила с инициативой о выработке новой стратегии отношений Евросоюза с РФ, ряд стран уже поддержали нас. Мы должны исходить из того, что наши отношения с Россией как минимум в течение ближайших десяти лет будут весьма обостренными. Европа должна уметь защищаться. Мы должны заново рассмотреть некоторые наши соглашения с РФ, например, в вопросе виз», – приводит РИА «Новости» слова главы МИД Чехии, которая председательствует в ЕС, сказанные после неформальной встречи глав МИД стран ЕС.
Липавский выразил мнение, что прежний диалог Евросоюза с Россией провалился. Он также сообщил, что новой долгосрочной стратегии ЕС в отношении России будет посвящено неформальное заседание глав МИД стран ЕС в августе в Праге.
Напомним, 5 мая Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала членам Евросоюза приостановить упрощенный визовый режим для чиновников и бизнесменов из России. Кроме того, 1 мая президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке упрощенной выдачи виз ряду категорий граждан Европейского союза, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, включая журналистов и официальные делегации.
Ранее был опубликован указ Путина «Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств», который, в частности, приостанавливает норму о безвизовом въезде на территорию России дипломатов.
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Стивен Кинг пообещал Вовану и Лексусу помочь с историей о «жестоких русских»
Американский писатель-фантаст Стивен Кинг пообещал в интервью пранкерам Вовану и Лексусу (Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову), представившимся Владимиром Зеленским, помочь с созданием истории о «жестоких русских», которую можно было бы выдать за настоящую.
Пранкеры от имени Зеленского обратились к писателю и попросили его помочь в информационной войне. «Если вы нам напишете ужастик, что жестокие русские могли сделать с ни в чем не повинными националистами батальона «Азов» (против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело) в подвале... Мы могли бы представить этот материал как настоящий», – сказали они Кингу, сообщает РИА «Новости».
«Мы сделаем все, что можем. Очень важно показывать это всему миру, чтобы весь мир каждый день следил за новостями из Украины, нельзя позволить другим новостям занять центральное место», – ответил Кинг.
Пранкеры под видом Зеленского также договорились с Кингом о роли в новой экранизации его романа «Оно». «Я мечтаю сняться в фильме по вашим книгам. Пеннивайз – мой любимый герой», – заявили пранкеры.
Стивен Кинг ответил, что Пеннивайз не герой, а плохой парень. «Если вы считаете его, так сказать, своим тотемным животным, пусть так. Когда война закончится, вы приедете, пообедаете со мной и продюсерами, и мы дадим вам роль Пеннивайза», – сказал писатель.
Ранее мэр Варшавы Рафал Тшасковский сообщил российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вован и Лексус) о провале программы польских властей по приему украинских беженцев.
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Во время G20 на Бали на переговоры с Лавровым выстроилась очередь
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На министерской встрече G20 на острове Бали не было речи об «изоляции» России, на двусторонние встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым выстроилась очередь из глав делегаций стран, кроме участниц G7, сообщила российский посол в Индонезии Людмила Воробьева.
Дипломат отметила, что члены «двадцатки», которые не входят в «семерку», включая Индонезию, «готовы слушать и услышать» позицию России, передает РИА «Новости».
«Это было очевидно и во время двусторонних встреч Сергея Викторовича, кстати говоря, ни о какой «изоляции» России не может быть речи, просто потому что была очередь на двусторонние встречи с министром, так что было очень сложно всех желающих включить в график», – сказала Воробьева.
Посол констатировала очевидное желание участников мероприятия понять позицию Москвы. «В отличие от западников, конечно, которые и не слышат, и не хотят слышать. Так что позиция конструктивна со стороны наших партнеров по «двадцатке», за исключением «семерочников», – пояснила Воробьева.
По словам посла, обстановка на встрече «была, конечно, напряженная, но без эксцессов, так скажем».
«Никто не выбегал из зала с воплями, так сказать, и это во многом, кстати говоря, благодаря усилиям индонезийского председательства, которое проявило просто чудеса дипломатии, чтобы все прошло достаточно конструктивно», – подытожила глава российской дипмиссии, добавив, что на министерской встрече, конечно, все равно не обошлось без русофобских высказываний и нападок на Россию со стороны представителей западных государств.
«Но в целом, пожалуй, обстановка была более или менее приемлемая», – заключила она.
В прошлый понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что точка зрения стран ЕС и G7 не возобладала среди государств Группы двадцати (G20).
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что госсекретарь США Энтони Блинкен сочиняет небылицы, говоря, что Россия якобы оказалась в «изоляции» на саммите министров иностранных дел стран Большой двадцатки. Она также заявляла о провале бойкота России на G20 еще до начала саммита. В МИД сообщали, что российские партнеры на совещании глав МИД G20 дали сигнал о неприемлемости изоляции России.
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Госдеп пригрозил Китаю на случай обхода антироссийских санкций
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Возможный обход антироссийских санкций или предоставление России вооружений дорого обойдутся Пекину, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен в ходе встречи с главой МИД КНР Ван И.
Позже с эту информацию озвучил на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
«Мы публично озвучивали сигнал о том, что предоставление вооружений или какая-либо помощь со стороны Китая в обходе России беспрецедентных санкций, экспортного контроля или иных финансовых мер, введенных против Москвы, очень дорого обойдутся», – передает ТАСС его слова.
Ранее представитель МИД Китая заявил, что признание бывшего советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона об участии в организации госпереворотов в других странах показывает, что свержение власти стали основой внешней политики США.
Ранее министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора с венгерским коллегой Петером Сийярто заявил, что Пекин не намерен сидеть сложа руки и пассивно наблюдать за эскалацией украинского конфликта.
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Умерла украинская актриса Руслана Писанка
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Умерла украинская актриса Руслана Писанка, которую российский зритель помнит по ее работе телеведущей на НТВ и по ролям в нескольких фильмах, среди которых был и сериал «Сваты», сообщили СМИ.
Украинские СМИ пишут, что после начала спецоперации Писанка уехала в Германию, где у нее диагностировали тяжелую болезнь. Артистке было 56 лет, сообщил телеканал 360 в своем Telegram-канале.
Как отмечает агентство ТСН, Писанка уехала из Украины в Германию после начала российской спецоперации.
«Там (в Германии) врачи у Русланы Писанки диагностировали тяжелую болезнь. Руся практически никому не говорила о своей войне (борьбе с болезнью). Следила за всеми событиями, помогала, смеялась в трубку, строила планы на будущее. Но болезнь сегодня ночью нашу Русю забрала», – сообщил источник ТАСС.
Руслана Писанка – украинская актриса и телеведущая. Участвовала в телепроектах «Женский клуб», «Танцы со звездами» и многих других программах. Вела прогноз погоды. В 2008 году вместе с нынешним президентом Владимиром Зеленским вела реалити-шоу «Служебный романс» на телеканале «Интер». Снималась в кино в России, на Украине, а также в Польше и Нидерландах.
Украина анонсировала получение дальнобойных ракет для РСЗО HIMARS
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Украина в ближайшее время начнет получать более дальнобойные снаряды для ракетных систем залпового огня HIMARS, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.
«Что касается HIMARS, есть некоторое понимание, что мы уже начали получать снаряды, которые отправляются гораздо дальше, чем это было вначале. И будем надеяться, что то, что нам нужно, той дальности, в ближайшее время появится на территории нашей страны», – передает ТАСС ответ Данилова на вопрос, можно ли ожидать, что Украина получит снаряды дальнего действия до 300 км.
1 июня власти США выделили Украине пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Для HIMARS создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30–80 (в режиме РСЗО) до 300 и более км (в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса).
Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Министерстве обороны России, полковник запаса Игорь Коротченко рассказал, что сегодня США поставили Украине РСЗО M142 HIMARS с ограниченной дальностью поражения, но нельзя исключать, что Украине могут быть поставлены боекомплекты с максимальной дальностью поражения до 300 километров. Коротченко считает, что нужно наращивать многослойнуюй систему ПВО на южных рубежах России и особенно для прикрытия Крымского моста, как важнейшего инфраструктурного сооружения.
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В Кремле отреагировали на заявления Киева об «уничтожении Черноморского флота»
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Заявления Минобороны Украины о намерении «уничтожить Черноморский флот России и вернуть Крым» только подтверждают оправданность российской специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Подобные заявления, которые содержат притязания на российскую территорию, лишний раз говорят о правильности и абсолютной оправданности специальной военной операции, ибо только такими средствами можно избавить Украину от подобных представителей руководства», – передает ТАСС его слова.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина в ближайшее время начнет получать более дальнобойные снаряды для РСЗО HIMARS.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что угрозы атаковать Крым или Крымский мост, поступающие от Киева, подтверждают необходимость проведения денацификации и демилитаризации на всей территории Украины.
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Бросивший жену ради украинской беженки британец разорился
Британец Энтони Гарнетт, бросивший жену ради беженки с Украины, резко обеднел из-за повышенного внимания к его новым отношениям со стороны СМИ, сообщают местные издания.
«Я хочу показать людям, что я не вымогатель государственных пособий, я знаю, что правильно. Раньше у меня был очень успешный бизнес. Я посвятил себя ему, в некоторые рабочие недели я тратил на него более 80 часов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на The Daily Star слова Гарнетта, отметившего, что теперь они с Каркадым «пытаются выживать».
По его словам, он руководил охранной фирмой, у которой были контракты с национальной службой здравоохранения Великобритании, которые он впоследствии потерял из-за того, что журналисты появлялись на его рабочем месте, беспокоя таким образом чиновников.
Гарнетт пожаловался, что иногда он отправляет своих сотрудников в пабы и клубы, но и там появляются представители СМИ, которые пытаются добыть его номер телефона. В результате он практически лишился заработка.
«Я жил на то, что мне платили газеты. Я исчерпал кредитные лимиты, мне помогали члены семьи», – добавил британец. По его словам, он даже не может обставить мебелью арендованную квартиру, в которой сейчас живет с украинкой. При этом он подчеркнул, что Каркадым на данный момент является его «приоритетом».
Ранее британские СМИ сообщили, что львовянка София Каркадым всего за десять дней своего пребывания в Великобритании разрушила семью Гарнетта. Вместе со своей женой Лорной они приютили 22-летнюю девушку, однако уже через несколько дней глава семейства поставил крест на десяти годах брака и ушел к Каркадым.
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Российское судно арестовали в Индии за неуплату топливных сборов эстонской компании
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Высокий суд индийского южного штата Кералы вынес постановление об аресте российского грузового судна VV MAUA-I за неуплату топливных сборов в размере 23 503 долларов базирующейся в Эстонии компании Bunker Partner OU.
Как сообщает газета «Таймс оф Индиа», российское судно находится в морском порту города Кочин. Судебный иск был подан местным держателем доверенности эстонской компании, потребовавшей оплаты стоимости загрузки топлива на корабль, передает ТАСС.
В связи с тем, что судно доставляло груз для ВМС Индии, суд разрешил его разгрузку во время задержания.
В сообщении на сайте издания указывается, что задержанное судно – сухогруз «Майа-1». По данным портала marinetraffic.com, судно под российским флагом в понедельник утром прибыло в индийский порт Кочин из Новороссийска.
Напомним, в сентябре 2019 года моряки судна «Мурманского морского пароходства» «Всеволод Белецкий», которое было арестовано в индийском порту Халдия, сообщили о бедствии на судне – у них не хватает еды, воды и топлива.
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Авианосец «Адмирал Кузнецов» «встал на клетки» для докового ремонта
Единственный в ВМФ России авианосец «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» «встал на клетки», доковый ремонт авианосца на мурманском 35-м судоремонтном заводе (филиал Центра судоремонта «Звездочка», входит в ОСК) начнется в ближайшие дни, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
«На днях, находясь в доке 35-го завода, авианосец встал на клетки (приспособления на подошве дока, на которые устанавливают корпус корабля). Это открывает дорогу для начала его докового ремонта, ориентировочно, в течение ближайшей недели», – приводит слова источника ТАСС.
Напомним, в середине июня гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщал, что авианосец «Адмирал Кузнецов» вернется в боевой состав ВМФ России после ремонта и модернизации в первом квартале 2024 года.
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Медведев: Мир на Украине будет заключен на условиях России
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Мир на Украине будет достигнут на условиях России, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Россия же добьется всех поставленных целей. И будет мир. На наших условиях. А отнюдь не на тех, о которых верещат в Европе и за океаном растерявшиеся политические импотенты», – написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, Медведев добавил, что «американское оружие будет расползаться по рукам разномастных преступников по всему миру». Зампред Совбеза подчеркнул, что происходить это будет под «крышей» администрации и спецслужб США.
«Не исключаю, что впоследствии совместно с ответственными странами предстоит проработать возможность создания специального механизма для расследования этого гнилого оружейного сюжета», – отметил зампред Совбеза.
Накануне помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва не видит заинтересованности со стороны Киева и Запада в возобновлении российско-украинских переговоров, но предупредила, что условия будут уже другими.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с Россией возможны «только после ее поражения». По словам Кулебы, переговоры напрямую привязаны к ситуации на фронте. За стол переговоров Россия должна сесть после поражения, считает дипломат.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что востребованность инициатив по умиротворению ситуации на Украине на Западе снизилась, но рано или поздно здравый смысл возобладает и настанет черед переговоров, перед которыми Киеву предстоит понять условия России.
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Ракетным ударом в Запорожской области уничтожено до 200 боевиков «Правого сектора»
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Высокоточным оружием ВКС России в населенном пункте Камышеваха Запорожской области поражен пункт временной дислокации нацистского формирования «Правый сектор*». Уничтожено до 200 боевиков, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районе населенного пункта Долина Донецкой народной республики (ДНР) высокоточным оружием нанесен удар по боевым позициям батальона 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Уничтожено более 60 человек личного состава, а также семь единиц бронетанковой техники и склад с боеприпасами.
Кроме того, в районе населенного пункта Беленькое Одесской области ударом высокоточного оружия уничтожены хранилища с боеприпасами к поставленному США и европейскими странами вооружению», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Для восполнения значительных потерь в личном составе и технике, понесенных 66-й и 72-й механизированными, 58-й мотопехотной и 10-й горно-штурмовой бригадами ВСУ, действующими на Соледарском направлении, проводится принудительная мобилизация жителей городов Артемовск, Часов Яр, Соледар, Дзержинск и других близлежащих населенных пунктов. Для укомплектования соединений у местных жителей изымаются транспортные средства.
В рамках контрбатарейной борьбы за сутки поражены четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град», тринадцать артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и десять артиллерийских взводов орудий Д-30 в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Дроновка, Опытное, Красное, Звановка, Ивано-Дарьевка, Парасковиевка и Иванград ДНР», – отметил Конашенков.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: семь пунктов управления, в том числе 81-й аэромобильной бригады в районе Краматорска ДНР, 60-й пехотной бригады в районе Кирово, 128-й горно-штурмовой бригады в районе Воздвижевка Запорожской области, пять складов с боеприпасами в районах Васюковка, Великая Новоселка ДНР, Новоалександровка Запорожской области, Покровское Днепропетровской области, два склада горючего в районе Соледара и Новгородское ДНР, а также живая сила и военная техника ВСУ в 197 районах», – перечислил представитель Минобороны.
«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины в районе Покровского ДНР, а также четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Песчаное, Петропавловка, Топольское и Изюм Харьковской области.
Кроме того, в районах Скадовск, Новая Каховка Херсонской области, Червоный Оскол, Топольское Харьковской области перехвачены четыре баллистические ракеты «Точка-У» и пять снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 257 самолетов, 143 вертолета, 1568 беспилотных летательных аппаратов, 356 зенитных ракетных комплексов, 4106 танков и других боевых бронированных машин, 759 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3160 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4392 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне Минобороны сообщило, что российским авиаударом в Донбассе уничтожено до 250 иностранных боевиков ВСУ.
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В США предсказали энергетический «шторм» и хаос в Европе
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Из-за жары Европа, вероятно, столкнется с энергетическим «штормом» раньше, чем это предполагалось, при этом регион будет недостаточно подготовлен к хаосу, который он принесет, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков Rystad Energy.
Как отмечается в материале, в компании Maxar считают, что температура в некоторых частях Великобритании и Франции может подняться до рекордных уровней в начале этой недели. Несмотря на рост производства солнечной энергии, это также увеличивает спрос на охлаждение и приводит к росту мировых цен на сжиженный природный газ, передает РИА «Новости».
В Rystad Energy полагают, что повышение температуры помешает Европе восстановить свои запасы газа в преддверии зимы. Так, уровень хранилищ на континенте остается ниже нормы для этого времени года.
«Наши обновленные сценарии показывают, что Европа, вероятно, столкнется со штормом гораздо раньше, чем предполагалось ранее, и что регион будет недостаточно подготовлен к хаосу, который он принесет», – указывают аналитики.
Очередная волна жаркой погоды станет уже второй за последний месяц в Западной Европе. Ученые напрямую связывают ее с потеплением климата и парниковым эффектом и предупреждают о возможном разрастании площадей лесных пожаров, которые уже зафиксированы во Франции, Португалии, Греции, Испании и привели к уничтожению тысяч гектаров лесов.
Накануне стало известно о планах Еврокомиссии ограничить потребление газа в Европе. Еврокомиссия (ЕК) 20 июля намерена рассмотреть действия ЕС на случай прекращения поставок российского газа.
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