Российский дипломат призвал не спешить с выводами по инциденту в Польше

Заместитель постпреда РФ при ООН Полянский призвал не торопиться с выводами по инциденту в Польше

Инцидент в Польше требует анализа фактов, а не поспешных выводов, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Полянский посоветовал всем проанализировать факты, прежде чем поспешно делать выводы. Он выразил уверенность, что ущерб от прямого ракетного удара был бы значительно больше, нежели чем на показанных фотографиях, передает ТАСС.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув Люблинского воеводства на востоке республики. В связи с произошедшим в МИД Польши был вызван посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.

Президент США Джо Байден, премьер-министр Британии Риши Сунак, лидер Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц выступили за расследование инцидента. Власти Польши пригласили международных экспертов принять участие в расследовании.

Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, подчеркнув, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было.

Военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что удар по территории Польши мог нанести 540-й зенитно-ракетный полк Воздушных сил ВС Украины с местом дислокации в населенном пункте Каменка-Бугская Львовской области, на вооружении которого находятся зенитные ракетные комплексы С-300ПС и С-300ПТ.