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16 ноября, среда  |  Последнее обновление — 09:15  |  vz.ru
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Российское ядерное топливо раскололо Европу

Даже США боятся остаться без ядерного топлива из России Павел Лисицын/РИА Новости
Идея запретить поставки из России еще и ядерного топлива, наряду с запретом на уголь, нефть и нефтепродукты, привела к формированию двух лагерей в ЕС. Польша и Германия всячески поддерживают, а Венгрия и Франция – против. При этом США, которые тоже зависят от российского ядерного топлива, вообще не поднимают эту тему. Зачем Европа бежит впереди паровоза и чем ей это грозит? Подробности...
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Ради Украины власти Болгарии пошли против народа

Более 70% болгар выступают против поставок оружия ВСУ Христо Владев/РИА Новости
Количество болгар, которые против членства их страны в НАТО, превысило количество сторонников альянса. Опросы также показывают, что население Болгарии всё чаще и охотнее соглашается с российским видением конфликта на Украине. Но парламент абсолютным большинством принял решение о поставках оружия ВСУ.  Подробности...
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Чего добьется Киев подрывом плотины Каховской ГЭС

Разрушение плотины Каховской ГЭС заставит российские войска в Херсоне отойти вглубь левобережья РИА Новости
Атаки ВСУ на Каховскую ГЭС привели к тому, что власти Херсонщины объявили об остановке станции. Жителей призвали не приближаться к берегу Днепра. Полное разрушение плотины, впрочем, рассматривается как самый неблагоприятный сценарий. Каким районам грозит затопление в этом случае? Создается ли опасность для Запорожской АЭС после остановки ГЭС и могут ли ВСУ взорвать плотину для захвата станции? Подробности...
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Как Украина нанесла ракетный удар по Польше

Даже для одного «Калибра» разрушения маловаты – неглубокая воронка и перевернутый прицеп. А ведь боевая часть (БЧ) этой ракеты 450 кг Reuters
Всю ночь Варшава проводила экстренные консультации внутри страны и среди НАТО в связи с ракетой, упавшей в приграничном с Украиной районе. Сразу были сделаны заявления, что ракета «российская». Однако уже к утру о происхождении ракеты стали говорить более неопределенно. И в Польше, и в НАТО явно пришли к трем очевидным выводам – как минимум с технической точки зрения. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Украинцы лишают поляков собственного достоинства

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Олег Хавич, политический аналитик
Настоящая украинизация польского государства и общества состоит вовсе не в том, что миллионы мигрантов с Украины получили на берегах Вислы особые права. Суть происходящих процессов состоит в переопределении «польскости». Подробности...
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Сергей Худиев, публицист, богослов
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    Даже для одного «Калибра» разрушения маловаты – неглубокая воронка и перевернутый прицеп. А ведь боевая часть (БЧ) этой ракеты 450 кг
    		   16 ноября 2022, 09:00
    Фото: Reuters
    Текст: Игорь Галабурда

    Всю ночь Варшава проводила экстренные консультации внутри страны и среди НАТО в связи с ракетой, упавшей в приграничном с Украиной районе. Сразу были сделаны заявления, что ракета «российская». Однако уже к утру о происхождении ракеты стали говорить более неопределенно. И в Польше, и в НАТО явно пришли к трем очевидным выводам – как минимум с технической точки зрения.

    Что же упало в Польше, убив двух польских граждан, разрушив зернохранилище и повредив трактор? По версии польских, украинских и с их подачи множества других СМИ, в основном из списка недружественных России государств и территорий – это были две российские ракеты. В последние часы ряд источников стал использовать формулировку «ракета российского производства», но это само собой, дело не в стране – производителе оружия, а в армии, которая использует это оружие. Некоторые утверждают, что это ракеты «Калибр». Большинство избегает конкретных указаний типа ракеты, меньшинство (не дружащее с арифметикой и географией) говорит о ракетах комплекса С-300, прилетевших с российской территории.

    Сразу стоит сказать, что такие заявления не выдерживают никакой критики. В частности, версию о прилете в польскую деревушку двух «Калибров», которые на двоих сделали одну воронку и не смогли уничтожить трактор, вовсе не стоит рассматривать. Даже для одного «Калибра» разрушения маловаты – неглубокая воронка и перевернутый прицеп. А ведь боевая часть (БЧ) этой ракеты 450 кг.

    А вот для зенитной управляемой ракеты (ЗУР) с ее БЧ в 133 кг такая воронка в самый раз. Но она может образоваться только при нештатной стрельбе, когда ракета подходит к земле под большим углом. А если бы ЗУР отработала по наземной цели правильно, то взрыв был бы при пролете над целью на высоте 20-30 м – и воронки не получилось бы.

    По тому обломку, который продемонстрирован первым польским экспертом, сообщившим о происшествии, Ярославом Вольским, однозначно можно установить, что это была ракета зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300ПТ (С-300ПС) с индексом 5В55Р. Дальняя граница ее зоны поражения – 90 км.

    Вывод номер один – при стрельбе комплексом ПВО по каким-то воздушным целям произошел отказ зенитной ракеты. Причем «отказ» – это еще мягко сказано. В этой ракете вообще ничего не работало, и ниже мы расскажем об этом подробнее.

    Теперь о том, из какого района могла быть пущена данная ракета. Из Беларуси никакие пуски ракет, вылеты на штурмовку наши ЗРК, ОТРК «Искандер» и авиация не производят. Ближайший район, откуда мог бы стрелять именно российский ЗРК – в Брянской области. А это около 600 км. На такое расстояние ракета данного типа никак долететь не может.

    Рассуждения о том, что Россия использует старые ракеты такого типа, специально переделанные из зенитных в баллистические, несостоятельны. Переделка была бы неоправданно дорогой и сложной. Стрельба по наземным целям возможна только в пределах прямой видимости цели или хотя бы ЗУР над ней. То есть на дальность не более 30-40 км. И по странному стечению обстоятельств, на таком или чуть большем расстоянии должны быть один-два дивизиона Львовского 540-го зенитного ракетного полка с командным пунктом в городе Каменка-Бугская.

    Вывод номер два – ВС РФ нанести такой несерьезный и слабый удар было бы нечем. А вот ПВО Украины такую возможность как раз имели.

    В феврале 2022 года Украина имела на вооружении 22 ЗРК типов С-300ПТ и С-300ПС. Войсковые С-300В1 не принимаем во внимание, они используют другие ракеты, не похожие на указанные.

    На данный момент, в ноябре 2022-го, на Украине уже нет ПВО как системы. С первых дней спецоперации наибольшие потери понесены украинскими средствами ПВО в РЛС дежурного режима, радиолокационное поле стало фрагментарным. ПВО Украины сегодня помогают оставаться сколько-нибудь эффективной американские самолеты E-3 Sentry AWACS и терминалы Starlink. ЗРК непрерывно маневрируют, действуют из «противовоздушных засад».

    Если наземные войска на линии боевого соприкосновения можно отводить на переформирование и даже отдых, то расчетам ЗРК смены нет. Слишком сложная военная профессия, для подготовки специалистов нужны не месяцы – годы. Маневры и обслуживание устаревшей техники требуют больших усилий. Таким образом, накопленная усталость этих войск очень велика. Соответственно, качество боевой работы снижается, количество ошибок растет.

    Снижается и надежность техники. Если наземную аппаратуру еще можно поддерживать, используя остатки запчастей (а они не поставляются с 1991 года или поставки контрафактные), то с ракетами всё сложнее. Они обслуживаются только на заводе. А завод этот находится в России. Есть сведения, что украинцы производили средние и капитальные ремонты ЗРК на своих предприятиях, но отсутствие запчастей не способствует качеству таких работ.

    Но самое главное – ремонт зенитных управляемых ракет предполагает извлечение твердого ракетного топлива и его замену раз в 10-15 лет. Это топливо, находящееся в двигателе в виде большой цилиндрической «шашки» с центральным каналом, имеет свойство со временем деградировать. Качество топлива ухудшается, оно теряет пластичность, в шашке возникают трещины. При работе двигателя происходит «разгар» трещин, в результате двигатель либо прогорает, либо взрывается. На многочисленных видео мы не раз видели, как зенитная ракета вдруг начинает выписывать спирали. Причина этого – прогар двигателя.

    На имеющемся в свободном доступе фото обломка упавшей в Польше ракеты видно донную часть ракетного двигателя на твердом топливе (РДТТ), с обжимным кольцом.

    Никакого топливного бака, как написали во многих интернет-изданиях, в этой ракете нет. К этому кольцу крепится хвостовая часть ракеты – рулевой отсек. В этом отсеке находятся рулевые машинки и бортовой источник питания (БИП).

    Днище двигателя – самая наряженная механически и термически часть ракеты. Именно здесь в первую очередь и возможен прогар. Он не обязательно будет таким большим, чтобы закрутить ракету. Но даже малый прогар может разрушить БИП. Этот момент важен.

    Итак, что произошло в данном случае (с наибольшей вероятностью) со старой украинской зенитной ракетой российского производства, пущенной неподалеку от польской границы:

    • отклонение ракеты от курса. Причина может быть в неисправности приемника команд управления, бортового вычислителя или автопилота;

    • ракета не ушла на самоликвидацию (хотя должна была). Значит, не была выдана команда автопилоту «Максимально вверх» или он ее не выполнил;

    • предохранительно-исполнительный механизм (ПИМ) не подорвал боевую часть, она сработала от контактного взрывателя при ударе о землю;

    • образовалась относительно глубокая воронка, нехарактерная при стрельбе ЗУР по наземным целям. Это говорит о том, что ракета падала с высоты минимум в несколько километров и угол встречи с землей был большим.

    Вывод номер три. Получается, в ракете не работали практически все блоки. Можно предположить, что общая причина неисправностей – медленный прогар днища РДТТ и разрушение БИП или электрических кабелей, питающих все изделие. Перед нами – трагическая случайность, к которой Россия не имеет ни малейшего отношения.

    Так инцидент в Польше выглядит чисто технически. Как он будет разыгран с политической точки зрения – совсем другая история. 


     
     
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