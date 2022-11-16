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Министр юстиции Польши назвал инцидент у границы «взрывом ракеты»
Министр юстиции Польши Зебро назвал инцидент неподалеку от границы с Украиной «взрывом ракеты»
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Министр юстиции Польши Збигнев Зебро назвал произошедший на востоке республики у границы с Украиной инцидент «взрывом ракеты».
Министр юстиции Польши сообщил, что поручил государственному прокурору взять под личный контроль следствие по делу «взрыва ракеты и смерти двух польских граждан». По его словам, на месте происшествия уже несколько часов работает группа прокуроров, следователи и другие службы, передает ТАСС.
Польское Radio Zet со ссылкой на неофициальные источники сообщило, что во вторник две ракеты попали в зерносушилки в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве, на востоке Польши, у границы с Украиной. По данным спасательных служб, погибли два человека.
Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, подчеркнув, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было.
Военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что удар по территории Польши мог нанести 540-й зенитно-ракетный полк Воздушных сил ВС Украины с местом дислокации в населенном пункте Каменка-Бугская Львовской области, на вооружении которого находятся зенитные ракетные комплексы С-300ПС и С-300ПТ.
В Кремле отреагировали на предложение Зеленского провести обмен «всех на всех»
Предложением Украины обменять «всех на всех» занимается Минобороны России, там определяют форматы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Ну, у нас есть соответствующие ведомства, которые занимаются вопросом обменов, в первую очередь министерство обороны, и именно они определяют форматы и осуществляют необходимые контакты для этого», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее в ходе выступления по видеосвязи на саммите G20 президент Украины Владимир Зеленский предложил по формуле «всех на всех» провести обмен пленными.
Напомним, в начале ноября в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории в Москву вернули 107 российских военных.
В России оценили данные о прорыве ВСУ на левый берег Херсонщины
Михаил Онуфриенко: Алешки и Каховка остаются под контролем ВС России
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Каховка и Алешки контролируются нашими войсками. Попытки высадить десант на островах предпринимались противником, но диверсионные группы ВСУ были уничтожены. Пока наступления на данном направлении не предвидится. К такому мнению в беседе с газетой ВЗГЛЯД пришел военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Информационное напряжение в данной ситуации началось со слов некоторых блогеров о том, что наши отступили из Каховки и Алешек. Тем не менее по состоянию на утро Каховка и Алешки контролируются нашими войсками», – пояснил аналитик.
«Однако попытки высадить десант на острова у ВСУ действительно фиксировались. Уже подтверждено уничтожение диверсионных групп противника. Эвакуация граждан из Каховки и Алешек продолжается, однако делается это из-за постоянных обстрелов ВСУ с правого берега», – подчеркивает собеседник.
«Я пока не ожидаю наступления ВСУ на этом направлении. К тому же сейчас подтверждается переброска освободившихся сил противника в Донбасс. В частности, под Артемовск перебрасывается как минимум одна бригада. В целом же на Херсонщине у противника высвободилось до восьми бригад. Кроме того, в Донбасс отправляется часть киевского гарнизона, потому что командование ВСУ не ожидает наступления со стороны Белоруссии», – добавил Онуфриенко.
Напомним, Новая Каховка, Каховка и Алешки в Херсонской области стали целью артиллерийских обстрелов ВСУ после занятия ими правого берега Днепра. В ночь с 14 на 15 ноября ряд Telegram-каналов сообщал о боях, ведущихся за эти населенные пункты. Однако к утру вторника стало известно о сохранении ВС России контроля над левобережьем Херсонщины.
«На утро Алешки – наши, и весь плацдарм по левому берегу от Новой Каховки до Кинбурнской косы – наш. Это не значит, что противник не пытается прощупывать оборону здесь. Кто видел разветвленную сеть рукавов Днепра здесь, тот понимает, что возможностей для переправки ДРГ на наш берег уйма», – сообщает военкор «Комсомолки» Александр Коц.
«Но мне почему-то кажется, что сейчас здесь они не попрут. Во-первых, побоятся, что мы подорвем дамбу. Во-вторых, высвобождение сил из-под Херсона и переброска их на Запорожское направление выглядят логичнее. А там – разрубающий удар через Пологи и Орехово на Токмак. Дальше – хоть на Мелитополь, хоть на Бердянск. Алешки с косой тогда и сами посыпятся. Другой вопрос, что здесь, в Запорожской области, к этому готовятся. Серьезно готовятся», – добавляет Коц.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что отвод российских войск с правого берега Днепра в Херсонщине создает новые риски для транспортной артерии, которая по своей значимости не уступает Крымскому мосту. Речь идет о сухопутном коридоре, связывающем полуостров с северо-восточной частью Новороссии, который получает новое стратегическое значение.
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Украина подверглась массированному ракетному обстрелу
Украина подверглась массированному ракетному обстрелу критической инфраструктуры
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В украинской столице начали вводить экстренные отключения света, заявили в энергохолдинге ДТЭК, взрывы частично обесточили Львов, также взрывы зафиксированы в Житомире, там отключили свет и воду, сообщают местные власти.
«В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют», – цитирует сообщение ДТЭК ТАСС.
Мэр Львова сообщил о взрывах, он заявил, что часть города остается без электроэнергии. Украинские СМИ указали, что взрывы слышны и во Львовской области.
Глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко сообщил, что в регионе работает система противовоздушной обороны. В части Житомира, по данным прессы, нет электричества и воды.
Руководитель Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил, что взрывы слышны в Харькове. СМИ сообщают, что город частично обесточен.
Мэр Ровно Александр Третьяк сообщил, что удар произошел по объекту критической инфраструктуры города, часть города находится без света. Мэр призвал жителей не выезжать на автомобилях в город. Из-за отключений света в разных районах города прямо на дороге остановились троллейбусы, город сейчас стоит в пробках. На перекрестках работают регулировщики.
Глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий заявил, что электричества нет в части города.
Глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий заявил, что в регионе начались аварийные отключения.
Руководитель Винницкой области Сергей Борзов сообщил, что зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры, начались перебои со светом.
Глава Полтавской области Дмитрий Лунин также заявил о взрыве на объекте инфраструктуры в Кременчугском районе.
Кроме того, СМИ сообщили о перебоях с электричеством в Одессе и в Николаевской области.
Ранее во вторник в Киеве и Киевской области прогремели несколько взрывов, воздушная тревога объявлена по всей Украине.
Главком ВСУ исключил возможность компромисса с Россией
Главком вооруженных сил Украины Залужный: ВСУ не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений
Главнокомандующий вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что провел телефонные переговоры с главой комитета начальников штабов ВС США Марком Милли, которому сообщил, что ВСУ не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений.
Из заявления Залужного следует, что украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений. Главным условием он назвал оставление Россией всех освобожденных от ВСУ территорий, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что Госдепартамент Соединенных Штатов захотел организовать переговоры между Россией и Украиной.
В США раскрыли суть переговоров глав СВР и ЦРУ
Newsweek: Переговоры глав СВР Нарышкина и ЦРУ Бернса касались ядерных рисков, а не урегулирования конфликта на Украине
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Цель встречи глав Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса заключается в передаче сигнала о последствиях якобы возможного применения Россией ядерного оружия, а урегулирование на Украине не обсуждалось, сообщил журнал Newsweek.
Как сообщил представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома, глава ЦРУ якобы не проводит никаких переговоров и не обсуждает урегулирование конфликта на Украине, а передает Москве сигнал о последствиях якобы возможного применения Россией ядерного оружия и рисках эскалации для стратегической стабильности. Кроме того, по словам представителя СНБ Белого дома, он также поднимет вопрос о задержанных гражданах США, передает ТАСС.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что в понедельник в Анкаре по инициативе Вашингтона состоялись переговоры между представителями России и США. При этом он отказался раскрывать предмет разговора. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, о чем идут тайные переговоры России и США.
Эксперт указал на позитив в антироссийской резолюции ГА ООН о «репарациях» Украине
Политолог Трухачев: Запад превратил ГА ООН в площадку для войны с Россией
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Антироссийская резолюция Генассамблеи ООН – часть развязанной против России войны, однако документ поддержала, по сути, половина участников голосования, что можно трактовать как позитив для Москвы. Об этом рассказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев, комментируя итоги голосования в ГА ООН по резолюции о выплате Россией «репараций» Украине.
«Принятая резолюция не имеет никакого практического значения и носит исключительно декларативный характер. Ее главной целью является война против России. Мы пытаемся мыслить в категориях мирного времени, между тем против нас ведется война, и этот документ – ее часть», – рассказал преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.
«Понятно, что за этой резолюцией стоит Британия как основной идейный вдохновитель и подрядчик в войне против России. Документ в общем-то из той же серии, что и статья премьер-министра Великобритании Риши Сунака об использовании Россией удобрений как оружия», – отметил собеседник.
«Все это делается для того, чтобы осложнить положение России в развязанной против нее войне. Кроме того, коллективный Запад готов использовать для этого любую площадку, в данном случае наиболее удобной оказалась ООН», – полагает эксперт.
«Результат голосования можно трактовать двояко. С одной стороны, документ вроде бы как принят относительным большинством. С другой стороны, за документ такого рода проголосовала, по сути, половина стран, представленных на площадке. С этой точки зрения результат голосования можно трактовать и в нашу пользу», – добавил собеседник.
Комментируя позиции отдельных стран в данном голосовании, Трухачев отметил, что «к примеру, Турция и Венгрия – члены НАТО, поэтому требовать и ожидать от них какого-то иного голосования невозможно». «Кроме того, Венгрия еще и член Евросоюза, а для Турции ЕС является главным экономическим партнером. Вместе с тем отношения с нами у Турции не самые простые. Как говорится, не присоединились к санкциям против России – и на том спасибо», – рассуждает он.
«Я бы обратил отдельное внимание на позицию большинства стран СНГ, за исключением Белоруссии. Да, они воздержались. Но еще не хватало, чтобы они голосовали против России, учитывая степень экономической зависимости от Москвы и жизни за наш счет», – подчеркнул политолог.
«Тот факт, что воздержалась Сербия, учитывая ситуацию вокруг Косово, не вызывает вопросов. Багамские острова, конечно, приятно удивили. Стоит отметить, что до недавнего времени это была абсолютно проамериканская страна, а тут они проголосовали против резолюции», – отметил собеседник.
«В позиции Израиля я тоже не вижу ничего удивительного, он не хочет злить Россию. Кроме того, Израилю явно не нравится то, как ведет себя Украина по принципиальным для него вопросам, поэтому как бы США ни давили – Израиль придерживается своей линии», – заключил Трухачев.
В понедельник Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Украине. Резолюцию поддержали 94 члена, против выступили 14, еще 73 члена ООН воздержались. Заседание прошло по инициативе Канады, Гватемалы, Нидерландов и Украины.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя указал на юридическую ничтожность резолюции. Он отметил, что ущербность этой инициативы очевидна. По его словам, с юридической точки зрения положения проекта не выдерживают никакой критики, являются юридически «ничтожными» и попыткой легализовать нелегализумое с точки зрения действующего международного права.
Аналогичную точку зрения высказал и вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Сенатор отметил, что резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в принципе не имеют обязательной силы. Он также подчеркнул, что если резолюции своим содержанием противоречат Уставу ООН и основополагающим нормам международного права, то это делает их не просто декларативными, но юридически ничтожными.
Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что у ГА ООН нет полномочий для создания механизм по взиманию «репараций» с России для Украины.
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Минобороны: В боях за Павловку уничтожено до 1,4 тыс. украинских военнослужащих
В результате успешных наступательных действий 14 ноября освобожден населенный пункт Павловка Донецкой народной республики (ДНР), при его обороне вооруженные силы Украины понесли серьезные потери, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Во время боев за Павловку российские войска ликвидировали до 1,4 тыс. украинских военнослужащих, а также два Су-25 ВСУ, вертолет Ми-8, 12 танков, 27 машин пехоты, до 30 других бронемашин. Также уничтожены шесть арторудий, среди них две американские артиллерийские системы М777, более 25 автомобилей и 28 дронов, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Названы размеры поощрений за уничтожение украинской техники
Участвующие в спецоперации на Украине военнослужащие могут получить поощрение за уничтожение вражеской техники, уничтожение самолета награждается 300 тыс. рублей, пишут СМИ.
Уничтожение самолета поощряется наградой в 300 тыс. рублей, уничтожение вертолета – 200 тыс. рублей, уничтожение беспилотника – 50 тыс. рублей, уничтожение танка – 100 тыс. рублей, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на специальную брошюру.
Уничтожение БПМ, БМД, БТР, МТЛБ, САУ, С-300, «Бук», «Тор», «Оса», боевой машины РСЗО вознаграждается суммой в 50 тыс. рублей.
Также возможно награждение до 100 тыс. рублей отличившимся за уничтожение живой силы противника и за выполнение других задач.
В Запорожской области отбита крупная атака ВСУ
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: В Запорожской области отбита крупная атака вооруженных сил Украины
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Штурмовая группа вооруженных сил Украины (ВСУ) в начале прошлой недели предприняла попытку прорыва в Запорожской области, но атака была отбита, уничтожены более 100 боевиков, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» сообщил, что в начале прошлой недели штурмовая группа вооруженных сил Украины предприняла попытку прорыва в Запорожской области. По имеющимся у него данным, ВСУ располагали тремя ротами танков Т-72, которые были переданы Польшей, и танками Т-64. При этом он отметил, что не владеет информацией о том, кто сидел в танках: поляки или военные ВСУ. Рогов также сообщил, что в атаке принимали участие 20 БМП-1, БТР YPR-765, которые были обнаружены с помощью беспилотников, после чего по ним отработали ВКС, РСЗО, передает ТАСС.
По имеющимся у него данным, подтвержденные потери противника составили: пять танков, шесть БМП, более 20 турецких бронеавтомобилей Kirpi и внедорожников. Он также сообщил, что в атаке принимали участие боевики батальона «Азов» (украинский националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в России), которые сейчас официально считаются 98-м батальоном теробороны из Днепропетровска.
Рогов сообщил, что в ходе отражения атаки было уничтожено более сотни боевиков, остальные отступили. По его словам, в составе атакующей группы были боевики «Азова» (украинский националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в России). Он уточнил, что это произошло по направлению из Гуляйполя и Орехова на юг и юго-запад, чтобы идти на Васильевку, Пологи и дальше на Бердянск и Мелитополь.
Как подчеркнул председатель движения «Мы вместе с Россией», это максимальный успех на прошлой неделе на Запорожском направлении.
Он также отметил еще несколько успехов союзных сил на запорожской линии соприкосновения. Так, по имеющимся у него данным, за три дня на запорожской линии боевого соприкосновения было сбито три вертолета Ми-8 ВСУ, которые были переданы из Афганистана и Польши, так как украинские вертолеты у ВСУ к тому моменту уже закончились. Кроме того, Рогов сообщил, что в минувшую субботу были уничтожены три гаубицы М777, причем «накрыли» поляков, американцев и британцев – уничтожены порядка 30 боевиков.
Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что ВС России уничтожили за сутки около 300 украинских военных.
На Украине уничтожили снабжавший электричеством две области энергообъект
На Украине уничтожили энергообъект, снабжавший электричеством часть Херсонской и Николаевской областей
Энергетический объект, который обеспечивал электричеством правобережье Херсонской области и часть Николаевской, уничтожен, заявил глава правления национальной энергетической компании «Укрэнего» Владимир Кудрицкий.
По его словам, он больше не существует. Были взорваны два автотрансформатора весом 250 тонн.
«Зал релейной защиты, компрессорная, аккумуляторная... дополнительно расстреляно и сокрушено», – написал Кудрицкий на своей странице в Facebook* (запрещенная в России экстремистская соцсеть – прим. ВЗГЛЯД), передает РИА «Новости».
Он добавил, что сейчас идет работа по налаживанию поставок энергии в занятую украинскими войсками часть Херсонской области и соседние регионы. Для этого Киев уже попросил у Запада необходимое оборудование. Помочь согласились Польша и Франция.
Ранее сообщалось, что на прошлой неделе один из ключевых объектов энергетики Украины был серьезно поврежден.
На Украине назвали ракетный удар по энергосистеме страны самым мощным
Министр энергетики Украины Галущенко заявил о критической ситуации с энергоснабжением в стране
После самой масштабной атаки на энергосистемы Украины могут быть проблемы со светом в соседних странах, введены аварийные отключения, ситуация критическая, заявил украинский министр энергетики Герман Галущенко.
Министр заявил, что сегодняшняя ракетная атака была самой масштабной, она может повлиять также на энергосистемы соседних государств. По его словам, удары нанесены и по объектам генерации, и по системе передачи электроэнергии, передает ТАСС.
Он отметил, что на Украине введены аварийные отключения, ситуация с энергоснабжением критическая.
Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин объяснил смысл ракетных ударов «с оттяжкой» 15 ноября по Украине. Он заявил, что удары России по инфраструктуре Украины демонстрируют военную тактику – добивать оставшееся.
В результате ракетных ударов со стороны России взрывы и удары по критической инфраструктуре зафиксированы в Киеве и области, Одессе, Очакове, Харькове, Львове, Ровно, Виннице, Хмельницком и других городах.
Во вторник Украина подверглась массированной ракетной атаке: в Киеве начались экстренные отключения света, частично обесточен Львов, Житомир и другие крупные города.
В ЛНР рассказали о действиях противника в направлении Сватово и Кременной
Родион Мирошник: ВСУ хотят перерезать трассу между Сватово и Кременной
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ВСУ хотят перерезать трассу между Сватово и Кременной. Однако каждый раз, когда мы фиксируем концентрацию сил противника, наносится удар по их формированиям. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал экс-посол ЛНР Родион Мирошник, комментируя обстановку в регионе.
«На протяжении нескольких недель не прекращаются попытки прорыва нашей линии обороны в ЛНР, которая была сформирована после перегруппировки из Харькова на Кременском и Сватовском направлениях. Ключевая задача ВСУ на сегодня – дорога между Сватово и Кременной. Они очень хотят перерезать эту артерию в районе села Червонопоповка», – рассказал бывший посол ЛНР Родион Мирошник.
«Пока нам удается выявлять все случаи концентрации войск противника, после чего они подавлялись и подвергались артобстрелам. Сейчас, по данным наших разведслужб, на нашем направлении идет постоянное перемещение войск, мы фиксируем активное движение ВСУ», – продолжил собеседник.
Дипломат подчеркнул, что сегодня, как только скопление войск противника попадает в зону досягаемости артиллерии, оно сразу разбивается. «Очевидно, что ВСУ к чему-то готовятся. Но пока не известно, к чему конкретно», – заметил он.
«Кроме того, Зеленский и командование ВСУ вновь пытаются получить политическую «перемогу». Для них это крайне важно. Мы осознаем это и намерены противодействовать», – заключил Мирошник.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что ВСУ усиливают бронетанковыми группами подразделения, которые могут задействовать на направлениях городов Сватово, Кременная, Лисичанск и Попасная в республике. По его словам, командование принимает все меры для сдерживания противника.
Также Марочко заявлял, что дополнительные подразделения украинских войск прибывают в район линии боевого соприкосновения в Луганской народной республике, в том числе с Херсонского направления.
При этом противник ежедневно предпринимает попытки прорыва обороны союзных сил на линии боевого соприкосновения в ЛНР, однако все атаки отражаются бойцами подразделений Вооруженных сил России и Народной милиции республики.
Накануне Минобороны сообщило, что была отражена атака двух мотопехотных рот ВСУ с иностранными наемниками на Краснолиманском направлении возле населенного пункта Червонопоповка ЛНР. Потери противника составили до 90 украинских военнослужащих и боевиков убитыми и ранеными, уничтожено пять бронемашин.
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Минобороны России отвергло обвинения Польши в ракетном обстреле
Минобороны РФ назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет у Пшеводува
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Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было, заявили в Минобороны России.
В ведомстве подчеркнули, что заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось. Как подчеркнули в Минобороны России, опубликованные польскими СМИ с места происшествия фотографии обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения, передает ТАСС.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет на востоке страны и гибели двух человек.
Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер сообщил, что Министерство обороны США не располагает информацией, подтверждающей сообщения СМИ о якобы имевшем место падении «российских» ракет на территории Польши.
В США описали реакцию властей Украины на идею переговоров с Россией
Politico: Заявление генерала ВС США Милли о возможности переговоров между Москвой и Киевом разгневало власти Украины
Заявление председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли о возможности диалога между Москвой и Киевом разгневало украинских чиновников, сообщили осведомленные источники изданию Politico.
Как сообщает издание, Вашингтон пытается заверить Киев в том, что США не препятствуют достижению Украиной поставленных целей. В частности, американские чиновники уверяют украинских коллег, что ожидаемая зимняя пауза в противостоянии не означает, что переговоры должны состояться в ближайшем будущем, передает РИА «Новости».
Вместе с тем Госдеп, по данным издания, готовит почву для возможных мирных переговоров. В Пентагоне со своей стороны утверждают, что бои за Херсонскую область являются примером «тяжелой борьбы», которая ждет Россию и Украину, поэтому, как заявил изданию один из чиновников, лучше начать обсуждать мирные переговоры, прежде чем отправить еще 100 тыс. человек в эту бездну.
Ранее стало известно, что Госдепартамент США захотел организовать переговоры между Россией и Украиной. Однако Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил главе комитета начальников штабов ВС США Марку Милли, что ВСУ не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений.
Пентагон не подтвердил гипотезу о падении «российских» ракет в Польше
Пресс-секретарь Пентагона Райдер не подтвердил информацию о якобы имевшем место падении «российских» ракет в Польше
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Министерство обороны США не располагает информацией, подтверждающей сообщения СМИ о якобы имевшем место падении «российских» ракет на территории Польши, сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.
Пресс-секретарь Пентагона сообщил, что американским властям известно о сообщениях в прессе о падении ракет, однако Министерство обороны США не располагает никакой информацией, подтверждающей эти сообщения. Генерал отказался говорить о возможных шагах США в сложившейся ситуации, передает ТАСС.
Тем временем Associated Press сообщило, что неназванный высокопоставленный представитель разведки Соединенных Штатов выступил с утверждением, что российские ракеты пересекли границу Польши, являющейся членом НАТО, убив двух человек.
В свою очередь дипломатический источник в миссии одной из европейских стран в Брюсселе заявил, что реакция НАТО на инцидент с якобы упавшими в Польше ракетами будет прямо зависеть от заявлений Варшавы об их принадлежности – идет ли речь о ракетах системы ПВО Украины или российских крылатых ракетах.
Ранее польская радиостанция ZET со ссылкой на неофициальные источники сообщила о гибели двух человек при падении ракет на территории страны. Официальные лица до сих пор не делали конкретных заявлений о падении ракет, отсылая к сообщениям СМИ. Каких-то доказательств также не приводится, передает РИА «Новости».
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет на востоке страны и гибели двух человек.