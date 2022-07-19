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Путин начал переговоры с президентом Ирана Раиси
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Президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси проводят встречу в Тегеране, это третья их встреча в 2022 году.
Встреча проходит в здании аппарата президента Исламской Республики Иран, передает ТАСС.
После этого у российского лидера планируется встреча с духовным лидером и руководителем Ирана Али Хаменеи.
Напомним, во вторник президент России Владимир Путин прибыл в Тегеран, где ему предстоят три раунда двусторонних переговоров и саммит «тройки» стран – гарантов сирийского урегулирования в рамках астанинского формата.
Ранее сообщалось, что Путин обсудит с главой Ирана ситуацию по ядерной сделке.
В Кремле объясняли актуальность встречи президентов России, Ирана и Турции.
Газета ВЗГЛЯД писала о важности будущей встречи Путина, Эрдогана и Раиси.
Госдеп пригрозил Ирану санкциями за передачу России беспилотников
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Соединенные Штаты и их союзники применят санкции в случае передачи Ираном беспилотников России, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
«Мы уже высказывали наши обеспокоенности относительно предоставления Ираном беспилотных технологий. Мы продолжим следить за ситуацией. Все наши санкции остаются в силе. Любая операция подобного рода приведет к ряду санкций, которые есть у нас в запасе, а также, предположительно, ряду санкций со стороны других стран мира», – приводит слова руководителя пресс-службы Госдепа США ТАСС.
В прошлый вторник в администрации президента США Джо Байдена заявили, что Иран якобы готовится передать России до нескольких сотен беспилотных летательных аппаратов. В тот же день в Тегеране анонсировали визит в Иран президента России Владимира Путина. При этом в Кремле опровергли намерение лидера России обсуждать в Иране тему беспилотников.
Вместе с этим эксперт по беспилотной авиации отметил прогресс Ирана в создании БПЛА. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему связи с Ираном имеют сейчас для России особое значение и как США используют «иранские беспилотники» против России.
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Путин раскритиковал работу Ростеха в области инновационных технологий
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Президент Владимир Путин назвал скромным результат Ростеха, говоря о направлениях, за которые компания отвечает.
«Я знаю, там сейчас коллеги будут говорить, финансирования не хватает, еще что-то. Но я просто констатирую сам факт, что происходит. В том числе по проектам создания сетей пятого поколения, развитию производства оборудования для широкого внедрения (интернет-вещания)», – передает РИА «Новости» слова Путина.
Президент напомнил, что в прошлом году был перезагружен проект по развитию микроэлектронной отрасли.
При этом Путин отметил прогресс Сбербанка в области искусственного интеллекта, РЖД – в сфере квантовых коммуникаций, Росатома – в области композитных материалов.
«Однако в целом признать эту работу особенно успешной нельзя. Пять из 13 направлений не реализуются, а по остальным реализация достигнута не менее 20% от целевых показателей. И в 2022 году эти показатели не будут достигнуты», – указал он.
Ранее Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что одной из основных целей нацпроектов остается снижение бедности в России.
В Индии заявили о неудачной попытке западных лидеров «всей толпой» навалиться на Путина
Конфронтация с Россией представляет серьезную опасность для президента США Джо Байдена, пишет индийское издание The Statesman.
По мнению автора статьи Сунила Шарана, поддержка Вашингтоном Киева со всеми вытекающими из этого экономическими последствиями снижает шансы американского лидера на переизбрание.
«Первым поводом для беспокойства американцев стала высокая инфляция, которую американский президент так и не смог укротить. Бензин подскочил уже до 6 долларов за галлон, и ничто не предвещает улучшений», – отметил обозреватель, подчеркнув, что Владимир Путин смог нанести удар в нужный момент, передает РИА «Новости».
Автор публикации также указал на попытки западных стран «навалиться» на российского президента «всей толпой». В частности, Шаран напомнил о многочисленных экономических ограничениях, введенных против Москвы.
«Все, кто пытались наказать Россию-матушку, сами жестоко за это поплатились», – подчеркнул он, отметив, что российский лидер «убивает» президентство Байдена.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.
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Эксперты объяснили важность будущей встречи Путина, Эрдогана и Раиси
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«Во время встречи в рамках астанинского формата Россия сможет показать Турции, что не собирается уходить из Сирии, и провести переговоры по ряду аспектов с Ираном. Также Москва сможет послать несколько важных сигналов другим странам региона», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов, комментируя предстоящую встречу лидеров России, Турции и Ирана в Тегеране.
«Не думаю, что по итогам встречи стоит ожидать каких-то конкретных решений. Но сам факт диалога очень важен, поскольку на фоне международной политической обстановки тема Сирии в последнее время ушла в тень», – сказал Федор Лукьянов, глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Теперь на Ближнем Востоке есть серьезные опасения, что Москва в скором времени снизит свою активность на этом направлении. Кроме того, некоторые допускают, что на фоне ситуации вокруг Украины Россия и вовсе свернет дела в регионе. На деле же это не так. У нас есть возможность продемонстрировать свою позицию», – отмечает собеседник.
Эксперт также заметил, что для Москвы важен не только трехсторонний диалог, но личные двухсторонние переговоры глав России, Турции и Ирана. «С Анкарой у нас целый ряд тем, которые Москва может обсудить: начиная с Украины, «зернового вопроса», обхода санкций и заканчивая Карабахом, а также Сирией», – говорит Лукьянов.
«Отдельно важно обратить внимание на переговоры с Ираном. Дело в том, что в отношениях с Тегераном в последнее время стали появляться некие заминки. И в силу изменившихся обстоятельств мы имеем дело с очень своенравным и непростым партнером. В Тегеране очень нервно следят за тем, чтобы не оказаться на второстепенных ролях. И переговоры призваны отогнать подобные мысли у Раиси», – заключил Лукьянов.
В свою очередь гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что визит Владимира Путина в Тегеран отражает изменившуюся систему внешнеполитических приоритетов России. По его словам, значение Тегерана как партнера Москвы сейчас возрастает как на экономическом направлении, так и на военно-политическом и региональном треках. В связи с этим поездка в Тегеран является символичной и несет определенный сигнал, цитирует Кортунова ТАСС.
«Идет расширение многосторонних форматов сотрудничества незападных стран, – отметил специалист. – Иран не так давно начал процесс формального вхождения в ШОС. Вот сейчас обсуждается вопрос дальнейшего развития БРИКС. Есть целый ряд других многосторонних форматов, важных и для России, в которых участвует Иран. Это, безусловно, явный сигнал и Западу, и Востоку, что формируется новая геополитическая реальность, с которой так или иначе придется считаться».
Напомни, во вторник в Тегеране пройдет встреча лидеров России, Ирана и Турции. Как заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин, главы государств обсудят «все интересующие их вопросы». Формат такой трехсторонней встречи называют астанинским, поскольку в свое время он создавался в том числе для взаимодействия этих стран в интересах сирийского урегулирования. Обсуждение этого процесса станет одной из тем саммита глав государств.
Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил актуальность данной встречи. «Президенты Ирана, Турции и России договорились встретиться в Тегеране, по очередности именно там должна состояться встреча. Она весьма важна и актуальна, это хорошая возможность обсудить региональные и международные проблемы», – цитирует ТАСС Пескова.
Помимо трехсторонних переговоров, на полях саммита также запланированы двусторонние контакты. Как сообщил посол России в Иране Леван Джагарян, Владимир Путин встретится с духовным лидером и верховным руководителем Ирана Али Хаменеи, а также с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва продолжит усилия по восстановлению ядерной сделки с Ираном, считая важным продолжить контакты по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД).
«Вполне логично, что в ходе двух контактов [Путина] с иранскими руководителями будет обсуждена ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе», – сказал представитель Кремля.
По словам Ушакова, на встрече во вторник в Тегеране обсудят и вопрос вывоза украинского зерна. Помощник российского лидера подчеркнул, что Москва готова к продолжению работы по этому направлению.
«Конечно, этот вопрос будет непосредственно обсуждаться между президентами, это сто процентов», – сказал представитель Кремля, анонсируя темы предстоящей встречи глав двух государств, сообщает ТАСС.
Ушаков констатировал, что «работа ведется весьма активно». Он напомнил, что 13 июля в Стамбуле прошла первая четырехсторонняя встреча по зерну с участием представителей России, Украины, Турции и ООН, «договорились подготовить совместный документ, который определял бы правовые основы и общий порядок вывоза зерна из украинских портов, условлено об открытии совместного координационного центра в Стамбуле».
Помощник президента России также отметил, что по итогам саммита в рамках астанинского формата в Тегеране лидеры планируют принять совместное заявление, проект которого «подготовлен и уже практически согласован».
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Газпром договорился о начале работы в Иране
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Газпром вместе с Иранской национальной нефтяной компанией (NIOC) подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству, включающий проработку совместной реализации СПГ-проектов и строительство газопроводов, сообщил российский холдинг.
«Документ предполагает анализ возможностей взаимодействия, в частности, по следующим направлениям: разработка нефтегазовых и нефтяных месторождений Ирана, осуществление обменных операций с природным газом и нефтепродуктами, реализация крупнотоннажных и малотоннажных СПГ-проектов, строительство магистральных газопроводов, научно-техническое и технологическое сотрудничество», – цитирует сообщение Газпрома ТАСС.
Исполнительный директор NIOC Мохсен Ходжастемехр сообщал, что стороны решили вести совместную разработку газовых месторождений Северный Парс и площадки на месторождении в районе острова Киш. По его словам, российская сторона инвестирует в проект 10 млрд долларов.
Также стороны согласовали разработку Газпромом шести нефтяных месторождений и проработку другого проекта, в который «российская сторона вложит 15 млрд долларов».
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Песков ответил на вопрос о формате участия Путина в саммите G20
Кремль исходит из того, что у президента Владимира Путина есть действующее приглашение на саммит «Группы двадцати» (G20) в Индонезии, формат его участия определят по мере приближения встречи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы неоднократно объясняли ситуацию. У нас есть действующее приглашение, Россия участвует во всех форматах G20, и по мере приближения сроков саммита мы уже примем решение, как нам наиболее целесообразно, в каком формате принимать участие», – ответил он на вопрос ТАСС о формате участия Путина в саммите.
В прошлый понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что точка зрения стран ЕС и G7 не возобладала среди государств Группы двадцати (G20).
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что госсекретарь США Энтони Блинкен сочиняет небылицы, говоря, что Россия якобы оказалась в «изоляции» на саммите министров иностранных дел стран Большой двадцатки. Она также заявляла о провале бойкота России на G20 еще до начала саммита. В МИД сообщали, что российские партнеры на совещании глав МИД G20 дали сигнал о неприемлемости изоляции России.
Эрдоган намерен провести двусторонние переговоры с Путиным в Иране
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает провести двусторонние переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в ходе визита в Иран, сообщили канцелярии турецкого лидера.
«Президент планирует провести двустороннюю встречу со своим российским коллегой», – приводит текст заявления РИА «Новости».
Во вторник сообщалось, что президент России Владимир Путин во время визита в Тегеран на следующей неделе проведет переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили в ходе телефонных переговоров ситуацию в Сирии и решение «зернового вопроса», сообщила канцелярия турецкого лидера.
Путин пообещал развитие России вместе со всем миром
Россия не может развиваться оторванно от всего мира, но так и не будет, несмотря на санкции, заявил президент Владимир Путин в ходе Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференции.
«Ясно, что мы не можем оторванно от всего мира развиваться, но так и не будет. В современном мире невозможно вот так все, знаете, циркулем обвести и выставить огромный забор, это просто невозможно», – пояснил Путин, говоря о санкциях, которые Запад вводит против России, сообщает РИА «Новости».
По его словам, России намеренно закрывают доступ к высокотехнологичным продуктам, чтобы сдержать ее развитие, но Россия не будет «пребывать в растерянности».
«Как известно, против нашей страны намеренно, специально используются сегодня не просто ограничения, а практически полное закрытие доступа к зарубежным высокотехнологичным продуктам, что приобрело глобальный характер и является в современном мире базой прогрессивного развития любого государства, вот как раз здесь и пытаются нам выставлять преграды для того, чтобы сдержать развитие России», – сказал глава государства.
Понятно, добавил президент, «что это огромный вызов для нашей страны».
«Но мы не только не собираемся опускать руки и пребывать в какой-то растерянности или, как некоторые наши «доброжелатели» предрекают, отступать на десятилетие назад, конечно, нет. Наоборот, осознавая колоссальный объем трудностей, которые стоят перед нами, будем интенсивно и грамотно искать новые решения, эффективно использовать уже имеющиеся суверенные технологические заделы, разработки отечественных инновационных компаний», – подчеркнул Путин.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что железный занавес с той стороны уже начал опускаться, но Западу следует это сделать осторожно, чтобы ничего себе не прищемить.
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Путин отметил эффективность горно-металлургического комплекса России
Президент Владимир Путин отметил эффективность и большой потенциал к развитию горно-металлургического комплекса России в поздравлении с 65-летием металлургии, сообщили в Кремле.
«Отмечу, что в отечественном горно-металлургическом комплексе всегда работали квалифицированные специалисты, отлично знающие свое дело, понимающие всю ответственность стоящих перед ними задач. И сегодня, несмотря на сложную ситуацию, вызванную нелегитимными санкциями ряда западных стран, отрасль демонстрирует эффективность и большой потенциал к развитию», – говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.
Он также обратил внимание на важность выхода на новые рынки, формирования производственных и логистических цепочек, сохранения рабочих коллективов и повышения благосостояния горняков и металлургов.
«Уверен, что, опираясь на крепкие профессиональные традиции, вы успешно справитесь с этими вызовами, осуществите намеченные планы», – добавил он.
В заключение Путин пожелал «новых достижений и всего самого доброго».
Кремль анонсировал отказ от доллара в сотрудничестве России и Ирана
Со временем отойдем от практики применения доллара в сотрудничестве между Россией и Ираном, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«А мы с вами знаем, что в прошлом году объем торгово-экономических отношений между двумя странам чуть-чуть превысил четыре миллиарда долларов США, хотя, может быть, и неправильно считать их в долларах США, и со временем, наверное, мы отойдем от этой практики по мере того, как мы будем развивать наше взаимодействие в банковской финансовой сфере», – передает РИА «Новости» слова Пескова в эфире канала «Россия 24» в интервью гостелерадио Ирана.
Он уточнил, что только за первые четыре месяца этого года торговый оборот увеличился на 31%, назвал это положительной динамикой.
По словам Пескова, у России и Ирана есть возможность выстроить сотрудничество, чтобы минимизировать последствия санкций.
По его словам, Иран не первое десятилетие находится под санкциями и хорошо адаптировался к тому, чтобы развиваться и повышать благосостояние своего народа, несмотря на ограничения. Россия тоже привыкла к санкциям, отметил Песков, добавив, что ограничения против страны вводились еще со времен СССР.
«И вот я думаю, что у нас есть возможность выстроить двустороннее сотрудничество, которое позволит нам минимизировать ущерб от этих двусторонних санкций», – сказал Песков.
По его словам, Иран – друг и партнер России, и Москва очень дорожит двусторонними отношениями.
«Иран – это наш друг и партнер. И действительно, мы очень дорожим нашими отношениями и придаем им большое значение. Отрадно, что президенты двух стран находятся в процессе постоянного общения», – сказал Песков.
Пресс-секретарь президента России заявил также, что в последние несколько лет придан импульс в развитии экономических и политических отношений между Россией и Ираном.
«В последние месяцы, в последние несколько лет приданы дополнительные импульсы во всех областях – политической, дипломатической координации, экономического взаимодействия», – сказал.
Президент России Владимир Путин посетит Иран с визитом 19 июля
Названа тема разговора Путина и Эрдогана в Тегеране
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече во вторник в Тегеране обсудят вопрос вывоза украинского зерна, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, подчеркнув, что Москва готова к продолжению работы по этому направлению.
«Конечно, этот вопрос (о вывозе украинского зерна) будет непосредственно обсуждаться между президентами, это сто процентов», – сказал представитель Кремля, анонсируя темы предстоящей встречи глав двух государств, сообщает ТАСС.
Ушаков констатировал, что «работа (по вывозу украинского зерна) ведется весьма активно». Он напомнил, что 13 июля в Стамбуле прошла первая четырехсторонняя встреча по зерну с участием представителей России, Украины, Турции и ООН, «договорились подготовить совместный документ, который определял бы правовые основы и общий порядок вывоза зерна из украинских портов, условлено об открытии совместного координационного центра в Стамбуле».
«Мы готовы продолжать работу на этом треке, и эта работа будет продолжена», – заверил Ушаков.
Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили в ходе телефонных переговоров ситуацию в Сирии и решение «зернового вопроса», сообщила канцелярия турецкого лидера.
Путин призвал госкорпорации инвестировать в технологические компании России
Крупным российским госкорпорациям, накопившим миллиарды долларов, нужно инвестировать в отечественные высокотехнологичные и быстроразвивающиеся компании, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
По его словам, пока в стране нет обеспечения молодых высокотехнологичных компаний источниками финансирования, передает ТАСС.
«Надо проработать с нашими компаниями, которые не знают, куда накопленные миллиарды долларов девать. Ну, вот замечательное направление использования этих ресурсов – ну, пожалуйста. Надо встречаться с ними, работать, объяснять, создавать альянсы соответствующие», – указал глава государства, обсуждая возможности инвестирования в технологические компании.
Ранее президент Владимир Путин назвал скромным результат Ростеха, говоря о направлениях, за которые компания отвечает.
Путин обсудит с главой Ирана ситуацию по ядерной сделке
Москва продолжит усилия по восстановлению ядерной сделки с Ираном, считая важным продолжить контакты по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД), рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.
Именно этот вопрос будет обсуждаться на переговорах президента России Владимира Путина с иранским коллегой Ибрахимом Раиси и духовным лидером и руководителем Ирана Али Хаменеи 19 июля в Тегеране, передает ТАСС.
«Вполне логично, что в ходе двух контактов [Путина] с иранскими руководителями будет обсуждена ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе», – сказал представитель Кремля.
Он отметил, что Москва выступает за восстановление ядерной сделки в той конфигурации, которая была утверждена в 2015 году резолюцией 2231 Совбеза ООН.
Цель – снять ограничения на нормальное торгово-экономическое взаимодействие Ирана с другими странами.
Также сообщается, что Москва и Тегеран работают над подготовкой нового межгосударственного договора, чтобы вывести сотрудничество на уровень стратегического партнерства.
Путин заявил об обязательном выходе России на путь опережающего развития
Россия преодолеет любые трудности и выйдет на траекторию опережающего развития, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
«Будет прорыв в технологиях, широкой цифровой трансформации, подготовке специалистов в этих сферах – преодолеем и любые трудности, и нынешние, и будущие. А трудности возникают всегда, но мы любые трудности преодолеем и выйдем на траекторию опережающего развития», – передает ТАСС слова Путина.
Президент попросил правительство России, региональные команды «ставить вопросы технологического развития во главу угла в своей деятельности».
Ранее президент заявил, что крупным российским госкорпорациям, накопившим миллиарды долларов, нужно инвестировать в отечественные высокотехнологичные и быстроразвивающиеся компании.
МИД: Саммит России, Ирана и Турции позволит обсудить все интересующие вопросы
Встреча России, Ирана и Турции на высшем уровне 19 июля в Тегеране позволит лидерам обсудить все интересующие вопросы, заявил замминистра иностранных дел Сергей Вершинин.
«Предстоит очень важная встреча на высшем уровне в Тегеране с участием руководителей России, Турции и Ирана. Этот формат мы называем астанинским, в свое время он создавался, в том числе, для взаимодействия этих ведущих стран в интересах сирийского урегулирования. Сегодня, как и любой саммит, он должен позволить по решению участников обсудить все интересующие эти три страны вопросы», – передает ТАСС его слова.
Ранее сообщалось, что глава российского государства Владимир Путин отправится в Тегеран, где состоится трехсторонний саммит президентов России, Ирана и Турции, стран – гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. Также состоятся двусторонние контакты на полях этого саммита. После этого Путин вернется в Москву и продолжит работу в столице.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил актуальность встречи президентов России, Ирана и Турции, так как будет возможность обсудить региональные и международные проблемы.