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28 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 09:23  |  vz.ru
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России нужны новые БАМ и Транссиб

Что мешает российскому экспорту в Китай Евгения Летта/ТАСС
Запущенный недавно первый в истории железнодорожный мост через реку Амур вкупе с автомобильным мостом серьезно ускорили перевозку грузов в Китай. Но чтобы перенаправить российские грузы с европейского на восточное направление, этого недостаточно. России, по сути, потребуется построить второй БАМ и вторую Транссибирскую магистраль. Подробности...
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Джонсон признался в роли главного врага России в Европе

Джонсон решил стать патроном Украины с долгосрочной и амбициозной целью Zuma/ТАСС
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон разоткровенничался о том, что его усилия сподвигли руководство Украины на военное сопротивление. У других крупных стран Европы – Германии, Италии и Франции – якобы была совсем другая позиция. Джонсон ушел, теперь его политика продолжается без него, но он рискует просчитаться в главном своем прогнозе – о поражении России.  Подробности...
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Зачем России нужны надрельефные транспортники

Несколько стран, включая Израиль, разрабатывают надрельефные платформы для эвакуации раненых tactical-robotics.com
В России решили создать надрельефную машину для транспортировки людей и грузов в зоне боевых действий. Отмечается, что она должна быть простой в обслуживании и ремонтопригодной. Что может представлять собой такой летательный аппарат и какой может быть его практическая польза при решении военных задач?  Подробности...
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Греков убеждают ради Украины остаться беззащитными перед Турцией

С-300 – крайне желанное для Украины оружие Сергей Бобылев/ТАСС
Украина и Соединенные Штаты ставят Грецию перед сложнейшим выбором. Греков убеждают отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов С-300 и отдать их Украине. Какими аргументами Вашингтон и Киев давят на Афины и почему при отказе от российского оружия Греция останется беззащитной перед агрессией Турции? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Украина зимой перейдет к террористической войне

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Киев будет интересовать расширение зоны войны. Это будет означать переход к новым методам боевых действий. В первую очередь – к террористическим. И тому есть несколько причин. Подробности...

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Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
История «Батуринской фальшивки» настолько интересна, что о ней стоит рассказать подробнее – просто для того, чтобы понимать: технологии антирусской пропаганды используются уже не первое десятилетие, задача расчеловечивания русских всё так и стоит. Подробности...
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России пора взяться за создание отечественной игровой индустрии

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Никита Коваленко, политический обозреватель
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    Греков убеждают ради Украины остаться беззащитными перед Турцией

    С-300 – крайне желанное для Украины оружие
    		   28 ноября 2022, 08:50
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Украина и Соединенные Штаты ставят Грецию перед сложнейшим выбором. Греков убеждают отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов С-300 и отдать их Украине. Какими аргументами Вашингтон и Киев давят на Афины и почему при отказе от российского оружия Греция останется беззащитной перед агрессией Турции?

    Украина может получить российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300. По крайней мере, на этом, по сведениям ряда источников, настаивают США, а соответствующие переговоры о передаче их киевскому режиму ведутся сейчас с Грецией.

    Если это произойдет, то не станет в полной мере прецедентом – весной С-300 от щедрот своих Украине поставила Словакия (комплекс затем, как уверяло Минобороны России, был уничтожен). Справедливости ради, у словаков в этом мощнейшем средстве ПВО не было особой необходимости – страна со всех сторон (за исключением маленького участка границы с Украиной) окружена партнерами по НАТО, а для сдерживания главной угрозы безопасности в лице наплыва беженцев С-300 бесполезны.

    С Грецией же совершенно иная история. Безопасности страны прямо угрожает соседняя Турция, претендующая на ряд подконтрольных Афинам островов и, соответственно, территориальных вод в Эгейском море. Не раз и не два оба государства находились на грани прямого начала боевых действий.

    В этом плане, по мнению греческой The Banking News, возможная передача С-300 Украине вызовет «радикальные изменения в структуре противовоздушной обороны вооруженных сил Греции, что становится критически опасным на фоне угроз со стороны Турции и глубокой интеграции беспилотников в концепцию наступательных действий турецкой армии». Ведь если почитать греческие СМИ, то в прошедшие месяцы многие из них превозносили российскую систему, позиционируя ее как один из главных сдерживающих Анкару факторов.

    Так почему же греческие СМИ пишут о передаче чуть ли не как о решенном факте? По их мнению, у греков нет иного выбора. Им его не оставили европейская солидарность, американское давление и специфика нынешней власти в Афинах.

    Мертвый, но законный

    В рамках общеевропейских усилий по поддержке Киева греки уже поставляли оружие на Украину – в частности, модернизированные БМП-1 советского производства. Кроме того, греческое правительство примет участие в европейской программе по обучению украинских солдат – для этого выделяются как минимум три военных лагеря.

    Но Украине этого мало. В октябре 2022 года, во время визита министра иностранных дел Греции в Киев, его туземный визави Дмитрий Кулеба поблагодарил Афины «за то вооружение, которое Греция поставляет Украине для защиты ее территориальной целостности». Украинцы снова стали просить греков поставить Киеву находящиеся у греков российские системы ПВО С-300. Впрочем, разговоры о возможности такой передачи шли еще с марта.

    Да, двух находящихся на вооружении Греции дивизионов недостаточно для полноценной защиты украинского воздушного пространства. Однако ряд ключевых объектов прикрыть все-таки возможно.

    Вопрос поставок С-300 также поднимался в ходе визита в начале ноября на Украину президента Греции Катерины Сакелларопулу и министра обороны Никоса Панайотопулоса. Украинцы упирали на то, что эти системы в конечном итоге повиснут на греках мертвым грузом – ведь С-300 мало купить, их нужно еще постоянно обслуживать. Причем силами продавца, то есть России. И греческие СМИ соглашались с тем, что «Афины вынуждены избавиться от российских систем ПВО из-за невозможности их регулярного обслуживания в условиях введенных против России санкций».

    Да, в 2018-2019 годах проведенная российскими специалистами модернизация, по данным некоторых турецких источников, довела находящиеся на вооружении Греции системы С-300 чуть ли не до уровня С-400. Но Афины понимают, что в будущем подобные действия из-за санкций будут невозможны – тогда как турецкие вооружения (в том числе и российского производства) будут модернизироваться. И тем самым военный перевес Анкары над Афинами продолжит увеличиваться.

    Однако президент и министр обороны Греции тогда, по некоторым данным, все-таки отказали украинцам. На то у них были две важных причины.

    Во-первых, существенные юридические тонкости, имеющие политические и военные последствия. В рамках подписанных с Москвой соглашений (стандартных для мирового рынка оружия) Афины не имеют права перепродавать купленное у РФ современное вооружение без согласия российских властей. И проблема не только в возможных российских судебных исках, но и в опасном прецеденте – другие поставщики вооружений учтут, что греки не выполняют взятые на себя обязательства.

    Во-вторых, военно-политическая ситуация. Да, это оружие в будущем (в случае долговременного сохранения санкций против российского ВПК и финансовой системы) могло стать мертвым грузом – однако здесь и сейчас оно фактически спасает страну от Турции. Поэтому Афины не желали передавать С-300 украинцам без получения какой-либо эффективной замены.

    Свои люди

    И вот тут в переговорный момент включились американцы. Грекам были предложены варианты альтернативных поставок западного оружия – по слухам, речь может идти о французских системах ПВО Aster или даже американских Patriot.

    Да, эти французские или американские системы еще нужно произвести и поставить. Но грекам дают понять, что иных способов на халяву заменить российские средства ПВО на западные у них не будет. Кроме того, американцы готовы накинуть бонусы.

    Греческие СМИ пишут о том, что Соединенные Штаты, помимо предоставления систем ПВО, могут заняться постепенным обновлением вертолетов армии Греции. Ну и другим вооружением. А вооружений этих много. «В дополнение к зенитным ракетам С-300 и бронетранспортерам БМП-1, которые армия закупила из резервов Восточной Германии, в греческой армии имеются ряд других российских систем, включая установки «Тор-М1», «Оса АК», ПТРК «Корнет» и «Фагот», а также быстроходные транспортные корабли «Зубр» (малые десантные корабли на воздушной подушке – прим. ред.)», – пишет греческое издание New Post. И если последние сложно заменить (по мнению греческих СМИ, из-за отсутствия адекватных аналогов в мире), то по остальным такие возможности существуют. Были бы деньги – которых у греков нет.

    Для обхода юридического момента (запрета на реэкспорт российских вооружений без согласия Москвы) нужно проявление политической воли греческих властей. Но тут как раз у США проблем нет.

    «Нынешний премьер-министр Кириакос Мицотакис – самый антироссийский и проамериканский политик Греции за последние 30 лет. До него все греческие премьеры сомневались в нужности санкций против РФ, а он их поддержал (и не только поддержал, но и в июне заявил, что вместе с Европой находится в состоянии войны с РФ – прим. ВЗГЛЯД), – поясняет газете ВЗГЛЯД доцент РГГУ Вадим Трухачев. – Мицотакис тесно связан с греческой общиной США, и укрепление связей с американцами вкупе с поддержкой Украины являются основами его политики. Именно американцев и французов он видит основными гарантами защиты Греции».

    И эти гаранты, по мнению Мицотакиса, не будут обращать особого внимания на то, что Греция нарушила свои договорные обязательства по запрету реэкспорта. Свои же люди.

    Однако остается важнейший военно-технический момент. Современные зенитно-ракетные комплексы – крайне сложные системы вооружений. Для их освоения и качественного обучения расчетов требуются годы. Даже если завтра Греция получит американские ЗРК Patriot, до доведения их до реальной боевой готовности пройдет очень долгое время. И всё это время небо Греции будет фактически беззащитным. В первую очередь – перед турецкими ВВС.

    Захочет ли Греция помочь Украине ценой собственной беззащитности перед Турцией – ответ на этот вопрос мы узнаем, скорее всего, очень скоро.


     
     
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