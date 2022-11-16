Военкор назвал украинскую часть, выпустившую ракету по Польше

Военный корреспондент Котенок: Удар по территории Польши нанес 540-й зенитно-ракетный полк Воздушных сил ВС Украины

Военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что удар по территории Польши нанес 540-й зенитно-ракетный полк Воздушных сил ВС Украины с местом дислокации в населенном пункте Каменка-Бугская во Львовской области, на вооружении которого находятся зенитные ракетные комплексы С-300ПС и С-300ПТ.

Военкор сообщил в своем Telegram-канале, что удар по территории Польши нанес 540-й зенитно-ракетный полк имени Ивана Выговского Воздушных сил ВСУ с местом дислокации в населенном пункте Каменка-Бугская во Львовской области. По имеющимся у него данным, эта войсковая часть начала боевое дежурство относительно недавно – 14 января, «но уже успела отличиться, вмазав по союзным ВСУ полякам, подбив трактор и поразив двух гражданских». Он уточнил, что на вооружение украинского полка находятся ЗРК С-300ПС и С-300ПТ.

По словам военкора, это далеко не первый случай, когда ракеты украинских ЗРК С-300, пытаясь поразить ракеты ВКС России, отклоняются от курса и залетают поближе к польскому «подбрюшью», однако раньше они рвались в безлюдных местах, пугая только белок в перелесках, и поляки закрывали глаза на такие художества «союзников». Как отмечает военкор, в нынешнем случае ракеты нашли цель, чего полякам скрыть не удастся, поэтому они и подняли традиционный русофобский гвалт.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве, на востоке республики.

В Брюсселе допустили обращение Польши в НАТО с запросом о проведении консультаций по безопасности в связи с сообщениями о падении двух ракет на территории республики. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о консультациях НАТО по инциденту в Польше на границе с Украиной и призвал установить все факты произошедшего.

Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, подчеркнув, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было.