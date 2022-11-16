Как Украина нанесла ракетный удар по Польше

Всю ночь Варшава проводила экстренные консультации внутри страны и среди НАТО в связи с ракетой, упавшей в приграничном с Украиной районе. Сразу были сделаны заявления, что ракета «российская». Однако уже к утру о происхождении ракеты стали говорить более неопределенно. И в Польше, и в НАТО явно пришли к трем очевидным выводам – как минимум с технической точки зрения.

Что же упало в Польше, убив двух польских граждан, разрушив зернохранилище и повредив трактор? По версии польских, украинских и с их подачи множества других СМИ, в основном из списка недружественных России государств и территорий – это были две российские ракеты. В последние часы ряд источников стал использовать формулировку «ракета российского производства», но это само собой, дело не в стране – производителе оружия, а в армии, которая использует это оружие. Некоторые утверждают, что это ракеты «Калибр». Большинство избегает конкретных указаний типа ракеты, меньшинство (не дружащее с арифметикой и географией) говорит о ракетах комплекса С-300, прилетевших с российской территории.

Сразу стоит сказать, что такие заявления не выдерживают никакой критики. В частности, версию о прилете в польскую деревушку двух «Калибров», которые на двоих сделали одну воронку и не смогли уничтожить трактор, вовсе не стоит рассматривать. Даже для одного «Калибра» разрушения маловаты – неглубокая воронка и перевернутый прицеп. А ведь боевая часть (БЧ) этой ракеты 450 кг.

А вот для зенитной управляемой ракеты (ЗУР) с ее БЧ в 133 кг такая воронка в самый раз. Но она может образоваться только при нештатной стрельбе, когда ракета подходит к земле под большим углом. А если бы ЗУР отработала по наземной цели правильно, то взрыв был бы при пролете над целью на высоте 20-30 м – и воронки не получилось бы.

По тому обломку, который продемонстрирован первым польским экспертом, сообщившим о происшествии, Ярославом Вольским, однозначно можно установить, что это была ракета зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300ПТ (С-300ПС) с индексом 5В55Р. Дальняя граница ее зоны поражения – 90 км.

Вывод номер один – при стрельбе комплексом ПВО по каким-то воздушным целям произошел отказ зенитной ракеты. Причем «отказ» – это еще мягко сказано. В этой ракете вообще ничего не работало, и ниже мы расскажем об этом подробнее.

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Теперь о том, из какого района могла быть пущена данная ракета. Из Беларуси никакие пуски ракет, вылеты на штурмовку наши ЗРК, ОТРК «Искандер» и авиация не производят. Ближайший район, откуда мог бы стрелять именно российский ЗРК – в Брянской области. А это около 600 км. На такое расстояние ракета данного типа никак долететь не может.

Рассуждения о том, что Россия использует старые ракеты такого типа, специально переделанные из зенитных в баллистические, несостоятельны. Переделка была бы неоправданно дорогой и сложной. Стрельба по наземным целям возможна только в пределах прямой видимости цели или хотя бы ЗУР над ней. То есть на дальность не более 30-40 км. И по странному стечению обстоятельств, на таком или чуть большем расстоянии должны быть один-два дивизиона Львовского 540-го зенитного ракетного полка с командным пунктом в городе Каменка-Бугская.

Вывод номер два – ВС РФ нанести такой несерьезный и слабый удар было бы нечем. А вот ПВО Украины такую возможность как раз имели.

В феврале 2022 года Украина имела на вооружении 22 ЗРК типов С-300ПТ и С-300ПС. Войсковые С-300В1 не принимаем во внимание, они используют другие ракеты, не похожие на указанные.

На данный момент, в ноябре 2022-го, на Украине уже нет ПВО как системы. С первых дней спецоперации наибольшие потери понесены украинскими средствами ПВО в РЛС дежурного режима, радиолокационное поле стало фрагментарным. ПВО Украины сегодня помогают оставаться сколько-нибудь эффективной американские самолеты E-3 Sentry AWACS и терминалы Starlink. ЗРК непрерывно маневрируют, действуют из «противовоздушных засад».

Если наземные войска на линии боевого соприкосновения можно отводить на переформирование и даже отдых, то расчетам ЗРК смены нет. Слишком сложная военная профессия, для подготовки специалистов нужны не месяцы – годы. Маневры и обслуживание устаревшей техники требуют больших усилий. Таким образом, накопленная усталость этих войск очень велика. Соответственно, качество боевой работы снижается, количество ошибок растет.

Снижается и надежность техники. Если наземную аппаратуру еще можно поддерживать, используя остатки запчастей (а они не поставляются с 1991 года или поставки контрафактные), то с ракетами всё сложнее. Они обслуживаются только на заводе. А завод этот находится в России. Есть сведения, что украинцы производили средние и капитальные ремонты ЗРК на своих предприятиях, но отсутствие запчастей не способствует качеству таких работ.

Но самое главное – ремонт зенитных управляемых ракет предполагает извлечение твердого ракетного топлива и его замену раз в 10-15 лет. Это топливо, находящееся в двигателе в виде большой цилиндрической «шашки» с центральным каналом, имеет свойство со временем деградировать. Качество топлива ухудшается, оно теряет пластичность, в шашке возникают трещины. При работе двигателя происходит «разгар» трещин, в результате двигатель либо прогорает, либо взрывается. На многочисленных видео мы не раз видели, как зенитная ракета вдруг начинает выписывать спирали. Причина этого – прогар двигателя.

На имеющемся в свободном доступе фото обломка упавшей в Польше ракеты видно донную часть ракетного двигателя на твердом топливе (РДТТ), с обжимным кольцом.

Никакого топливного бака, как написали во многих интернет-изданиях, в этой ракете нет. К этому кольцу крепится хвостовая часть ракеты – рулевой отсек. В этом отсеке находятся рулевые машинки и бортовой источник питания (БИП).

Днище двигателя – самая наряженная механически и термически часть ракеты. Именно здесь в первую очередь и возможен прогар. Он не обязательно будет таким большим, чтобы закрутить ракету. Но даже малый прогар может разрушить БИП. Этот момент важен.

Итак, что произошло в данном случае (с наибольшей вероятностью) со старой украинской зенитной ракетой российского производства, пущенной неподалеку от польской границы:

отклонение ракеты от курса. Причина может быть в неисправности приемника команд управления, бортового вычислителя или автопилота;

ракета не ушла на самоликвидацию (хотя должна была). Значит, не была выдана команда автопилоту «Максимально вверх» или он ее не выполнил;

предохранительно-исполнительный механизм (ПИМ) не подорвал боевую часть, она сработала от контактного взрывателя при ударе о землю;

образовалась относительно глубокая воронка, нехарактерная при стрельбе ЗУР по наземным целям. Это говорит о том, что ракета падала с высоты минимум в несколько километров и угол встречи с землей был большим.

Вывод номер три. Получается, в ракете не работали практически все блоки. Можно предположить, что общая причина неисправностей – медленный прогар днища РДТТ и разрушение БИП или электрических кабелей, питающих все изделие. Перед нами – трагическая случайность, к которой Россия не имеет ни малейшего отношения.

Так инцидент в Польше выглядит чисто технически. Как он будет разыгран с политической точки зрения – совсем другая история.