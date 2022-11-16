США, Британия и Франция захотели расследовать инцидент в Польше

Лидеры США, Британии, Франции – Байден, Сунак, Макрон – выступили за расследование инцидента в Польше

Президент США Джо Байден, премьер-министр Британии Риши Сунак и лидер Франции Эммануэль Макрон в телефонных разговорах с польским коллегой Анджеем Дудой предложили Варшаве содействие в расследовании информации о падении двух ракет неподалеку от границы с Украиной.

Как сообщила пресс-служба Белого дома, Байден в телефонной беседе выразил Дуде соболезнования в связи с гибелью двух человек в результате инцидента в Польше и предложил польскому коллеге полную поддержку Вашингтона в расследовании взрывов, а также заверил его в непоколебимой приверженности Соединенных Штатов НАТО. В пресс-службе администрации США также сообщили, что лидеры Польши и США договорились поддерживать тесный контакт для определения дальнейших шагов по мере расследования, передает ТАСС.

В свою очередь в сообщении канцелярии главы правительства на Даунинг-стрит, 10 говорится, что британский премьер-министр Риши Сунак предложил Дуде содействие в расследовании обстоятельств падения ракет на востоке Польши. Сунак, находящийся на саммите Группы двадцати (G20) на индонезийском острове Бали, также заверил Дуду в том, что Соединенное Королевство «сохраняет солидарность» с Варшавой, которая является ближайшим союзникам Лондона, и выразил соболезнования «родным жертв». Лидеры Британии и Польши условились поддерживать тесный контакт и продолжать координировать дальнейшие шаги с международными партнерами, включая союзников по НАТО.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким предложил содействие в расследовании информации о падении двух ракет на востоке Польши неподалеку от границы с Украиной.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц в разговоре с Дудой выразил поддержку Варшаве в связи с инцидентом на границе с Украиной, выразив уверенность, что Польша проведет тщательное расследование обстоятельств произошедшего. Шольц также добавил,. Германия стоит на стороне партнера по НАТО – Польши.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув Люблинского воеводства на востоке республики. Министр юстиции Польши Збигнев Зебро назвал инцидент у границы с Украиной «взрывом ракеты». В связи с произошедшим посол России в Варшаве был вызван в МИД Польши.

Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, подчеркнув, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было.